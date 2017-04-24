Контракт и эхо Кубка мира. Радулов не хочет на ЧМ, и его можно понять

Александр Радулов получил вызов в сборную России. Но приедет ли форвард в национальную команду? Сам он в этом сомневается.

После поражения в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Рейнджерс» нападающий «Монреаля» Александр Радулов намекнул журналистам, что даже в случае вызова вряд ли отправится в Кёльн на чемпионат мира по хоккею. Радулова в сборную в итоге позвали. Приедет ли он в неё? Вряд ли. Причин сразу несколько. Попробуем в них разобраться.

Русский форвард тащил «Монреаль». Как Радулов стал лучшим в плей-офф «Монреаль» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в шестом матче «Рейнджерс». Александр Радулов провёл сильный плей-офф.

Не позвали на Кубок мира 2016 года

В то время конфликт между главным тренером сборной России Олегом Знарком и Александром Радуловым достиг своего апогея. Нет, в открытую фазу он не перерос, всё-таки Знарок и Радулов – взрослые люди, которые далеки от того, чтобы устраивать шоу из недопонимания. Однако было понятно, что отношения между тренером и хоккеистом не сложились, в результате чего на турнир игрок вызван не был. Причина – Александр, по сути, отказался играть на чемпионате мира в Москве, хотя его всячески пытались заявить.

Всё-таки Знарок и Радулов – взрослые люди, которые далеки от того, чтобы устраивать шоу из недопонимания. Однако было понятно, что отношения между тренером и хоккеистом не сложились.

«У нас было три места под нападающих, нам нужны были обороняющиеся игроки. Те, кто может забивать, у нас уже есть в первоначальном списке. Радулова мы хотели посмотреть на чемпионате мира — к сожалению, он не смог участвовать и уже три года не играет на мировых первенствах. Он говорил: «Если я буду здоров, если буду под контрактом»… Слишком много «если», — официальное пояснение Знарка журналистам.

Таким образом, Радулова, как и Ковальчука, «прокатили» мимо серьёзного турнира, на котором собрались сильнейшие хоккеисты планеты. По уровню хоккеистов Кубок мира ставили в один с Олимпиадой. Обиделся ли Радулов на тренерский штаб? Безусловно, ему было неприятно. А такие вещи он без внимания не оставляет.

Тарасенко идёт дальше, Радулов освободился для ЧМ. Позовёт ли Знарок? Тарасенко помог «Сент-Луису», «Монреаль» с Радуловым закончил борьбу, Слепышев забил за «Эдмонтон», Бобровский номинирован на «Везину».

Нет контракта в НХЛ на следующий сезон

Контракт Радулова с «Монреалем», подписанный в прошлом году, действовал один сезон. Генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен не решился предлагать россиянину долгосрочное соглашение, так как всем известен непростой характер нападающего. Радулов со скандалом покидал «Нэшвилл», имея на руках действующий договор. Именно играя за «Предаторз», он вляпался в неприятную историю, связанную с алкоголем и вечеринками. Уж больно любил Александр на пару с Андреем Костицыным-старшим провести время в местных барах. Сейчас Радулов обзавёлся семьёй и ребёнком, стал гораздо серьёзнее относиться к режиму, однако в «Монреале» всё равно хотели сперва присмотреться к россиянину. Сейчас Радулов снова становится неограниченно свободным агентом, однако он не раз признавался, что ему всё нравится в «Канадиенс». Да и в клубе им довольны, особенно по итогам последнего плей-офф, где он отыграл очень сильно. Так что велика вероятность, что Радулов останется в «Монреале», хотя и не исключён вариант смены команды. Всё будет зависеть от предложенных условий. Что касается чемпионата мира, то ехать на него без подписанного контракта слишком рискованно.



Зайцев и Радулов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2017

Радулова заставили тренироваться с травмой перед ЧМ-2016

«Когда я вернулся с переговоров, то поехал из аэропорта прямо в тренировочный лагерь сборной. Я попросил прощения у тренерского штаба за пропуск двух дней, но в конце того же дня я почувствовал боль, в сборной знали об этом. Мне сделали МРТ, и врачи сказали, что мне нужен покой в течение трёх недель, чтобы поправиться. Но они всё равно заставили меня выйти на раскатку, на которой при контактной игре три на три я почувствовал, что мне тяжело», — говорил Радулов после памятного отъезда в Северную Америку.

Что касается чемпионата мира, то ехать на него без контракта слишком рискованно. Можно получить травму и остаться на улице.

Тогда Александр не явился на сбор национальной команды, а его в буквальном смысле разыскивала вся страна. Оказалось, что он отправился на переговоры по поводу трудоустройства в НХЛ, а затем, прилетев обратно в Россию, был вынужден тренироваться с травмой. Конечно, это не понравилось форварду, но в итоге его всё же не стали вносить в заявку на турнир. Иначе травму можно было усугубить и доставить хоккеисту лишних проблем. Пропуск чемпионата мира по сути стал ключевой причиной начала разногласий между тренером и хоккеистом. Уже тогда становилось понятно, что на сентябрьский Кубок мира Радулова скорее всего не позовут.