Ковальчук в «эль класико» болел за «Реал». Как отдыхают игроки КХЛ

Игроки СКА побывали на матче «Реал» — «Барселона», Тихонов улетел домой, Панин показал сына, а Третьяк гулял по Петербургу.

Ковальчук в НХЛ и сделка с участием ЦСКА, Уфы и Омска. Трансферные слухи Ковальчук вернётся в НХЛ, Галимов уйдёт в «Торпедо», Фролов в «Кузню», а также сделка с участием трёх клубов — в обзоре трансферных слухов.

Приключения Салака

Чего только не произошло в жизни голкипера «Сибири» за последние несколько месяцев. После путешествия по миру Салак вернулся в Россию, где весна не спешит наступать. Автомобиль Александра застрял в сугробах.

Тихоновы — домой

У Виктора Тихонова уже начался отпуск. Семья решила долго не засиживаться в холодном и промозглом Петербурге и отправилась домой в солнечную Калифорнию.

Пробежка у Эйфелевой башни

Павел Падакин продолжает путешествовать. На этот раз форвард «Сочи» отправился в Париж. В отпуске Павел не забывает о тренировках. Утренняя пробежка у Эйфелевой башни разве может показаться плохой идеей?

Ковальчук, Яковлев и Хохлачёв на «эль класико»

Отметив победу в Кубке Гагарина, игроки СКА отправились отдыхать. Илья Ковальчук вместе с Егором Яковлевым и Александром Хохлачёвым улетел в Мадрид, где посетил испанское «класико». Ковальчук — давний поклонник «Реала» и Криштиану Роналду.

Кит Ткачук: Радулов вернулся в НХЛ, он в порядке – вернётся и Ковальчук! Легенда американского хоккея Кит Ткачук – о «Сент-Луисе», воспитании сыновей и возможном возвращении Ковальчука в НХЛ.

Лучший папа

В матчах с Францией на Еврочеллендже в Челябинске Анатолий Голышев не отметился заброшенными шайбами. Но это никак не сказалось на настроении нападающего «Автомобилиста». Разве можно грустить, когда на руках такой славный малыш?

Третьяк в Петербурге

После отдыха в Париже Максим Третьяк отправился в ещё один город романтиков — в Санкт-Петербург. Вместе с невестой Максим обошёл все главные достопримечательности Северной столицы.

Плотниковы на празднике

Недавно день рождения отмечала супруга Антона Белова — Елена. Семья Плотниковых не могла пропустить такой праздник. «На дне рождения у сердца нашего коллектива! Наш негласный капитан и просто хороший человек», — написала Мария Плотникова у себя в «инстаграме».

Галимовы в Третьякове

Совсем скоро Ансель и Ксения Галимовы станут родителями. Пока же пара наслаждается спокойными и тихими деньками, гуляя по Третьяковской галерее.

Галимов с собакой

Нападающий «Локомотива» души не чает в животных. Эмиль Галимов выставил фотографию, на которой держит на руках собаку огромного размера.

Беспаловы и дельфины

В Таиланде Никита Беспалов успел не только в море покупаться и на рыбалку съездить, но и поплавать с дельфинами. «Супершоу», — написал голкипер «Спартака».

Панины на районе

Григорий Панин посадил за руль своего маленького сына Платона. «Пацаны на районе», — написал защитник ЦСКА. «Папина копия», — умилялись в комментариях.