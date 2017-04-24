Ковальчук в «эль класико» болел за «Реал». Как отдыхают игроки КХЛ

Приключения Салака
Чего только не произошло в жизни голкипера «Сибири» за последние несколько месяцев. После путешествия по миру Салак вернулся в Россию, где весна не спешит наступать. Автомобиль Александра застрял в сугробах.
Тихоновы — домой
У Виктора Тихонова уже начался отпуск. Семья решила долго не засиживаться в холодном и промозглом Петербурге и отправилась домой в солнечную Калифорнию.
Пробежка у Эйфелевой башни
Павел Падакин продолжает путешествовать. На этот раз форвард «Сочи» отправился в Париж. В отпуске Павел не забывает о тренировках. Утренняя пробежка у Эйфелевой башни разве может показаться плохой идеей?
Ковальчук, Яковлев и Хохлачёв на «эль класико»
Отметив победу в Кубке Гагарина, игроки СКА отправились отдыхать. Илья Ковальчук вместе с Егором Яковлевым и Александром Хохлачёвым улетел в Мадрид, где посетил испанское «класико». Ковальчук — давний поклонник «Реала» и Криштиану Роналду.
Лучший папа
В матчах с Францией на Еврочеллендже в Челябинске Анатолий Голышев не отметился заброшенными шайбами. Но это никак не сказалось на настроении нападающего «Автомобилиста». Разве можно грустить, когда на руках такой славный малыш?
Третьяк в Петербурге
После отдыха в Париже Максим Третьяк отправился в ещё один город романтиков — в Санкт-Петербург. Вместе с невестой Максим обошёл все главные достопримечательности Северной столицы.
Плотниковы на празднике
Недавно день рождения отмечала супруга Антона Белова — Елена. Семья Плотниковых не могла пропустить такой праздник. «На дне рождения у сердца нашего коллектива! Наш негласный капитан и просто хороший человек», — написала Мария Плотникова у себя в «инстаграме».
Галимовы в Третьякове
Совсем скоро Ансель и Ксения Галимовы станут родителями. Пока же пара наслаждается спокойными и тихими деньками, гуляя по Третьяковской галерее.
Галимов с собакой
Нападающий «Локомотива» души не чает в животных. Эмиль Галимов выставил фотографию, на которой держит на руках собаку огромного размера.
Беспаловы и дельфины
В Таиланде Никита Беспалов успел не только в море покупаться и на рыбалку съездить, но и поплавать с дельфинами. «Супершоу», — написал голкипер «Спартака».
Панины на районе
Григорий Панин посадил за руль своего маленького сына Платона. «Пацаны на районе», — написал защитник ЦСКА. «Папина копия», — умилялись в комментариях.