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175 лет назад 2016
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Данис Зарипов
Фото: photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Зарипов и ещё 11 легенд КХЛ, уже сыгравших последний матч за сборную

Зарипов, Никулин, Корнеев, Пережогин и другие легенды КХЛ, которых в сборной России больше не ждут.
24 апреля 2017, понедельник. 18:45. Хоккей

Национальная сборная России собралась в УТЦ «Новогорск» для подготовки к чемпионату мира. Многие кандидатуры, вызванные в национальную команду, оказались ожидаемыми. Мы же решили вспомнить о тех, чья карьера в сборной подошла к концу или близка к завершению.

Зайцев и Радулов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2017

в. Василий Кошечкин («Металлург Магнитогорск), 34 года

Последний вызов в сборную: сезон-2015/16

Недавно вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин заявил, что клуб продлит контракт с опытным голкипером на два года. А вот время Кошечкина в сборной по сути завершено. Василий завоевал три медали разных достоинств на чемпионатах мира, но теперь пришло время уступить дорогу молодым. Вряд ли сам Кошечкин этим расстроен. Времени на семью и клубные дела у него стало больше.

н. Данис Зарипов («Металлург» Магнитогорск), 36 лет

Последний вызов в сборную: сезон-2015/16

Зарипов провёл сильный плей-офф и в теории, как и Сергей Мозякин, заслужил вызова в национальную команду. Но готовиться к чемпионату мира в Кёльне трёхкратного обладателя золотых медалей, в отличие от Мозякина, не позвали. Думается, что уже и не позовут. Сборную стараются омолаживать, и 36-летний Данис в планы тренерского штаба не вписывается.

Василий Кошечкин завоевал три медали разных достоинств на чемпионатах мира, но теперь пришло время уступить дорогу молодым.

з. Илья Никулин («Динамо» Москва), 35 лет

Последний вызов в сборную: сезон-2013/14

Закончено выступление за сборную и для Ильи Никулина. Раньше российскую команду было сложно представить без титулованнейшего хоккеиста. Три выигранных мировых первенства, серебро и бронза. Но всему своё время. Сейчас защитник выступает за московское «Динамо», но на большее не хватает здоровья и сил. Свою пользу России Никулин уже успел принести.

Илья Никулин

Илья Никулин

Фото: photo.khl.ru

н. Алексей Терещенко («Динамо» Москва), 36 лет

Последний вызов в сборную: сезон-2013/14

Похожая ситуация и у Алексея Терещенко. По словам самого форварда, он не намерен уступать дорогу молодым на клубном уровне. Все будут доказывать свою состоятельность новому главному тренеру Владимиру Воробьёву на равных условиях. Но вызова в сборную России трёхкратному чемпиону мира ждать не приходится. Эта эпоха осталась позади.

В сборной России Артюхина нет довольно давно, да и на клубном уровне спрос на него уменьшается.

з. Евгений Медведев («Авангард»), 34 года

Последний вызов в сборную: сезон-2014/15

Медведев, кстати, недавно получал вызов в первую команду на Евротур, однако не смог прибыть в её расположение из-за травмы. По всей видимости, сил и желания у Евгения после неудачного опыта игры в НХЛ попросту не осталось. Сейчас капитану «Авангарда» важнее акцентировать внимание на клубных делах. Хотя с защитой у сборной периодически возникают проблемы.

Контракт и эхо Кубка мира. Радулов не хочет на ЧМ, и его можно понять
Александр Радулов получил вызов в сборную России. Но приедет ли форвард в национальную команду? Сам он в этом сомневается.

н. Евгений Артюхин («Сибирь»), 34 года

Последний вызов в сборную: сезон-2011/12

Габаритный нападающий покидает «Сибирь», хотя официально до 30 апреля продолжает оставаться игроком новосибирского клуба. В сборной России Артюхина нет довольно давно, да и на клубном уровне спрос на него уменьшается. Артюхин медлителен, много удаляется, почти не забивает. Он может потолкаться на пятаке, но минусы зачастую перекрывают плюсы.

Евгений Артюхин

Евгений Артюхин

Фото: photo.khl.ru

з. Константин Корнеев («Салават Юлаев»), 32 года

Последний вызов в сборную: сезон-2013/14

Корнеев комфортно чувствовал себя в «Салавате Юлаеве» при Игоре Захаркине. Собственно, с ним он трудился и в сборной. Правда, главным тогда был Вячеслав Быков, но система работы одна. Корнеев выиграл с Россией два чемпионата мира, внеся весомый вклад в развитие отечественного хоккея.

в. Константин Барулин (ХК «Сочи»), 32 года

Последний вызов в сборную: сезон-2015/16

Барулин долгое время был первым номером сборной, а сейчас является основным голкипером ХК «Сочи». Но в сборную Константина уже не зовут, делая ставку на молодых Шестёркина и Сорокина. Константин же продолжает держать марку, являясь самым высокооплачиваемым хоккеистом «леопардов». Его всё устраивает.

н. Игорь Григоренко («Салават Юлаев»), 34 года

Последний вызов в сборную: сезон-2015/16

Григоренко в последнее время замучили травмы. У Игоря серьёзные проблемы со зрением, так что в такой ситуации вообще бы карьеру преждевременно не закончить. Генменеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд уже заявил, что нового контракта Григоренко предложено не будет. Игорь планирует играть в «Автомобилисте».

Закончено выступление за сборную и для Ильи Никулина. Раньше российскую команду было сложно представить без этого титулованнейшего хоккеиста.

н. Александр Попов (ЦСКА), 36 лет

Последний вызов в сборную: сезон-2015/16

Нападающий Александр Попов почти всю карьеру провёл в «Авангарде», став легендой не только омского клуба, но и всего российского хоккея. Однако в 2016 году руководство «ястребов» решило расстаться с Поповым, который перешёл в ЦСКА. Форвард является чемпионом мира 2012 года, но сейчас его мысли далеки от сборной. Да и в тренерском штабе на возрастного хоккеиста уже не рассчитывают.

н. Александр Пережогин («Авангард»), 33 года

Последний вызов в сборную: сезон-2013/14

Посмотрим, сработается ли с новым главным тренером «Авангарда» опытный Александр Пережогин. В последнее время в игре нападающего заметны спады, а Скабелка известен как очень требовательный специалист, требующий от хоккеистов максимальной самоотдачи. В сборной России Пережогин выиграл два чемпионата мира в 2009 и 2012 годах.

Александр Пережогин

Александр Пережогин

Фото: photo.khl.ru

з. Денис Денисов (ЦСКА), 35 лет

Последний вызов в сборную: сезон-2015/16

Капитан ЦСКА Денис Денисов дважды завоёвывал золотые медали чемпионатов мира и единожды – бронзовые. В ЦСКА на Дениса по-прежнему рассчитывают. Тем более с отъездом за океан Никиты Зайцева. Но годы постепенно берут своё. Денисову уже 35 лет, поэтому о сборной ему, по всей видимости, можно забыть.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Александр Пережогин Александр Попов - хоккей Алексей Терещенко Василий Кошечкин Данис Зарипов Денис Денисов Евгений Артюхин Евгений Медведев Игорь Григоренко Илья Никулин Константин Барулин Константин Корнеев
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