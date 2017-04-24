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Хоккей. Итоги дня. 24 апреля 2017 года. Радулов не сыграет на ЧМ-2017
Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Ак Барс» устал от Варнакова, а Ковальчук, Дацюк и Радулов пропустят ЧМ

Сборная России поедет на чемпионат мира без Зайцева, Радулова и Дацюка, Варнаков покинул «Ак Барс», а Есмантович не будет тренировать ЦСКА.
24 апреля 2017, понедельник. 22:00. Хоккей

Зайцев и Радулов не помогут сборной России на ЧМ-2017

Национальная сборная России собралась в УТЦ «Новогорск» для подготовки к чемпионату мира. Тренерский штаб национальной команды вызвал следующих хоккеистов:

Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестёркин (СКА).

Защитники: Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба — «Металлург» Мг), Антон Белов, Артём Зуб, Андрей Зубарев (все – СКА).

Нападающие: Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв, Никита Гусев (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

Помимо вызванных хоккеистов в состав национальной команды вольётся часть игроков олимпийской сборной, закончившей выступление в Еврочеллендже, а также форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин. Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов, о чьём вызове также сообщалось, в расположение команды не приедут. Об этом сообщил главный скаут сборной России Алексей Жамнов.

«Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму — сотрясение мозга. Никита сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве. «Торонто» не отпустил защитника в расположение нашей команды. Нападающий Александр Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом», — цитирует Жамнова пресс-служба ФХР.

В свою очередь, сам Радулов прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Я очень благодарен Марку Бержевену за предоставленную возможность вернуться в НХЛ. «Монреаль» — это моя команда, это мой первый выбор в плане приоритетов на будущее. Я хочу контракт с «Канадиенс» и, желательно, более длинный, чем на один год (улыбается). Я хотел бы остаться здесь. Если Бержевен хочет оставить меня, нам не нужно ждать 1 июля, чтобы договориться. Буду ли я играть на чемпионате мира? Нет. Был звонок из Федерации хоккея России. У меня нет контракта. В сборную я не поеду», — передаёт слова Радулова TVA Sports.

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Александр Радулов получил вызов в сборную России. Но приедет ли форвард в национальную команду? Сам он в этом сомневается.

Дацюк не поедет на ЧМ-2017, Ковальчуку может понадобиться операция

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что нападающий Павел Дацюк, который не принимал участия в полуфинале и финале Кубка Гагарина, не успеет восстановиться к чемпионату мира по хоккею, а Илья Ковальчук в плей-офф играл с травмой, и ему может потребоваться операция.

«Ковальчук улетел на медосмотр в Германию. Он играл в плей-офф с травмой, как настоящий боец. При этом завоевал кубок Гагарина. А после финала отправился на обследование. Картину мы поймём, когда врачи вынесут диагноз. Но есть большая вероятность, что Ковальчуку нужно будет делать операцию, чтобы подготовиться к олимпийскому сезону.

У Дацюка похожая ситуация. К сожалению, в четвертьфинальной серии с «Динамо» он получил очень серьёзную травму. Дацюк никак не успеет восстановиться к началу чемпионата мира. Чтобы не рисковать его здоровьем, чтобы Павел лучше подготовился к Олимпиаде, лучше сейчас не рисковать. Тем более такой возможности нет", — сказал Ротенберг в интервью «Советскому спорту».

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«Сибирь» заключила соглашение с Патриком Закриссоном

«Сибирь» подписала контракт с нападающим «Лугано» и сборной Швеции Патриком Закриссоном. Об этом сообщил официальный сайт новосибирской команды.

Хоккеист имеет опыт выступления в КХЛ: в сезоне-2011/12 он выступал за «Атлант». На счету игрока 66 матчей и 38 очков. В сезоне-2013/14 он играл в пражском «Льве»: 76 матчей и 32 очка. Вместе с чешской командой Закриссон играл в финале розыгрыша Кубка Гагарина.

Сезон-2016/17 Закриссон провёл в Швейцарии, выступая за «Лугано» — в плей-офф команда проиграла будущему чемпиону «Берну». За «Лугано» в активе форварда 35 матчей в регулярном чемпионате (10 очков) и 9 матчей в плей-офф (6 очков). Также в сезоне Закриссон привлекался в сборную Швеции на игры Евротура: в девяти матчах он набрал 4 очка.

По ходу сезона-2016/17 заинтересованность в Закриссоне проявлял «Салават Юлаев», главным тренером которого на тот момент был Игорь Захаркин.

Михаил Варнаков покинул «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с нападающим Михаилом Варнаковым по обоюдному согласию сторон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В сезоне-2016/17 Михаил Варнаков набрал 23 (10+13) очка в 58 матчах регулярного чемпионата, а также 2 (0+2) очка в 14 играх розыгрыша Кубка Гагарина. Хоккеист выступал за казанскую команду с сезона-2013/14. Всего в КХЛ на его счету 203 (170+133) очка в 541 матче.

По информации «Чемпионата» 32-летний форвард являлся одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ак Барса».

Радулов: Буду ли я играть на чемпионате мира? Нет. Был звонок из Федерации хоккея России. У меня нет контракта. В сборную я не поеду.

«Салават Юлаев» продлил соглашение с Захаром Арзамасцевым

Как сообщил официальный сайт уфимского клуба, 24-летний защитник Захар Арзамасцев принял квалификационное предложение «Салавата», и его новый контракт будет рассчитан до 2019 года.

Арзамасцев перешёл в «Салават Юлаев» летом 2015 года. За два сезона в Уфе защитник провёл 140 матчей, в которых набрал 35 (16+19) очков при показателе полезности +10. В минувшем сезоне Захар признавался КХЛ лучшим защитником ноября, принял участие в Матче звёзд и получил вызов в национальную сборную России.

Президент ЦСКА Есмантович опроверг своё назначение и.о. главного тренера клуба

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о своём возможном назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера команды, а также не стал называть имени специалиста, который возглавит коллектив в следующем сезоне.

«То, что написали о моём назначении исполняющего обязанности главного тренера команды, – это всё слухи. А по поводу работы тренером основной команды – как только мы будем готовы объявить их имена, у нас выйдет специальный пресс-релиз», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК ЦСКА Александр Радулов Захар Арзамасцев Игорь Есмантович Илья Ковальчук Михаил Варнаков-младший Никита Зайцев Павел Дацюк Обзор главных хоккейных событий дня
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