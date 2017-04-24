«Ак Барс» устал от Варнакова, а Ковальчук, Дацюк и Радулов пропустят ЧМ

Зайцев и Радулов не помогут сборной России на ЧМ-2017
Национальная сборная России собралась в УТЦ «Новогорск» для подготовки к чемпионату мира. Тренерский штаб национальной команды вызвал следующих хоккеистов:
Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестёркин (СКА).
Защитники: Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба — «Металлург» Мг), Антон Белов, Артём Зуб, Андрей Зубарев (все – СКА).
Нападающие: Сергей Плотников, Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв, Никита Гусев (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).
Помимо вызванных хоккеистов в состав национальной команды вольётся часть игроков олимпийской сборной, закончившей выступление в Еврочеллендже, а также форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин. Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов, о чьём вызове также сообщалось, в расположение команды не приедут. Об этом сообщил главный скаут сборной России Алексей Жамнов.
«Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму — сотрясение мозга. Никита сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве. «Торонто» не отпустил защитника в расположение нашей команды. Нападающий Александр Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом», — цитирует Жамнова пресс-служба ФХР.
В свою очередь, сам Радулов прокомментировал ситуацию следующим образом:
«Я очень благодарен Марку Бержевену за предоставленную возможность вернуться в НХЛ. «Монреаль» — это моя команда, это мой первый выбор в плане приоритетов на будущее. Я хочу контракт с «Канадиенс» и, желательно, более длинный, чем на один год (улыбается). Я хотел бы остаться здесь. Если Бержевен хочет оставить меня, нам не нужно ждать 1 июля, чтобы договориться. Буду ли я играть на чемпионате мира? Нет. Был звонок из Федерации хоккея России. У меня нет контракта. В сборную я не поеду», — передаёт слова Радулова TVA Sports.
Дацюк не поедет на ЧМ-2017, Ковальчуку может понадобиться операция
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что нападающий Павел Дацюк, который не принимал участия в полуфинале и финале Кубка Гагарина, не успеет восстановиться к чемпионату мира по хоккею, а Илья Ковальчук в плей-офф играл с травмой, и ему может потребоваться операция.
«Ковальчук улетел на медосмотр в Германию. Он играл в плей-офф с травмой, как настоящий боец. При этом завоевал кубок Гагарина. А после финала отправился на обследование. Картину мы поймём, когда врачи вынесут диагноз. Но есть большая вероятность, что Ковальчуку нужно будет делать операцию, чтобы подготовиться к олимпийскому сезону.
У Дацюка похожая ситуация. К сожалению, в четвертьфинальной серии с «Динамо» он получил очень серьёзную травму. Дацюк никак не успеет восстановиться к началу чемпионата мира. Чтобы не рисковать его здоровьем, чтобы Павел лучше подготовился к Олимпиаде, лучше сейчас не рисковать. Тем более такой возможности нет", — сказал Ротенберг в интервью «Советскому спорту».
«Сибирь» заключила соглашение с Патриком Закриссоном
«Сибирь» подписала контракт с нападающим «Лугано» и сборной Швеции Патриком Закриссоном. Об этом сообщил официальный сайт новосибирской команды.
Хоккеист имеет опыт выступления в КХЛ: в сезоне-2011/12 он выступал за «Атлант». На счету игрока 66 матчей и 38 очков. В сезоне-2013/14 он играл в пражском «Льве»: 76 матчей и 32 очка. Вместе с чешской командой Закриссон играл в финале розыгрыша Кубка Гагарина.
Сезон-2016/17 Закриссон провёл в Швейцарии, выступая за «Лугано» — в плей-офф команда проиграла будущему чемпиону «Берну». За «Лугано» в активе форварда 35 матчей в регулярном чемпионате (10 очков) и 9 матчей в плей-офф (6 очков). Также в сезоне Закриссон привлекался в сборную Швеции на игры Евротура: в девяти матчах он набрал 4 очка.
По ходу сезона-2016/17 заинтересованность в Закриссоне проявлял «Салават Юлаев», главным тренером которого на тот момент был Игорь Захаркин.
Михаил Варнаков покинул «Ак Барс»
Казанский «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с нападающим Михаилом Варнаковым по обоюдному согласию сторон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В сезоне-2016/17 Михаил Варнаков набрал 23 (10+13) очка в 58 матчах регулярного чемпионата, а также 2 (0+2) очка в 14 играх розыгрыша Кубка Гагарина. Хоккеист выступал за казанскую команду с сезона-2013/14. Всего в КХЛ на его счету 203 (170+133) очка в 541 матче.
По информации «Чемпионата» 32-летний форвард являлся одним из самых высокооплачиваемых игроков «Ак Барса».
Радулов: Буду ли я играть на чемпионате мира? Нет. Был звонок из Федерации хоккея России. У меня нет контракта. В сборную я не поеду.
«Салават Юлаев» продлил соглашение с Захаром Арзамасцевым
Как сообщил официальный сайт уфимского клуба, 24-летний защитник Захар Арзамасцев принял квалификационное предложение «Салавата», и его новый контракт будет рассчитан до 2019 года.
Арзамасцев перешёл в «Салават Юлаев» летом 2015 года. За два сезона в Уфе защитник провёл 140 матчей, в которых набрал 35 (16+19) очков при показателе полезности +10. В минувшем сезоне Захар признавался КХЛ лучшим защитником ноября, принял участие в Матче звёзд и получил вызов в национальную сборную России.
Президент ЦСКА Есмантович опроверг своё назначение и.о. главного тренера клуба
Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о своём возможном назначении на должность исполняющего обязанности главного тренера команды, а также не стал называть имени специалиста, который возглавит коллектив в следующем сезоне.
«То, что написали о моём назначении исполняющего обязанности главного тренера команды, – это всё слухи. А по поводу работы тренером основной команды – как только мы будем готовы объявить их имена, у нас выйдет специальный пресс-релиз», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.