Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Радулов
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Был звонок из ФХР, но в сборную не еду». Откровенное интервью с Радуловым

Александр Радулов снова был очень откровенен. Он отказался играть за сборную на ЧМ и хочет новый долгосрочный контракт с «Монреалем».
25 апреля 2017, вторник. 08:00. Хоккей

Александр Радулов стал лучшим бомбардиром «Канадиенс» в плей-офф, но не смог вывести «Монреаль» во второй раунд. После того как «канадцы» вернулись домой, проиграв «Рейнджерс» шестой матч, россиянин удовлетворил любопытство заокеанских журналистов, которые затронули и тему сборной России.

«Хотелось бы не однолетний контракт»

— Серия с «Рейнджерс» закончена. Какие у вас впечатления от первого раунда?

— Я уже говорил об этом. Это очень непросто. Конечно, очень бы хотелось сыграть побольше, пройти дальше. Но ничего не поделать. Каждый старался выдать свой максимум, показать лучший хоккей. Увы, нас сгубили собственные ошибки.

— Вы уже ведёте переговоры о новом контракте?

— Да, постоянно, я только что оттуда (смеётся). Прошёл лишь один день, ребята, пока мы ничего не обсуждали. Я очень благодарен Марку Бержевену за предоставленную возможность вернуться в НХЛ, играть в лучшей лиге мира, играть здесь, в «Монреале». По контракту мы будем двигаться постепенно, шаг за шагом. Я пока не говорил со своим агентом.

Я очень благодарен Марку Бержевену за предоставленную возможность вернуться в НХЛ, играть в лучшей лиге мира, играть здесь, в «Монреале».

— Для вас это лучший шанс, чтобы получить долгосрочное соглашение?

— Ну, мне бы хотелось получить более длительный контракт, чем на один год (улыбается). Но ситуация такова, что мы будем решать. Пока сказать нечего.

— Оправдались ли ваши ожидания от игры за «Канадиенс»?

— Я и представить себе не мог, что буду играть за «Монреаль», для меня это честь. Здесь великолепные болельщики, которые поддерживали команду весь сезон. Мы иногда проигрывали дома, но они всё время были на нашей стороне. Это особые чувства, здорово, что у нас есть такие поклонники.

— «Монреаль» — ваш приоритет в выборе команды?

— Да, конечно. «Монреаль» — это моя команда, это мой первый выбор в плане приоритетов на будущее. Я хотел бы остаться здесь. Если Бержевен хочет оставить меня, нам не нужно ждать 1 июля, чтобы договориться.

Контракт и эхо Кубка мира. Радулов не хочет на ЧМ, и его можно понять
Александр Радулов получил вызов в сборную России. Но приедет ли форвард в национальную команду? Сам он в этом сомневается.

— Вы счастливы, что вернулись в НХЛ после четырёхлетнего отсутствия?

— Пока об этом слишком рано говорить. Мы только что проиграли в первом раунде, не смогли пройти дальше – это горькое ощущение ещё слишком живо, чтобы говорить о радости. Через какое-то время, наверное, появится такая возможность. Но, конечно, я не забуду этот момент. Я бы не назвал сезон плохим, тем более что он был моим первым чемпионатом после возвращения. Я не играл в НХЛ четыре года, за это время игра немного поменялась, привыкнуть было непросто. Но нужно время, чтобы пришло какое-то ощущение оценки.

«Я тоже всегда хочу выигрывать»

— Вы думали о том, что можете снова стать свободным агентом?

— Пока я не хочу об этом думать. Сезон только что закончился. Как я уже говорил, ещё слишком рано, и мы не обсуждали деталей с моим агентом. Конечно, мне хотелось бы остаться. Это одна из лучших хоккейных организаций, здесь всё на высшем уровне. Если клуб хочет сохранить меня, то нет смысла ждать 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов. Мы можем договориться раньше.

Ковальчук – очень хороший игрок, настоящий профессионал. Если он хочет вернуться – я буду рад. Он способен помочь абсолютно любой команде НХЛ.

— Для вашего выбора команды было важно, что Монреаль – по-настоящему хоккейный город?

— Конечно, каждый хочет играть в хорошей атмосфере, в хоккейной обстановке. Здесь все любят эту игру, каждый матч 22 тысячи болельщиков скандируют твоё имя. Это серьёзная вещь, это даёт другое ощущение и повод подумать. У нас в команде есть молодые хоккеисты, которые должны прибавить. Мы должны стать лучше, я в этом уверен.

— Болельщики «Канадиенс» всегда требуют от команды самых высших целей...

— Да, я знаю, что здесь все постоянно нацелены на кубок Стэнли. Я тоже всегда хочу выигрывать. Я уверен, что команда станет сильнее и мы сможем быть успешными в плей-офф. Когда я выбирал команду, стремясь вернуться в НХЛ, то шанс на победу, на успешное выступление был очень важен.

— Контракт на сколько лет вы бы хотели подписать – три, пять, шесть?

— О, мне нравятся те цифры, которые вы называете (смеётся)! Нет, парни, об этом я говорить не буду. Не скажу, а то вы рассекретите меня. Будем разговаривать, обсуждать.

— На выбор «Монреаля» повлиял и Ши Уэбер?

— Да, конечно. Он мой давний друг, он очень помог мне. Уэбер разговаривал с Бержевеном обо мне, когда я ещё не был здесь.

Судьба Радулова в НХЛ: ждать Ковальчука или менять команду?
Александр Радулов старался, но не вытянул средненький «Монреаль» во второй раунд. Стоит ли Тасманскому Дьяволу оставаться в «Канадиенс»?

«В сборную не еду. А Ковальчук поможет любой команде»

— Изменится ли ваша подготовка к сезону после нынешнего года?

— Я всегда тренируюсь дома, но в любом случае заниматься нужно всё лето. Начинать нужно чуть раньше, в июле уже буду тренироваться индивидуально, потому что здесь каждый игрок готовит себя сам.

— Вы поедете в Россию в ближайшее время?

— Да, через несколько дней я улетаю, хочу повидать семью.

Был звонок из Федерации хоккея России. У меня нет контракта. В сборную я не поеду, сосредоточусь на своих делах.

— Александр, есть информация, что Илья Ковальчук изучает возможность возвращения в НХЛ. Как бы вы отнеслись к тому, что он будет играть, например, за «Монреаль»? Может быть, что-то подскажете Бержевену?

— Ковальчук – очень хороший игрок, настоящий профессионал. Если он хочет вернуться – я буду рад. Он способен помочь абсолютно любой команде НХЛ.

— Будете ли вы играть на чемпионате мира?

— Нет. Был звонок из Федерации хоккея России. У меня нет контракта. В сборную я не поеду, сосредоточусь на своих делах.

«В сборную, если позовут? Нет, наверное». Радулов не собирается на ЧМ-2017
Юниорская сборная России завоевала бронзу на чемпионате мира, Ковальчук задумался об НХЛ, а Радулов не собирается на ЧМ-2017.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Монреаль Канадиенс Александр Радулов ЧМ-2017
Новости. Хоккей
25 апреля 2017, вторник
14:26 СКА продлил контракт с нападающим Кетовым
14:20 Чехи заявили на этап Евротура игроков из НХЛ, а также 13 хоккеистов клубов КХЛ
14:06 «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Голубевым
14:00 Агент Арзамасцева: предложение «Салавата» оказалось более конкретным
13:57 Форвард Стась-младший из второго немецкого дивизиона покинул сборную Беларуси
13:48 Ахо и Пульюярви сыграют за сборную Финляндии на Чешских играх
13:34 «Авангард» продлил контракты с форвардами Фищенко и Рожковским
13:15 Голубович: моё будущее, видимо, будет решаться на тренерском совете ФХР
12:59 Защитник «Локомотива» Пашнин продолжит карьеру в ЦСКА
12:55 Шоу не смог сыграть в 6-м матче серии с «Рейнджерс» из-за сотрясения
12:22 Форвард «Монреаля» Плеканец усилит сборную Чехии на ЧМ-2017
12:11 «Динамо» Р предоставит финансовые гарантии, команду может возглавить Хартли
11:55 Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017
11:45 Журналист: Мэттьюс может вернуть сборной США былое величие
11:45 Судьям и инспекторам ВХЛ не выплатили долги по зарплате за сезон-2015/16
11:43 Защитник Желдаков продлил контракт с «Торпедо»
11:29 Пекинский клуб в МХЛ будет называться «Куньлунь Ред Стар Джуниор»
11:17 В межсезонье «Йокерит» проведёт контрольные матчи с «Куньлунем» и «Сибирью»
11:02 Дмитрий Медведев поздравил Третьяка с 65-летием
10:37 Тротц подчеркнул, что в «Вашингтоне» вратарю Холтби доверяют на 100%
10:37 Третьяк: чествование юниорской сборной изначально запланировано на другое время
10:15 Юханссон считает, что «Торонто» заставил «Кэпиталз» трудиться на полную катушку
10:13 Кассиан: «Ойлерз» хотят стать командой, которая обыграет «Анахайм»
10:00 Маклеллан: может, в следующей серии звено Макдэвида наберёт 15 очков
09:45 Гальченюк: я уже думаю о следующем сезоне, особо не думаю о контракте
09:36 Защитник Сидоров остаётся в «Ак Барсе»
09:30 Михайлов: все беды сваливали на ФХР, при Третьяке всё изменилось к лучшему
09:21 ФХР поздравила Третьяка с 65-летием
09:15 Холтби: звено Кузнецова — едва ли не главный фактор победы в серии с «Торонто»
09:08 Бобровский не попал в число финалистов «Билл Мастертон Трофи»
09:00 Яшин: у Буре была выше стартовая скорость, он был более взрывным, чем Макдэвид
09:00 Кузнецов: знали, что серия с «Торонто» будет тяжёлой
08:55 Гросс: рады, что вернули Трямкина, Голышев будет лидером атаки «Автомобилиста»
00:50 Ши Уэбер пошутил, что возьмёт вину на себя, если Радулов уйдёт из «Монреаля»
00:20 Торнтон: колено сильно болело, но в плей-офф приходится справляться с травмами
00:04 Липанов: видимо, у ФХР есть дела поважнее, чем встречать юниорскую сборную
00:03 Бержевен: постараемся сохранить Радулова, но мы ограничены потолком зарплат
24 апреля 2017, понедельник
23:48 Брассар: в таких сериях, как с «Бостоном», многое понимаешь о своей команде
23:34 Прайс: все знают, как играет Радулов, он — личность, и с ним весело
22:50 «Автомобилист» сделал обязывающие квалификационные предложения пяти игрокам
22:22 Вратарь «Коламбуса» Корписало сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2017
22:04 Панарин: еду в сборную с радостными эмоциями, я всегда буду биться за Россию
21:47 Форварды «Шаркс» Торнтон, Гертл и Марло играли в плей-офф с серьёзными травмами
21:30 Кэссиди: решать руководству клуба, но я хочу продолжить тренировать «Бостон»
21:03 «Йокерит» продлил контракт с Анттилой, «Сибирь» — с Гриценко, Прохоров — с ЦСКА
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка Стэнли?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+