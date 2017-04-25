Тест. Владиславу Третьяку – 65! Хорошо ли ты знаешь легенду хоккея?

Один из самых ярких голкиперов в истории мирового хоккея Владислав Третьяк отмечает своё 65-летие. Что ты знаешь о президенте ФХР?

25 апреля Владислав Третьяк отмечает свой 65-й день рождения. Легендарный голкипер выступал 16 сезонов за ЦСКА в чемпионате СССР, выиграл рекордное количество золотых медалей чемпионатов мира и наград Олимпийских игр. Третьяк стал первым отечественным хоккеистом, включённым в Зал славы хоккея в Торонто. Последние годы легендарный голкипер занимает пост президента Федерации хоккея России. Мы решили проверить, насколько хорошо вы знаете историю карьеры Третьяка.

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