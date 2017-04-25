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Александр Радулов
Фото: РИА Новости
Текст: Владислав Уткин

«Радулов отвечает за свои слова». Мнение экспертов об отказе игрока от ЧМ

Александр Радулов отказался ехать в сборную России из-за отсутствия контракта на следующий сезон. Можно ли понять его решение?
25 апреля 2017, вторник. 13:35. Хоккей

Федерация хоккея России выслала приглашения на сбор перед чемпионатом мира защитнику «Торонто Мэйпл Лифс» Никите Зайцеву и форварду «Монреаль Канадиенс» Александру Радулову. Оба игрока не имеют контрактов с клубами НХЛ на будущий сезон, и Радулов прямо указал это в качестве причины своего отказа от поездки на первенство планеты. Стоит ли его за это осуждать или это решение можно понять? Мнением по этому поводу делятся эксперты.

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Александр Радулов снова был очень откровенен. Он отказался играть за сборную на ЧМ и хочет новый долгосрочный контракт с «Монреалем».

Дмитрий Юшкевич: Отношусь к решению Радулова с пониманием. Считаю, что это такая ситуация, когда контракта нет, можно получить травму, и вопрос со следующим контрактом для Саши может быть закрыт. Я читаю много высказываний насчёт того, приедет Радулов на чемпионат мира или не приедет, и у меня возникает такой вопрос: у нас что, больше некому играть? У нас здорово зарекомендовала себя молодёжь на этапах Евротура. Если мы всё-таки предполагаем, что на Олимпиаде не будет игроков НХЛ, то нужно проверять тех ребят, на которых мы рассчитываем на Играх.

Илья Брызгалов: У меня на это всегда было и есть своё видение. Радулов – свободный человек. То, что он решил, — это его мнение, желание и право, так что моё мнение здесь не считается. Это должен решать каждый человек для себя. Если он не хочет на данный момент выступать за национальную сборную – это его решение, и мы должны его уважать. Как бы поступил я, будь я на его месте? Я не знаю всего, что у него происходит в жизни. Могут быть какие-то нюансы, которые не дают возможности поехать и выступить на чемпионате мира за сборную России. Я же не знаю всего. Радулов – свободный человек, он живёт в свободной, демократической стране, он гражданин Российской Федерации. У нас же демократия и свобода, правильно? И он имеет право решать, ехать или не ехать. А наше дело – болеть за сборную России, с ним или без него.

Брызгалов: Радулов – свободный человек, он имеет право решать, ехать или не ехать. А наше дело – болеть за сборную России, с ним или без него.

Александр Гуськов: Кто-то не смотрит на такие вещи, как контракт, как получение травмы. Наверное, все люди разные. Что касается Радулова, то он, на мой взгляд, всем доказал свой уровень. Ему уже не 20 лет, его карьера не то чтобы близится к закату, но он уже немолодой парень, поэтому для него сейчас в приоритете подписание контракта. Если этого не случится, то он потеряет очень много денег. И для него в приоритете игра в той команде, в которой он хочет играть. Что касается сборной, то здесь надо всё взвешивать каждому игроку. Кто-то не задумывается об этом. Эти люди едут в сборную, невзирая на травмы. А кто-то задумывается. Судить Радулова за принятое решение нет смысла, это неуместно. Это решение самого хоккеиста. Он ответил за свои слова и действия. Всё, что бы ни сказал Радулов, – это его карьера, его действия и его жизнь. У него семья, поэтому ему решать. Это разумное решение состоявшегося хоккеиста. Понятно, что все хотят играть в сборной, но порой кто-то чем-то жертвует, когда надо зарекомендовать и показать себя. Это молодые игроки, у которых всё впереди. Радулов всё взвесил. Хоккеисты и люди, которые разбираются в хоккее, понимают, что он делает.

Контракт и эхо Кубка мира. Радулов не хочет на ЧМ, и его можно понять
Александр Радулов получил вызов в сборную России. Но приедет ли форвард в национальную команду? Сам он в этом сомневается.

Валерий Каменский: У меня была такая же ситуация перед Кубком мира 1996 года, когда я не смог поехать на турнир потому, что у меня не было контракта. Я его прекрасно понимаю. Радулов — это человек, который думает о своём будущем, о своей семье. Это его решение, он взрослый человек, и он его принимает. Думаю, что сборной он бы помог, но это его решение.

Каменский: У меня была такая же ситуация перед Кубком мира 1996 года, когда я не смог поехать на турнир потому, что у меня не было контракта. Я прекрасно понимаю Радулова.

Андрей Николишин: Зачем осуждать человека? Это его решение, надо уважать решение игрока. Нужно ли на его место вызывать кого-то из молодых игроков, кто играл на Евротуре? Не понимаю ваших рассуждений. У него что, место в сборной забронировано? Каждый человек имеет право на своё мнение. Может быть, у него травма, может, семья или ещё что-то. Сложно об этом судить. Если ему пришло приглашение, и он от него отказался, значит, он имеет на то основания.

Юрий Новиков: Радулов – он один из самых ярких игроков в истории КХЛ, символ лиги. И он так же достойно проявил себя в «Монреале». Александр сражался за своё имя и за Россию. Человек всё взвесил, и у него нет возможности выступить за Россию, и я думаю, что на его решение повлиял не только контракт. Он очень сильно выложился в этом сезоне, как психологически, так и физически. Это очень серьёзная нагрузка. Он доказал, что в человеческом и в спортивном плане он стал одним из лучших хоккеистов в НХЛ. Считаю, что у нас достаточно игроков для того, чтобы заменить Радулова.

Бадюков: Бывают разные ситуации в жизни, но сейчас для Радулова не тот момент, когда нужно ехать спасать Россию.

Алексей Бадюков: Нет причин не верить этим словам. Может быть, кто-то думает, что всему причиной его конфликт со Знарком, но ничего такого нет. Радулову и Зайцеву были разосланы приглашения, но ни у того, ни у другого нет контракта на следующий сезон. Что касается Зайцева, то его менеджмент «Торонто» не отпускает, потому что у него было сотрясение. Видимо, они переживают за него и очень хотят подписать с ним хороший контракт. Радулов же провёл хороший сезон, он зарекомендовал себя. И ему сейчас нужно договариваться о хорошем контракте. После такого тяжёлого сезона велика вероятность получить травму. Для Радулова первостепенная задача сейчас не поехать играть за национальную команду, а играть в НХЛ. Он не хочет получать травму, это нормально, я его полностью поддерживаю в этой ситуации. Бывают разные ситуации в жизни, но сейчас не тот момент, когда нужно ехать спасать Россию. Всё нормально.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Александр Гуськов Александр Радулов Алексей Бадюков Андрей Николишин Валерий Каменский Илья Брызгалов Юрий Новиков ЧМ-2017
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