Аллергия на седьмые матчи – это заразно. Дела НХЛ так же плохи, как у КХЛ?

На заре существования Континентальной хоккейной лиги было принято сравнивать её с заокеанским образцом. Оно и понятно: наша лига тянулась за НХЛ, пытаясь ей подражать во всём, будь то правила или система драфта. До какого-то времени КХЛ пыталась наступать на пятки сильнейшей лиге мира, но сейчас игры в догонялки закончились. И надо же было такому случиться, что первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли подарил нам новые параллели.

Ни одного седьмого матча за первый раунд. НХЛ заразилась у КХЛ?

Среди множества вопросов к Дмитрию Чернышенко, которые задают болельщики, специалисты и журналисты, есть и такой: почему за весь розыгрыш Кубка Гагарина не было ни одной семиматчевой серии? Седьмые матчи – лучший хоккейный термометр. Ещё не выведен аналог «36,6», зато показатель «0» в данном случае чётко свидетельствует о том, что пациент находится при смерти. Блицкриги буквально кричат о низком уровне конкуренции, да и саму концентрацию хоккея в жизни простых болельщиков сокращают. В общем, ничего хорошего. «То ли дело в НХЛ», — ворчал недовольный зритель, наблюдая, как СКА разбирается с очередной жертвой. Но стоило заокеанскую лигу поставить в пример, как она показала, что ничто человеческое ей совсем не чуждо.

КХЛ, что с тобой не так? 5 важных вопросов к Чернышенко Может быть, мы не правы, но кажется, что в последнее время во многих вопросах КХЛ движется в неправильном направлении.

Там, где на виртуальном гербе лиги начертан слоган о всеобщем равенстве, просочились кахаэловские принципы. За восемь серий первого раунда – ни одного седьмого матча. Такого с НХЛ не случалось с 2001 года! Более того, две серии завершились всухую. Это, кстати, тоже чисто наш, отечественный, показатель. Напомним, что в этом розыгрыше Кубка Гагарина первый раунд за четыре матча преодолели только два «армейских» клуба-олигарха. Не лиги, а прямо-таки братья-близнецы. Правда, различия всё-таки есть. Самым популярным исходом в первом раунде Кубка Стэнли стал счёт 4-2, тогда как наши клубы чаще всего выигрывали 4-1, словно отдавая одну победу на сдачу аутсайдеру. Поступят ли теперь к Гэри Беттмэну аналогичные вопросы, что и к президенту КХЛ?

Там, где на виртуальном гербе лиги начертан слоган о всеобщем равенстве, просочились кахаэловские принципы.

Овертаймы вместо седьмых матчей. У Кубка Стэнли есть новый рекорд!

Впрочем, седьмые матчи – это не всегда мерило напряжённости противостояния. Зачастую бывает так, что одна команда выигрывает со счётом 4-0, но при этом прикладывает колоссальные усилия для прохода дальше. Ярчайший пример – серия между ЦСКА и «Йокеритом», когда финский клуб трижды доводил дело до овертайма, но всякий раз оставался на шаг позади «армейцев». А разве столь однозначной, как по счёту, была победа «Динамо» над «Торпедо» во всё том же первом раунде Кубка Гагарина? Всего одна встреча, да и то – последняя, завершилась в основное время и с разницей больше чем в одну шайбу. В истории, конечно, останется не самый красочный итог серии, но вряд ли зрители чувствовали тотальное превосходство одной из команд. Вот и первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли запомнился небывалым количеством овертаймов, которые с лихвой компенсировали недостаток седьмых матчей.

В КХЛ первый раунд подарил нам 12 овертаймов. Во втором было ещё пять, в финале конференций – три, а в итоге розыгрыш Кубка Гагарина насобирал 21 матч, в котором командам не удалось уложиться в рамки основного времени. Неплохо, не правда ли? Однако наши друзья из-за океана чуть было не достигли этого показателя за один-единственный раунд! Здесь ни одна серия не обошлась хотя бы без одного овертайма. Ну а законодателями мод стали «Вашингтон» и «Торонто», каждый матч между которыми завершался с разницей в одну шайбу, и лишь однажды каким-то чудом им удалось уложиться в стандартные 60 минут. Динамовец Александр Овечкин со своим «Вашингтоном» поддержал родной клуб, который также прошёл первый раунд сквозь заросли овертаймов. Всего же овертаймы потребовались в 18 матчах из 42, то есть в 42,9% встреч первого раунда, что представляет собой новый рекорд НХЛ. В Кубке Стэнли — 2013 команды провели на один овертайм меньше.

Динамовец Александр Овечкин со своим «Вашингтоном» поддержал родной клуб, который также прошёл первый раунд сквозь заросли овертаймов.

А что если бы ЦСКА вынесли так, как «Чикаго»?

«Чикаго» и ЦСКА – первые команды Западной конференции. «Йокерит» и «Нэшвилл» – последние западные команды, запрыгнувшие в кубковый поезд. Ключевая разница – в лигах, где они выступают. Финны уже не первый раз уступают московским «армейцам» в плей-офф, и в стране Суоми даже бытует мнение, что обыграть самый титулованный клуб нашей страны им не позволяют высшие силы. От того, быть может, и проигрывали «шуты» в овертайме, что не верили в свои силы. «Хищники» Питера Лавиолетта подобными стереотипами обременены не были. Они вышли биться против команды, которая за последние четыре сезона дважды брала кубок, без малейшего пиетета и мыслей о предрешённости исхода. 0-4 – это шок, но сам факт прохода «Нэшвилла» во второй раунд не должен считаться сенсацией.

Что это было? Пять причин, почему Панарин и «Чикаго» провалили плей-офф Победитель Западной конференции «Чикаго» вылетел из плей-офф, проиграв свою серию 0-4. Что случилось с Панариным, Кейном и компанией?

Между ЦСКА и «Чикаго», конечно, есть немало различий. Прежде всего тремя кубками при Джоэле Кенневилле «ястребы» уже доказали, что их хоккей может быть эффективен в плей-офф, тогда как «армейцы» Дмитрия Квартальнова, трижды выиграв регулярный чемпионат, так и не подняли над головой главный трофей. «Чикаго» — приверженцы комбинационного хоккея с контролем шайбы, тогда как ЦСКА, напротив, максимально прямолинейный коллектив. Тем не менее и тот и другой стиль перестал давать результат. Но если в НХЛ слабости «Блэкхоукс» удалось обнажить в первом раунде, закрыв Панарина с Кейном и буквально разбомбив принципы Кенневилля, то ЦСКА споткнулся только во втором. Да разве можно было представить, что «Локомотив», а тем более «Йокерит», закончит серию с лучшей командой Запада за четыре матча?

Представить Олега Знарка в «Кузне», «Амуре» или том же «Витязе», чей прорыв вполне можно сравнить со взлётом «Торонто», не получается при всём желании.

Почему в КХЛ никто не зарубился с лидером так, как «Торонто»?

Проводя параллели, «Вашингтон» можно сравнить как с «Магниткой» (лучший клуб Востока), так и с ЦСКА (победитель регулярного чемпионата), да и на роль американского СКА (вечный фаворит) «столичные» подойдут идеально. Да вот незадача: никто из вышеперечисленных побратимов «Кэпиталз» даже близко не столкнулся с тем уровнем сопротивления, что предложили команде Барри Тротца парни из «Торонто». На троих фавориты Кубка Гагарина проиграли матчей меньше, чем один «Вашингтон». Никто из команд, которые играли в двух последних кахаэловских финалах, даже близко не был к тому, чтобы закончить сезон досрочно. «Столичные», в свою очередь, проигрывали в серии после третьего матча. Если что и объединяло «Вашингтон» с «Магниткой», то это на время задремавший капитан: Овечкин забил за первый раунд три шайбы, Мозякин – две, но при этом суперфорвард «Магнитки» добавил к ним несколько передач, а Александр Великий ограничился снайперской деятельностью.

Триллер в пользу «Вашингтона». Овечкин снова сыграет против Малкина Команда Александра Овечкина обыграла «Торонто» в труднейшем шестом матче серии и вышла во второй раунд, где сыграет с «Питтсбургом» Малкина.

Можете ли вы представить, что один из двух лучших молодых игроков своего года рождения оказывается в восьмой команде конференции? В России такое, конечно, случается, можно вспомнить и Кирилла Капризова, и Владимира Тарасенко, и других звёздочек, воспитанных принципиальными клубами. Но все они, в отличие от Остона Мэттьюса, обречены на скорый переход в топ-клуб или отъезд в НХЛ. Возможен ли сценарий, при котором один из самых успешных тренеров лиги и наставник национальной команды возглавляет беспросветного аутсайдера? Представить Олега Знарка в «Кузне», «Амуре» или том же «Витязе», чей прорыв вполне можно сравнить со взлётом «Торонто», не получается при всём желании. Майк Бэбкок же заключил восьмилетний контракт с «Мэйпл Лифс», будучи членом Тройного золотого клуба. А главное различие в том, что если для «Торонто» заруба с «Вашингтоном» – первый кирпич в фундамент новой команды, то для любого середняка из КХЛ – повод быть раздербаненным в интересах сборной.