Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Сравнение первого раунда Кубка Стэнли и Кубка Гагарина
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Аллергия на седьмые матчи – это заразно. Дела НХЛ так же плохи, как у КХЛ?

В НХЛ вслед за КХЛ вымирают семиматчевые серии. Чем первый раунд Кубка Стэнли похож на минувший розыгрыш Кубка Гагарина?
25 апреля 2017, вторник. 15:15. Хоккей

На заре существования Континентальной хоккейной лиги было принято сравнивать её с заокеанским образцом. Оно и понятно: наша лига тянулась за НХЛ, пытаясь ей подражать во всём, будь то правила или система драфта. До какого-то времени КХЛ пыталась наступать на пятки сильнейшей лиге мира, но сейчас игры в догонялки закончились. И надо же было такому случиться, что первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли подарил нам новые параллели.

Ни одного седьмого матча за первый раунд. НХЛ заразилась у КХЛ?

Среди множества вопросов к Дмитрию Чернышенко, которые задают болельщики, специалисты и журналисты, есть и такой: почему за весь розыгрыш Кубка Гагарина не было ни одной семиматчевой серии? Седьмые матчи – лучший хоккейный термометр. Ещё не выведен аналог «36,6», зато показатель «0» в данном случае чётко свидетельствует о том, что пациент находится при смерти. Блицкриги буквально кричат о низком уровне конкуренции, да и саму концентрацию хоккея в жизни простых болельщиков сокращают. В общем, ничего хорошего. «То ли дело в НХЛ», — ворчал недовольный зритель, наблюдая, как СКА разбирается с очередной жертвой. Но стоило заокеанскую лигу поставить в пример, как она показала, что ничто человеческое ей совсем не чуждо.

КХЛ, что с тобой не так? 5 важных вопросов к Чернышенко
Может быть, мы не правы, но кажется, что в последнее время во многих вопросах КХЛ движется в неправильном направлении.

Там, где на виртуальном гербе лиги начертан слоган о всеобщем равенстве, просочились кахаэловские принципы. За восемь серий первого раунда – ни одного седьмого матча. Такого с НХЛ не случалось с 2001 года! Более того, две серии завершились всухую. Это, кстати, тоже чисто наш, отечественный, показатель. Напомним, что в этом розыгрыше Кубка Гагарина первый раунд за четыре матча преодолели только два «армейских» клуба-олигарха. Не лиги, а прямо-таки братья-близнецы. Правда, различия всё-таки есть. Самым популярным исходом в первом раунде Кубка Стэнли стал счёт 4-2, тогда как наши клубы чаще всего выигрывали 4-1, словно отдавая одну победу на сдачу аутсайдеру. Поступят ли теперь к Гэри Беттмэну аналогичные вопросы, что и к президенту КХЛ?

Там, где на виртуальном гербе лиги начертан слоган о всеобщем равенстве, просочились кахаэловские принципы.

Овертаймы вместо седьмых матчей. У Кубка Стэнли есть новый рекорд!

Впрочем, седьмые матчи – это не всегда мерило напряжённости противостояния. Зачастую бывает так, что одна команда выигрывает со счётом 4-0, но при этом прикладывает колоссальные усилия для прохода дальше. Ярчайший пример – серия между ЦСКА и «Йокеритом», когда финский клуб трижды доводил дело до овертайма, но всякий раз оставался на шаг позади «армейцев». А разве столь однозначной, как по счёту, была победа «Динамо» над «Торпедо» во всё том же первом раунде Кубка Гагарина? Всего одна встреча, да и то – последняя, завершилась в основное время и с разницей больше чем в одну шайбу. В истории, конечно, останется не самый красочный итог серии, но вряд ли зрители чувствовали тотальное превосходство одной из команд. Вот и первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли запомнился небывалым количеством овертаймов, которые с лихвой компенсировали недостаток седьмых матчей.

В КХЛ первый раунд подарил нам 12 овертаймов. Во втором было ещё пять, в финале конференций – три, а в итоге розыгрыш Кубка Гагарина насобирал 21 матч, в котором командам не удалось уложиться в рамки основного времени. Неплохо, не правда ли? Однако наши друзья из-за океана чуть было не достигли этого показателя за один-единственный раунд! Здесь ни одна серия не обошлась хотя бы без одного овертайма. Ну а законодателями мод стали «Вашингтон» и «Торонто», каждый матч между которыми завершался с разницей в одну шайбу, и лишь однажды каким-то чудом им удалось уложиться в стандартные 60 минут. Динамовец Александр Овечкин со своим «Вашингтоном» поддержал родной клуб, который также прошёл первый раунд сквозь заросли овертаймов. Всего же овертаймы потребовались в 18 матчах из 42, то есть в 42,9% встреч первого раунда, что представляет собой новый рекорд НХЛ. В Кубке Стэнли — 2013 команды провели на один овертайм меньше.

Динамовец Александр Овечкин со своим «Вашингтоном» поддержал родной клуб, который также прошёл первый раунд сквозь заросли овертаймов.

А что если бы ЦСКА вынесли так, как «Чикаго»?

«Чикаго» и ЦСКА – первые команды Западной конференции. «Йокерит» и «Нэшвилл» – последние западные команды, запрыгнувшие в кубковый поезд. Ключевая разница – в лигах, где они выступают. Финны уже не первый раз уступают московским «армейцам» в плей-офф, и в стране Суоми даже бытует мнение, что обыграть самый титулованный клуб нашей страны им не позволяют высшие силы. От того, быть может, и проигрывали «шуты» в овертайме, что не верили в свои силы. «Хищники» Питера Лавиолетта подобными стереотипами обременены не были. Они вышли биться против команды, которая за последние четыре сезона дважды брала кубок, без малейшего пиетета и мыслей о предрешённости исхода. 0-4 – это шок, но сам факт прохода «Нэшвилла» во второй раунд не должен считаться сенсацией.

Что это было? Пять причин, почему Панарин и «Чикаго» провалили плей-офф
Победитель Западной конференции «Чикаго» вылетел из плей-офф, проиграв свою серию 0-4. Что случилось с Панариным, Кейном и компанией?

Между ЦСКА и «Чикаго», конечно, есть немало различий. Прежде всего тремя кубками при Джоэле Кенневилле «ястребы» уже доказали, что их хоккей может быть эффективен в плей-офф, тогда как «армейцы» Дмитрия Квартальнова, трижды выиграв регулярный чемпионат, так и не подняли над головой главный трофей. «Чикаго» — приверженцы комбинационного хоккея с контролем шайбы, тогда как ЦСКА, напротив, максимально прямолинейный коллектив. Тем не менее и тот и другой стиль перестал давать результат. Но если в НХЛ слабости «Блэкхоукс» удалось обнажить в первом раунде, закрыв Панарина с Кейном и буквально разбомбив принципы Кенневилля, то ЦСКА споткнулся только во втором. Да разве можно было представить, что «Локомотив», а тем более «Йокерит», закончит серию с лучшей командой Запада за четыре матча?

Представить Олега Знарка в «Кузне», «Амуре» или том же «Витязе», чей прорыв вполне можно сравнить со взлётом «Торонто», не получается при всём желании.

Почему в КХЛ никто не зарубился с лидером так, как «Торонто»?

Проводя параллели, «Вашингтон» можно сравнить как с «Магниткой» (лучший клуб Востока), так и с ЦСКА (победитель регулярного чемпионата), да и на роль американского СКА (вечный фаворит) «столичные» подойдут идеально. Да вот незадача: никто из вышеперечисленных побратимов «Кэпиталз» даже близко не столкнулся с тем уровнем сопротивления, что предложили команде Барри Тротца парни из «Торонто». На троих фавориты Кубка Гагарина проиграли матчей меньше, чем один «Вашингтон». Никто из команд, которые играли в двух последних кахаэловских финалах, даже близко не был к тому, чтобы закончить сезон досрочно. «Столичные», в свою очередь, проигрывали в серии после третьего матча. Если что и объединяло «Вашингтон» с «Магниткой», то это на время задремавший капитан: Овечкин забил за первый раунд три шайбы, Мозякин – две, но при этом суперфорвард «Магнитки» добавил к ним несколько передач, а Александр Великий ограничился снайперской деятельностью.

Триллер в пользу «Вашингтона». Овечкин снова сыграет против Малкина
Команда Александра Овечкина обыграла «Торонто» в труднейшем шестом матче серии и вышла во второй раунд, где сыграет с «Питтсбургом» Малкина.

Можете ли вы представить, что один из двух лучших молодых игроков своего года рождения оказывается в восьмой команде конференции? В России такое, конечно, случается, можно вспомнить и Кирилла Капризова, и Владимира Тарасенко, и других звёздочек, воспитанных принципиальными клубами. Но все они, в отличие от Остона Мэттьюса, обречены на скорый переход в топ-клуб или отъезд в НХЛ. Возможен ли сценарий, при котором один из самых успешных тренеров лиги и наставник национальной команды возглавляет беспросветного аутсайдера? Представить Олега Знарка в «Кузне», «Амуре» или том же «Витязе», чей прорыв вполне можно сравнить со взлётом «Торонто», не получается при всём желании. Майк Бэбкок же заключил восьмилетний контракт с «Мэйпл Лифс», будучи членом Тройного золотого клуба. А главное различие в том, что если для «Торонто» заруба с «Вашингтоном» – первый кирпич в фундамент новой команды, то для любого середняка из КХЛ – повод быть раздербаненным в интересах сборной.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Вашингтон Кэпиталз Нэшвилл Предаторз Торонто Мэйпл Лифс ХК Витязь ХК Йокерит ХК Металлург Мг ХК СКА ХК ЦСКА Чикаго Блэкхоукс
Новости. Хоккей
25 апреля 2017, вторник
20:09 «Адмирал» продлил контракты с нападающими Казаковым и Саюстовым
20:00 Нападающий «Миннесоты» Гранлунд играл в плей-офф со сломанной рукой
19:49 Защитник Марк-Эдуар Власич собирается сыграть за сборную Канады на ЧМ-2017
19:38 Флёри: «Вашингтон» — просто ещё одна команда на пути к нашей цели
19:16 Вратарь «Торонто» Андерсен не поможет сборной Дании на ЧМ-2017
18:48 Остон Мэттьюс не сыграет за сборную США на ЧМ-2017
18:32 Источник: Трэвис Грин станет главным тренером «Ванкувера»
18:19 Дмитрий Квартальнов в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
18:08 А. Ротенберг: «Динамо» никто не даст пропасть, ФХР окажет клубу всемерную помощь
17:44 Иржи Секач продлил контракт с «Ак Барсом» на два года
17:34 Генменеджер «Коламбуса»: убеждён, что Бобровский будет лучше играть в плей-офф
17:09 Капризов сыграет за олимпийскую сборную России на Кубке АЛРОСА
17:00 Пашков: решение не брать Бобровского на чемпионат мира – неоправданный шаг
16:58 «Ак Барс» продлил контракт с защитником Яруллиным
16:55 Знарок: посмотрим в деле выбранных нами кандидатов, соперники сильные
16:49 В матче женского чемпионата Казахстана по хоккею произошла массовая драка
16:30 Василевский, Проворов и Кучеров сыграют за сборную России на Чешских играх
16:19 В Красноярске прошли обыски в кабинете министра спорта, куратора «Сокола»
15:59 Жамнов: надеемся, что с финансами у «Спартака» будет лучше, хуже не будет точно
15:13 Воробьёв: вратарская линия и оборона «Динамо» устраивают тренеров
15:13 Болельщики ТХК: просим сохранить команду, начали сбор подписей
14:36 Горовиков: три шайбы Кутейкина от красной линии произвели фурор на долгие годы
14:30 Брызгалов: у нас же демократия и свобода? Радулов – свободный человек
14:26 СКА продлил контракт с нападающим Кетовым
14:20 Чехи заявили на этап Евротура игроков из НХЛ, а также 13 хоккеистов клубов КХЛ
14:06 «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Голубевым
14:00 Агент Арзамасцева: предложение «Салавата» оказалось более конкретным
13:57 Форвард Стась-младший из второго немецкого дивизиона покинул сборную Беларуси
13:48 Ахо и Пульюярви сыграют за сборную Финляндии на Чешских играх
13:34 «Авангард» продлил контракты с форвардами Фищенко и Рожковским
13:15 Голубович: моё будущее, видимо, будет решаться на тренерском совете ФХР
12:59 Защитник «Локомотива» Пашнин продолжит карьеру в ЦСКА
12:55 Шоу не смог сыграть в 6-м матче серии с «Рейнджерс» из-за сотрясения
12:22 Форвард «Монреаля» Плеканец усилит сборную Чехии на ЧМ-2017
12:11 «Динамо» Р предоставит финансовые гарантии, команду может возглавить Хартли
11:55 Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017
11:45 Журналист: Мэттьюс может вернуть сборной США былое величие
11:45 Судьям и инспекторам ВХЛ не выплатили долги по зарплате за сезон-2015/16
11:43 Защитник Желдаков продлил контракт с «Торпедо»
11:29 Пекинский клуб в МХЛ будет называться «Куньлунь Ред Стар Джуниор»
11:17 В межсезонье «Йокерит» проведёт контрольные матчи с «Куньлунем» и «Сибирью»
11:02 Дмитрий Медведев поздравил Третьяка с 65-летием
10:37 Тротц подчеркнул, что в «Вашингтоне» вратарю Холтби доверяют на 100%
10:37 Третьяк: чествование юниорской сборной изначально запланировано на другое время
10:15 Юханссон считает, что «Торонто» заставил «Кэпиталз» трудиться на полную катушку
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка Стэнли?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+