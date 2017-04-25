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Ориентировочные составы
Фото: Reuters
Текст: Илья Ермаков

Канада с Шайфли, США с Годро. Какими будут составы соперников России на ЧМ?

Сборные Канады, США, Швеции, Финляндии и Чехии собирают серьёзные составы на ЧМ. Кто будет главным соперником сборной России?
25 апреля 2017, вторник. 17:00. Хоккей

Чемпионат мира по хоккею во Франции и Германии стартует 5 мая. На сегодня уже известна обойма хоккеистов, которые будут представлять каждую из стран, и изменения в составах будут точечными. Кто же сыграет за соперников сборной России?

Канада

Вратари: Эрик Комри (Виннипег), Кэлвин Пикар (Колорадо, НХЛ);

Защитники: Тайсон Бэрри (Колорадо), Кэлвин Де Хаан (Нью-Йорк Айлендерс), Джейсон Демерс (Флорида), Майкл Мэтисон (Флорида) и Джош Моррисси (Виннипег);

Нападающие: Шон Кутюрье (Филадельфия), Мэтт Дюшейн (Колорадо), Клод Жиру (Филадельфия), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй), Трэвис Конечны (Филадельфия), Райан О'Райлли (Баффало), Нэтан Маккиннон (Колорадо), Брэйден Поинт (Тампа-Бэй), Марк Шайфли (Виннипег), Уэйн Симмондс (Филадельфия) и Джефф Скиннер (Каролина).

Утверждение, что Канада способна собрать не один и даже не два боеспособных состава для участия в международных соревнованиях, из года в год звучит всё основательнее. Вот и в этом году у канадцев собирается весьма крепкая банда. Не поехал в сборную Тейлор Холл, зато в обойме Райан О’Райлли и Мэтт Дюшейн. Неудачное выступление «Колорадо» дало возможность приехать на чемпионат мира Нэтану Маккиннону, который наиграл в сезоне на 51 очко, сыграв в 80 матчах «регулярки». Клод Жиру в дополнительном представлении также не нуждается. 29-летний нападающий уже немало поиграл на международном уровне и сможет при необходимости стать «дядькой» для молодых хоккеистов.

15 звёзд из НХЛ, которые приедут на чемпионат мира 2017 года
Кучеров, Хедман, Жиру, Ворачек и другие звёздные игроки НХЛ, которые собираются на чемпионат мира в Германию и Францию.

США

Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Джимми Ховард («Детройт Ред Уингз»), Кэл Петерсен (университет Нотр Дам).

Защитники: Дэнни Декайзер («Детройт Ред Уингз»), Коннор Мёрфи («Аризона Койотс»), Джейкоб Троуба («Виннипег»), Ноа Ханифин («Каролина»), Дэниел Брикли (университет Миннесоты).

Нападающие: Андерс Бьорк (университет Нотр Дам), Ник Бьюгстад («Флорида Пантерз»), Джей Ти Комфер («Колорадо Эвеланш»), Эндрю Копп («Виннипег Джетс»), Кристиан Дворак («Аризона Койотс»), Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»), Андерс Ли, Брок Нельсон («Нью-Йорк Айлендерс»), Джордан Гринвей (Бостонский университет), Джек Айкел («Баффало»), Джон Годро («Калгари»).

США продолжает доверять молодёжи. Так, в этом составе «звёздно-полосатых» сразу четыре игрока из университетских лиг. В том числе это вратарь Кэл Петерсен, который будет располагаться за спинами Хеллебайка и Ховарда. Джимми Ховард – самый опытный игрок в этом составе, и он же единственный хоккеист в этой сборной, возраст которого перевалил за 30 лет. Зато сразу пять хоккеистов, которым 20 лет, – это Ханифин, Бьорк, Ларкин, Гринвей и Джек Айкел. Отметим Ника Бьюгстада из «Флориды», который уже имел опыт выступления за национальную сборную, и весьма успешный, – в 2013-м он завоевал бронзу мирового первенства.

Финляндия

Вратари: Юха Метсола («Амур»), Джони Ортио («Шеллефтео»), Харри Сятери («Витязь»)

Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас Старз»), Топи Яакола («Йокерит») Йонас Ярвинен («Куньлунь»), Томми Кивистё («Автомобилист»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Вели-Матти Виттасмякки («Илвес»)

Нападающие: Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен («Витязь»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Валттери Филппула («Филадельфия Флайерз»), Роопе Зитц (ХИФК), Маркус Ханникайнен («Колумбус Блю Джекетс»), Йонас Кемппайнен («Сибирь»), Сакари Маннинен (ХПК), Оскар Осала («Металлург» Магнитогорск), Олли Палола («Векше»), Антти Пильстрём («Йокерит»), Ессе Пульюярви(«Эдмонтон Ойлерз»), Мика Пюорала («Кярпят»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Томи Солинен («Куньлунь»).

В отличие от североамериканцев, европейские сборные ещё получат возможность проверить свои силы на чешском этапе Евротура. Поэтому игроков в стане Финляндии, Швеции и Чехии пока больше, чем требуется для заявки на чемпионат мира. И это без учёта возможных будущих пополнений из НХЛ. У сборной Суоми обращает на себя внимание полностью европейская вратарская линия. Впрочем, Метсола и Сятери провели прекрасный сезон, и в их отличной форме сомнений нет. Хорошим подспорьем для атаки станет приезд из-за океана Валттери Филппулы из «Филадельфии», а также юных звёзд Себастьяна Ахо из «Каролины» и Ессе Пульюярви из «Эдмонтона». При этом в линии защиты отсутствуют «североамериканцы», в основном здесь представлена КХЛ.

Швеция

Вратари: Эдди Лак («Каролина»), Виктор Фаст (ЦСКА), Никлас Сведберг («Салават Юлаев»).

Защитники: Джон Клингберг («Даллас»), Антон Строльман («Тампа Бэй»), Хенрик Тёммернес («Фрёлунда»), Калле Розен («Векшё»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Филип Холм («Векшё»), Эрик Мартинссон («Векшё»), Виктор Хедман («Тампа Бэй»), Маркус Крюгер («Чикаго»), Александер Эдлер («Ванкувер»).

Нападающие: Рикард Йюнге («Нефтехимик»), Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Векшё»), Джоэль Лундквист, Элиас Линдхольм («Каролина»), Карл Сёдерберг («Колорадо»), Юаким Нордстрём («Каролина»), Карл Клингберг («Цуг»), Виктор Раск («Каролина»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Марио Кемпе («Витязь»), Вильям Карлссон («Коламбус»), Габриэль Ландеског («Колорадо»).

Шведы пополнили свои ряды 11 игроками из НХЛ. Во всех линиях мастера из-за океана способны сыграть решающую роль, остальные же попробуют соответствовать их уровню. Отметим, что вратарская линия представлена двумя отлично знакомыми нам вратарями из КХЛ, которые будут, вероятно, сменщиками Эдди Лака. Также из старых знакомых присутствует Карл Клинберг, который выступал за «Торпедо». У шведов достаточно сбалансированный состав, здесь есть как звёздные хоккеисты, так и те, кто сможет «таскать рояль».

Чехия

Вратари: Петр Мразек («Детройт Ред Уингз»), Доминик Фурх («Авангард»), Павел Францоуз («Трактор»).

Защитники: Радко Гудас («Филадельфия Флайерз»), Михал Кемпны («Чикаго Блэкхоукс»), Якуб Киндл («Флорида Пантерз»), Ян Коларж («Амур»), Якуб Ержабек («Витязь»), Томаш Кундратек («Слован»), Михал Йордан («Ак Барс»), Радим Шимек («Либерец»), Якуб Крейчик («Комета Брно»), Давид Скленичка («Пльзень»), Милан Дудера («Тршинец»), Либор Шулак («Зноймо»), Ян Рутта («Хомутов»).

Нападающие: Якуб Ворачек («Филадельфия Флайерз»), Ян Коварж, Томаш Филиппи (оба — «Металлург» Магнитогорск), Томаш Зогорна («Амур»), Лукаш Радил («Спартак»), Роман Горак («Витязь»), Лукаш Кашпар («Динамо Москва»), Иржи Секач («Ак Барс»), Роман Червенка, Михал Бирнер (оба — «Фрибур»), Михал Ржепик, Петр Врана («Спарта»), Робин Ганзл («Литвинов»), Якуб Лев («Плзень»), Петр Голик («Злин»), Томаш Гика («Млада Болеслав»).

В заявке сборной Чехии на Евротур 32 хоккеиста. К тому же стало известно, что на чемпионате мира чехов усилит нападающий «Монреаля» Томаш Плеканец, который в этом сезоне провёл 84 матча в регулярном чемпионате и в плей-офф НХЛ. Вратарская линия укомплектована Петером Мразеком из НХЛ, а конкуренцию ему навяжут Доминик Фурх и Павел Францоуз. Основу состава команды Йозефа Яндача составляют игроки из КХЛ и европейских лиг. В защите заявлен энхаэловцы Гудас и Киндл, а атаку усилит Якуб Ворачек – одноклубник Гудаса по «Филадельфии».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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