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175 лет назад 2016
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Сборная России по хоккею
Фото: РИА Новости
Текст: Павел Панышев

Без «Сибири», но с Кучеровым. Состав сборной принимает очертания перед ЧМ

Шумаков, Шалунов и Санников не сыграют на последнем этапе Евротура, а главной звездой сборной станет форвард «Тампы» Никита Кучеров.
25 апреля 2017, вторник. 19:00. Хоккей

Сборная России объявила состав на Чешские игры, которые пройдут с 27 по 30 апреля. Они станут генеральной репетицией перед чемпионатом мира в Германии и Франции, стартующего 5 мая. Представляем игроков нашей команды на заключительный этап Евротура и разбираемся, кто застолбил за собой место на мировое первенство, а кого могут отцепить в последний момент.

Василевский, Проворов и Кучеров сыграют за сборную России на Чешских играх

Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»).

Во вратарской линии изначально могло удивить отсутствие ведущего голкипера страны Сергея Бобровского, однако ситуацию объяснил тренер вратарей Рашит Давыдов.

— Мы приняли решение не перегружать Бобровского из-за его насыщенного сезона и дать возможность Андрею Василевскому принять участие в чемпионате мира в качестве первого номера, — сказал Давыдов.

Бобровского, выступающего за «Коламбус», в НХЛ номинировали на «Везину». Он действительно провёл сильный и трудный чемпионат, поэтому дёргать Сергея не было никакого смысла.

Бобровского, выступающего за «Коламбус», в НХЛ номинировали на «Везину». Он действительно провёл сильный и трудный чемпионат, поэтому дёргать Сергея не было никакого смысла. Решение правильное и взвешенное. В Кёльне первым номером станет Андрей Василевский, ему пора почувствовать уверенность. В «Тампе» доверяют, так почему бы не доверять и в сборной? В обойме есть Илья Сорокин и Игорь Шестёркин. Шестёркин, кстати, не летит на Чешские игры, вместо него решили посмотреть на Андрея Кареева. Игорь же сыграет в составе олимпийской сборной на Кубке АЛРОСА.

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Защитники: Андрей Миронов («Динамо» Москва), Андрей Зубарев, Артём Зуб, Антон Белов (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Магнитогорск), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Владислав Гавриков («Локомотив»), Богдан Киселевич (ЦСКА), Виктор Антипин («Металлург» Магнитогорск).

По сравнению с матчами Еврочелленджа в защите россиян отсутствуют Захар Арзамасцев, Максим Чудинов, Михаил Науменков, Игорь Ожиганов и Илья Любушкин. По всей видимости, на чемпионате мира мы этих хоккеистов не увидим. Интересно будет посмотреть на связку Зубарев – Зуб, здорово проявившую себя в СКА.

Логичен вызов и двух магнитогорцев – Виктора Антипина и Алексея Береглазова. Береглазов, правда, в следующем сезоне переезжает в НХЛ и будет выступать за «Рейнджерс», однако до 30 апреля он формально продолжает оставаться хоккеистом «Металлурга». Однако далеко не факт, что Зуб и Береглазов поедут на чемпионат мира. Скорее нет, чем да.

Ну а Антон Белов может закрыть большинство, что в отсутствие Вячеслава Войнова явно не будет лишним.

Прогрессирует изо дня в день Владислав Гавриков, нельзя было не позвать и Богдана Киселевича. Важен для сборной динамовец Андрей Миронов. Главное, без травм, как это было в ноябре после Кубка Карьяла. Ну а Антон Белов может закрыть большинство, что в отсутствие Вячеслава Войнова явно не будет лишним.

Нападающие: Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба – «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Антон Бурдасов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Иван Телегин, Андрей Светлаков, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Сергей Плотников (все – СКА), Роман Любимов («Филадельфия Флайерз»).

Главной звездой в линии нападения является форвард «Тампы» Никита Кучеров. 40 шайб и 45 голевых передач за регулярный сезон в НХЛ – показатель весьма достойный. На Кучерова тренерский штаб возлагает особые надежды. Понаблюдаем и за его коллегой по клубу Владом Наместниковым.

Поедут на Чешские игры лидеры атаки СКА. В частности, сыгранное звено Шипачёва, а также Сергей Плотников. Увы, придётся обойтись без Ильи Ковальчука и Павла Дацюка. Их не будет как на Евротуре, так и на чемпионате мира. У обоих травмы.

Из ЦСКА вызван Иван Телегин, он очень полезен в меньшинстве. Поедет в Чехию и Андрей Светлаков. Молодому хоккеисту хочется пожелать крепкого здоровья. В последнее время с этим проблемы из-за участившихся сотрясений. Отправятся в поездку со сборной Сергей Андронов и Валерий Ничушкин. Ничушкину, кстати, пора прибавлять — завершившийся чемпионат КХЛ форвард провёл слабовато, он может играть гораздо сильнее.

Вернулся в сборную Сергей Мозякин, не игравший в ней после домашнего для России чемпионата мира 2016 года. Партнёра Мозякина по клубу – Даниса Зарипова – решили не вызывать.

Нужно доказывать свою полезность Анатолию Голышеву, на чемпионат мира ему будет пробиться непросто. Больше шансов у центрального нападающего Владимира Ткачёва. Вернулся в сборную Сергей Мозякин, не игравший в ней после домашнего для России чемпионата мира 2016 года. Партнёра Мозякина по клубу Даниса Зарипова решили не вызывать.

Капризов сыграет за олимпийскую сборную России на Кубке АЛРОСА

В свою очередь Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников и Максим Мамин не попали в состав первой сборной и остались в расположении олимпийской. Ей предстоит сыграть в Санкт-Петербурге на Кубке АЛРОСА. Там же, под руководством Олега Браташа, можно будет увидеть и Кирилла Капризова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Никита Кучеров Евротур
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