Бобровский не поедет на ЧМ-2017, а Пашнин перейдёт в ЦСКА

Знарок огласил состав на Чешские хоккейные игры, Бобровский не сыграет на чемпионате мира, Пашнин вернётся в ЦСКА — в итогах дня.

Знарок назвал состав на Чешские игры

Тренерский штаб национальной сборной России определил состав для участия в заключительном этапе Еврохоккейтура – Чешских хоккейных играх.

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев;

Защитники: Андрей Миронов, Андрей Зубарев, Артём Зуб, Алексей Береглазов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Виктор Антипин, Антон Белов;

Нападающие: Никита Кучеров, Владислав Наместников, Сергей Мозякин, Анатолий Голышев, Андрей Светлаков, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Роман Любимов.

«Три матча Евротура – важный этап подготовки к чемпионату мира. Нам предстоят три встречи с сильными соперниками, в которых мы посмотрим в деле выбранных нами кандидатов. После возвращения 2 мая мы проведём контрольный матч с олимпийской сборной, которая в эти же дни сыграет на Кубке АЛРОСА в Санкт-Петербурге, и уже тогда примем окончательное решение по составу на мировое первенство», — цитирует Знарка официальный сайт ФХР.

Без «Сибири», но с Кучеровым. Состав сборной принимает очертания перед ЧМ Шумаков, Шалунов и Санников не сыграют на последнем этапе Евротура, а главной звездой сборной станет форвард «Тампы» Никита Кучеров.

Капризов сыграет за олимпийскую сборную

Тренерский штаб сборной России совместно с тренерами олимпийской команды определил игроков, которые примут участие в Кубке АЛРОСА. Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 27 по 29 апреля, в нём также примут участие сборные Норвегии и Словении.

Вратари: Игорь Шестёркин, Игорь Устинский, Андрей Филоненко.

Защитники: Егор Рыков, Максим Чудинов, Рушан Рафиков, Никита Черепанов, Игорь Ожиганов, Артём Блажиевский, Михаил Науменков, Артём Сергеев, Захар Арзамасцев.

Нападающие: Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников, Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин, Артём Ильенко, Михаил Воробьёв, Кирилл Капризов, Вячеслав Основин, Максим Мамин, Александр Барабанов, Александр Дергачёв.

Знарок: после возвращения 2 мая мы проведём контрольный матч с олимпийской сборной и тогда примем окончательное решение по составу на ЧМ.

Пашнин вернётся в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Локомотива» Михаил Пашнин с большой долей вероятности продолжит карьеру в ЦСКА. Он уже играл за ЦСКА до перехода в «Локомотив», проведя в составе «армейцев» три сезона (2009-2012 гг.).

В сезоне-2016/17 Пашнин провёл за ярославскую команду 58 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, шайб не забросил и отдал 11 голевых передач. Показатель полезности составил «+10», количество штрафных минут — 78. В 15 матчах плей-офф хоккеист очков не набрал, заработав показатель полезности «-1» и 14 штрафных минут.

«Ак Барс» продлил контракты с Секачем, Яруллиным, Сидоровым и Голубевым

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с 23-летним защитником Альбертом Яруллиным на один год и 24-летним чешским форвардом Иржи Секачем на два года. Об этом информирует официальный сайт казанской команды Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2016/17 Секач провёл за «Ак Барс» 47 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 27 (13+14) очков, и 15 игр в плей-офф, отметившись 10 (6+4) результативными баллами. В минувшем сезоне Яруллин провёл 42 матча в КХЛ за «Ак Барс» и 9 матчей в ВХЛ за «Барс». Клуб также продлил контракт с форвардом Денисом Голубевым на два года и с защитником Михаилом Сидоровым на три сезона.

Давыдов: мы приняли решение не перегружать Бобровского из-за его насыщенного сезона и дать возможность Андрею Василевскому принять участие в чемпионате мира в качестве первого номера.

Бобровского не позвали на чемпионат мира

Тренерский штаб национальной сборной России не будет вызывать голкипера Сергея Бобровского для участия в чемпионате мира.

«Мы обсудили ситуацию с Сергеем и пришли к выводу, что на это мировое первенство мы его вызывать не будем. Завершившийся сезон был для него самым насыщенным в карьере. Бобровский, безусловно, вратарь номер один нашей сборной. Он всегда рад играть за национальную команду, за свою страну. Сергей прошёл с нами три чемпионата мира, Кубок мира, принимал участие в Олимпиаде. В разговоре с тренерским штабом он отметил, что в случае необходимости всегда готов присоединиться к нашей команде.

Мы приняли решение не перегружать Бобровского из-за его насыщенного сезона и дать возможность Андрею Василевскому принять участие в чемпионате мира в качестве первого номера», — прокомментировал решение тренер вратарей Рашит Давыдов.

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«Динамо» не дадут пропасть

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг на встрече с руководством московского «Динамо» прокомментировал финансовую ситуацию в клубе и отметил, что федерация окажет ему всестороннюю помощь.

«Мы знали о нестабильном финансовом состоянии в «Динамо», но надеялись, что клуб сумеет разобраться с этими сложностями. Увы, получилось иначе. Тем не менее именно этот клуб сумел выстроить хоккейную вертикаль, благодаря которой выпускники детской школы остаются в системе и имеют все шансы заиграть в первой команде. На днях команда «Динамо» (Балашиха), состоящая в основном из воспитанников клуба, стала чемпионом ВХЛ, а ведь там играли сплошь молодые ребята, которые ещё в прошлом, позапрошлом годах играли в молодёжной лиге. «Динамо» никто не даст пропасть, и мы со своей стороны окажем всемерную помощь и поддержку хоккейному клубу, поможем преодолеть этот кризис», – сказал Ротенберг.

Остон Мэттьюс не сыграет за сборную США на ЧМ-2017

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Оснон Мэттьюс подтвердил, что не сыграет за сборную США на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает журналист Sportsnet Крис Джонстон.

19-летний форвард провёл дебютный сезон в НХЛ и стал лучшим бомбардиром лиги среди новичков, набрав 69 (40+29) результативных баллов в 82 играх регулярного чемпионата. В шести матчах плей-офф он отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. В первом раунде плей-офф «Торонто» проиграл «Вашингтон Кэпиталз».

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СКА продлил контракт с Кетовым

Нападающий СКА Евгений Кетов продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

«Очень рад, что продолжу выступать за СКА. За четыре года Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, а Ледовый – родным дворцом. В ближайших планах двухнедельный отпуск, а затем вернусь в Петербург и начну понемногу готовиться к следующему сезону, к началу тренировок с командой уже нужно быть в форме.

А. Ротенберг: «Динамо» никто не даст пропасть, и мы со своей стороны окажем всемерную помощь и поддержку хоккейному клубу, поможем преодолеть этот кризис.

Конечно, если получится, отвезу Кубок Гагарина в Губаху, как и в 2015 году. Хочу ещё раз поблагодарить всех болельщиков за поддержку в Ледовом и на выездных матчах!» – прокомментировал продление контракта Кетов.