10 звёзд НХЛ, которые никогда не играли на чемпионате мира

После отъезда Никита за океан о нём как будто забыли. Свой первый и пока единственный вызов во взрослую сборную Кучеров получил на Кубке мира и проявил себя вполне достойно. Тогда Никиту, разумеется, взяли на карандаш, и после непопадания «Тампы» в плей-офф ему мгновенно поступило предложение. Кучеров сначала ответил сомнением, однако затем согласился и сейчас находится в расположении сборной. Грех не завершить самый успешный сезон в своей карьере победой на чемпионате мира.

Кучеров сначала ответил сомнением, однако затем согласился и сейчас находится в расположении сборной. Грех не завершить самый успешный сезон в своей карьере победой на чемпионате мира.

Без «Сибири», но с Кучеровым. Состав сборной принимает очертания перед ЧМ Шумаков, Шалунов и Санников не сыграют на последнем этапе Евротура, а главной звездой сборной станет форвард «Тампы» Никита Кучеров.

Олимпийский чемпион Сочи и один из лучших вратарей НХЛ на данный момент за свою длительную и успешную карьеру на мировые первенства так и не ездил. Впрочем, золото чемпионатов мира Прайс выигрывал, правда, ещё на молодёжном уровне в 2007 году. Понятно, что Прайс куда больше нужен на таких крупных турнирах, как Олимпиада и Кубок мира, однако в первой канадский страж ворот уже вряд ли когда-либо примет участие. Тем не менее Прайса лишний раз стараются не дёргать, а иногда он и сам отказывается от вызова в сборную, как было с московским ЧМ, когда вратарь пропустил турнир из-за беременности жены.

Лучич был на своём пике в начале 2010-х, как, собственно, и весь «Бостон», а потому вызова в сборную Милан не получал из-за клубной занятости. После локаута игрок немного сбавил обороты, а по истечении контракта с «Брюинз» транзитом через Лос-Анджелес оказался в «Эдмонтоне». В этот переходный для игрока период на него перестали обращать внимание, а когда Лучич вернулся на прежний уровень в «Эдмонтоне», то мигом стал лакомым куском. Не попади «нефтяники» в плей-офф — быть Милану в сборной, однако команда Маклеллана на ближайшие сезоны настроена очень серьёзно.

Канада с Шайфли, США с Годро. Какими будут составы соперников России на ЧМ? Сборные Канады, США, Швеции, Финляндии и Чехии собирают серьёзные составы на ЧМ. Кто будет главным соперником сборной России?

Крис Летанг (сборная Канады)

Канадский защитник «Питтсбурга» был хорош на «молодёжном» уровне, однако с течением лет как будто так и продолжил играть в «молодёжный» хоккей. Тренеры сборной не любят Летанга за его излишнюю увлеченность атакой, хотя в оборонительных аспектах Крис не так уж и плох. По крайней мере в «Питтсбурге» он почти незаменим, и ему там многое позволяется. Понятно, что Летанг уже никак не изменит свой стиль игры, а потому шанс хоть когда-нибудь увидеть его на мировых первенствах почти равен нулю.

С Куиком история как две капли воды похожа на Кэри Прайса. Сейчас и на ближайшие пару лет он бесспорно лучший голкипер США, а потому регулярно играет на крупных турнирах. Зная политику американцев в отношении ЧМ, можно сказать, что Куик там никогда и не появится. Тренерам сборной куда интереснее посмотреть на молодёжь и игроков колледжей, чем на Джонатана, пусть даже он и не попадает в плей-офф уже второй год подряд.

Туука Раск (сборная Финляндии)

В отличие от Прайса и Куика, Раск только-только начал занимать главенствующую позицию в своей сборной. Стареют Ниеми и Лехтонен, далёк от своими былых кондиций Ринне, и остаётся у финнов лишь Раск. Туука успел наиграться за сборную на юниорском и молодёжном уровне, а в «бронзовом» для финнов Сочи зарекомендовал себя надёжным сменщиком уже имеющихся голкиперов. С вратарской школой в Финляндии всегда было всё в порядке, а потому Раска предпочитают лишний раз не выдёргивать в сборную. Ему поступало конкретное предложение на московский ЧМ, однако Раск отказался.

С вратарской школой в Финляндии всегда было всё в порядке, а потому Раска предпочитают лишний раз не выдёргивать в сборную.

Кори Кроуфорд (сборная Канады)

Несмотря на то что Кроуфорд двукратный обладатель кубка Стэнли, в сборной его не сильно жалуют. Обратили внимание на Кори лишь к Кубку мира, где он сыграл лишь один матч. Чаще всего канадский страж не попадал на мировые первенства из-за занятости в клубе, который стабильно выходил в высокие раунды плей-офф. Однако в этом году «Чикаго» неожиданно быстро сошёл с дистанции, и Кроуфорда официально позвали на ЧМ. Точного ответа канадец пока не дал, а потому в заявке канадцев до сих пор значатся лишь Кэлвин Пикар и Эрик Комри.

Дуги Хэмилтон (сборная Канады)

Молодой форвард «Калгари» уже второй сезон набирает под полсотни очков, однако на тренеров сборной это пока не производит впечатления. Их ещё можно было понять, когда Дуги только-только осваивался в «Бостоне», однако к своему ухода из стана «мишек» Хэмилтон превратился во вполне приличного игрока уровня сборной канады на чемпионате мира. Рассчитывать на более крупные вызовы 23-летнему гиганту не приходится, а потом, при должном уровне игры, свой шанс сыграть на ЧМ он наверняка получит.

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Логан Кутюр (сборная Канады)

Один из лидеров Сан-Хосе и стабильный форвард Кутюр на удивление так ни разу и не сыграл на чемпионатах мира. «Акулы» — команда далеко не из слабых, а потому стабильная игра в плей-офф никак не позволяля Кутюру вырваться в расположение сборной. Реальный шанс представился после непопадания «Сан-Хосе» в плей-офф два года назад, однако Кутюр, проведший тогда лучший сезон в своей карьере, не захотел рисковать здоровьем.

Быстрый и техничный нападающий привлекал к себе внимание еще в «молодёжке», где брал серебро и входил в символическую сборную турниратв 2011 году. С тех пор про Джохансена как будто забыли.

Райан Джохансен (сборная Канады)

Быстрый и техничный нападающий привлекал к себе внимание ещё в «молодёжке», где брал серебро и входил в символическую сборную турниратв 2011 году. С тех пор про Джохансена как будто забыли. И кажется даже какой-то нелепостью, что канадцы умудрились не обкатать молодого и очень яркого игрока, набирающего в свои 20 лет по 70 очков за сезон. Переход Джохансена в крепкий «Нэшвилл» поставил будущее Райана в сборной под большим вопросом: до уровня крупных турниров он пока недотягивает, а чемпионаты мира, скорее всего, будет регулярно пропускать из-за занятости в клубе.