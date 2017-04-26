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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Малкин, Овечкин и Тарасенко – кто пройдёт дальше? Превью второго раунда КС

В НХЛ стартует второй раунд плей-офф. Кто из российских звёзд имеет наибольшие шансы выйти в финал конференции?
26 апреля 2017, среда. 11:15. Хоккей

Первый раунд Кубка Стэнли-2017 обернулся настоящим штормом: в рекордных 18 матчах победитель определился лишь в овертайме, и только две серии завершились «свипом» — «Чикаго» и «Калгари» не сумели выиграть у оппонентов ни одной встречи. В полуфиналах конференции каждая игра также будет наполнена интригой. Кто выиграет новый раунд соперничества между «Вашингтоном» и «Питтсбургом, выйдет ли Макдэвид в финал Запада лишь на второй год пребывания в лиге, на что способны ветераны «Дакс» — давайте посмотрим на все эти нюансы.

«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл «Предаторз»

Сезонная серия: победа «хищников» 3-2 с разницей шайб 15 – 11.

Сила «Сент-Луиса»: прекрасная игра вратаря Джейка Аллена (95,6% отражённых бросков в первом раунде).

Слабость «Сент-Луиса»: 39,1% по показателю Corsi в первом раунде.

Сила «Нэшвилла»: активность тройки Форсберг – Джохансен – Арвидссон (Corsi 58,7% в регулярном чемпионате)

Слабость «Нэшвилла»: неважное большинство (18,9% эффективности в «регулярке», 12,5% — в плей-офф).

Страж ворот «музыкантов» Джейк Аллен вошёл в «клуб Жигера и Галака», на великолепном кураже проведя первый раунд. «Миннесота» изо всех сил бомбардировала ворота «Сент-Луиса», имела огромное количество моментов, но обыграть «горячего» вратаря ей оказалось не под силу. Как правило, такие резкие вратарские взлёты так же неожиданно заканчиваются, но падение Аллена может оказаться не таким болезненным, как это бывает. За последние 15 матчей регулярного чемпионата Джейк отразил 94,2% бросков по своим воротам, так что его уверенная игра длится уже достаточное количество времени, чтобы не ждать от Аллена неприятных сюрпризов.

Что касается нападения «Сент-Луиса», то «блюзмены» — худшая команда по уровню результативности из всей восьмёрки участников второго раунда. За 5 матчей «музыканты» организовал лишь 11 голов, и победа над «Уайлд» была одержана преимущественно за счёт фантастической самоотдачи защитников и «удушения» соперника в средней зоне. «Нэшвилл» также весьма опытен в сдерживании лидеров соперника, о чём говорит статистика Кейна, Тэйвза и Панарина, поэтому особых атакующих изысков в этой серии ждать не приходится – разве что новой вспышкой яркой игры блеснёт Владимир Тарасенко.

Дополнительный шанс «Сент-Луису» может принести слабая игра «Предаторз» в большинстве: за первый раунд команда Лавиолетта реализовала лишь один шанс из 8. Однако общекомандное взаимодействие, глубина состава и ровный подбор исполнителей в атаке у «Нэшвилла» выглядят предпочтительней. Если «хищники» смогут ограничить количество бросков по своим воротам, мастерство форвардов «Предаторз» позволит им преодолеть защитные порядки «Блюз».

Прогноз «Чемпионата»: победа «Нэшвилла» в шести матчах.

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«Анахайм Дакс» — «Эдмонтон Ойлерз»

Сезонная серия: победа «нефтяников» 3-2 (два выигрыша в овертайме) с разницей шайб 14-12.

Сила «Анахайма»: возвращение Кэма Фаулера (24 очка в 49 матчах плей-офф).

Слабость «Анахайма»: неважная результативность (2,7 гола за матч в регулярном чемпионате, 18 место в НХЛ).

Сила «Эдмонтона»: активность и свежесть Макдэвида (среднее игровое время в первом раунде – 21:21).

Слабость «Эдмонтона»: зависимость от Макдэвида (вероятность создания голевых моментов без Макдэвида на льду – 45,6%).

Один из главных кубковых бойцов «Дакс» защитник Кэм Фаулер возвращается в строй. Фаулер полностью пропустил первый раунд из-за травмы, но готов выйти на лёд в противостоянии с «Ойлерз», и наличие ведущего защитника-плеймейкера должно придать «уткам» дополнительной уверенности. В то же время, атакующий потенциал калифорнийцев явно «проседает» по сравнению с предыдущими сезонами: с такими героями нападения, как Кольяно или Сильверберг, «Анахайм» вряд ли сможет много навоевать, особенно если защитники не смогут подключаться к атакам, помогая вратарю Джону Гибсону.

Лидер «Эдмонтона» Макдэвид не взрывал табло своей фамилией в первом раунде, но четыре очка в четырёх играх против «Сан-Хосе» — результат заслуживающий уважения. С «акулами» Коннор играл очень много, и если у молодой суперзвезды остался достаточный запас сил, то в серии с «Анахаймом» он может выдать свой максимум. Другое дело, что без Макдэвида «нефтяники» выглядят в атаке очень уж скромно, а если учесть качество обороны «Анахайма» и наличие такого мастера-персональщика, как Райан Кеслер, у канадской команды могут возникнуть серьёзные трудности.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Анахайма» в семи матчах.

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«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз»

Сезонная серия: победа «Оттавы» 2-1 с разницей шайб 8-5.

Сила «Рейнджерс»: Хенрик Лундквист (94,7% отражённых бросков в первом раунде).

Слабость «Рейнджерс»: «вольница» для нападающих соперника – 161 бросок по своим воротам в первом раунде.

Сила «Оттавы»: Эрик Карлссон (6 очков в шести матчах первого раунда).

Слабость «Оттавы»: неважная результативность в равных составах (22 шайбы за основное время в регулярном чемпионате).

«Рейнджерс» продолжает ехать на плечах Лундквиста, но в серии с «Оттавой» «синерубашечникам» придётся предложить сопернику более атакующую игру, чем это было в противостоянии с «Монреалем». У Короля Хенрика был очень непростой регулярный чемпионат, в котором он показал худшую статистику за 12 лет карьеры, но в плей-офф всё встало на свои места. Швед уже выводил ньюйоркцев в финал Кубка Стэнли, и у него хватит бензина в баке, чтобы сделать это снова. Однако надежда «рейнджеров» исключительно на голкипера может стать их главной слабостью: тот же «Монреаль» бросал по воротам Лундквиста очень много, и если в этом компоненте не произойдёт изменений, то вратарю «Рейнджерс» придётся снова демонстрировать свой максимум.

У «Оттавы» также есть свой лидер: после окончания серии с «Бостоном» Эрик Карлссон даже заслужил сравнение с легендой «Брюинз» Бобби Орром. Карлссон выходил на лёд с травмой, но играл по 30 минут за матч и полностью доминировал на площадке. Без шведского гения «сенаторы» в плане созидательной игры частенько выглядели неубедительно. При игре в равных составах лучшим хоккеистом «Оттавы» является Марк Стоун, который по показателю средней результативности за 60 минут идёт на 59-м месте в лиге. Если у канадской команды не появится своего героя в атаке, то Лундквист выведет «Рейнджерс» в третий раунд.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Рейнджерс» в пяти матчах.

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«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»

Сезонная серия: ничья 2-2 (у «пингвинов» две победы вне основного времени), разница шайб 21 – 14 в пользу «столичных».

Сила «Вашингтона»: отличная игра в атаке (1,72 гола за 60 минут в регулярном чемпионате, 1 место в НХЛ).

Слабость «Вашингтона»: неуверенная игра в меньшинстве (83,3% в первом раунде).

Сила «Питтсбурга»: Сидни Кросби (73 очка в 56 матчах против «Вашингтона» за карьеру, включая плей-офф).

Слабость «Питтсбурга»: игра у своих ворот (31 бросок по воротам «Пингвинз» в среднем за 60 минут, седьмое место с конца в регулярном чемпионате).

Александр Овечкин и великолепная атака «Вашингтона» — первое, что приходит на ум, когда речь заходит о «столичных», но в этом сезоне команда Барри Тротца очень неплохо действовала и в обороне. Мэттьюс и компания доставили защите «Кэпиталз» большое количество неприятностей, но голкипер «Вашингтона» Холтби сыграл достаточно сильно, чтобы продвинуть свою команду во второй раунд. Игровая дисциплина – один из главных принципов, который хоккеистам «столичных» необходимо соблюдать в этом эпическом противостоянии, поскольку «Вашингтон» не слишком хорош при «убивании» меньшинства, а Малкин и особенно Кросби – великолепны при розыгрыше лишнего. Что касается Сидни, то он для «Кэпиталз» снова является «ужасом, летящим на крыльях ночи»: играть против «Вашингтона» он любит и умеет, что подтверждается цифрами статистики.

Слабым местом «Пингвинз» может оказаться отсутствие лидера-защитника, поскольку главный специалист «Питтсбурга» по ведению игры Крис Летанг не может помочь команде из-за травмы. Если команда Майка Салливана будет позволять Овечкину и компании много бросать, её могут поджидать крупные неприятности.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Вашингтона» в семи матчах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анахайм Дакс Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз
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