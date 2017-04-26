Баттон: Радулов не может жить без давления, он всегда был игроком НХЛ

Канадского эксперта TSN Крэйга Баттон, работавшего раньше генеральным менеджером «Калгари Флэймз», называют не иначе как гуру молодёжного хоккея. Каждый год он составляет свой список игроков, которые будут выбраны на драфте НХЛ. Если Баттон заявит, что в первом раунде будет выбрано три россиянина, то на 90% так и будет. Он может подробно рассказать практически о любом игроке, выступающем в Северной Америке. В интервью «Чемпионату» Крэйг поделился мнением об игроках юниорской сборной России, завоевавших бронзу чемпионата мира, а также сезоне россиян в НХЛ.

А. Свечников: хочу быть как брат, а о первом номере драфта НХЛ не думаю Российский хоккеист Андрей Свечников – о жизни в США, драфте НХЛ-2018, общении с братом Евгением и выступлении за сборную России.

«Андрей Свечников уже звезда!»

— Андрей Свечников один из фаворитов следующего драфта НХЛ?

— Он уже звезда! Мне повезло, что есть возможность смотреть за его игрой последние два года, он почти всегда играет с ребятами старшего возраста. Со своим годом он всегда лучший на льду. Он такой умный, мастеровитый, в нём столько силы и энергии, он напоминает мне Мариана Госсу по стилю игры. Он может сыграть в меньшинстве, нет ничего, что он не умеет делать на льду. Андрей оказывает влияние на каждый игровой эпизод. Он уверен в себе, он любит борьбу и противостояние. Один из лучших игроков на драфте 2018 года.

— Входит в топ-5?

— Топ-2! Для меня пока два лучших игрока – это он и шведский защитник Расмус Далин. В топ-5 я включу капитана юниорской сборной США Брэди Ткачука.

— Но всё же Свечникову нужно больше проявлять себя в решающие моменты матчей, как в полуфинале с финнами?

— Да, я тоже об этом думал. Но был равный матч. Было несколько моментов у Андрея, но и финны фокусировались на нём, к тому же обе команды играли в оборонительный хоккей. Молодым ребятам, которые думают больше об атаке, нужно было быть терпеливыми.

Ковальчуку сейчас 34 года, самая тяжёлая вещь в хоккее – это забивать. Он был одним из лучших снайперов во всей лиге, когда выступал.

— Россия и Финляндия играли больше во взрослый хоккей, чем в юниорский?

— Я думаю, что российский хоккей за последние годы стал больше уделять внимание надёжной игре в защите. Больше внимания к игре без шайбы, что нужно действовать всегда одним звеном как при атаке, так и при обороне. Кто-то из этих ребят уже через некоторое время будет на молодёжном чемпионате мира у мистера Брагина. У него игра в защите имеет большое значение, а они уже прошли хорошую школу.

— Почему Россия не могла выиграть медали пять чемпионатов мира подряд?

— Это удивляет. У всех этих сборных были шансы выиграть медали, всё было очень близко. Даже сейчас четыре команды, игравшие в полуфиналах, были равны — стать чемпионом могла любая из них.

— Кто из российских игроков удивил на этом турнире?

— Иван Чехович и Кирилл Слепец показали себя очень достойно. Понравились Алексей Торопченко, Алексей Липанов. За защитниками Дмитрием Саморуковым и Марком Рубинчиком следил весь сезон, они действовали уверенно. Саморуков играл по 30 минут в каждом матче, тренеры видят в нём уверенность и показывают, что он один из лучших в этой команде. Максим Жуков, если смотреть статистику, лучший вратарь всего турнира.

— Нет ощущения, что в первом раунде ближайшего драфта НХЛ не будет россиян?

— Я так не думаю. Есть Липанов — отличный и талантливый хоккеист. Считаю, что и Клима Костина, несмотря на травму, выберут рано. На самом деле никто не знает, что случится, но ребята заслужили это.

— Можете сравнить Липанова с Германом Рубцовым, которого год назад взяли в первом раунде?

— Рубцов хорош, мне очень нравится Липанов. Если Алексей станет сильнее, возмужает, он сможет стать лучше Германа. Липанов хочет быть в ситуациях, где происходит игра, где нужно пахать.

«Было бы здорово, если бы таких игроков, как Радулов, было больше»

— Александр Радулов провёл хороший сезон после возвращения в НХЛ. Это тот игрок, которого не хватало лиге?

— Конечно! Он переборол себя, возмужал, стал ответственным. При этом он всегда был игроком для НХЛ.

— Не было сомнений, что он справится? Всё-таки Александр поехал в «Монреаль», где давление больше, чем в том же «Нэшвилле».

— Я думаю, что он не думает о давлении, он просто жить без него не может. Он играл у Патрика Руа в юниорской лиге, выиграл Мемориальный кубок. Он фанатеет от этого, он становится лучше, когда его это окружает. Он умён, полон энергии, может играть с любым хоккеистом.

— Ему стоит остаться в «Монреале»?

— Это как женитьба — обе стороны сейчас довольны. Будь я в «Монреале», то сделал бы всё, чтобы сохранить его. У них не так много мастеровитых парней, и они не могут позволить потерять такого игрока. Было бы здорово, если бы таких игроков, как Радулов, было больше, но это не так.

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— Пошли разговоры о том, что Илья Ковальчук может вернуться в НХЛ.

— Илье сейчас 34 года, самая тяжёлая вещь в хоккее – это забивать. Он был одним из лучших снайперов во всей лиге. Если он захочет вернуться, то это будет очень интересно. Очень.

— Никита Задоров и Михаил Григоренко высоко котировались перед своим драфтом, были выбраны в первом раунде. Почему они не могут раскрыть свой потенциал во взрослом хоккее?

— Примите во внимание то, что оба были сначала в «Баффало», а сейчас в «Колорадо». Они пытаются найти свою игру. У них есть потенциал, Григоренко пару раз показывал хоккей высокого уровня, в который он может играть. Но если ты в слабой команде, то это тяжело демонстрировать в каждой игре и быть лучшим, когда ты только перешёл на этот уровень.

— Никто не может понять, что происходит с Наилем Якуповым.

— Он старается, ему нужно расслабиться и просто играть. Он очень хочет забить, сделать положительное действие в каждой смене – мне это нравится. Но в то же время он всегда загружен, и ничего не меняется. Ему нужно просто быть расслабленным, успокоиться, не бегать каждую смену со скоростью 100 миль в час.

«Барбашёв может стать капитаном клуба НХЛ»

— Лучший российский хоккеист в этом сезоне Никита Кучеров?

— Да! А на втором месте Артемий Панарин. Но не забывайте ещё Андрея Василевского, который помог «Тампе» в конце года. Евгений Кузнецов во второй половине сезона прибавил. Александр Овечкин провёл год на своём уровне. Три лучших – Кучеров, Панарин и Владимир Тарасенко. Они были невероятными.

Я думаю, Радулов не думает о давлении, он просто жить без него не может. Он фанатеет от этого, он лучше в этом окружении.

— В России немного удивлены прогрессом Павла Бучневича и Ивана Барбашёва.

— Вы что? Не переживайте за них! Бучневич очень умён, он нашёл свой путь. Барбашёв в один день может стать капитаном клуба НХЛ, он хорош, но не всегда получается быстро дойти до этого. Я был бы шокирован, если бы Барбашёв не стал хорошим игроком. «Сент-Луис» подходит ему, есть возрастные центры в команде, есть кому поучиться и кого заменить. Буду честен, я видел многих молодых ребят в последние годы, но не видел парня лучше, чем Барбашёв. Феноменальный парень как лидер, капитан и просто человек.

— Старший брат Андрея Свечникова Евгений — лучший российский хоккеист в АХЛ?

— Адаптация заняла время, но он справился. Скоро будет отличным игроком, потому что он может делать две вещи: бросать и создавать моменты для других. Что нетипично для русского крайнего нападающего. Кучеров и Тарасенко не могут создавать моменты. Свечников – новая модель русского крайнего, который может творить на льду.

— Помните ли Алексея Береглазова, который подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»?

— Помню его хорошо, у него есть хорошее качество – уверенность. Он не меняется ни в какой ситуации, у него всегда точный пас, хорошее катание и правильная позиция на льду.

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«Все говорят, что не любят Хичкока»

— Может ли кто-то ещё уехать в НХЛ из России?

— Есть фактор Олимпиады. Если они хотят играть там, то останутся в КХЛ. Я не уверен, что это будет неправильно для них. Если хочешь играть за свою страну, то лучше выступать в КХЛ.

— Каково ваше мнение в целом на этот счёт?

— Я разочарован. НХЛ ездила на ОИ много раз, всем нравилось, надеюсь, что мы найдём решение для игроков. Может, всё-таки есть путь.

— Но наверняка этот турнир будет особенным для других ребят, у которых это, возможно, будет единственная возможность сыграть на Олимпиаде?

— Конечно, если у вас не будет лучших игроков, то это не будет значить, что это не Олимпиада.

— Трямкин решил вернуться в Россию, почему у него не получилось?

— Никита понимал, что мог сделать больше для команды, чувствовал, что может играть больше. Он решил поехать туда, где сможет больше играть, ещё Олимпиада могла сыграть роль. Игрок должен чувствовать, что тренер любит и ценит его, при этом он необязательно должен говорить это, иногда это выражается в игровом времени. Если он говорит, что ненавидит тебя, но при этом ты не уходишь со льда, то значит, что ценит.

— Кен Хичкок вернулся в «Даллас». Вы работали в клубе, как отнеслись к этому?

— О да, возвращение домой! Ему нужно обязательно поговорить с Сергеем Зубовым и взять его помощником.

— Но он же подписал контракт с «Сочи»!

— Я знаю! Но Кену нужно обязательно позвонить Сергею. Зубов играл там, мне он всегда нравился как человек.

Якупову нужно просто быть расслабленным, успокоиться, не бегать каждую смену со скоростью 100 миль в час.

— Говорят, что Хичкок не любит русских, что делать теперь Денису Гурьянову?

— Если послушаете, что говорят, то вы услышите: канадцы не любят Хичкока, американцы не любят Хичкока, шведы не любят его, финны не любят его, никто не любит его. Он – успешный тренер. Кен любит игроков, как тренер ты можешь быть требовательным, может иногда слишком требовательным. Хороший тренер, так или иначе. Гурьянов и Ничушкин через год получат шанс. Послушайте, у нас не так много мастеровитых игроков, где их брать? Где возьмём таких, как Радулов? Нельзя просто пойти в магазин и купить их. Нужно развивать лучшие качества в тех, кто есть.