Кто может усилить клубы КХЛ из Европы? Сундстрём, Кубалик и ещё 11 игроков

Хенрик Хаапала («Таппара»)

Игры в регулярном чемпионате: 51

Очки по системе «гол+пас»: 60 (15 + 45)

23-летний финский форвард в минувшем сезоне совершил настоящий прорыв в карьере и стал лучшим бомбардиром финского чемпионата. До этого сезона крайнему нападающему «Таппары» не удавалось набирать более 30 очков за чемпионат, а сейчас Хаапала увеличил этот результат вдвое. Несмотря на то что Хенрик не центрфорвард, ему больше нравится ассистировать партнёрам, о чём говорит разница в его личной статистике между заброшенными шайбами и результативными передачами. В прошлом сезоне Хаапала впервые был вызван на этапы Евротура и в шести матчах на этом турнире набрал три очка.

Антти Суомела («ЮИП»)

Игры: 58

Очки: 45 (22+23)

Ещё один финский хоккеист, ярко показавший себя в минувшем чемпионате Финляндии, – нападающий «ЮИП» Антти Суомела. Он стал самым результативным центрфорвардом лиги, практически пополам разделив показатели за голы и передачи. Прошедший сезон стал для 23-летнего игрока первым полноценным во взрослом хоккее, и провёл он его столь удачно, что сразу получил вызов в сборную Финляндии на этап Евротура. Правда, набрать первые очки за сборную своей страны Суомела ещё не успел. Суомелу и Хаапалу помимо отлично проведённого сезона объединяет ещё несколько обстоятельств: оба финна незадрафтованы в НХЛ, но и переехать в КХЛ формально пока не могут из-за действующего контракта со своими клубами.

Юхани Турвайнен («Пеликанс»)

Игры: 60

Очки: 43 (14+29)

Турвайнен, очевидно, из тех хоккеистов, которые раскрываются с течением времени. Юхани не слишком результативно играл за «Йокерит» и «Пеликанс», но в последние три года его статистика стала улучшаться. И вот в 26 лет этот нападающий, умеющий сыграть как с краю, так и в центре, провёл лучший сезон в карьере. С одной стороны, Турвайнен, не сыгравший ни одного матча за сборную, может показаться игроком исключительно внутреннего пользования. Но с другой – клубы КХЛ, пригласив Юхани, могут получить результативного форварда на пике карьеры, не обременённого контрактом на следующий год.

Вили Сопанен («Пеликанс»)

Игры:41

Очки: 46 (20+26)

Вили Сопанен, как и его одноклубник Турвайнен, проводит лучший сезон в карьере в весьма солидном возрасте. Сопанену 29 лет, он никогда не покидал пределы Финляндии, а большую часть карьеры выступает за «Пеликанс». Чем Вили может привлечь клубы КХЛ? Сопанен — весьма габаритный нападающий и наверняка принесёт много пользы при игре на пятачке. Кроме того, он достаточно стабилен и редко опускается ниже планки в 30 очков за чемпионат. Плюс ко всему у Сопанена неудобный для вратарей правый хват, «горячая» статистика последнего сезона и заканчивающийся контракт. Этот нападающий вряд ли будет стоить больших денег, а значит, он доступен почти для всех команд нашей лиги.

Эрик Торел («ТПС»)

Игры:56

Очки: 44 (24+20)

Эрик Торел – лучший легионер финского чемпионата в прошлом сезоне. Шведский форвард подавал большие надежды в юном возрасте, когда играл за родной «Ферьестад» и регулярно вызывался в сборные Швеции разных возрастов. Но переход во взрослый хоккей дался тяжело, Торел покинул «Ферьестад» и стал выступать во втором по силе шведском дивизионе, где вернул себе уверенность.

Минувший сезон – первый для Торела за пределами Швеции – Эрик определённо может занести себе в актив. Форвард с не самыми внушительными физическими данными набрал немало очков, а также проявил себя как командный и трудолюбивый игрок. У Торела истекает контракт с «ТПС», и он вполне может заинтересовать российские клубы.

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Оскар Линдблём («Брюнас»)

Игры:52

Очки:47 (22+25)

Талантливый габаритный шведский нападающий, лучший молодой игрок шведского чемпионата – всё это об Оскаре Линдблёме. Этот форвард в свои 20 лет имеет за плечами внушительный опыт выступления за юниорские и молодёжные сборные Швеции, где всегда находился на лидирующих позициях. В прошлом сезоне Оскар отлично дебютировал в основной команде «Брюнаса», а затем уехал пробовать силы в АХЛ, где тоже не затерялся. Но Линдблём вернулся в Швецию и провёл прекрасный сезон, а также дебютировал в национальной сборной.

Сейчас у молодого таланта заканчивается контракт с «Брюнасом», и он, очевидно, стоит перед выбором: ехать пробиваться в состав «Филадельфии», которая выбрала его лишь в пятом раунде драфта, либо провести ещё несколько лет в Европе. Если Линдблём выберет второй вариант, то КХЛ может стать для него отличным переходным пунктом между шведским чемпионатом и НХЛ.

Йохан Сундстрём («Фрелунда»)

Игры: 45

Очки: 38 (12 + 26)

Про центрального нападающего «Фрелунды» Сундстрёма с большой долей вероятности можно сказать, что следующий сезон он начнёт за пределами Швеции. Йохан – один из лучших игроков своего амплуа в шведской лиге, имеет прекрасные руки и хорошее катание, физически мощный хоккеист. Сундстрём с ранних лет играет за различные сборные Швеции, а также уже пробовал свои силы в НХЛ.

Несколько матчей Йохана за «Нью-Йорк Айлендерс» показали, что талантливому шведу ещё рано претендовать на место в основном составе клуба НХЛ, но и шведскую лигу 24-летний праворукий нападающий перерос. В такой ситуации Сундстрёму прямая дорога в КХЛ, где его, по слухам, уже ждёт «Авангард».

Источник: шведский нападающий Сундстрём близок к переходу в «Авангард»

Хенрик Тёммернес («Фрелунда»)

Игры: 49

Очки: 39 (8+31)

Одноклубник Сундстрёма Тёммернес также вряд ли задержится в шведской лиге. В минувшем сезоне Хенрик стал лучшим защитником-бомбардиром своего чемпионата, а в общем списке самых результативных игроков занял восьмое место, обогнав многих форвардов. Тёммернес отлично владеет шайбой, уходит из-под прессинга и поддерживает атаки одноклубников. Это защитник с хорошим броском. Швед задрафтован «Ванкувером», но пробиться в НХЛ у него пока не получилось. Очевидно, что Тёммернесу нужно сделать шаг вперёд в своей карьере, а в КХЛ наверняка найдутся желающие приобрести защитника с отличными атакующими навыками.

Тёммернесу нужно сделать шаг вперёд в своей карьере, а в КХЛ наверняка найдутся желающие приобрести защитника с отличными атакующими навыками.

Эссе Виртанен («Лукко»)

Игры: 58

Очки: 39 (9+30)

Если в шведском чемпионате лучшим защитником стал Тёммернес, то в финском первенстве среди игроков обороны выделялся Эссе Виртанен. Ему 25 лет, и за свою карьеру финский хоккеист ещё не покидал систему родного для него клуба «Лукко». В последние два сезона у Виртанена случился настоящий прорыв в личной статистике, его стали вызывать в сборную Финляндии на Евротур. Контракт хоккеиста с «Лукко» истекает, и он наверняка осознаёт, что возможность расти может представиться только за пределами родного города. Клубы КХЛ будут рады получить в свои ряды сильного и ещё молодого защитника, а Виртанену пора сделать следующий шаг в карьере.

Доминик Кубалик («Пльзень»)

Игры:51

Очки:48 (29+19)

Молодой талант из Пльзеня – один из самых забивающих форвардов прошлого сезона в европейских чемпионатах. Талант Кубалика был заметен ещё в юниорском возрасте, поэтому неудивительно, что покорять Северную Америку Доминик уехал уже в 17 лет. Но при отличной статистике в минорных заокеанских лигах Кубалику ещё не довелось провести ни одной игры в НХЛ. Последние два сезона Доминик проводит во взрослой команде «Пльзеня», набирая не менее 40 очков за один розыгрыш. В КХЛ забивной нападающий наверняка пригодится многим, а конкретную заинтересованность в Кубалике уже выражал «Салават Юлаев»

В КХЛ забивной нападающий наверняка пригодится многим, а конкретную заинтересованность в Кубалике уже выражал «Салават Юлаев».

Рикард Ярушек («Градец Кралове»)

Игры: 52

Очки: 45 (19+26)

Ещё один интересный форвард из чемпионата Чехии. Правый крайний форвард Ярушек обладает внушительными габаритами и отменным голевым чутьём. В последние два сезона, переходные между молодёжным и взрослым хоккеем, Рикард имеет отличные статистические показатели, хотя играл Ярушек за разные команды. Своей игрой заслужил вызов в сборную, где также не теряется. Чешскому форварду 25 лет, он с каждым сезоном улучшает свою игру, а драфт НХЛ прошёл мимо. Всё это вкупе с заканчивающимся контрактом делает Ярушека весьма интересным вариантом для команд КХЛ на европейском трансферном рынке.

Ян Рутта («Пираты Хомутов»)

Игры: 46

Очки: 32 (8+24)

Этот чешский защитник находится сейчас на самом пике своей карьеры. Рутта долгое время выступает за «Пиратов», вместе с командой прошёл путь из второго чешского дивизиона в экстралигу, а сейчас стал важнейшим игроком обороны для команды из Хомутова. Рутта – крепкий высокий хоккеист, не дающий спуска сопернику на пятачке. Он незаменим в подыгрыше, прекрасно ассистирует партнёрам. Кроме того, у него правый хват клюшки. Защитники с такими параметрами – штучный товар, а потому Рутта, у которого истекает контракт с «Пиратами», наверняка заинтересует не один клуб в КХЛ.

Алсенфельт – один из самых интересных вратарей Европы с заканчивающимся контрактом, поэтому будет неудивительно, если в ближайшем будущем он окажется в КХЛ.

Оскар Алсенфельт («Мальмё)

Игры: 33

Коэффициент надёжности: 1.62

Процент отражённых бросков: 94,5%

Команды КХЛ, которые ищут вратаря-легионера, должны обратить внимание на Алсенфельта. Это очень ловкий и техничный голкипер, который для спасения команды может показать что-нибудь из акробатики. Алсенфельт, в отличие от многих вратарей, не замкнут в себе и может стать душой коллектива. Оскару 29 лет, и до прошлого сезона в его статистике не было ничего необычного. Возможно, именно поэтому Алсенфельта обошли стороной драфт НХЛ и вызовы в сборную Швеции.

Но, как известно, вратари созревают позже полевых игроков, и на исходе третьего десятка шведский голкипер провёл сезон с очень впечатляющими показателями. Алсенфельт – один из самых интересных вратарей Европы с заканчивающимся контрактом, поэтому будет неудивительно, если в ближайшем будущем он окажется в КХЛ.