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Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Пробьются ли игроки «Сибири» и Капризов на ЧМ? Эксперты — о составе сборной

Власенков, Кожевников, Бадюков и Гуськов — о ставке на Василевского, шансах сибирской тройки и Капризова поехать на чемпионат мира.
26 апреля 2017, среда. 15:15. Хоккей

В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» – трёхкратный чемпион России Дмитрий Власенков, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и двукратный обладатель кубка Гагарина Алексей Бадюков и заслуженный мастер спорта Александр Гуськов.

— Оправдана ли ставка на Андрея Василевского, когда можно было задействовать Сергея Бобровского?

Власенков: Если тренерский штаб сделал такой выбор, значит он в нём уверен. Думаю, Василевский вполне может стать надёжным первым номером.

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Кожевников: Бобровскому надо отдохнуть, поэтому тренеры поступили правильно, не вызвав Сергея. Он наш сильнейший вратарь, но нагрузка в этом сезоне на Бобровского выпала большая. Надо дать попробовать свои силы другим молодым голкиперам. Василевскому по силам стать крепким первым номером сборной, но есть ещё Шестёркин с Сорокиным. С вратарской позицией в сборной России всё в порядке.

Бадюков: Василевский и Сорокин — два вратаря, которые будут играть на чемпионате мира.

Бадюков: По всей видимости, в сборной была какая-то договорённость на этот счёт. Василевский и Сорокин — два вратаря, которые будут играть на чемпионате мира. Они железные кандидаты. Не очень понимаю, почему Шестёркин не поедет на чешский этап Евротура. Учитывая нынешнюю ситуацию с Олимпиадой, основным стоит наигрывать Сорокина. Если же всё-таки энхаэловцев отпустят в Корею, тогда на Олимпийских играх будут играть Василевский и Бобровский.

Гуськов: Мы до конца не знаем, какая у Бобровского ситуация со здоровьем. У него был очень тяжёлый сезон, он буквально тащил на себе «Коламбус». Возможно, Сергей не в тех кондициях сейчас, чтобы помогать в полной мере сборной. У Василевского отличный шанс заявить о себе в полный голос. Он рассматривается как первый номер в команде.

— Санников, Шалунов и Шумаков не попали на «Чешские игры». У них мало шансов пробиться в состав сборной на ЧМ?

Власенков: Ребята в сезоне хорошо играли, в сборной в том числе. Шансы попасть в состав всегда есть. У тренеров есть ещё время определиться, кто поедет на чемпионат мира. Хотя, думаю, у тренерского штаба состав на 80-90% уже сформирован. Буквально несколько позиций посмотрят, и после чешского этапа уже будет объявлен окончательный состав. Что касается Санникова, Шалунова и Шумакова, то они заслужили поездку на чемпионат мира, но, может быть, не все трое.

Власенков: Думаю, у тренерского штаба состав на 80-90% уже сформирован.

Кожевников: Сибирская тройка едет на Кубок АЛРОСА в олимпийскую сборную, шансы попасть на чемпионат мира они сохраняют. На «Чешских играх» будут проверяться другие игроки. Тренеры знают, на что способны эти ребята, сейчас посмотрят других. Санников, Шалунов и Шумаков провели неплохой сезон, но надо отметить, что в олимпийской сборной полностью себя не проявили.

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Бадюков: У нас получается, что в первых двух звеньях игроки НХЛ и тройка Шипачёва. Два других звена — оборонительного плана. Санников, Шалунов и Шумаков в первые два звена не проходят, в Чехии Знарок хочет проверить сейчас других ребят. Думаю, им троим тяжело будет попасть на чемпионат мира. Может быть, кто-то один из них и сможет поехать в Кёльн. Мы не раз видели, как кто-то травму в сборной получал, так что всё возможно. Задача на этапе Евротура — проверить дееспособность игроков НХЛ и петербургского звена в атаке.

Гуськов: Шансы, естественно, остаются. Сибирские ребята могут громко о себе заявить и в олимпийской сборной. Возможно, это стратегический ход тренерского штаба. Они были лидерами «Сибири», в сборной, конечно, играть намного тяжелее. Они сыграли в свою силу и являются претендентами на поездку на чемпионат мира. Но для этого Санникову, Шумакову и Шалунову нужно показать ещё что-то серьёзное.

— Капризову будет очень тяжело пробиться в состав на ЧМ при такой конкуренции в линии нападения?

Власенков: Кирилл пропустил матчи олимпийской сборной, восстанавливался от травмы, так что мы не знаем, в какой он сейчас форме. Но Капризов в этом сезоне показывал очень приличный хоккей, демонстрировал комбинационную игру. Считаю, что он достоин играть на чемпионате мира. В Кёльне он точно не затеряется.

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Бадюков: Не думаю, что Кирилл до конца восстановился от травмы, но сейчас у него последний шанс показать, на что он способен. Если он не проявит себя ни с какой стороны, то никуда не поедет. Смысл тогда брать его на чемпионат мира? Капризов — хоккеист, который должен играть в первых двух звеньях. Вряд ли Кирилл со своей молодостью и азартом должен в меньшинстве выходить, на это есть другие игроки. Он должен себя в атакующих действиях проявлять. Из-за травмы Капризов очень много времени потерял. К сожалению, тут никто ждать не будет, когда ты восстановишься. Кирилл на данный момент не тот игрок, который даже с микротравмой нужен сборной.

Гуськов: Капризов — это наша восходящая звезда. В КХЛ он доказал, что может быть лидером команды, которая претендует на самые высокие места. Думаю, Кирилл попадёт в заявку, потому что таким игрокам нужно давать дорогу. Пришло время показывать себя на международной арене.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей Александр Гуськов Александр Кожевников Алексей Бадюков Андрей Василевский Кирилл Капризов Максим Шалунов Сергей Шумаков Степан Санников ЧМ-2017
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