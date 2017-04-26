Кучеров: некоторые в «Тампе» перестали работать и просто получали деньги

Форвард «Тампы» Никита Кучеров рассказал о сезоне в НХЛ, драке с Тревором Дейли, буллите в ворота «Баффало» и вызове в сборную России.

23-летний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забивший 40 шайб и отдавший 45 голевых передач в регулярном чемпионате КХЛ, рассказал о завершившемся для его команды сезоне в НХЛ, вызове в сборную России, дружбе с Никитой Гусевым и Игорем Ожигановым и ужасном хоккее бывших одноклубников.

Без «Сибири», но с Кучеровым. Состав сборной принимает очертания перед ЧМ Шумаков, Шалунов и Санников не сыграют на последнем этапе Евротура, а главной звездой сборной станет форвард «Тампы» Никита Кучеров.

«Всегда говорю в «Тампе», что нужно брать Гусева и Ожиганова»

— Какие чемпионаты мира вы помните?

— Самый запоминающийся – 2008 год, когда наши выиграли у канадцев в финале. Уступали 2:4, а в итоге победили, Ковальчук забил в овертайме. Плюс следующий год, когда Радулов забросил решающую шайбу. Считаю, что эти два турнира самые запоминающиеся. Всегда мечтал играть за сборную, выступать на таком уровне. Для меня большая честь представлять нашу страну.

— Вы дружите с Никитой Гусевым. Удалось ли следить за его игрой в СКА?

— Смотрел только хайлайты. В плей-офф старался следить за всеми матчами. Переживал за Никиту, а также за Игоря Ожиганова из ЦСКА. Мне неважно, кто выиграет, главное, чтобы они хорошо играли.

— В школе «Белых Медведей» висит фотография, где вы сидите в первом ряду. Часто ли вспоминаете школу и общаетесь с другими ребятами?

— Частенько вспоминаю. Много вспоминаем с Владом Наместниковым, потому что мы играли друг против друга. Конечно, с улыбкой. Смеёмся, обсуждаем, кто и кого обыгрывал, как забивали. Это были замечательные дни моей жизни. Хотелось стать сильным хоккеистом, привить дисциплину. Тренер сильно помог, без него мы бы не были там, где сейчас.

Я матчи ЦСКА не люблю смотреть, потому что они играют в ужасный хоккей. Мне жалко ребят, которые там играют. Рад за Игоря Ожиганова, что у него всё хорошо и он там закрепился.

— У вас сразу начало получаться? Или в детском возрасте не очень, а потом пошло?

— Мы всегда играли вместе с Гусевым. Не скажу, что всегда получалось, были и спады. Не хватало такой стабильности, которая есть сейчас. Раньше мог не забить, расстроиться, и игра для меня заканчивалась. Сейчас повзрослел. Понимаю, что будут ещё матчи.

— Можете походатайствовать за Никиту Гусева в «Тампе»?

— Я всегда там всем говорю, что надо брать Гусева и Ожиганова. Это очень хорошие игроки, которые помогут нашей команде. Иначе бы я такого не говорил. А так я всегда ребятам повторяю, что надо ехать и показывать себя на высочайшем уровне, против лучших игроков мира. Гусев и Ожиганов помогут «Тампе» выиграть Кубок Стэнли. Это незабываемая мечта, ведь мы с детства вместе. Хочется, чтобы так случилось.

— Как «Тампа» должна была формировать состав, чтобы выйти в плей-офф? Перед началом сезона там накопилось много народу, были проблемы с потолком зарплат.

— Мы – хоккеисты, в эти дела не лезем. Наше дело выходить на лёд и играть. А кого обменяли и взяли, решает генеральный менеджер и тренерский штаб. Команда концентрировалась на игре, старалась добиваться результата. Показывать свой лучший хоккей, помочь клубу выйти в плей-офф. Но так сложились обстоятельства, что не хватило одного очка. Сезон получился тяжёлым, обменяли много игроков. Ответственность перешла на других ребят, приходилось выполнять немного другую роль. В какой-то степени это было непросто. Все мы прошли через обучающий процесс, который в тяжёлых ситуациях поможет перейти на новый уровень. Нужно зарекомендовать себя сильным хоккеистом, показать, что ты стал взрослым.

Кучерову – «Харта», Бобровскому – «Везину». Каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем. Какой получилась «регулярка»-2016/17 для россиян?

«ЦСКА играет в ужасный хоккей, мне жалко ребят»

— Про Гусева и СКА вы сказали, а удаётся ли следить за ЦСКА?

— Я матчи ЦСКА не люблю смотреть, потому что они играют в ужасный хоккей. Мне жалко ребят, которые там играют. Рад за Игоря Ожиганова, что у него всё хорошо и он там закрепился. Слежу только за Игорем, его успехами и переживаю только за него.

— Не выходил ли на вас ЦСКА, когда не было контракта?

— Нет. Я бы даже не рассматривал этот вариант.

— Контракт, который вам предложил генменеджер «молний» Стив Айзерман, слишком занижен.

— Так получилось. Не стоит об этом разговаривать.

— На Кубке мира вы играли в разных тройках. Как вам было комфортнее? Имеют ли для вас значение подобные моменты?

— Когда в твоей команде хоккеисты высочайшего класса, не имеет значения, с кем ты играешь. В каждом звене есть звёзды, со всеми было приятно играть. Это незабываемый опыт. На Кубке мира многому научился у Овечкина, Малкина, Тарасенко, Дацюка, Кузнецова. Перевёл это на свою игру, помогло. Был увереннее в себе, вырос как человек и хоккеист.

— Вы забросили 40 шайб за сезон. Это высокий уровень и выдающийся результат. Как вы относитесь к тому, что вас называют звездой и сильнейшим российским хоккеистом в НХЛ?

— Особо не читаю и не слушаю специалистов, которые это говорят. Я стараюсь выполнять установку тренера, играть в свой хоккей, не забывать про партнёров. Получать удовольствие. Не просто тупо и бессмысленно себя вести, а где-то создавать нестандартные вещи. Принимать такие решения на льду, чтобы соперник этого не ожидал. Вероятно, я вышел на другой уровень, так как тренер стал мне больше доверять. Получаю больше игрового времени и чувствую себя комфортнее. Пытаюсь делать всё возможное, чтобы помочь клубу.

«Тяжело пережил травму Стэмкоса, с ним проводил лучшие матчи в карьере»

— Сразу ли согласились на вызов в сборную?

— Конечно, сезон закончился очень рано, пару недель назад. Тренинг-кемп будет только в сентябре. Это очень большой промежуток для отдыха, я не привык отдыхать так долго. Поэтому был рад, долго не думал, согласился. Хотел поиграть, что-то выиграть в этом году. У нас хорошая команда.

— Чувство недосказанности после невыхода в плей-офф осталось?

— Безусловно. Боролись, отдали много сил. Получилось всё зря, не вышли в плей-офф. Сейчас я рад быть в сборной, помогать команде. Получаю здесь удовольствие.

Мне комфортно играть в НХЛ, я люблю скоростной хоккей, когда принимаются быстрые решения. Сейчас это будет сложнее сделать. Мне неудобно играть на больших площадках.

— Как вы и команда пережили травму Стивена Стэмкоса?

— Поначалу было тяжело. Меня поставили вместе со Стэмкосом, через девять-десять игр он получил травму. У нас только стало всё получаться, наладилось взаимодействие, как Стивен выбыл. Эти 10 матчей вообще были лучшими в моей карьере. Потом тренеры стали менять состав, перетряхивать звенья. Я постоянно менял партнёров, было тяжело привыкнуть. Другие ребята играют не на таком уровне, как Стэмкос. Они меня часто не понимали. Со Стивеном же мы думали одинаково, нам не надо ничего было объяснять друг другу.

— Случались ли моменты, когда технически было тяжело что-то выполнить без Стэмкоса?

— Конечно, весь сезон с этим мучился. После того как Стивен выбыл, я долго не мог найти подходящих партнёров. Некоторые ребята уже засиделись в команде и перестали работать, получали свои деньги и, зная, что у них нет конкуренции, не выкладывались на льду. С ними было тяжело играть, я отдавал передачу, а они ничего не делали. Взаимопонимания не было. Сезон, несмотря на отличную статистику, получился для меня очень тяжёлым. Пришлось много препятствий преодолеть.

«Когда «Тампа» играла плохо, я психанул и полез в драку»

— Как отнеслись к тому, что Никиту Нестерова обменяли в «Монреаль»?

— Никогда не хочется, чтобы друг уходил из команды. Мы сблизились с ним за все эти годы. Никита хотел уйти, он хотел больше играть, а в «Тампе» ему не давали этого делать. Я рад, что у моего друга появился шанс показать себя в другой команде и получать удовольствие от игры.

— Андрей Василевский стал первым номером «Тампы» после обмена Бена Бишопа. Андрей сразу себя по-другому почувствовал?

— Да, он теперь комфортнее и увереннее чувствует себя в команде. Давно было понятно, что Василевский станет первым номером. Думаю, если бы Бена не обменяли, то в следующем году Андрей точно переиграл бы его. Всё к этому шло. За всю свою жизнь не видел, чтобы люди так много тренировались, как Василевский. Человек идёт к своей цели.

— Какое у вас отношение к решению НХЛ не ехать на Олимпиаду?

— Как скажут, так и поступлю. Моё мнение не имеет значения. Естественно, я бы хотел поехать на Олимпиаду. С детства следил за играми. Все дети мечтают сыграть за свою сборную на Олимпийских играх. Не каждый получает такой шанс в жизни. Жалко, если в итоге игроков НХЛ не отпустят в Корею.

— Есть ли у «Тампы» какая-то позиция по Олимпиаде? Хозяин «Вашингтона» говорит, что готов отпустить Овечкина на игры.

— Я со Стивом Айзерманом не разговаривал, так что не могу ничего сказать.

— Почему в итоге подписали трёхлетний контракт с «Тампой»?

— Я не хотел бы детально говорить о контракте.

Некоторые ребята уже засиделись в команде и перестали работать, получали свои деньги и, зная, что у них нет конкуренции, не выкладывались на льду.

— Как случилась драка с защитником «Питтсбурга» Тревором Дейли?

— Мне никто ничего не говорил, просто тогда был период, когда «Тампа» играла плохо. Мы не могли забить, я был недоволен своим выступлением. Вот и психанул, на нервах полез в драку, сам от себя этого не ожидал.

(Драку Никиты Кучерова с Тревором Дейли можно посмотреть здесь.)

«Мне неудобно играть на больших площадках, слишком много места»

— Взбодрила вас эта драка?

— Не знаю даже. Но потом вроде бы в игре наладилось.

— Сериал «Ходячие мертвецы» до сих пор смотрите?

— Уже не смотрю (улыбается).

— Тренер «Тампы» Джон Купер возглавил сборную Канады. Будет ли это для вас дополнительной мотивацией?

— Нет. Мне вообще всё равно.

— На чемпионате мира вам предстоит играть на больших площадках. С вашим стилем игры будет легче?

— На больших площадках очень много пространства. Из-за этого игра становится медленнее, не такой интересной, как на маленьких. Мне комфортно играть в НХЛ, я люблю скоростной хоккей, когда принимаются быстрые решения. Сейчас это будет сложнее сделать. Мне неудобно играть на больших площадках. Слишком много места, я не привык.

— В России, где есть возможности, стараются уменьшить размер площадок. Как вы к этому относитесь?

— Надо это делать, если есть возможности. Болельщикам будет интереснее, будет больше силовых приёмов и борьбы. Вратарям будет тяжелее, шайба может из любого места залететь.

«Журналисты пишут чушь, что я не общаюсь с прессой, но мне плевать»

— Очень многим понравился ваш буллит в ворота «Баффало».

— Васе (Андрею Василевскому. — Прим. «Чемпионата») на тренировках всегда залетает (смеётся). Решил попробовать. Повезло, что шайба прошла между щитками и вратарь не успел подставить клюшку.

— Вы прекрасно реализуете свои моменты. Как долго работали над своим броском?

— Если есть свободные три-пять минут на тренировке между упражнениями, то я всегда беру шайбу и бросаю со всех точек. Площадка маленькая, и с любой позиции бросок получается опасным. Надо быть готовым к любому отскоку. Стараюсь оставаться и после занятий, чтобы поработать с броском. 30, 50, 100 шайб бросаю, летом сам ставлю ворота и тренируюсь час-два. Мне это интересно, летом-то и делать больше нечего. Отдыхать много не люблю. Смотрю на Кейна, Кросби, Овечкина — они каждый год показывают стабильную игру. Стремлюсь к тому, чтобы быть с ними на одном уровне.

— Не избегаете ли вы общения с прессой? В Америке вас в раздевалке нечасто удаётся поймать репортёрам.

— В Америке меня спрашивают раз в три месяца. Даже независимо от того, забью ли я, наберу ли четыре очка. Меня могут даже не позвать на интервью. А когда показал плохую игру, наоборот, ко мне подходят. Конечно, я в тот момент злой, недоволен своей игрой. Репортёры задают вопросы, на которые я сам не знаю ответа. Из-за того что у меня мало языковой практики, не чувствую себя комфортно, не знаю, какие слова подобрать. Вот и получается, что говорю пару слов и всё. Из-за этого журналисты потом пишут всякую чушь, что я не общаюсь с прессой. В принципе мне плевать, что они пишут. Посмотрел бы я на них, если бы они приехали в Россию и с ними никто здесь не разговаривал.