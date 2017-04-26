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Михаил Воробьёв
Фото: ХК «Салават Юлаев» / photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Михаил Воробьёв уезжает в НХЛ, а в КХЛ отказались от драфта

Важное решение Воробьёва, заявление Вайсфельда, новый контракт Кагарлицкого, откровения Шумакова и отказ КХЛ от драфта – в итогах дня.
26 апреля 2017, среда. 22:00. Хоккей

«Северсталь» продлила контракт с лучшим бомбардиром Кагарлицким

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Об этом информирует официальный сайт клуба череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон.

Команда в очередной раз не попала в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Кагарлицкий выступает за «Северсталь» три сезона. В сезоне-2016/17 на счету нападающего 48 (16+32) очков в 60 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он является лучшим бомбардиром команды из Череповца.

«По окончании сезона, когда мы разговаривали с Алексеем Валентиновичем Козневым, я сразу сказал, что в первую очередь я буду рассматривать предложение от «Северстали».

Шумаков: «Сибирь» делала предложение по новому контракту, но надо расти, поэтому я решил перейти в другой клуб. В ЦСКА? Может быть.

Так как это мой родной клуб, и, конечно, мне хотелось бы остаться дома. Я люблю город, наших болельщиков, нашу команду. Так что в первую очередь я вёл переговоры именно с Череповцом», — сказал Кагарлицкий.

Также в составе череповецкой команды будут играть голкипер Юлиус Гудачек и чешский крайний нападающий Петер Холик.

Кучеров: некоторые в «Тампе» перестали работать и просто получали деньги
Форвард «Тампы» Никита Кучеров рассказал о сезоне в НХЛ, драке с Тревором Дейли, буллите в ворота «Баффало» и вызове в сборную России.

Михаил Воробьёв продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий сборной России Михаил Воробьёв заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз».

Хоккеист с 2015 года выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев». При этом детали соглашения между игроком и клубом пока неизвестны. 20-летний российский нападающий был задрафтован «Флайерз» в 2015 году в четвёртом раунде под общим 104-м номером. В минувшем сезоне Воробьёв провёл 44 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 11 (3+8) очков. В активе хоккеиста также пять матчей в плей-офф КХЛ.

«Я уже давно принял это решение, и оно было осознанным. Я уже подготовился к отъезду. Каковы условия соглашения? Мы подписали двусторонний контракт на три года», — прокомментировал сделку сам хоккеист.

«У «Салавата» нет проблем с центральными, желаем Воробьёву удачи»

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал переезд Воробьёва в Северную Америку.

«Я желаю Михаилу Воробьёву удачи, это его выбор, его решение. Никто же не знает, как получится. Может, он пробьётся в состав, будет играть в первом звене и всё будет хорошо. Дай бог, чтобы так и было.

Меня эти вещи давно не расстраивают. У меня уже столько людей уезжало, что я к этому привык. Я расстроился, когда у меня Кондратьев в «Торонто» уехал первый раз. А сейчас отношусь спокойно.

М. Воробьёв: Я уже давно принял это решение, и оно было осознанным. Я уже подготовился к отъезду. Каковы условия соглашения? Мы подписали двусторонний контракт на три года.

Искать замену Воробьёву? У нас четыре центральных взрослых, а над пятым сейчас будем думать. В принципе, даже пять центральных, так что проблем нет. Мы же предполагали, что такой вариант возможен.

Мне непонятен посыл, что в этом году мы хотели возвращать россиян из НХЛ. А в том году что, не хотели? Каждый человек определяет свою судьбу сам», — сказал Вайсфельд.

Драфт КХЛ больше не будет проводиться, положения о нём исключены из регламента

Положения о Ярмарке юниоров исключены из правового регламента Континентальной хоккейной лиги, процедура драфта упразднена, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу лиги.

«Последний раз Ярмарка юниоров была проведена в 2016 году. После этого ФХР и советом директоров КХЛ было принято решение о выработке процедуры подписания контрактов с выпускниками хоккейных школ. В июле 2016 года совет директоров лиги исключил положения о Ярмарке юниоров в правовом регламенте КХЛ (статьи 56, 57, 58). В феврале 2017 года новая процедура была утверждена советом директоров. В соответствии с ней клубы могут заключать контракты с выпускниками своих хоккейных школ в период с 1 февраля по 30 апреля», — сообщила пресс-служба.

Пробьются ли игроки «Сибири» и Капризов на ЧМ? Эксперты — о составе сборной
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«Сибирь» делала предложение по новому контракту, но надо расти»

Нападающий олимпийской сборной Сергей Шумаков рассказал о подготовке к Кубку АЛРОСА и уходе из «Сибири».

«Все хотят поехать на чемпионат мира, тренерам виднее, они будут решать. Пока рано говорить о моём уходе из «Сибири», ничего рассказывать не буду. После 30 апреля всё будет известно. «Сибирь» делала предложение по новому контракту, но надо расти, поэтому я решил перейти в другой клуб. В ЦСКА? Может быть», — сказал Шумаков.

Положения о Ярмарке юниоров исключены из правового регламента Континентальной хоккейной лиги.

24-летний Шумаков за 51 игру в сезоне-2016/17 набрал 37 (16+21) очков при показателе полезности «+3».

«Монреаль» может быть заинтересован в услугах Шипачёва

«Монреаль Канадиенс» может проявить интерес к нападающему питерского СКА Вадиму Шипачёву, сообщил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Шипачёв уже был в зоне внимания «Канадиенс». Недавно, когда генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена спросили об этом игроке, он дал интересный ответ: начал говорить о том, что никогда не понятно, насколько трудно будет получить хоккеистов из КХЛ. Не удивляйтесь, если «Монреаль» будет долго присматриваться к тем вариантам, которые там доступны», — отметил Фридман.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Монреаль Канадиенс Филадельфия Флайерз ХК Северсталь Вадим Шипачёв Дмитрий Кагарлицкий Леонид Вайсфельд Михаил Воробьёв Сергей Шумаков КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
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