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Никита Кучеров, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Айзерман ответил Кучерову, Тарасенко набирает сил

Генменеджер «Тампы» хочет поговорить с Кучеровым, Тарасенко и Слепышев не забили, «Нэшвилл» и «Эдмонтон» повели в сериях – в обзоре НХЛ.
27 апреля 2017, четверг. 09:45. Хоккей

Айзерман поговорит с Кучеровым после ЧМ-2017

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман пообещал разобраться в ситуации с российским нападающим клуба Никитой Кучеровым, который подверг критике действия своих одноклубников и тренера.

«Самое лучшее, что я могу сделать – это сесть и поговорить с Никитой, чтобы понять ситуацию. Я не собираюсь комментировать статьи, которые выходят в России, потому что они переводятся с русского на английский, а здесь возможны неточности и ошибки. Но, конечно, я с нетерпением жду момента, чтобы поговорить с ним.

В настоящее время это проблемой не является, но если у нас есть какая-то проблема, я бы предпочёл, чтобы она оставалась внутри коллектива. Я не собираюсь раздувать из этого скандал. Кучеров – отличный игрок и великолепный товарищ по команде. Мы всё выясним после чемпионата мира», — приводит слова Айзермана Tampa Bay Times.

Последим за развитием этой истории. Кучеров едва ли не в одиночку тащил «Тампу» в нынешнем регулярном чемпионате, получив от Айзермана мизерный для своего уровня контракт. Человек, забивающий по 40 шайб за сезон и набирающий по 85 очков, не получает и $5 млн за сезон, разве это нормально? В то время, как Кучеров как мог тащил команду в плей-офф, Айзерман занимался чисткой платёжной ведомости и убирал лишние деньги из-под потолка. Собственно говоря, это и есть его работа, просто не нужно было доводить ситуацию до абсурда.

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«Нэшвилл» всерьёз нацелился на кубок?

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
27 апреля 2017, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 4 0:1, 1:2, 2:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Уилсон (Суббэн, Эллис) – 11:24 (5x4), 0:2 – Суббэн (Джохансен) – 22:22 (5x5), 1:2 – Парэйко (Эдмундсон, Бродзяк) – 28:04 (5x5), 1:3 – Форсберг (Суббэн, Йози) – 32:11 (5x4), 2:3 – Шварц (Штястны, Эдмундсон) – 46:48 (5x5), 3:3 – Соботка (Пяаярви) – 49:22 (5x5), 3:4 – Фиддлер (Уотсон) – 54:55 (5x5)

Мощно выглядит в нынешнем розыгрыше плей-офф «Нэшвилл». Команда Питера Лавиолетта пока не проиграла ни одного матча, а ведь идёт уже второй раунд. Серия с «Сент-Луисом» тоже началась для «хищников» с успеха. На чужом льду они четырежды огорчили вратаря «блюзменов» Джейка Аллена. Главным героем схватки стал атакующий защитник гостей Пи Кей Суббэн, успевший отличиться сам и отдавший два голевых паса на партнёров. У соперника отметим гол в недавнем прошлом омского «ястреба» Владимира Соботки в середине третьего периода. Чех помог команде сравнять счёт, однако через пять минут Вернон Фиддлер установил окончательный результат на табло. Впечатления от победы хозяевам подпортила травма швейцарского нападающего Кевина Фиалы, вынужденно покинувшего лёд во втором периоде. Пожелаем ему здоровья.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заработал положительный показатель полезности «+1», однако в плане результативности ничем похвастать не может. Тренер доверял Тарасенко, он отыграл 19 с половиной минут чистого времени. Конечно, от россиянина ждут больше голов, так как пока он забил только одну шайбу в плей-офф. Да и сам Тарасенко понимает, что должен играть сильнее.

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«Эдмонтон» выстрелил дублями

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
27 апреля 2017, четверг. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 5 0:0, 1:1, 2:4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Гецлаф (Фаулер, Кеслер) – 20:37 (5x4), 1:1 – Летестю (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 26:22 (5x3), 1:2 – Летестю (Драйзайтль, Макдэвид) – 46:23 (5x4), 1:3 – Ларссон (Драйзайтль, Марун) – 48:03 (5x5), 2:3 – Ивз (Гецлаф, Монтур) – 49:22 (5x5), 3:3 – Сильверберг (Кольяно, Кеслер) – 50:47 (5x5), 3:4 – Ларссон (Клефбом, Марун) – 55:20 (5x5), 3:5 – Драйзайтль (Лучич, Ларссон) – 58:55 (en)

Самые серьёзные намерения и у «Эдмонтона». «Нефтяники» в первом раунде выбили из розыгрыша прошлогоднего финалиста в лице «Сан-Хосе», а теперь принялись за других калифорнийцев — «Анахайм». Команда Тодда Маклеллана забросила в ворота соперника шесть шайб, из них одну уже в пустую цель. Особо отметим защитника «Ойлерз» Адама Ларссона и канадского форварда Марка Летестю. Оба оформили дубли, внеся весомый вклад в окончательный успех гостей. Джон Гибсон выручить «уток» не смог, уже больно классно всё было сделано. У «Анахайма» старался лидер команды Райан Гецлаф, забивший сам в большинстве и отдавший голевую передачу на партнёра. Но усилий Гецлафа оказалось недостаточно. «Эдмонтон» повёл в серии и явно не собирается останавливаться на достигнутом.

Российский нападающий канадского клуба Антон Слепышев откатался без одной секунды 10 минут, нанеся два броска в створ ворот соперника, но не получив из них никаких дивидендов. Коэффициент полезности равен нулю, а вот на штрафные минуты Слепышеву надо обратить внимание. Дважды удаляться в матчах подобного уровня не слишком приветствуется. К слову, именно первое удаление Слепышева и было реализовано Гецлафом. Так что в будущем лучше повнимательнее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз Сент-Луис Блюз Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз Никита Кучеров Стив Айзерман Итоги дня НХЛ
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