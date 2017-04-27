Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин и Евгений Малкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Битва титанов: Овечкин vs Малкин. Кто теперь приблизится к Кубку Стэнли?

«Питтсбург» с Малкиным и Кросби снова остановит Овечкина и «Вашингтон»?
27 апреля 2017, четверг. 14:00. Хоккей

Трёхглавый Змей Горыныч

«Вашингтон» и «Питтсбург» — команды, чьё противостояние является одним из самых долгожданных в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Битва между победителем регулярного чемпионата и действующим обладателем кубка Стэнли просто не может быть скучной, а когда на лёд выходят такие звёзды, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сидни Кросби, интерес болельщиков возрастает многократно. За всю историю существования этих команд нынешняя очная битва будет 10-й по счёту, но нас куда больше интересует не гол Петра Недведа в четвёртом овертайме четвёртого матча стартового раунда в 1996 году.

Триллер в пользу «Вашингтона». Овечкин снова сыграет против Малкина
Команда Александра Овечкина обыграла «Торонто» в труднейшем шестом матче серии и вышла во второй раунд, где сыграет с «Питтсбургом» Малкина.

Главный интерес нынешних болельщиков – это эра Овечкина и Кросби, которая началась в сезоне-2005/06, когда оба хоккеиста дебютировали в НХЛ. Стоит отметить, что третья голова этого хоккейного Змея Горыныча – Евгений Малкин – появилась за океаном на год позже, в сезоне-2006/07, и в свой первый же год магнитогорец смог сыграть в плей-офф. Для Кросби дебют в кубковых матчах пришёлся на второй сезон в НХЛ, а вот Овечкину свою пробу сил в плей-офф пришлось отложить аж на третий год своего пребывания за океаном. В сезоне-2007/08 его «столичные» впервые пробились в кубковую восьмёрку, но в первом раунде уступили в семи матчах «Филадельфии», в то время как «Питтсбург» в том году дошёл до финала, где проиграл великолепному «Детройту» Павла Дацюка.

Баланс не в пользу Овечкина

«Вашингтон» — «Питтсбург» в регулярном чемпионате-2016/17:

13 октября. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:2 Б. (Малкин – 1+1, Кросби не играл, Овечкин – 0).
16 ноября. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 7:1. (Малкин – 0, Кросби – 0, Овечкин – 1 гол).
11 января. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 5:2. (Малкин – 1 гол, Кросби – 1 передача, Овечкин – 2 гола).
16 января. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 8:7 ОТ. (Малкин – 3 гола, Кросби – 1+3, Овечкин – 2 гола).
Итого: Малкин – 6 (5+1), Кросби – 5 (1+4), Овечкин – 5 (5+0).

Первое свидание суперзвёзд на кубковой тропинке состоялось в сезоне-2008/09, который стал чемпионским для «Питтсбурга». Встреча со «столичными» случилась на том же этапе, что и сейчас, – в полуфинале Восточной конференции, куда «пингвины» пробились, обыграв в шести матчах «Филадельфию», а «Вашингтон» с огромным трудом сломил сопротивление «Рейнджерс» (4-3 в серии). Та битва оставила ярчайшую память у болельщиков, поскольку сражение «мальчиков с обложки» получилось великолепным: во второй игре серии Овечкин и Кросби оформили по хет-трику, в пятой игре Малкин забил победный гол, а качество игры и общий накал страстей не поддавались никакому описанию. Ту серию в семи матчах выиграл «Питтсбург», а Кросби, сделавший дубль в последнем матче, набрал 13 очков, на один балл отстав от Овечкина.

Как играл «Вашингтон» против «Питтсбурга» в плей-офф (2006 – 2017)

13 матчей, 5 побед, 8 поражений. Забито – 37, пропущено – 43.
Бросков нанесено – 382, бросков пропущено по своим воротам – 465.
Большинство – 23,8% (10 попыток из 42).
Меньшинство – 77,3% (12 голов пропущено).
Игра на вбрасывании – 53,1%.

Второе рандеву состоялось в прошлом сезоне – это снова был второй раунд, но на этот раз всё закончилось чуть быстрее. «Питтсбург» выиграл ту серию в шести матчах, сумев отобрать у соперника преимущество своего льда за счёт гостевой победы во второй встрече – победный гол тогда забил экс-«столичник» Эрик Фер. «Вашингтон» мог вылететь из плей-офф и после пятого матча, но «Кэпиталз» удержал вратарь Брэйден Холтби, а в овертайме шестого поединка взошла звезда центрфорварда «пингвинов» Ника Бонино, который забросил победную шайбу.

Если же брать персональную статистику в кубковых матчах со своим злейшим врагом, то здесь для Овечкина всё обстоит куда радостнее. Именно Александр – лучший бомбардир «столичных» в противостоянии с «Питтсбургом», причём отрыв Великой Восьмёрки от второго места чрезвычайно велик.

Достижения Малкина выглядят скромнее – за те же 13 матчей он набрал на 9 очков меньше. Что же касается Кросби, то Сидни расположился по статистике между двух россиян: у капитана «Питтсбурга» в 13 матчах против «Вашингтона» 15 очков, из которых 8 – голы. Примечательно, что для двух побед в розыгрыше Кубка Стэнли Малкину и Кросби оба раза пришлось иметь дело с «Вашингтоном» Овечкина, который бился насмерть, но остановить «стальных» так и не смог.

Кто выиграет на этот раз?

В этом году судьба свела «Питтсбург» и «Вашингтон» в третий раз за эпоху современных суперзвёзд. «Столичные» не без труда прошли молодой и задорный «Торонто», который доставил фавориту приличных хлопот, а «Питтсбург» довольно уверенно расправился с «Коламбусом». Овечкин, отвечая на вопрос о невезении в матчах с «пингвинами», не стал бередить прежние раны.

Малкин, Овечкин и Тарасенко – кто пройдёт дальше? Превью второго раунда КС
В НХЛ стартует второй раунд плей-офф. Кто из российских звёзд имеет наибольшие шансы выйти в финал конференции?

«Сейчас нам будет противостоять действующий чемпион, и у нас есть возможность обыграть их и двигаться дальше. Не надо вспоминать, что было в прошлом году, надо смотреть вперёд. У нас есть шанс обыграть чемпиона и выиграть третий раунд, чего мы не делали раньше. В плей-офф не так важно, с кем играть. Надо одержать четыре победы, чтобы пройти дальше. Надо подготовиться психологически. Мы с «Питтсбургом» два раза играли в плей-офф и ни разу не смогли их пройти, проиграли в шести и в семи матчах. Нам нельзя бояться. Мы знаем, что это чемпион, что это хорошая команда, но у нас тоже хорошая. Мы с Кросби уважаем друг друга. У нас с ним отличное противостояние, которое нравится и нам, и журналистам, и болельщикам. Но эта серия не между мной и Кросби, а между «Пингвинз» и «Кэпиталз»», — заявил Овечкин.

Кросби, по старой традиции, был менее многословен. «У нас с Алексом есть взаимное уважение. Мы оба хотим выигрывать, оба стараемся максимально помочь своим командам. Наверное, это то, чего мы ожидаем, когда играем друг против друга», — подчеркнул Сидни.

«Наверное, если бы они играли вместе, то были бы друзьями. Просто Сид и Алекс – совсем разные парни. Оба – потрясающие игроки, но совершенно разные люди», — добавил защитник Брукс Орпик, поигравший с обоими форвардами. Чем бы ни закончилось новое сражение, можно смело сказать одно: это будет по-настоящему интересно.

Баттон: Радулов не может жить без давления, он всегда был игроком НХЛ
Эксперт TSN Крэйг Баттон рассказал о прошедшем юниорском чемпионате мира, лучшем российском игроке в НХЛ и возможном возвращении Ковальчука.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ
Новости. Хоккей
27 апреля 2017, четверг
14:27 Ларссон: если подключаться к атаке, Макдэвид или Драйзайтль найдут тебя пасом
13:57 Льюис: Беларусь едет на ЧМ бороться за медали — надо стремиться к высокой цели
13:40 Давыдов: со Швецией сыграет Василевский, это будет для него хороший тест
13:17 Науменков заменит Зубарева в составе сборной России
13:14 Все допинг-пробы игроков НХЛ в этом сезоне проверят на кокаин и марихуану
13:00 Юшкевич: нет ничего страшного в словах Кучерова, может быть, он извинится
12:57 Нападающий Шон Коллинз перейдёт из «Куньлуня» в ХК «Сочи»
12:41 Тренер сборной Швеции: какой бы состав у нас ни был, Россия точно не аутсайдер
12:31 Суббэн: плей-офф заставляет меня выходить на новый уровень — за это мне и платят
12:10 Бахмутов: с Назаровым и Козловым в «Макдональдс» ходили без очереди
12:08 «Сент-Луис» — «Нэшвилл»: форвард гостей Уотсон нанёс Тарасенко удар в живот
11:49 ЦСКА выиграл XI Международный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»
11:33 Защитник ЦСКА Григорий Панин может продолжить карьеру в «Ак Барсе»
11:24 Оши: в этом году «Вашингтон» спустился на землю и подготовился к борьбе
11:08 Летестю: у Ларссона не очень хороший бросок, но в матче с «Дакс» ему повезло
10:50 Лавиолетт: после травмы Фиалы «Нэшвилл» собрался и решил отыграть смену за него
10:33 Экс-защитник «Барыса» Ландин подписал двухлетний контракт с «Йокеритом»
10:21 Йео: из-за паузы в игре «Сент-Луис» расслабился, и они забили. Мы сами виноваты
10:06 Михеев: надеюсь на финал ЧМ Россия — Финляндия и красивую победу нашей сборной
09:46 Малкин: о Кросби и Овечкине много пишут, а я стараюсь оставаться в тени
09:37 Бобровский: нет претензий, что не еду на ЧМ, я уважаю тренерский штаб сборной
09:20 «Югра» на один год продлила контракт с нападающим Майоровым
09:07 «Предаторз» — «Блюз»: матч остановили из-за ожидания скорой после травмы Фиалы
08:38 «Эдмонтон» обыграл «Анахайм» и повёл 1-0 в серии
06:11 «Сент-Луис» дома уступил «Нэшвиллу» в первом матче серии
03:37 Торторелла, Бэбкок и Маклеллан претендуют на звание лучшего тренера «регулярки»
03:26 Айзерман: после чемпионата мира мы разберёмся в ситуации с Кучеровым
00:48 Форвард «Торонто» Марнер сыграет за сборную Канады на ЧМ-2017
00:21 Витолиньш: шведы собрали самую сильную команду с 2013 года, много игроков из НХЛ
26 апреля 2017, среда
23:50 Йео: безусловно, в первом раунде по воротам «Блюз» много бросали, но с периметра
23:34 Любимов: обсудить с Кучеровым его слова не успел, ЦСКА играл в нормальный хоккей
23:04 Евгений Дадонов не сыграет со Швецией в первом матче на Евротуре
22:30 Защитник «Монреаля» Емелин перенёс операцию и пропустит 4-6 недель
22:26 Орпик: у Овечкина и Кросби разные характеры, но оба замечательные хоккеисты
21:59 Генменеджер «Ванкувера»: Грин — талантливый тренер, который хочет выигрывать
21:35 Радулов: Уэбер — мой друг с давних времён и помог мне попасть в «Монреаль»
21:08 СКА продлил контракт с Иванниковым, «Автомобилист» — с Власкиным
20:48 Браташ: Дыбленко и Воробьёв готовы к североамериканскому хоккею
20:40 Драфт КХЛ больше не будет проводиться, положения о нём исключены из регламента
20:18 Защитник Максим Осипов подписал новый контракт с «Торпедо»
20:04 «Ванкувер» назначил Трэвиса Грина главным тренером клуба
20:00 Кучеров: в Америке пишут чушь, что я не общаюсь с прессой, но мне плевать
19:54 Кагарлицкий: «Северсталь» — родной клуб, в первую очередь вёл переговоры с ним
19:30 Никита Кучеров заявил, что советовал «Тампе» приобрести Гусева и Ожиганова
19:22 Дыбаль: продали права на Калинина — Омску нужны те, кто хочет играть за команду
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка Стэнли?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+