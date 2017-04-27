Битва титанов: Овечкин vs Малкин. Кто теперь приблизится к Кубку Стэнли?

Трёхглавый Змей Горыныч

«Вашингтон» и «Питтсбург» — команды, чьё противостояние является одним из самых долгожданных в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Битва между победителем регулярного чемпионата и действующим обладателем кубка Стэнли просто не может быть скучной, а когда на лёд выходят такие звёзды, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сидни Кросби, интерес болельщиков возрастает многократно. За всю историю существования этих команд нынешняя очная битва будет 10-й по счёту, но нас куда больше интересует не гол Петра Недведа в четвёртом овертайме четвёртого матча стартового раунда в 1996 году.

Триллер в пользу «Вашингтона». Овечкин снова сыграет против Малкина Команда Александра Овечкина обыграла «Торонто» в труднейшем шестом матче серии и вышла во второй раунд, где сыграет с «Питтсбургом» Малкина.

Главный интерес нынешних болельщиков – это эра Овечкина и Кросби, которая началась в сезоне-2005/06, когда оба хоккеиста дебютировали в НХЛ. Стоит отметить, что третья голова этого хоккейного Змея Горыныча – Евгений Малкин – появилась за океаном на год позже, в сезоне-2006/07, и в свой первый же год магнитогорец смог сыграть в плей-офф. Для Кросби дебют в кубковых матчах пришёлся на второй сезон в НХЛ, а вот Овечкину свою пробу сил в плей-офф пришлось отложить аж на третий год своего пребывания за океаном. В сезоне-2007/08 его «столичные» впервые пробились в кубковую восьмёрку, но в первом раунде уступили в семи матчах «Филадельфии», в то время как «Питтсбург» в том году дошёл до финала, где проиграл великолепному «Детройту» Павла Дацюка.

Баланс не в пользу Овечкина

«Вашингтон» — «Питтсбург» в регулярном чемпионате-2016/17:



13 октября. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:2 Б. (Малкин – 1+1, Кросби не играл, Овечкин – 0).

16 ноября. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 7:1. (Малкин – 0, Кросби – 0, Овечкин – 1 гол).

11 января. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 5:2. (Малкин – 1 гол, Кросби – 1 передача, Овечкин – 2 гола).

16 января. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 8:7 ОТ. (Малкин – 3 гола, Кросби – 1+3, Овечкин – 2 гола).

Итого: Малкин – 6 (5+1), Кросби – 5 (1+4), Овечкин – 5 (5+0).

Первое свидание суперзвёзд на кубковой тропинке состоялось в сезоне-2008/09, который стал чемпионским для «Питтсбурга». Встреча со «столичными» случилась на том же этапе, что и сейчас, – в полуфинале Восточной конференции, куда «пингвины» пробились, обыграв в шести матчах «Филадельфию», а «Вашингтон» с огромным трудом сломил сопротивление «Рейнджерс» (4-3 в серии). Та битва оставила ярчайшую память у болельщиков, поскольку сражение «мальчиков с обложки» получилось великолепным: во второй игре серии Овечкин и Кросби оформили по хет-трику, в пятой игре Малкин забил победный гол, а качество игры и общий накал страстей не поддавались никакому описанию. Ту серию в семи матчах выиграл «Питтсбург», а Кросби, сделавший дубль в последнем матче, набрал 13 очков, на один балл отстав от Овечкина.

Как играл «Вашингтон» против «Питтсбурга» в плей-офф (2006 – 2017)



13 матчей, 5 побед, 8 поражений. Забито – 37, пропущено – 43.

Бросков нанесено – 382, бросков пропущено по своим воротам – 465.

Большинство – 23,8% (10 попыток из 42).

Меньшинство – 77,3% (12 голов пропущено).

Игра на вбрасывании – 53,1%.

Второе рандеву состоялось в прошлом сезоне – это снова был второй раунд, но на этот раз всё закончилось чуть быстрее. «Питтсбург» выиграл ту серию в шести матчах, сумев отобрать у соперника преимущество своего льда за счёт гостевой победы во второй встрече – победный гол тогда забил экс-«столичник» Эрик Фер. «Вашингтон» мог вылететь из плей-офф и после пятого матча, но «Кэпиталз» удержал вратарь Брэйден Холтби, а в овертайме шестого поединка взошла звезда центрфорварда «пингвинов» Ника Бонино, который забросил победную шайбу.

Если же брать персональную статистику в кубковых матчах со своим злейшим врагом, то здесь для Овечкина всё обстоит куда радостнее. Именно Александр – лучший бомбардир «столичных» в противостоянии с «Питтсбургом», причём отрыв Великой Восьмёрки от второго места чрезвычайно велик.

Достижения Малкина выглядят скромнее – за те же 13 матчей он набрал на 9 очков меньше. Что же касается Кросби, то Сидни расположился по статистике между двух россиян: у капитана «Питтсбурга» в 13 матчах против «Вашингтона» 15 очков, из которых 8 – голы. Примечательно, что для двух побед в розыгрыше Кубка Стэнли Малкину и Кросби оба раза пришлось иметь дело с «Вашингтоном» Овечкина, который бился насмерть, но остановить «стальных» так и не смог.

Кто выиграет на этот раз?

В этом году судьба свела «Питтсбург» и «Вашингтон» в третий раз за эпоху современных суперзвёзд. «Столичные» не без труда прошли молодой и задорный «Торонто», который доставил фавориту приличных хлопот, а «Питтсбург» довольно уверенно расправился с «Коламбусом». Овечкин, отвечая на вопрос о невезении в матчах с «пингвинами», не стал бередить прежние раны.

Малкин, Овечкин и Тарасенко – кто пройдёт дальше? Превью второго раунда КС В НХЛ стартует второй раунд плей-офф. Кто из российских звёзд имеет наибольшие шансы выйти в финал конференции?

«Сейчас нам будет противостоять действующий чемпион, и у нас есть возможность обыграть их и двигаться дальше. Не надо вспоминать, что было в прошлом году, надо смотреть вперёд. У нас есть шанс обыграть чемпиона и выиграть третий раунд, чего мы не делали раньше. В плей-офф не так важно, с кем играть. Надо одержать четыре победы, чтобы пройти дальше. Надо подготовиться психологически. Мы с «Питтсбургом» два раза играли в плей-офф и ни разу не смогли их пройти, проиграли в шести и в семи матчах. Нам нельзя бояться. Мы знаем, что это чемпион, что это хорошая команда, но у нас тоже хорошая. Мы с Кросби уважаем друг друга. У нас с ним отличное противостояние, которое нравится и нам, и журналистам, и болельщикам. Но эта серия не между мной и Кросби, а между «Пингвинз» и «Кэпиталз»», — заявил Овечкин.

Кросби, по старой традиции, был менее многословен. «У нас с Алексом есть взаимное уважение. Мы оба хотим выигрывать, оба стараемся максимально помочь своим командам. Наверное, это то, чего мы ожидаем, когда играем друг против друга», — подчеркнул Сидни.

«Наверное, если бы они играли вместе, то были бы друзьями. Просто Сид и Алекс – совсем разные парни. Оба – потрясающие игроки, но совершенно разные люди», — добавил защитник Брукс Орпик, поигравший с обоими форвардами. Чем бы ни закончилось новое сражение, можно смело сказать одно: это будет по-настоящему интересно.