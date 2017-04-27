Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Яна Тарасенко с детьми
Фото: instagram.com/tarasenko.yana
Текст: Дарья Тубольцева

Муза Тарасенко, отпуск Лайне и весельчак Ягр. Обзор соцсетей НХЛ

Варламов отдыхал в Мексике, Бурмистров сделал предложение своей девушке, Ягр испортил селфи, Комаров улетел домой, а Овечкин рвётся в бой.
27 апреля 2017, четверг. 15:30. Хоккей
Аллергия на седьмые матчи – это заразно. Дела НХЛ так же плохи, как у КХЛ?
В НХЛ вслед за КХЛ вымирают семиматчевые серии. Чем первый раунд Кубка Стэнли похож на минувший розыгрыш Кубка Гагарина?

Варламов смотрит в светлое будущее

Голкипер «Колорадо» пропустил большую часть сезона из-за травмы паха. Сейчас Семён отдыхает на мексиканском курорте. «Мы смотрим в светлое будущее!» — написал Варламов.

Предложение Бурмистрова

После непростого сезона в «регулярке» Александр Бурмистров отправился в отпуск. В один из вечеров нападающий «Аризоны» сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка сказала: «Да».

Главные болельщики Тарасенко

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Сент-Луис» в пяти матчах разобрался с «Миннесотой». Владимир Тарасенко отметился тремя (1+2) очками. Но с такой поддержкой любимых россиянин должен делать по дублю в каждой игре!

Малкин, Овечкин и Тарасенко – кто пройдёт дальше? Превью второго раунда КС
В НХЛ стартует второй раунд плей-офф. Кто из российских звёзд имеет наибольшие шансы выйти в финал конференции?

Лайне в отпуске

18-летний Лайне провёл дебютный сезон в НХЛ за «Виннипег» и финишировал на втором месте по набранным очкам среди новичков. Патрик принял решение не ехать на чемпионат мира, а сразу отправиться отдыхать. После тяжёлого сезона солнце и море — то, что нужно!

Неожиданный поцелуй

Защитник «Вашингтона» Карл Алзнер приятно удивил юную болельщицу, послав через стекло воздушный поцелуй прямо во время матча. Кажется, девочка была в восторге.

Шутки от Ягра

Яромир Ягр вместе со своей подругой наслаждается отпуском. Девушка хотела сделать селфи с любимым, однако Яромир решил испортить кадр, помахав палочкой для суши. Весельчак Ягр!

Брутальный Овечкин

Капитана «Вашингтона» не сломить. Силовой приём Назема Кадри в первом раунде плей-офф чуть не вывел Александра из строя. Но Овечкин вернулся на лёд и помог своей команде одолеть «Торонто». Теперь «столичные» сразятся с «Питтсбургом».

Татар идёт на поправку

Нападающий «Детройта» успешно перенёс операцию на плече. Теперь Томашу Татару предстоит около полугода реабилитации. «Я буду много работать, чтобы как можно скорее вернуться на лёд», — написал у себя в «инстаграме» хоккеист.

Комаров дома

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Торонто» уступил «Вашингтону». По окончании сезона Лео Комаров улетел на родину. «Спасибо, «Мэйпл Лифс», за поддержку в этом году, здорово быть дома», — написал хоккеист.

Большая и дружная семья Селянне

Пасху семейство Селянне встречала на морском курорте. У Теему и его супруги Сирпе четверо детей. Праздники Селянне стараются отмечать все вместе.

Айзерман ответил Кучерову, Тарасенко набирается сил
Генменеджер «Тампы» хочет поговорить с Кучеровым, Тарасенко и Слепышев не забили, «Нэшвилл» и «Эдмонтон» повели в сериях – в обзоре НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Александр Бурмистров Александр Овечкин Владимир Тарасенко Леонид Комаров Патрик Лайне Семён Варламов Теему Селянне Томаш Татар Яромир Ягр
Новости. Хоккей
27 апреля 2017, четверг
18:19 Президент КХЛ: клубы лиги сами высказались за недопустимость критики судей
18:10 Чернышенко: обсуждение введения жёсткого потолка зарплат всё ещё обсуждается
18:02 Маклеллан: к Макдэвиду приковано внимание, поэтому появляются свободные зоны
18:00 Квартальнов: ЦСКА сейчас если не боятся, то уважают — не закрываю эту страницу
17:42 Тревор ван Римсдайк и Чарли Макэвой сыграют за сборную США на ЧМ-2017
17:16 Брассар: просто хочу сыграть хорошо и дать «Оттаве» шанс на победу
16:57 Билл Герин — в числе кандидатов на пост генменеджера «Баффало»
16:29 Драйзайтль: Макдэвид настолько хорош, что соперники всё время его опекают
16:07 Флёри: Малкин — один из сильнейших игроков, он — ценный ресурс для «Питтсбурга»
15:56 Юрзинов-старший в составе делегации ФХР посетил академию ХК «Фрёлунда»
15:38 Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк усилит сборную Чехии на ЧМ-2017
15:22 Нападающий Патрик Торесен покидает «Цюрих»
15:13 «Ак Барс» продлил контракт с защитником Охтамаа на один год
14:59 Маклеллан: Ларссон, конечно, не Бобби Орр, но сегодня он здорово выглядел
14:39 Уильямс: «Питтсбург» пару раз завоевал Кубок, мы завидуем и хотим их обыграть
14:27 Ларссон: если подключаться к атаке, Макдэвид или Драйзайтль найдут тебя пасом
13:57 Льюис: Беларусь едет на ЧМ бороться за медали — надо стремиться к высокой цели
13:40 Давыдов: со Швецией сыграет Василевский, это будет для него хороший тест
13:17 Науменков заменит Зубарева в составе сборной России
13:14 Все допинг-пробы игроков НХЛ в этом сезоне проверят на кокаин и марихуану
13:00 Юшкевич: нет ничего страшного в словах Кучерова, может быть, он извинится
12:57 Нападающий Шон Коллинз перейдёт из «Куньлуня» в ХК «Сочи»
12:41 Тренер сборной Швеции: какой бы состав у нас ни был, Россия точно не аутсайдер
12:31 Суббэн: плей-офф заставляет меня выходить на новый уровень — за это мне и платят
12:10 Бахмутов: с Назаровым и Козловым в «Макдональдс» ходили без очереди
12:08 «Сент-Луис» — «Нэшвилл»: форвард гостей Уотсон нанёс Тарасенко удар в живот
11:49 ЦСКА выиграл XI Международный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»
11:33 Защитник ЦСКА Григорий Панин может продолжить карьеру в «Ак Барсе»
11:24 Оши: в этом году «Вашингтон» спустился на землю и подготовился к борьбе
11:08 Летестю: у Ларссона не очень хороший бросок, но в матче с «Дакс» ему повезло
10:50 Лавиолетт: после травмы Фиалы «Нэшвилл» собрался и решил отыграть смену за него
10:33 Экс-защитник «Барыса» Ландин подписал двухлетний контракт с «Йокеритом»
10:21 Йео: из-за паузы в игре «Сент-Луис» расслабился, и они забили. Мы сами виноваты
10:06 Михеев: надеюсь на финал ЧМ Россия — Финляндия и красивую победу нашей сборной
09:46 Малкин: о Кросби и Овечкине много пишут, а я стараюсь оставаться в тени
09:37 Бобровский: нет претензий, что не еду на ЧМ, я уважаю тренерский штаб сборной
09:20 «Югра» на один год продлила контракт с нападающим Майоровым
09:07 «Предаторз» — «Блюз»: матч остановили из-за ожидания скорой после травмы Фиалы
08:38 «Эдмонтон» обыграл «Анахайм» и повёл 1-0 в серии
06:11 «Сент-Луис» дома уступил «Нэшвиллу» в первом матче серии
03:37 Торторелла, Бэбкок и Маклеллан претендуют на звание лучшего тренера «регулярки»
03:26 Айзерман: после чемпионата мира мы разберёмся в ситуации с Кучеровым
00:48 Форвард «Торонто» Марнер сыграет за сборную Канады на ЧМ-2017
00:21 Витолиньш: шведы собрали самую сильную команду с 2013 года, много игроков из НХЛ
26 апреля 2017, среда
23:50 Йео: безусловно, в первом раунде по воротам «Блюз» много бросали, но с периметра
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка Стэнли?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+