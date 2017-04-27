Муза Тарасенко, отпуск Лайне и весельчак Ягр. Обзор соцсетей НХЛ

Варламов смотрит в светлое будущее
Голкипер «Колорадо» пропустил большую часть сезона из-за травмы паха. Сейчас Семён отдыхает на мексиканском курорте. «Мы смотрим в светлое будущее!» — написал Варламов.
Предложение Бурмистрова
После непростого сезона в «регулярке» Александр Бурмистров отправился в отпуск. В один из вечеров нападающий «Аризоны» сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка сказала: «Да».
Главные болельщики Тарасенко
В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Сент-Луис» в пяти матчах разобрался с «Миннесотой». Владимир Тарасенко отметился тремя (1+2) очками. Но с такой поддержкой любимых россиянин должен делать по дублю в каждой игре!
Лайне в отпуске
18-летний Лайне провёл дебютный сезон в НХЛ за «Виннипег» и финишировал на втором месте по набранным очкам среди новичков. Патрик принял решение не ехать на чемпионат мира, а сразу отправиться отдыхать. После тяжёлого сезона солнце и море — то, что нужно!
Неожиданный поцелуй
Защитник «Вашингтона» Карл Алзнер приятно удивил юную болельщицу, послав через стекло воздушный поцелуй прямо во время матча. Кажется, девочка была в восторге.
Шутки от Ягра
Яромир Ягр вместе со своей подругой наслаждается отпуском. Девушка хотела сделать селфи с любимым, однако Яромир решил испортить кадр, помахав палочкой для суши. Весельчак Ягр!
Брутальный Овечкин
Капитана «Вашингтона» не сломить. Силовой приём Назема Кадри в первом раунде плей-офф чуть не вывел Александра из строя. Но Овечкин вернулся на лёд и помог своей команде одолеть «Торонто». Теперь «столичные» сразятся с «Питтсбургом».
Татар идёт на поправку
Нападающий «Детройта» успешно перенёс операцию на плече. Теперь Томашу Татару предстоит около полугода реабилитации. «Я буду много работать, чтобы как можно скорее вернуться на лёд», — написал у себя в «инстаграме» хоккеист.
Комаров дома
В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Торонто» уступил «Вашингтону». По окончании сезона Лео Комаров улетел на родину. «Спасибо, «Мэйпл Лифс», за поддержку в этом году, здорово быть дома», — написал хоккеист.
Большая и дружная семья Селянне
Пасху семейство Селянне встречала на морском курорте. У Теему и его супруги Сирпе четверо детей. Праздники Селянне стараются отмечать все вместе.