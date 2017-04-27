Муза Тарасенко, отпуск Лайне и весельчак Ягр. Обзор соцсетей НХЛ

Варламов отдыхал в Мексике, Бурмистров сделал предложение своей девушке, Ягр испортил селфи, Комаров улетел домой, а Овечкин рвётся в бой.

Аллергия на седьмые матчи – это заразно. Дела НХЛ так же плохи, как у КХЛ? В НХЛ вслед за КХЛ вымирают семиматчевые серии. Чем первый раунд Кубка Стэнли похож на минувший розыгрыш Кубка Гагарина?

Варламов смотрит в светлое будущее

Голкипер «Колорадо» пропустил большую часть сезона из-за травмы паха. Сейчас Семён отдыхает на мексиканском курорте. «Мы смотрим в светлое будущее!» — написал Варламов.

Предложение Бурмистрова

После непростого сезона в «регулярке» Александр Бурмистров отправился в отпуск. В один из вечеров нападающий «Аризоны» сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка сказала: «Да».

Главные болельщики Тарасенко

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Сент-Луис» в пяти матчах разобрался с «Миннесотой». Владимир Тарасенко отметился тремя (1+2) очками. Но с такой поддержкой любимых россиянин должен делать по дублю в каждой игре!

Малкин, Овечкин и Тарасенко – кто пройдёт дальше? Превью второго раунда КС В НХЛ стартует второй раунд плей-офф. Кто из российских звёзд имеет наибольшие шансы выйти в финал конференции?

Лайне в отпуске

18-летний Лайне провёл дебютный сезон в НХЛ за «Виннипег» и финишировал на втором месте по набранным очкам среди новичков. Патрик принял решение не ехать на чемпионат мира, а сразу отправиться отдыхать. После тяжёлого сезона солнце и море — то, что нужно!

Неожиданный поцелуй

Защитник «Вашингтона» Карл Алзнер приятно удивил юную болельщицу, послав через стекло воздушный поцелуй прямо во время матча. Кажется, девочка была в восторге.

Шутки от Ягра

Яромир Ягр вместе со своей подругой наслаждается отпуском. Девушка хотела сделать селфи с любимым, однако Яромир решил испортить кадр, помахав палочкой для суши. Весельчак Ягр!

Брутальный Овечкин

Капитана «Вашингтона» не сломить. Силовой приём Назема Кадри в первом раунде плей-офф чуть не вывел Александра из строя. Но Овечкин вернулся на лёд и помог своей команде одолеть «Торонто». Теперь «столичные» сразятся с «Питтсбургом».

Татар идёт на поправку

Нападающий «Детройта» успешно перенёс операцию на плече. Теперь Томашу Татару предстоит около полугода реабилитации. «Я буду много работать, чтобы как можно скорее вернуться на лёд», — написал у себя в «инстаграме» хоккеист.

Комаров дома

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Торонто» уступил «Вашингтону». По окончании сезона Лео Комаров улетел на родину. «Спасибо, «Мэйпл Лифс», за поддержку в этом году, здорово быть дома», — написал хоккеист.

Большая и дружная семья Селянне

Пасху семейство Селянне встречала на морском курорте. У Теему и его супруги Сирпе четверо детей. Праздники Селянне стараются отмечать все вместе.