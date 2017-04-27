Россия сразится со Швецией в преддверии ЧМ-2017. LIVE

Сборная России в рамках Евротура сыграет со Швецией в Стокгольме. Команда Знарка продолжает готовиться к чемпионату мира.

>>> Текстовая трансляция матча Швеция – Россия

>>> Турнирная таблица Евротура

Указанное в трансляции время – московское

18:20. Вот так выглядит раздевалка нашего сегодняшнего соперника.

18:10. Шведы сообщают, что все билеты на игру проданы. И просят болельщиков приходить на арену заранее, чтобы избежать длинных очередей.

18:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Приглашаем вас вместе с нами последить за вынесенным матчем Чешских игр между Швецией и Россией. Игра состоится в Стокгольме на стадионе «Ховет». Турнир является генеральной репетицией перед стартом чемпионата мира в Кёльне и Париже. Сроки проведения мирового первенства с 5 по 21 мая. Точно известно, что со Швецией не сыграет нападающий россиян Евгений Дадонов, у которого микротравма. Тренерский штаб решил его поберечь.

Без «Сибири», но с Кучеровым. Состав сборной принимает очертания перед ЧМ Шумаков, Шалунов и Санников не сыграют на последнем этапе Евротура, а главной звездой сборной станет форвард «Тампы» Никита Кучеров.

Команда Олега Знарка выиграла Кубок Карьяла и Шведские игры, а на домашнем Кубке Первого канала заняла второе место, пропустив вперёд шведов. Отметим также, что россияне досрочно обеспечили себе первую строчку в общем зачёте. Идущие вторыми чехи не смогут догнать нашу сборную ни при каких обстоятельствах.