Россия сразится со Швецией в преддверии ЧМ-2017. LIVE

>>> Текстовая трансляция матча Швеция – Россия
>>> Турнирная таблица Евротура
Указанное в трансляции время – московское
18:20. Вот так выглядит раздевалка нашего сегодняшнего соперника.
18:10. Шведы сообщают, что все билеты на игру проданы. И просят болельщиков приходить на арену заранее, чтобы избежать длинных очередей.
18:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Приглашаем вас вместе с нами последить за вынесенным матчем Чешских игр между Швецией и Россией. Игра состоится в Стокгольме на стадионе «Ховет». Турнир является генеральной репетицией перед стартом чемпионата мира в Кёльне и Париже. Сроки проведения мирового первенства с 5 по 21 мая. Точно известно, что со Швецией не сыграет нападающий россиян Евгений Дадонов, у которого микротравма. Тренерский штаб решил его поберечь.
Команда Олега Знарка выиграла Кубок Карьяла и Шведские игры, а на домашнем Кубке Первого канала заняла второе место, пропустив вперёд шведов. Отметим также, что россияне досрочно обеспечили себе первую строчку в общем зачёте. Идущие вторыми чехи не смогут догнать нашу сборную ни при каких обстоятельствах.