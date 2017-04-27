Бойтесь связки Мозякин — Ткачёв! Россия упустила победу в матче со Швецией

Сборная России, ведя по ходу матча 3:1, проиграла шведам в овертайме со счётом 3:4. У команды Знарка сильно сыграла связка Мозякин — Ткачёв.

Россия уступила Швеции в Евротуре 3:4 ОТ. LIVE Сборная России в рамках Евротура играет со Швецией в Стокгольме. Команда Знарка продолжает готовиться к чемпионату мира.

Чешские хоккейные игры станут заключительным этапом подготовки к чемпионату мира. Команды постепенно определяются с составами, подъезжает усиление из НХЛ, поэтому концовка Евротура обещает получиться интересной, пусть ничего особо не решает. Дело в том, что россияне заранее обеспечили себе первое место в общем зачёте, а ближайший преследователь в лице чехов не догонит нашу команду даже теоретически.

В вынесенной игре со сборной Швецией место в воротах России занял Андрей Василевский. Тренер вратарей Рашит Давыдов заявил, что в этом году акклиматизация Василевского проходила тяжело, но голкипер «Тампы» оказался готов сыграть в первой же встрече. Андрею нужно привыкнуть к новым условиям, так как именно он станет основным вратарём на мировом первенстве. Не стоит забывать, что чемпионат мира 5 мая мы начнём именно матчем со Швецией.

В тройках всё получилось ожидаемо. В первом звене с Ткачёвым вышли Мозякин и Плотников, так и наигрывалось на тренировках. С Наместниковым поставили Кучерова и Гусева, что тоже вполне логично, а третья тройка стала полностью «армейской»: Телегин – Андронов – Ничушкин. Светлаков сыграл с Любимовым и Бурдасовым.

Начало встречи получилось жёстким, обе команды применяли много силовых приёмов и были настроены самым серьёзным образом. К шестой минуте соперники обменялись моментами: у нас едва не забил Ткачёв, а у «Трекрунур» здорово подставлял клюшку на пятаке Деннис Эверберг. Но Василевский оказался надёжен.

Владимир в итоге поучаствовал в первом голе. Ткачёв совершил перехват и разогнал атаку россиян. Мозякин прошёл по флангу и прострелил на пятак, а шайба после рикошета от конька Строльмана влетела в ворота шведов. Именно поэтому гол записали на форварда «Магнитки».

Не удалось реализовать удаление Джона Клингберга, а затем случился забавный эпизод. Во время паузы защитнику Хенрику Тёммернесу вручили цветы и награду лучшему защитнику шведской лиги. Ходят разговоры, что этот хоккеист в следующем сезоне может оказаться в ЦСКА.

Незадолго до сирены на перерыв хоккеисты Знарка увеличили преимущество. Ткачёв сделал скидку на подключившегося к атаке Антипина, который нанёс бросок из круга вбрасывания. Лек не сумел удержать шайбу, явно не выручив скандинавов.

Во втором периоде шведы пытались быстро сократить отставание до минимума, но и россияне отвечали атаками. Обе команды не собирались засиживаться в своих зонах, хоккей получался интенсивным.

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В результате удаления Гусева первое большинство получили хозяева. Своего одноклубника пытался огорчить Строльман, но Андрей сыграл уверенно. Как и моментом позднее, когда Марио Кемпе как следует не обработал шайбу.

Но своего подопечные Рикарда Грёнборга всё же добились. Росен сместился на свободное пространство и от синей линии набросил на пятак, а Линдхольм в касание переправил шайбу в ворота. Наши ответили в большинстве: Мозякин сделал перевод Ткачёву на противоположный фланг. Владимир выдержал паузу и отдал обратную передачу Сергею, который расстрелял пустые ворота.

Хозяева продолжали играть недисциплинированно. Ландеског нарушил правила в борьбе у борта против Телегина, а с трибун были слышны типичные для российских болельщиков скандирования «Шайбу!». Поддержка у наших ребят была достойной. На второй перерыв команды отправились при счёте 3:1 в пользу России.

В третьем отрезке встречи две минуты сходу схлопотал Андрей Миронов. И оно закончилось для гостей печально. Ландеског от борта сделал перевод в центр зоны на подключившегося к атаке Клингберга. Джон без помех расстрелял дальний верхний угол.

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Тут же в бокс для штрафников отправился Йюнге – шведы смогли отбиться. Россияне, как показалось, подсели физически. И это сказалось. После удаления Телегина скандинавы расположились в зоне. Экман-Ларссон сделал перевод на Раска, который из круга вбрасывания поразил дальний угол ворот Василевского.

В основное время выявить сильнейшего не удалось. Овертайм «три на три» принёс успех сопернику. На пятаке не уследили за Ландескогом, который с неудобной руки переиграл голкипера.

Сборная России, выигрывая 3:1, уступила. Не хочется, чтобы на чемпионате мира повторялись подобные вещи.