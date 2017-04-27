Панин может вернуться в «Ак Барс», а Капризов рвётся на чемпионат мира

Григорий Панин вернётся в «Ак Барс», Коллинз станет игроком «Сочи», а сборная России проиграла шведам на Евротуре — в итогах дня.

Панин вернётся в «Ак Барс»

Как стало известно «Чемпионату», защитник ЦСКА Григорий Панин может продолжить карьеру в «Ак Барсе». В настоящее время стороны ведут активные переговоры о сотрудничестве. Контракт Панина с «армейцами» истекает 30 апреля.

31-летний защитник провёл в ЦСКА последние три сезона и в 2015 году стал чемпионом России. В сезоне-2016/17 он сыграл 32 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности "+8". В восьми матчах плей-офф отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности "+1". Ранее Панин шесть лет (2008-2014) выступал за «Ак Барс», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 89 (16+73) очков в 438 матчах при показателе полезности "+113".

Коллинз станет игроком «Сочи»

Кроме того, по нашей информации, нападающий «Куньлунь Ред Стар» Шон Коллинз продолжит карьеру в ХК «Сочи». 28-летний форвард в своём дебютном сезоне в КХЛ набрал 39 (13+26) результативных баллов в регулярном чемпионате и вышел со своей командой в плей-офф. В пяти матчах серии с магнитогорским «Металлургом» он отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей при показателе полезности "-3". Ранее он выступал в Северной Америке, в НХЛ провёл 21 матч за «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз», набрав 3 (0+3) очка.

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Науменков заменит Зубарева в сборной России

Защитник СКА Андрей Зубарев не сможет принять участие в подготовке к чемпионату мира, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Федерации хоккея России.

Причиной стало обострение повреждения, полученного в матчах плей-офф. В национальной сборной его заменит игрок ЦСКА Михаил Науменков, в настоящий момент находящийся в расположении олимпийской сборной. Науменков присоединится к команде уже в Чехии, где россияне сыграют матчи с финнами и чехами 29 и 30 апреля соответственно.

Введение потолка зарплат в КХЛ всё ещё обсуждается

Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал возможность появления в лиге жёсткого потолка зарплат.

«Клубов, превысивших потолок зарплат, в прошедшем сезоне было несколько. Точное число можно будет назвать уже летом, когда мы подведём финансовые итоги сезона. Поступающие от «налога на роскошь» средства – целевые, их расходование согласовано советом директоров. В этом году они были потрачены на страхование хоккеистов, антидопинговые программы, помощь ветеранам хоккея и турнир по следж-хоккею на Неделе звёзд в Уфе. Если говорить о «жёстком» потолке зарплат, то его введение рассматривается как один из инструментов финансового «фэйр-плей». Обсуждение данного вопроса ещё продолжается», — сказал Чернышенко.

Голов Мозякина не хватало для победы над шведами

Сборная России досрочно стала победителем общего зачёта Евротура, поэтому Чешские игры не будут иметь большого турнирного значения. Команда Олега Знарка начала этот этап с вынесенного матча в Стокгольме против шведов. Россияне вели со счётом 3:1, но шведы смогли отыграться, а в овертайме им принёс победу Габриэль Ландеског — 4:3. В другом матче чехи были сильнее финнов со счётом 3:2

Россия уступила Швеции в Евротуре 3:4 ОТ. Как это было Сборная России в рамках Евротура уступила Швеции в Стокгольме 3:4 ОТ. Команда Знарка продолжает готовиться к чемпионату мира.

Олимпийская сборная разгромила норвежцев

В стартовом матче Кубка АЛРОСА в Санкт-Петербурге олимпийская сборная России добилась разгромной победы над командой Норвегии, составленных из игроков не старше 25 лет. Хозяева льда вели в счёте с самого начала, а самым результативным игроком стал форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, отметившийся четырьмя результативными баллами (две шайбы и две передачи). В следующем матче турнира команда Олега Браташа сыграет со словенцами.