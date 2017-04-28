«Всё сгубила одна ошибка». Кросби забил больше Овечкина и обогнал Ягра

Скромный Малкин ушёл в тень

Огромный интерес к серии «Питтсбурга» и «Вашингтона» большинство болельщиков воспринимало сквозь призму дуэли Александра Овечкина и Сидни Кросби, в то время как лучший бомбардир плей-офф Евгений Малкин не так часто попадал в прицел телекамер. Дошло до того, что 71-й номер «Пингвинз» не входил в опросы из разряда «Хоккеисты, которые могут склонить чашу весов в пользу своей команды», но самого Евгения это только радовало.

«Для меня совсем не плохо, что Овечкин и Кросби находятся на первом плане. Я люблю спокойствие, а эмоции проявляю на льду. Стараюсь держаться в тени, просто играть. Сидни и Александр начали свои карьеры в НХЛ одновременно, вместе боролись за «Колдер Трофи», интерес к ним понятен. А я просто стараюсь показать свой лучший хоккей. Стараюсь забивать в каждом матче, знаю, что играю в команде важную роль. Травм нет, я хорошо готов, но понимаю, что легко не будет», — сказал Малкин до начала встречи.

«По какой-то причине сенсационное выступление Малкина в первом раунде оказалось немного вне зоны внимания. Этого не должно быть. Когда Малкин, Раст и Кессел выходили на лёд в равных составах, «Питтсбург» обыграл «Коламбус» с суммарным счётом 6:0», — возмущалось питтсбургское издание Tribune-Review. Однако на этот раз внимание к Сиду и Алексу оказалось вполне оправданным – именно эта парочка стала главным действующим лицом стартовой встречи в серии.

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«Бонино-Бонино!» и голевой дубль Кросби

Оправдался и гигантский интерес к матчу, который получился классическим кубковым детективом с неожиданной развязкой. Первый период команды провели достаточно осторожно, сосредоточившись на аккуратных действиях при обороне своих ворот, а голкиперы Холтби и Флёри не могли пожаловаться на чрезмерную нагрузку. Всё изменилось сразу после перерыва, когда «Питтсбург» резко прибавил в активности, а «столичные» так и остались на пониженной передаче, что привело к двум пропущенным шайбам. На 12-й секунде периода оборона «Кэпиталз» дала возможность Гюнцелю и Кросби разыграть эффектную «двойку», завершившуюся точным броском в касание от капитана «пингвинов».

Не прошло и минуты, как Кросби отличился снова: дальний выстрел защитника Мяяття вратарь отбил перед собой, а оборона хозяев не смогла помешать Кесселу и Сидни побороться за отскок. За счёт этой шайбы Кросби в 51-й раз за карьеру набрал не менее двух баллов в одной игре плей-офф и по этому показателю обогнал Яромира Ягра, став лидером среди действующих хоккеистов.

«Вашингтону» необходимо было спасать матч, и в такой ситуации стоит отдать должное Овечкину и компании. Лидер «Кэпиталз» сделал всё возможное для поднятия боевого духа одноклубников, лишив «Питтсбург» комфортного перевеса за полторы минуты до конца второго периода – хлёсткий кистевой Овечкина достиг цели и помог «столичным» начать «возвращение».

В середине третьей двадцатиминутки Кузнецов замкнул удобный пас Нисканена на дальнюю штангу, приведя в восторг трибуны «Верайзон-центра». Счёт сравнялся, а эмоциональное празднование шайбы Евгением позволило и болельщикам, и хоккеистам хозяев выплеснуть лишнее напряжение.

Игра также выравнялась, и стало ясно, что первая крупная ошибка может стать роковой для тех, кто её совершит. К огромному сожалению поклонников «Вашингтона», именно «столичные» допустили провал в обороне, который помог «пингвинам» вновь выйти вперёд, и это преимущество было героически удержано гостями до финальной сирены. Автором решающей шайбы стал знаковый для «Питтсбурга» игрок – Ник Бонино, ставший одним из главных героев победного шествия «Пингвинз» в прошлогоднем плей-офф. Его прославил не только известный крик индийского комментатора Харнараяна Сингха: «Бонино-Бонино-Бонино!», который сразу же стал популярным рингтоном, но и по-настоящему зрелая кубковая игра. В прошлогодней серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» тройка ХБК (Хагелин – Бонино – Кессел) набрала 18 (!) очков, и именно Ник завершил мучения «Кэпиталз», забив последний гол в овертайме шестой встречи.

На этот раз произошло нечто похожее. Шаттенкирк и Орпик крайне неудачно сыграли в своей зоне, позволив Скотту Уилсону принять шайбу на синей линии, пройти ближе к воротам и вывести на бросок Бонино, который без малейших проблем реализовал выход один на один.

«Мы начали матч совсем не так, как бы нам хотелось. Действовали медленно. Одна ошибка – и соперник забил, а затем ещё раз. Нельзя терять шайбу в средней зоне., нельзя допускать потери. У соперника слишком техничные форварды, сегодня мы в этом лишний раз убедились. Но затем мы смогли вернуться в игру и заиграть так, как было необходимо. Давили на соперника, доставляли шайбу глубоко в зону «Питтсбурга». Всё перечеркнула одна ошибка. Это всего лишь один матч. Видео этой игры смотреть не хочется, мы будем стараться играть в свой лучший хоккей», — приводит слова Овечкина Monumental Network.

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«Мы смогли удержать нужный счёт, но в концовке пришлось очень непросто. Соперник в два раза превзошёл нас по попыткам нанести бросок? Послушайте, у «Вашингтона» отличная команда, у них есть по-настоящему отличные игроки. Конечно, будут отрезки, когда они будут поддавливать. Мы к этому готовы», — отметил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

«Я ничего не видел, была просто ужасная свалка перед воротами. Моя клюшка куда-то улетела, я не знал, где шайба. Пару раз она выскочила из этой кучи, и я попытался подставить щиток вместо клюшки. Но это было весело. Это был интересный способ выиграть матч», — заметил голкипер «Пингвинз» Марк-Андре Флёри.

Шведская дуэль в пользу Карлссона

41 сейв голкипера «Рейнджерс» Хенрика Карлссона не спас нью-йоркцев от поражения в стартовом матче серии с «Оттавой». Главным обидчиком вратаря стал соотечественник Короля Хенрика защитник Эрик Карлссон, который в нынешнем сезоне как никто другой заслужил «Норрис Трофи». За четыре минуты до конца основного времени Карлссон нашёл микроскопическую лазейку в воротах Лундквиста, пробив голкипера броском с нулевого угла.

«Этот гол – одна из тех вещей, которые делают по-настоящему великие хоккеисты. Они приходят в нужный момент в нужное время, они могут выдержать давление и обеспечить результат. К этому невозможно привыкнуть, а нам и нашим болельщикам надо ценить то, что мы имеем. Карлссон сейчас – больше чем звезда, он просто невероятен. Это опытный игрок, который весь сезон вдохновлял нашу команду», — отдал должное защитнику главный тренер «Оттавы» Ги Буше.