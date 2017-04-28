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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Оценки игрокам сборной России за матч Евротура Швеция – Россия (4:3 ОТ)
Фото: fhr.ru
Текст: Илья Ермаков

Мозякин готов к ЧМ, Кучерову нужно время. Оценки сборной за матч со Швецией

Россия уступила Швеции 3:4 ОТ в первом матче Чешских игр Евротура. При этом все три шайбы нашей команды забило первое звено.
28 апреля 2017, пятница. 10:45. Хоккей
Бойтесь связки Мозякин — Ткачёв! Россия упустила победу в матче со Швецией
Сборная России, ведя по ходу матча 3:1, проиграла шведам в овертайме со счётом 3:4. У команды Знарка сильно сыграла связка Мозякин — Ткачёв.

Вратарь

Андрей Василевский – 6,0

Андрей Василевский сыграл неплохо, хотя 16 отражённых бросков из 20 – не самая выдающаяся статистика. Можно долго рассуждать, мог ли он выручить команду в каком-то из голевых эпизодов. В случае с первым голом его «расстреляли» в упор, а третья шайба залетела в ворота после того, как изменила траекторию. Овертайм мог бы закончиться и раньше, если бы не грамотные действия нашего голкипера.

Защитники

Антон Белов — Виктор Антипин – 7,0

Помимо своих оборонительных обязанностей первая пара защитников успевала помогать атаке. Удачное подключение Виктора Антипина и его точный бросок из правого круга вбрасывания позволили россиянам повести 2:0. В эпизоде с пропущенным голом в овертайме Антипин (который, кстати, стал рекордсменом по игровому времени в сборной России – 20 минут 31 секунда) ушёл далеко от ворот, пытаясь помешать нападающему шведов, а учитывая формат «3 на 3», подстраховать его было некому – и Швеция забила решающий гол.

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков – 6,5

Пара Киселевич – Гавриков не справилась с атакой Швеции в эпизоде со вторым голом, когда наша команда играла в меньшинстве. Но в целом пара защитников сыграла на своём уровне, показав, что может уверенно противостоять игрокам НХЛ.

Иван Проворов — Андрей Миронов – 6,5

Сочетание Иван Проворов – Андрей Миронов смотрелось надёжно практически весь матч. В том числе хороша была третья пара в силовой борьбе у бортов. Однако один эпизод испортил всё впечатление. В третьем периоде оборона команды упустила Линуса Умарка, который относительно линии ворот стоял ближе всех к Василевскому и сумел переправить шайбу в створ. Единственное, вызывает вопросы игра Проворова при розыгрыше лишнего, но все ошибки можно списать на адаптацию к большим площадкам.

Алексей Береглазов — Артём Зуб – 6,0

Как и к большинству наших хоккеистов, к Алексею Береглазову и Артёму Зубу немного претензий в целом по матчу. Не раз броски шведов блокировались, а ещё чаще нападающим соперника просто не давали доехать до ворот. Но четвёртая пара защитников была на льду во время первой пропущенной шайбы. Артём Зуб располагался близко к воротам, и тем не менее его позиция не позволяла помешать ни одному из двух шведских форвардов, которые накатывались на ворота.

Нападающие

Мозякин — Ткачёв — Плотников – 8,0

Тройка, которая поучаствовала во всех голах сборной России. Первый гол не стал результатом длительной комбинации, однако нападающие сначала удачно сыграли в средней зоне, завладев шайбой, а затем Мозякин забил, не без помощи рикошета от защитника, а Ткачёв накатывал на ворота и готов был добить снаряд при необходимости. В эпизоде со вторым голом ещё одно очко в бомбардирскую копилку положил Сергей Мозякин, который отдал пас на подключившегося Виктора Антипина. Сотворило это сочетание и третью шайбу россиян, на этот раз в большинстве. Пас Мозякина на Ткачёва, обратная передача вразрез – и 3:1. У Владимира Ткачёва в этом матче 3 голевые передачи. Ложка дёгтя – Мозякин и Ткачёв находились на площадке в эпизоде с решающим голом Швеции. Сергей находился в позиции, из которой он не в силах был помешать Ландескогу, а Владимир проиграл шведу единоборство, чем тот сразу же воспользовался.

Гусев — Наместников — Кучеров – 6,0

Номинально второй тройке нападения России не всегда удавалось достичь баланса между атакой и обороной. Следствием этого стало первое удаление в составе сборной России, которое заработал Никита Гусев в ходе опасной атаки шведов. Однако в целом по игре сочетание смотрелось неплохо. Не было главного – реализованных моментов. Возможно, это следствие адаптации к маленьким площадкам у Кучерова и Наместникова, особенно это бросалось в глаза при розыгрыше большинства.

Несмотря на в целом сильную игру россиян на вбрасываниях, цена одного проигранного вброса шайбы в игру оказалась очень высока. Владислав Наместников проиграл вбрасывание (хотя его первого соперника, Виктора Раска, «попросили» с точки) в своей зоне в меньшинстве, и шведы тут же сравняли счёт.

Эта тройка могла решать исход матча в овертайме, но Никита Кучеров не сумел бросить мимо шведских защитников, которые перекрывали пустой створ.

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Телегин — Андронов — Ничушкин – 6,0

Тройка нападения Телегин – Андронов – Ничушкин в первом периоде была очень заметна. Моменты для взятия имели все три хоккеиста. К тому же все трое неплохо отрабатывали в обороне, а появление Ничушкина на пятачке собственных ворот с целью его расчищения не являлось редкостью. Однако голов забить не удалось, а удаление Ивана Телегина было реализовано – после него Швеция сравняла счёт.

Любимов — Светлаков — Бурдасов – 5,5

Первый гол шведов был забит после неудачной борьбы форвардов этой тройки у борта, когда Андрей Светлаков не смог навязать борьбу сопернику, и в результате Линдхольм сократил отставание в счёте.

Важным моментом стало нарушение на Андрее Светлакове во втором периоде, когда шведы владели преимуществом. Две минуты большинства позволили россиянам перевести игру в зону соперника. Все игроки этого сочетания сыграли около 10 минут за матч и также не сумели отличиться заброшенными шайбами. При этом они стали единственной тройкой с общим отрицательным показателем полезности – «-1».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Василевский Валерий Ничушкин Владимир Ткачёв Никита Кучеров Сергей Мозякин Евротур
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