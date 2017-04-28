Квартальнов: в ЦСКА наша команда подняла всех – от клерка до президента

Работа и невыполненные задачи в ЦСКА, подход к Радулову, игра Телегина и Ничушкина, смс от Быкова – в интервью с Дмитрием Квартальновым.

Очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов. 51-летний специалист рассказал о трёх сезонах, проведённых у руля «армейского» коллектива, поделился впечатлениями о совместной работе с Александром Радуловым, переходе сына Никиты в команду Андрея Назарова и заявил, что оставил после себя хорошее клубное наследство.

Кто возглавит ЦСКА и трансферы с НХЛ. 12 интриг межсезонья КХЛ Новые контракты Ковальчука и Зарипова, сокращение КХЛ и работа для Квартальнова и Разина – обзор главных интриг межсезонья лиги.

«В ЦСКА всем пожал руки и посмотрел в глаза»

— Что первым делом сделали после ухода из ЦСКА?

— Отдохнул вместе с семьёй. Посмотрел матчи сборной России в Швейцарии в рамках Еврочелленджа.

— Удалось прийти в себя после тяжёлого сезона?

— Всё нормально.

— Вы даже загорели!

— А я на море был. Не завидуйте (смеётся).

— С ЦСКА расстались в хороших отношениях?

— Попрощался с командой, с ребятами. Пожали друг другу руки, посмотрели в глаза. У нас всё было по-честному, вместе переживали трудные дни. Всё чётко.

— Тяжело было уходить?

— Конечно. Три больших года, проделана серьёзная работа. Частичка сердца осталась в ЦСКА. Хотел бы искренне поблагодарить руководство «Роснефти», председателя правления Игоря Ивановича Сечина. За возможность возглавить великий клуб, за работу, которой я наслаждался. И ту хорошую команду, которую мы создали.

— Тренеры Владимир Чебатуркин и Игорь Горбенко ушли вместе с вами?

— Насколько мне известно, пока ушёл только Горбенко.

— Чем гордитесь, что удалось сделать в ЦСКА за всё время?

— Когда я уходил из клуба он стал совершенно другим по сравнению с тем, когда я в него пришёл. Помню те минуты, когда в него только пришёл. Руководители, офисные работники – все были совсем другими людьми. Сейчас это серьёзная организация. ЦСКА был велик в советские времена и сейчас вернул это величие. Это видно по настроению, по отношению к делу. Наша команда подняла всех: от рядового клерка до президента.

— Президентом по ходу сезона стал Игорь Есмантович, а Сергей Фёдоров – главным менеджером по селекционной работе.

— Это не моё дело. Первый год у нас был сложный, мы строили новую команду. Взяли новые принципы построения, пошли совершенно другим путём. Я всегда считал, что самый сложный – второй год, где нужно что-то доказать. Но сейчас скажу по-другому: самым тяжёлым получился третий год.

«Была поставлена задача, которую мы не выполнили»

— За три года вы успели трижды выиграть регулярный чемпионат, завоевать звание чемпиона страны.

— Повторюсь, клуб стал совершенно другим. Он крутой! В нём крутые хоккеисты, просто чего-то не хватает.

— А почему третий год был таким сложным?

— Ушёл наш лидер Александр Радулов, его тяжело было кем-то заменить. Я не привык и никогда не буду оправдываться за что-то. Была поставлена задача, мы её не выполнили. На первом собрании я сказал: «Ребята, ставятся задачи, и их надо выполнять». В итоге получилось то, что вы видите.

— Нет боязни, что дела клуба пойдут в другую сторону?

— Нет. Клуб хороший, стал агрессивнее действовать на трансферном рынке. Есть сильная молодёжь, много воспитанников. Кто-то из них в ближайшее время станет лидером и поведёт команду за собой. Хотя у нас вся команда – лидеры.

— Но всё равно потери Никиты Зайцева, Александра Радулова, Романа Любимова не могли не ощущаться.

— Да. Мы понимали это, были готовы. Но в плей-офф не получилось. Мы хорошо играли, но не хватило выиграть две-три большие встречи. Взять год назад – седьмой матч. Два года назад – серия со СКА. Но опять же, я не буду никого винить. Значит, сам не разобрался.

— Что было тяжелее психологически — памятная серия со СКА, где вы проиграли, ведя 3-0, или финал с «Магниткой»?

— Все матчи были важные. С «Металлургом» нас переиграло их ведущее звено. При равной игре нужно из момента выжать максимум. Это проблема не только нашей команды, а всего хоккея. Ребята становятся взрослее, держат уровень.

— Вы заранее понимали, что в случае поражения в серии с «Локомотивом» вам придётся уйти?

— Нужно было отвечать. Руководители приняли такое решение. Они посчитали, что мы с этой командой должны были стать первыми. Мы должны были выполнить это. Не получилось.

— Поражение от «Локомотива» как-то отличалось от других?

— Мне нравится ярославский клуб. Он нас переиграл во многих компонентах. Есть определённые мысли.

ЦСКА заплатит за лидеров «Сибири» бюджет середняка КХЛ? ЦСКА заплатит за лидеров «Сибири» 400 млн, Вирта будет помогать Вестерлунду, а Костин – фаворит драфта НХЛ среди выступающих в Европе.

«Разве Радулова можно загнать в «вертикальный» хоккей?»

— ЦСКА называют образцом силового, физического, «вертикального» хоккея. На ваш взгляд, это так?

— А давайте я вам ответный вопрос задам. Вот Радулов — он играл в «вертикальный» хоккей? Возьмите его статистику. Его что, можно загнать в «вертикальный» хоккей? Вот этого я не понимаю. Наш тренерский штаб знает, с кем он работает. Радулов постоянно появлялся в статистике матчей. А Да Коста тоже играет в «вертикальный» хоккей?!

— Просто есть такой стереотип.

— Так это же вы пишете! Мы же понимаем, из кого мы можем сделать результат. Взять зону атаки, где ты играешь с шайбой. Бери – и забивай её в ворота, всё же очень просто. Мы разве надеваем на всех хоккеистов наушники и говорим им во время матча: «Вот этого не делай»? Вот они ворота, ты делай своё дело, выжимай момент – вот и всё. Просто кто-то может, а кто-то – нет.

— Хотелось бы затронуть тему посещаемости на домашних матчах. В чём причина не слишком большого интереса?

— Это вопрос не совсем ко мне, я не могу здесь ответить, потому что это не моя зона ответственности. У нас на многих матчах была приличная посещаемость в играх со СКА, с другими лидерами. Конечно, нам приятно играть при полных трибунах.

— Что вы можете сказать о ротации состава? Всё-таки вы привыкли работать с длинной скамейкой запасных.

— Ещё раз говорю: мы имеем людей в команде, мы знаем, как мы можем добиться результата. В конце сезона ротации уже не было, мы начинали подстраиваться под ситуацию. Со многими мы расстались, и пошла молодёжь. Пятая пятёрка у нас была и в предыдущем году, мы давали им шанс играть. К слову, я очень рад за наших ребят, которые завоевали Кубок Харламова, главный приз МХЛ. Многие прошли через нас. Кузьменко, Кошелев, Чмыхов, Карнаухов, Данила Квартальнов – это здорово, что они добились успеха.

— С Игорем Никитиным вы работали ещё в «Сибири». Может быть, он уже перерос позицию помощника и хочет работать самостоятельно?

— Он очень крутой, хороший тренер, он разберётся. Следующий год очень важный – он хотел работать на Олимпиаде. Его звали главным в Омск? Я об этом не знаю. Никитин готов работать самостоятельно, но до Олимпиады он, наверное, уже определился с планами.

А где взять звёзд? Радулов и Да Коста – это два человека за три года. Лидера невозможно сделать искусственно, если он есть, то он есть, это идёт ещё с детского хоккея.

«Если против нас играют грубо, мы должны ответить»

— Очень хочется узнать о Григории Панине, который набрал 50 минут штрафа в серии с «Локомотивом». Есть версия, что это вы ему дали такую установку – играть предельно жёстко. Это правда?

— Гриша – лидер обороны, у него за спиной два Кубка, его стиль – жёсткий хоккей. Просто в том моменте так сложилась ситуация.

— А когда Карнаухов подрался в первом матче – это от вас шло?

— Установки «пойди и ударь кого-нибудь» не было. Там была грубость со стороны игроков соперника. Наверное, они хотели как-то сбить игру, а мы выпустили ситуацию из рук. От нас была установка быть крепкими, защититься. Не надо драться, а нужно быть чуть-чуть самоотверженней. Мы всегда прививали ребятам такую мысль, что если против нас играют грязно или грубо, то и мы должны жёстко действовать. Ответная реакция, ничего большего.

— В целом вы за жёсткую дисциплину?

— Это надо ребят спросить. У меня со всеми нормальные рабочие отношения. Игроки должны ловить тренерскую мысль и ей следовать, знать, чего тренер хочет от них. Какими бы мастерами они ни были, есть вещи, которые игрок обязан делать. Если этого нет, то хоккеист не будет востребован. Атмосфера у нас не такая жёсткая, как вы пишете.

— Вы умеете выжимать результат, имея в распоряжении игроков достаточно среднего уровня, обходясь без звёзд...

— А где взять звёзд? Радулов и Да Коста – это два человека за три года. Лидера невозможно сделать искусственно, если он есть, то он есть, это идёт ещё с детского хоккея. Те ребята, которые у нас были, сейчас играют на совершенно другом уровне, они стали другими хоккеистами. Они повысили свой уровень, они заиграли и стали востребованы везде.

— Из «Красной Армии» кого можете выделить? Светлакова замучили сотрясения.

— У Андрея этот год очень хороший. Он держится. Ещё два года назад я позвонил Валерию Брагину и сказал: «Посмотри мальчишку». Он взял его на сбор и начал с ним работать. А потом он его уже взял на чемпионат мира, дал букву «А», и пошло-поехало. В этот год парень все сборы прошёл, играл за сборную и у нас, выходил в большинстве. Для него этот сезон переломный, ему нужно перезарядиться. Плюс, я согласен, немного помешали травмы. Но у Андрея всё впереди.

— «Армейские» ветераны много говорили о ценности победы в регулярном чемпионате, что именно так нужно определять чемпиона России. А сейчас значение «регулярки» обесценивается.

— «Регулярка» очень тяжёлая, пусть кто угодно скажет, что он не хочет ничего выиграть. Ты выходишь заведомо победить в любом случае, даже в физически слабом состоянии и ещё каком-то, летел ли ты 24 часа. Ты выходишь играть и выигрывать, а получится или нет – это уже другой вопрос. Но Кубок – это совсем другое соревнование.

ЦСКА был велик в советские времена и сейчас вернул это величие. Это видно по настроению, по отношению к делу. Наша команда подняла всех: от рядового клерка до президента.

«Получил от Быкова смс, но о содержании не расскажу»

— Были слухи, что вы и в «Ак Барсе» окажетесь, и в «Авангарде».

— Да нет, ребят, это всё слухи.

— Информация о возвращении в «Сибирь» тоже слухи?

— Да, сто процентов.

— Вы же созванивались с генменеджером Кириллом Фастовским?

— У нас с ним очень хорошие отношения. Поздравляем друг друга с победами. «Сибирь» мне близка. Единственное, что могу сказать, что он меня приглашал в клуб.

— Есть ли ощущение, что ваш отпуск затянется?

— Пока не знаю, были три сложных года в серьёзной команде. О последнем плей-офф ещё нужно подумать, поразмыслить, может, со стороны посмотреть, как что будет. Работать всегда хочется, но есть определённые обстоятельства, хочется взять паузу. Не спешу.

— Из Северной Америки или Швейцарии не зовут?

— Без комментариев.

— А с Вячеславом Быковым сейчас не виделись в Швейцарии? Его сватали в ЦСКА вместо вас.

— После ухода из ЦСКА получил от него смс, но о содержании не скажу. А в Швейцарии мы виделись.

— Готовы ли пойти на понижение, как, например, Игорь Захаркин, ушедший из «Салавата Юлаева» в «Югру»?

— Честно, даже не думал об этом, нужно мыслить в порядок ещё привести.

— Насколько уход из «Сибири» три года назад был обусловлен семейными обстоятельствами или это всё-таки было предложение, от которого нельзя отказаться?

— Это был тоже риск, шанс. Но опять же, мы с ним справились. То, что было раньше и сейчас в ЦСКА, — это небо и земля.

У нас нормально с Сашкой Радуловым всё было. Он хороший игрок, который много нам помогал. Жаль, конечно, что уехал. Таких хоккеистов, как Радулов, не много.

«Ни один человек мне не сказал, что Любимова нужно оставить»

— Следили в этом сезоне, как играли в НХЛ Александр Радулов, Никита Зайцев, Роман Любимов?

— Следил, нам бы и Ромка Любимов помог в этом сезоне в ЦСКА. Я когда пришёл в команду, у него было предложение от другого клуба, и ни один человек мне не сказал, что его нужно оставить. Мы с ним работали, он ещё был сырой, только в конце прошлого плей-офф сыграл, а потом в сборную на чемпионат мира попал. Это тот пример, когда человек своей работой добивается, это тоже характер. Ромка – характерный парень.

— Чем он вам так приглянулся?

— Сначала просто хотелось поработать, посмотреть — что людьми разбрасываться? Там почти вся команда новая была, 18 человек. Это была реально новая команда. Первые два месяца ребята слушали нас, но не слышали, а потом поняли, что идёт определённая работа и есть результат, тогда они приняли это, и мы стали чего-то добиваться.

— Никита Зайцев рос практически на ваших глазах сначала в «Сибири», потом в ЦСКА. Можно ли сказать, что он сейчас один из лучших наших защитников?

— Он был одним из лучших игроков уже на Кубке мира. В нём отмечу прежде всего характер, он проявляется не только в работе, но и в быту. В жизни он может быть и спокойный, но выходит на площадку, и там он совершенно другой человек. Это нормально, ты вышел на тренировку – это твоя работа. Если игрок что-то не выполняет, если кто-то дурака валяет, то дурак-то тренер, он руководит этим процессом. Хоккеисты получают хорошую зарплату и должны выйти и отработать. Они – счастливые люди, ну реально счастливые. Таких людей мало. Спортсмены – крутые, к этому они шли и добивались.

— Многие сомневались, что Радулов заиграет в НХЛ. А вы?

— Таких, как Радулов, — единицы! Во всём мире. Это Игрок! Объяснял ребятам, что меня бесит, когда все говорили о том, что у нас команда Радулова. Отчасти третий год доказал, что мы не команда Радулова, но он был большой её частью. Нам реально его не хватало. Мы не выполнили задачу в этом году.

Дмитрий Квартальнов в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Телегин и Андронов должны стать лидерами ЦСКА»

— Как складывались ваши отношения с Радуловым?

— У нас нормально с Сашкой всё было. Он хороший игрок, который много нам помогал. Жаль, конечно, что уехал. Таких хоккеистов, как Радулов, не много.

— Кто был самым талантливым хоккеистом, с которым вам удалось поработать?

— Радулов.

— Из тех игроков, с кем вы работали в ЦСКА, кто, на ваш взгляд, добился наибольшего прогресса?

— Думаю, что команда в целом добилась прогресса, неправильно кого-то выделять. В ЦСКА был крепкий коллектив. Мы играли командой, и она добилась многого.

— Телегин и Андронов сейчас игроки сборной. Три года назад, когда вы пришли в ЦСКА, они были ещё мальчиками. Насколько тяжело было с ними работать?

— Ваня 1992 года рождения, Серёжа – 1989-го. Они тогда только приехали из Америки. Телегин год мучился с травмами. За эти три года ребята очень изменились, стали другими хоккеистами. Не сегодня, так завтра они должны стать лидерами ЦСКА. Правда, сейчас многие стараются уехать в НХЛ, это проблема.

— Прошлая весна прошла под знаком феноменального прорыва Телегина. Но в минувшем сезоне он выглядел уже не так ярко. Иван сбавил обороты?

— Телегин провёл хороший Кубок мира, сыграл так, как от него требовали. По ходу сезона Ваня много работал. Выполнял наши требования. Думаю, что он себя здорово проявит на чемпионате мира в Кёльне, если попадёт в окончательный состав. У Вани очень большой потенциал.

10 причин, почему стоит ждать следующего сезона КХЛ Новая молодая поросль, приезд игроков из НХЛ, конкуренция для СКА и выводы судейского департамента. Почему сезон-2017/18 будет интересным?

«Ничушкина критиковал в воспитательных целях»

— Что вас не устраивало в Кугрышеве? Казалось бы, он играл у вас в Новосибирске, набирал много очков в регулярном чемпионате, но в плей-офф выпадал из состава.

— Дима — мастеровитый игрок. Мы с ним много говорили, требовали от него. Может быть, где-то у меня терпения не хватило. Хоккеист должен уловить тренерскую мысль, понять, что от него требуют.

— Вы критиковали Ничушкина, говорили, что он дорогой во всех планах игрок для ЦСКА. За это попали под критику ветеранов, в том числе покойного Владимира Петрова. Эта критика была оправданной?

— Это было сказано в воспитательных целях. Я нисколько не хотел его унизить или оскорбить. Валера может и должен играть лучше. После возвращения из НХЛ ему требовалось время перестроиться.

— Не считаете, что главная проблема Ничушкина в самоуспокоении? Что отличает его от того же Радулова. Иногда кажется, что Валерий на какое-то время исчезает с площадки.

— Думаю, в следующем сезоне Валерий очень здорово сыграет, у него ещё год контракта с ЦСКА.

— При вас Илья Сорокин переиграл Виктора Фаста. Со стороны руководства не было давления? Всё-таки Фаст — высокооплачиваемый легионер, он не должен сидеть на скамейке.

— Илья в реальной борьбе выиграл конкуренцию. Сорокина отправляли в ВХЛ, он спокойно работал и оказался сильнее всех.

— Согласны с тем, что пример Сорокина показывает, что в КХЛ не нужен лимит на иностранцев? Талант всегда пробьётся, даже из-за спины статусного легионера.

— Конечно. Зачем вообще искусственно кого-то держать? Все ребята ломают эти стереотипы. Отсутствие лимита для молодёжи будет отличным раздражителем, чтобы идти и доказывать свою состоятельность на льду.

К судьям должно быть уважение. У них тяжёлая работа. Единственное, нам всегда кажется какая-то предвзятость. Это недоверие, наверное, пошло из нашего прошлого.

«Не было страшно отдавать Никиту в команду Назарова»

— Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров известен умением выращивать тафгаев. Не было страшно отпускать сына в команду к такому жёсткому тренеру?

— Я сказал Никите, что ему пора сменить обстановку. На определённом этапе мы ему помогли, теперь нужно пробиваться самому. Не было страшно отдавать Никиту в команду Назарова, Андрей — хороший специалист. С сыном мы общаемся, но совета он спрашивает у меня редко.

— Племянник Данила другой?

— Да, они с Никитой совершенно разные хоккеисты.

— Да Коста при вас часто пропускал сборы.

— В этом проблема Стефана. Он часто травмировался, болячки его преследовали последние несколько сезонов. Нам его во многих матчах не хватало. Тяжело, когда хоккеист по ходу сезона получает серьёзную травму и выпадает из команды. Сразу же выйти на прежний уровень — очень сложно.

— У Плэтта тяжёлый характер?

— Да я не заметил этого. У меня со всеми ребятами были нормальные отношения, рабочая этика была на высоком уровне. У каждого свой характер.

— С Киселевичем вы работали ещё в «Северстали», сейчас он один из лидеров команды, но в первый сезон в ЦСКА он тоже не сразу вас услышал?

— Ему потребовалось немного времени. Сейчас Богдан становится ведущим хоккеистом, ключевым защитником такой серьёзной команды. Его время пришло. Вначале были какие-то вопросы и моменты. Опять же говорю: мы поставили планку работы, и многие в самом начале её слышали, но не услышали. Когда стало получаться, они поняли и приняли это. Богдан – пример игрока, который шёл по этому пути.

— Когда вы работали в ЦСКА, вам отвечать на этот вопрос было некорректно. Но сейчас, со стороны, не считаете, что заведомое доминирование двух клубов убивает конкуренцию в нашем хоккее?

— Думаю, что это немного преувеличено. Только в этом году ЦСКА стал более агрессивно работать на трансферном рынке. Мы это увидим 1 мая. Нам есть чему поучиться у СКА в этом плане.

Дмитрий Квартальнов в гостях у «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ошибки судей будут всегда, вопрос в том, есть ли предвзятость»

— ЦСКА – СКА для вас было таким же дерби, как «Спартак» — ЦСКА в футболе?

— Не только СКА, но и «Ак Барс», «Динамо», «Магнитка» — все команды хочется обыграть. Те же Омск, Уфу, «Йокерит» тоже.

— «Спартак» оказался для вас не конкурентом.

— Команда новая. Нужно, наверное, время.

— В этом сезоне часто критиковали арбитров, но судейский корпус их всячески оберегает. Много ли вы штрафов заплатили? Не считаете, что судей сделали неприкосновенными?

— К судьям должно быть уважение. У них тяжёлая работа. Единственное, нам всегда кажется какая-то предвзятость. Это недоверие, наверное, пошло из нашего прошлого. Хотя я считаю, что нужно быть более сдержанным, как в НХЛ, где каждый занимается своим делом.

— Вы говорите, что судей нужно уважать. Но ведь они это уважение должны заслужить.

— Ошибки есть, они всегда будут. Вопрос в том, есть предвзятость или нет.

— Вы всегда очень эмоциональны во время матчей и на пресс-конференциях. Не всегда удаётся брать себя в руки?

— Я согласен, что нужно вести себя сдержаннее. Везде. Мы переживаем за команду, за ребят, за результат. Мы одно целое. Эмоции – это переживания за команду.

«Комментировать? Нет, мне это неинтересно»

— Две тяжёлые потери понёс наш хоккей и клуб ЦСКА в этом году. Ушли из жизни Владимир Петров и Сергей Гимаев. Давали ли они вам какие-то советы?

— Да нет, никто особо советов не давал. С Сергеем Наильевичем были нормальные рабочие отношения, но не более того.

— Как вы узнали о смерти Гимаева?

— У нас была игра. Представитель «Локомотива» зашёл к нам и сказал, что пресс-конференция начнётся с минуты молчания. Я не знал о случившемся, так как телефон перед игрой в руки не беру.

— Сложился такой стереотип, что вы не любите журналистов. Избегаете интервью. Можете развеять этот миф?

— Ну я же сейчас с вами сижу и даю интервью (улыбается).

— Леонид Слуцкий, также в прошлом тренер ЦСКА, но футбольного, недавно выступил в роли комментатора. Вы бы согласились на роль эксперта, например, на чемпионате мира, если бы такое предложение поступило?

— Нет.

— Почему?

— Ну неинтересно мне это. Каждому – своё. Кому-то дано комментировать. Как специалист в паре с комментатором ещё можно, но не хочу.

«Если бы сделали меньше команд, КХЛ стала бы шикарной лигой!»

— Петерис Скудра говорил в одном из интервью, что все команды в КХЛ, кроме СКА и «Магнитки», играют одинаково. Согласны?

— Как я понимаю, Петерис имел в виду уровень мастерства исполнителей. Вы посмотрите, кто выигрывает? У кого чуть больше мастерства. Он об этом говорил. А потом уже уровень подготовки, других моментов. Я думаю, что КХЛ стала бы лучше, если бы сделали меньше команд. Шикарная была бы лига! Будет очень серьёзная конкуренция, звёзд станет больше.

— А если при этом умрёт хоккей в Новокузнецке?

— Это плохо. Но вспомните Высшую лигу СССР. Было 10-12 команд, но хоккей был высочайшего уровня. Я согласен, что времена путать нельзя. Сейчас хоккей в нашей стране – это социальное явление. Может быть, ВХЛ надо поднять? Уровень должен быть серьёзный.

Вы посмотрите, что делает сейчас тренерский штаб сборной России. Они начали молодёжь вводить. Молодые ребята играют, оббиваются, а не так, как раньше, когда одних и тех же прокручивали. И лига сразу на другой уровень стала выходить. Мне очень нравится идея привлечения молодёжи на Евротур.

— СКА – достойный чемпион или картонный?

— Достойный. Почему картонный?

— Много ненавистников у этой команды.

— Многие завидуют их ресурсам. Но я смотрю с той точки зрения, что нужно выполнять задачу. Реальная эта задача или нереальная, её нужно выполнить. Да, есть ресурс, но можно их обыгрывать! Вспомните прошлый год, нашу с ними серию. Из этого надо исходить. Хорошая команда, серьёзная, сильный тренерский штаб, но оправдываться – это удел слабаков.

— Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко назвал минувший сезон лучшим в истории лиги. Читатели «Чемпионата», в свою очередь, назвали его худшим. Каким он запомнился вам?

— Нормальный сезон был. Для ЦСКА он был тяжёлый, прогнозируемый. Много моментов подтянули, проверили много молодёжи, но не выполнили главную задачу. В целом же сезон был хороший, но не сказать, что какой-то необычный.

— Допускаете для себя, что когда-то вернётесь в ЦСКА? Не закрываете для себя эту страницу?

— Почему нет? Когда хорошая организация, хорошие люди работают, то почему бы и нет? Большое им спасибо. ЦСКА стал великим клубом, который все если не боятся, то уважают.