Закрыть рот или быть честным? Реакция Америки на слова Кучерова

С момента завершения регулярного чемпионата НХЛ прошло уже три недели, и хоккеисты команд, не попавших в плей-офф, либо готовятся к чемпионату мира, либо уже отправились в отпуск. До 1 июля, когда открывается рынок свободных агентов, и драфта расширения для новоявленного «Лас-Вегаса» особых скандалов в этой группе команд не предвиделось. Однако российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров решил высказаться о наболевшем и выдал российской прессе такие мысли, какие редко можно услышать от корректных североамериканцев. Вместо прилизанных фраз про дружный коллектив в стане «Лайтнинг» и надежду стать ещё лучше в будущем Никита обрушился с критикой и на партнёров, и на главного тренера Джона Купера, причём затронул одну из самых чувствительных тем – так называемую рабочую этику.

«После того как Стэмкос выбыл, я долго не мог найти подходящих партнёров. Я постоянно менял партнёров, было тяжело привыкнуть. Другие ребята играют не на таком уровне, как Стэмкос. Некоторые ребята уже засиделись в команде и перестали работать, получали свои деньги и, зная, что у них нет конкуренции, не выкладывались на льду. С ними было тяжело играть, я отдавал передачу, а они ничего не делали. Взаимопонимания не было. Сезон, несмотря на отличную статистику, получился для меня очень тяжёлым», — сказал Кучеров, и эти слова стали настоящим шоком для руководства «молний» и болельщиков. И хотя официальная реакция генерального менеджера «Тампы» Стива Айзермана была достаточно мягкой, нет сомнений, что после возвращения за океан российского форварда ждёт не самый приятный разговор. Прав ли Кучеров, обвиняя коллег «Лайтнинг» в отсутствии старания?

Кучеров: некоторые в «Тампе» перестали работать и просто получали деньги Форвард «Тампы» Никита Кучеров рассказал о сезоне в НХЛ, драке с Тревором Дейли, буллите в ворота «Баффало» и вызове в сборную России.

Равнение на Кучерова

Прежде всего стоит отметить, что за океаном Кучеров имеет репутацию человека, который не слишком любит общаться с журналистами. «В Америке меня спрашивают раз в три месяца. Даже независимо от того, забью ли я или наберу четыре очка. Меня могут даже не позвать на интервью. Репортёры задают вопросы, на которые я сам не знаю ответа. Из-за того что у меня мало языковой практики, не чувствую себя комфортно, не знаю, какие слова подобрать. Вот и получается, что говорю пару слов и всё», — заявил Кучеров, от которого меньше всего ждали каких-то откровений, да ещё и спустя три недели после окончания сезона.

Посмотреть типичное интервью с Кучеровым в Северной Америке вы можете на официальном сайте «Тампы».

Лидеры НХЛ по стоимости 1 набранного очка в сезоне-2015/16:



1. Артемий Панарин — $ 10 552

2.

3. Джонни Годро — $ 11 859

4. Венсан Трочек — $ 12 848

5. Филип Форсберг — $ 13 971 1. Артемий Панарин — $ 10 5522. Никита Кучеров — $ 10 7833. Джонни Годро — $ 11 8594. Венсан Трочек — $ 12 8485. Филип Форсберг — $ 13 971

Самый болезненный вопрос, упомянутый Кучеровым, – об отношении хоккеистов к делу и «простому получению денег». Однако если отбросить нарушение Никитой негласной традиции отзываться о своём клубе только положительно, то основания для критических стрел в адрес «Тампы» вполне можно найти. Прежде всего в этом отношении безупречна репутация самого Кучерова, который в сезоне-2015/16 стал вторым хоккеистом в лиге по соотношению цены и качества. 1 очко, набранное Кучеровым в прошлом регулярном чемпионате, стоило «Тампе» $ 10 783 зарплаты – эффективнее и «дешевле» Никиты был только Артемий Панарин, выигравший «Колдера» ($ 10 552 за один результативный балл).

В нынешнем регулярном чемпионате Кучеров вошёл в пятёрку лучших бомбардиров лиги, где игроков с зарплатой россиянина ($ 4,7 млн) вы также не найдёте: Коннора Макдэвида стоит вынести за скобки, поскольку он дорабатывает контракт новичка, а после его окончания наверняка станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ. Никита очень прилично «подвинулся» в требованиях к клубу, подписывая свой нынешний трёхлетний договор (не забудем, что это произошло аж в середине октября и весь Кубок мира Кучеров отыграл без контракта), и наверняка ждал, что эта жертва окупится высокими результатами команды – отсюда и явное разочарование. Россиянин был вынужден подписывать контракт по остаточному принципу, исходя из тех условий, которые были доступны после заключения соглашений со Стэмкосом и Хедманом: к тому времени у «Лайтнинг» оставалось лишь $ 5,5 млн свободных денег, да и те потратить полностью «Тампа» не могла.

Одного из адресатов хлёсткой фразы про отсутствие желания выкладываться можно обнаружить без труда – это нападающий Алекс Киллорн, который имеет контракт лишь на $ 300 тыс. в год скромнее, чем Кучеров, но его срок составляет 7 лет, а условия включают пункт о невозможности обмена. Киллорн, сыграв на 7 матчей больше, чем Никита, набрал почти на 50 очков меньше россиянина при сравнимом показателе игрового времени (19.26 и 18.00).

Вторым адресатом, кому могли быть предназначены колючие слова Кучерова, можно предположить Стива Айзермана. Боссу «Тампы» летом предстоит принимать решение по заключению новых контрактов для партнёров Никиты по «звену тройняшек» — Тайлера Джонсона и Ондржея Палата, которые могут стать ограниченно свободными агентами. Оба форварда уступили Кучерову по количеству набранных очков, но наверняка будут стремиться обогнать его по сумме прописью, поэтому Айзерману в очередной раз придётся демонстрировать своё умение урезать аппетиты желающих. В целом состав «молний» не выдержал грандиозной эпидемии травм, которая обрушилась на команду в завершившемся сезоне, и падение из ранга финалиста Кубка Стэнли на 10-е место в конференции также можно считать достаточным основанием для проявления эмоций.

Айзерман ответил Кучерову, Тарасенко набирается сил Генменеджер «Тампы» хочет поговорить с Кучеровым, Тарасенко и Слепышев не забили, «Нэшвилл» и «Эдмонтон» повели в сериях – в обзоре НХЛ.

Закрыть рот или быть честным?

Примечательна и реакция по ту сторону океана, последовавшая на слова Кучерова. И хотя интервью с Никитой не вызвало эффекта суперсенсации, но пара-тройка СМИ уделила этой теме некоторое внимание, а оценки журналистов разделились даже в рамках одного издания. Так, газета Tampa Bay Times и её корреспондент Джо Смит, постоянно работающий на матчах «Лайтнинг», выразили лёгкое недоумение, но в целом высказались с пониманием в адрес российского нападающего.

«Комментарии от Кучерова были на удивление откровенны, ведь их дал человек, который после окончания сезона на все вопросы отвечал односложными фразами. У него первый год контракта-«мостика», который он подписал перед самым началом сезона. Он подписался на условиях команды, чтобы не пропустить старт чемпионата, зная амбиции «молний» на этот год. Поэтому можно понять его разочарование от того, что в апреле он вынужден не биться за Кубок Стэнли, а ехать на чемпионат мира. Это понятно, и во многом это освежает восприятие честности спортсмена. Кучеров имеет влияние, он был MVP команды в этом году, он является одним из лучших хоккеистов НХЛ. Тем не менее есть вопрос, было ли у него право высказывать эти жалобы публично после окончания сезона в «Тампе». Айзерман сделал заявление, что в настоящее время слова Кучерова проблемой не являются. Но они явно сделают интереснее нынешнее лето», — отметил Смит.

А вот коллега Смита по изданию Мартин Фенелли высказался куда более резко. «Закрой свой рот. Бомбардир «Тампы» Никита Кучеров дождался момента, когда он будет в России, готовясь к чемпионату мира, и ударил по своим партнёрам в «Тампе», воспользовавшись их отсутствием. Ему надо было сказать это здесь, а не палить своими словами издалека, поджав хвост. Конечно, частично я согласен с его словами, он озвучил мнение, которое у многих было в голове: коварное самодовольство поглотило «Тампу» и разрушило сезон. Но почему Кучеров уехал в Россию и там начал трепать языком о том, кто был его партнёром, а кто – нет?! Да, частично я люблю Кучерова за этот толчок. «Молнии» должны быть в плей-офф, а их там нет. Но рискну дать один совет: жалуйся, пока ты на этом континенте, и теперь после возвращения будь готов ответить на некоторые вопросы и от партнёров, и от журналистов. Это необходимо, чтобы быть лидером. Посмотрим, сможет ли Кучеров быть таковым», — написал Фенелли.