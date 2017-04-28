Красота дня. Невеста нападающего «Аризоны» Александра Бурмистрова

Александр Бурмистров — российский нападающий клуба НХЛ «Аризона Койотс». По итогам регулярного чемпионата «Аризона» не пробилась в плей-офф, и уже в середине апреля у игроков начались каникулы. Бурмистров не теряя времени вместе со своей возлюбленной отправился отдыхать в Дубай и там в один из вечеров сделал Полине предложение руки и сердца. Девушка не могла сдержать слёз и, конечно, ответила согласием.

Сезон получился насыщенным для Бурмистрова. Начинал его 25-летний форвард в «Виннипеге», но затем был выставлен на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона». В клубе из Канады Александр не мог забить больше 10 матчей подряд, зато в стане «койотов» дела у россиянина наладились. В 26 матчах нападающий набрал 14 (5+9) очков.

Кучеров и Василевский спасли «Тампу», Бурмистров продолжил забивать Победа «Тампы» в важнейшем поединке с «Торонто» сохранила шансы «молний» на плей-офф, главную роль в успехе сыграли Кучеров и Василевский.

Полина и Александр вместе уже несколько лет. А ведь ещё в 2013 году хоккеист признавался, «как тяжело найти нормальную девушку». К счастью, ему повезло встретить Полину, с которой они теперь неразлучны.

Полина — девушка спортивная: и на коньках катается с возлюбленным, и в волейбол на пляже играет.

В прошлом году девушка вместе с другими жёнами и подругами хоккеистов болела за сборную России на домашнем чемпионате мира. Особенно близко Полина подружилась со спутницей Ивана Телегина Пелагеей.

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В копилке у Бурмистрова уже есть золото чемпионата мира 2014 года, а также бронза с прошлогоднего первенства. В этом сезоне Александр не получил вызов в национальную команду. Зато теперь у хоккеиста больше времени для ненаглядной невесты.