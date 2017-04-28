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Красота дня. Невеста форварда «Аризоны» Александра Бурмистрова — Полина
Фото: instagram.com/_parsova_
Текст: «Чемпионат»

Красота дня. Невеста нападающего «Аризоны» Александра Бурмистрова

В рубрике «Красота дня» — Полина, девушка, которой форвард клуба НХЛ «Аризона Койотс» Александр Бурмистров сделал предложение руки и сердца.
28 апреля 2017, пятница. 18:45. Хоккей

Александр Бурмистров — российский нападающий клуба НХЛ «Аризона Койотс». По итогам регулярного чемпионата «Аризона» не пробилась в плей-офф, и уже в середине апреля у игроков начались каникулы. Бурмистров не теряя времени вместе со своей возлюбленной отправился отдыхать в Дубай и там в один из вечеров сделал Полине предложение руки и сердца. Девушка не могла сдержать слёз и, конечно, ответила согласием.

Сезон получился насыщенным для Бурмистрова. Начинал его 25-летний форвард в «Виннипеге», но затем был выставлен на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона». В клубе из Канады Александр не мог забить больше 10 матчей подряд, зато в стане «койотов» дела у россиянина наладились. В 26 матчах нападающий набрал 14 (5+9) очков.

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Полина и Александр вместе уже несколько лет. А ведь ещё в 2013 году хоккеист признавался, «как тяжело найти нормальную девушку». К счастью, ему повезло встретить Полину, с которой они теперь неразлучны.

Полина — девушка спортивная: и на коньках катается с возлюбленным, и в волейбол на пляже играет.

В прошлом году девушка вместе с другими жёнами и подругами хоккеистов болела за сборную России на домашнем чемпионате мира. Особенно близко Полина подружилась со спутницей Ивана Телегина Пелагеей.

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В копилке у Бурмистрова уже есть золото чемпионата мира 2014 года, а также бронза с прошлогоднего первенства. В этом сезоне Александр не получил вызов в национальную команду. Зато теперь у хоккеиста больше времени для ненаглядной невесты.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аризона Койотс Александр Бурмистров Красота дня Фото
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28 апреля 2017, пятница
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