Топ-клубы борются за Бурдасова, а Разин может возглавить «Ладу»

«Авангард», СКА, ЦСКА и «Ак Барс» ведут борьбу за Бурдасова
1 мая в России открывается трансферное окно, а это значит, что уже сейчас клубы активно ведут переговоры с потенциальными новичками. Несколько команд КХЛ проявляют интерес к нападающему «Авангарда» Антону Бурдасову. На хоккеиста претендуют СКА, ЦСКА и «Ак Барс». Однако «Авангард» не намерен расставаться с игроком и продолжает с ним переговоры о новом контракте. Действующее соглашение между Бурдасовым и омским клубом истекает 30 апреля 2017 года, и он становится ограниченно свободным агентом.
Хоккеист был обменян вместе с Петром Хохряковым в ходе сезона-2015/16 из СКА на Сергея Широкова. В сезоне-2016/17 форвард провёл 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 25 (17+8) очков при показателе полезности «+12». В 11 матчах плей-офф на счету игрока 6 (4+2) очков при показателе полезности «+2».
Билялетдинов у руля «Ак Барса» ещё на два года
Казанский клуб и главный тренер Зинэтула Билялетдинов продлили соглашение. Контракт рассчитан на два года. Билялетдинов возглавляет казанскую команду с 2004 года (кроме сезонов-2012/13 и 2013/14, когда он работал в сборной России). За это время «Ак Барс» трижды становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок Гагарина. В текущем сезоне казанцы заняли третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в финале конференции уступили магнитогорскому «Металлургу» — 0-4.
«Авангард» погасил двухнедельную задержку зарплаты перед игроками
Как стало известно «Чемпионату», омский клуб больше не имеет задолженностей перед игроками по зарплатам. Задержка носила исключительно технический характер, а все выплаты были произведены в тот же день, когда информация о долгах появилась в СМИ.
Ранее президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что клуб выполняет все контрактные обязательства перед игроками. В сезоне-2016/17 омская команда вылетела из плей-офф КХЛ на стадии полуфинала Восточной конференции.
«Адмирал» не допустят до участия в сезоне КХЛ-2017/18?
А вот клуб из Владивостока могут вообще не допустить до участия в сезоне КХЛ-2017/18 из-за задолженностей по зарплате. Несмотря на заявления руководства клуба, что долги по зарплате игрокам будут погашены до 30 апреля, в последний рабочий день месяца хоккеистам клуба закрыли зарплату лишь за январь. Клуб из Владивостока должен хоккеистам за февраль, март и апрель.
Генеральный директор «Адмирала» Камил Гаджиев опроверг информацию о возможном недопуске клуба.
«Адмирал» в этом году очень успешно играл, в очередной раз пробился в плей-офф и очень хорошо показал себя в серии с «Авангардом». И что самое главное, клуб стал ещё более горячо любим местными болельщиками. Поэтому всерьёз говорить, что клуб не допустят к участию в чемпионате КХЛ, может только кто-то очень далёкий от ситуации. Ситуация под контролем, никакого кризиса в «Адмирале» нет», — заявил Гаджиев.
Занковец покинет пост главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана и астанинского «Барыса» Эдуард Занковец покидает пост главного тренера в обеих командах. Занковец не будет продлевать свой контракт.
«Моё путешествие в «Барыс» и Казахстан завершилось. Я хочу пожелать удачи, больше побед и радостных моментов. Контракт с «Барысом» у меня закончился. Продлевать его не буду. У меня немного другие планы. В этом году я выполнял роль тренера, в следующем году у меня немного другая роль — роль хорошего папы. У меня дочка идёт в первый класс. Я хочу больше времени уделить этому, разделять с ней радость успехов, помогать в сложных моментах», — заявил Занковец.
Белорусский тренер возглавил «Барыс» в начале сентября 2016 года. Под его руководством астанинская команда заняла пятое место в Восточной конференции КХЛ, а также во второй раз в своей истории пробилась в четвертьфинал Кубка Гагарина, где проиграла магнитогорскому «Металлургу». Со сборной Казахстана Занковец принял участие в чемпионате мира (дивизион 1А), где одержал четыре победы в пяти матчах.
Мозякин, Ткачёв и Дадонов не сыграют с Финляндией в матче Евротура
Нападающие сборной России по хоккею Сергей Мозякин, Владимир Ткачёв и Евгений Дадонов не примут участия в матче сборной России по хоккею в рамках заключительного этапа Евротура с командой Финляндии. Об этом сообщил тренер сборной России Харийс Витолиньш.
«Мы дали передохнуть некоторым игрокам, Вадим Шипачёв завтра сыграет. Дадонов, по большему счёту, готов играть, но решили всё-таки дать ему несколько дней отдохнуть. Планируется, что он проведёт матч с чехами. Завтра также не сыграют Мозякин и Ткачёв», — рассказал Витолиньш.
Россияне сыграют с финнами 29 апреля, начало матча в 14:00 мск.
Разин может сменить Аболса на посту главного тренера «Лады»
Новым главным тренером «Лады» может стать Андрей Разин. Кандидатуру экс-наставника «Автомобилиста» и «Югры» лоббируют ветераны тольяттинского хоккея.
На протяжении двух последних сезонов «Ладу» возглавлял Артис Аболс, которому до сих пор не предложен новый контракт с клубом из Тольятти.
Под руководством латвийского специалиста «Лада» в сезоне-2016/17 заняла предпоследнее место в Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф. Разин в середине прошедшего чемпионата был уволен из «Автомобилиста», а затем тренировал «Югру».