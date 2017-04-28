Топ-клубы борются за Бурдасова, а Разин может возглавить «Ладу»

«Ак Барс» продлил контракт с Билялетдиновым, Занковец покинул «Барыс» и сборную Казахстана, а топ-клубы борются за Бурдасова – в итогах дня.

«Реакция СМИ на сезон? Лига развивает чемпионат». Ответы президента КХЛ Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвёл предварительные итоги девятого сезона лиги.

«Авангард», СКА, ЦСКА и «Ак Барс» ведут борьбу за Бурдасова

1 мая в России открывается трансферное окно, а это значит, что уже сейчас клубы активно ведут переговоры с потенциальными новичками. Несколько команд КХЛ проявляют интерес к нападающему «Авангарда» Антону Бурдасову. На хоккеиста претендуют СКА, ЦСКА и «Ак Барс». Однако «Авангард» не намерен расставаться с игроком и продолжает с ним переговоры о новом контракте. Действующее соглашение между Бурдасовым и омским клубом истекает 30 апреля 2017 года, и он становится ограниченно свободным агентом.

Хоккеист был обменян вместе с Петром Хохряковым в ходе сезона-2015/16 из СКА на Сергея Широкова. В сезоне-2016/17 форвард провёл 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 25 (17+8) очков при показателе полезности «+12». В 11 матчах плей-офф на счету игрока 6 (4+2) очков при показателе полезности «+2».

Билялетдинов у руля «Ак Барса» ещё на два года

Казанский клуб и главный тренер Зинэтула Билялетдинов продлили соглашение. Контракт рассчитан на два года. Билялетдинов возглавляет казанскую команду с 2004 года (кроме сезонов-2012/13 и 2013/14, когда он работал в сборной России). За это время «Ак Барс» трижды становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок Гагарина. В текущем сезоне казанцы заняли третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в финале конференции уступили магнитогорскому «Металлургу» — 0-4.

Панин может вернуться в «Ак Барс», а Капризов рвётся на чемпионат мира Григорий Панин вернётся в «Ак Барс», Коллинз станет игроком «Сочи», а сборная России проиграла шведам на Евротуре — в итогах дня.

«Авангард» погасил двухнедельную задержку зарплаты перед игроками

Как стало известно «Чемпионату», омский клуб больше не имеет задолженностей перед игроками по зарплатам. Задержка носила исключительно технический характер, а все выплаты были произведены в тот же день, когда информация о долгах появилась в СМИ.

Ранее президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что клуб выполняет все контрактные обязательства перед игроками. В сезоне-2016/17 омская команда вылетела из плей-офф КХЛ на стадии полуфинала Восточной конференции.

«Адмирал» не допустят до участия в сезоне КХЛ-2017/18?

А вот клуб из Владивостока могут вообще не допустить до участия в сезоне КХЛ-2017/18 из-за задолженностей по зарплате. Несмотря на заявления руководства клуба, что долги по зарплате игрокам будут погашены до 30 апреля, в последний рабочий день месяца хоккеистам клуба закрыли зарплату лишь за январь. Клуб из Владивостока должен хоккеистам за февраль, март и апрель.

Генеральный директор «Адмирала» Камил Гаджиев опроверг информацию о возможном недопуске клуба.

«Адмирал» в этом году очень успешно играл, в очередной раз пробился в плей-офф и очень хорошо показал себя в серии с «Авангардом». И что самое главное, клуб стал ещё более горячо любим местными болельщиками. Поэтому всерьёз говорить, что клуб не допустят к участию в чемпионате КХЛ, может только кто-то очень далёкий от ситуации. Ситуация под контролем, никакого кризиса в «Адмирале» нет», — заявил Гаджиев.

Занковец покинет пост главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана и астанинского «Барыса» Эдуард Занковец покидает пост главного тренера в обеих командах. Занковец не будет продлевать свой контракт.

«Моё путешествие в «Барыс» и Казахстан завершилось. Я хочу пожелать удачи, больше побед и радостных моментов. Контракт с «Барысом» у меня закончился. Продлевать его не буду. У меня немного другие планы. В этом году я выполнял роль тренера, в следующем году у меня немного другая роль — роль хорошего папы. У меня дочка идёт в первый класс. Я хочу больше времени уделить этому, разделять с ней радость успехов, помогать в сложных моментах», — заявил Занковец.

Белорусский тренер возглавил «Барыс» в начале сентября 2016 года. Под его руководством астанинская команда заняла пятое место в Восточной конференции КХЛ, а также во второй раз в своей истории пробилась в четвертьфинал Кубка Гагарина, где проиграла магнитогорскому «Металлургу». Со сборной Казахстана Занковец принял участие в чемпионате мира (дивизион 1А), где одержал четыре победы в пяти матчах.

Мозякин, Ткачёв и Дадонов не сыграют с Финляндией в матче Евротура

Нападающие сборной России по хоккею Сергей Мозякин, Владимир Ткачёв и Евгений Дадонов не примут участия в матче сборной России по хоккею в рамках заключительного этапа Евротура с командой Финляндии. Об этом сообщил тренер сборной России Харийс Витолиньш.

«Мы дали передохнуть некоторым игрокам, Вадим Шипачёв завтра сыграет. Дадонов, по большему счёту, готов играть, но решили всё-таки дать ему несколько дней отдохнуть. Планируется, что он проведёт матч с чехами. Завтра также не сыграют Мозякин и Ткачёв», — рассказал Витолиньш.

Россияне сыграют с финнами 29 апреля, начало матча в 14:00 мск.

Мозякин готов к ЧМ, Кучерову нужно время. Оценки сборной за матч со Швецией Россия уступила Швеции 3:4 ОТ в первом матче Чешских игр Евротура. При этом все три шайбы нашей команды забило первое звено.

Разин может сменить Аболса на посту главного тренера «Лады»

Новым главным тренером «Лады» может стать Андрей Разин. Кандидатуру экс-наставника «Автомобилиста» и «Югры» лоббируют ветераны тольяттинского хоккея.

На протяжении двух последних сезонов «Ладу» возглавлял Артис Аболс, которому до сих пор не предложен новый контракт с клубом из Тольятти.

Под руководством латвийского специалиста «Лада» в сезоне-2016/17 заняла предпоследнее место в Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф. Разин в середине прошедшего чемпионата был уволен из «Автомобилиста», а затем тренировал «Югру».