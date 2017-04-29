Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Он попросил не трогать шайбу». Когда Тарасенко голоднее «хищников»

В нужный момент Тарасенко попросил партнёра не трогать шайбу. Теперь «Сент-Луис» выровнял положение в серии с «Нэшвиллом».
29 апреля 2017, суббота. 10:30. Хоккей

Барбашев вернулся в состав

После поражения в стартовом матче серии с «Предаторз» главный тренер «музыкантов» Майк Йео решился на небольшие перемены в составе. Герой пятого матча противостояния с «Миннесотой» Магнус Пааярви был отправлен в запас, а вместо него на лёд вернулся Иван Барбашев, просидевший в пресс-ложе две игры подряд – россиянина отправили в тройку к двум бывшим хоккеистам из КХЛ Владимиру Соботке и Йори Лехтеря. «Речь не идёт о потере доверия к Пааярви, но в последнем матче не у всех парней получалось поддерживать нужную скорость. Я знаю, что Магнус в любое время сможет вернуться и помочь нам», — отметил Йео.

«Для меня это был хороший урок – на два матча оказаться в запасе. Когда я только попал в основу «Блюз», мне удавалось выигрывать в каждом эпизоде. А в последних матчах серии с «Миннесотой» я проиграл достаточно много единоборств и сражений за шайбу. Вероятно, именно поэтому я потерял место в составе», — откровенно сказал Барбашев, чьё появление принесло «блюзменам» необходимую удачу.

Закрыть рот или быть честным? Реакция Америки на слова Кучерова
Интервью Никиты Кучерова российской прессе стало одним из самых острых в этом сезоне. В чём форвард прав и какой оказалась реакция?

Тарасенко – третий после Халла и Федерко

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
29 апреля 2017, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2 1:1, 0:0, 2:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Нил (Сиссонс, Эллис) – 07:49 (5x5), 1:1 – Тарасенко (Пьетранджело, Стин) – 19:40 (5x5), 1:2 – Эллис – 43:07 (5x5), 2:2 – Лехтеря (Берглунд, Парэйко) – 47:39 (5x5), 3:2 – Тарасенко (Эдмундсон, Шварц) – 56:09 (5x5)

Сама игра получилась для «музыкантов» очень непростой: «Нэшвилл» в очередной раз доказал, что «вынос» «Чикаго» в первом раунде был далеко не случаен. «Хищники» достаточно скромно провели первые минуты матча, но к середине стартового отрезка заиграли активнее, что тут же дало результат. Дальний выстрел защитника Эллиса был подправлен на пятачке бывшим приятелем Малкина Джеймсом Нилом, и если бы не Владимир Тарасенко, то хоккеисты «Предаторз» ушли бы на перерыв лидерами. За 20 секунд до конца периода россиянин воспользовался удобным пасом от Пьетранджело и эффектным кистевым послал шайбу в дальнюю «девятку», реализовав большинство.

На старте третьего периода хозяевам вновь пришлось отыгрываться. Всё тот же Райан Эллис удачно перехватил на чужой синей линии небрежный пас Соботки, после чего нанёс свой фирменный щелчок со средней дистанции.

Усилиями Лехтеря «блюзмены» вновь сравняли счёт, после чего своё веское слово сказал Тарасенко, заставивший «Нэшвилл» записать в пассив первый проигрыш в нынешнем плей-офф. За четыре минуты до окончания основного времени Джейден Шварц протащил шайбу по левому флангу и сделал передачу в центр, где она досталась защитнику Джоэлу Эдмундсону. Тарасенко находился в более удобной позиции, и когда шайба отскочила от конька партнёра, крикнул, чтобы тот оставил её ему. Мощный выстрел из «присяда» на одно колено стал красивым завершением этой встречи. Гол Тарасенко вывел россиянина на третье место в клубной истории по количеству шайб в плей-офф (22): больше него забивали лишь легендарные Берни Федерко (35) и Бретт Халл (67).

«Вообще-то, я хотел остановить шайбу коньком, а затем обработать клюшкой и действовать по ситуации. Но Владимир попросил её не трогать. Я не видел, кто это, но узнал его по голосу. Я сразу понял, что он сделает что-то особенное», — сказал Эдмундсон.

Красота дня. Невеста нападающего «Аризоны» Александра Бурмистрова
В рубрике «Красота дня» — Полина, девушка, которой форвард клуба НХЛ «Аризона Койотс» Александр Бурмистров сделал предложение руки и сердца.

«Речь не идёт о моих голах. Мы просто не могли проиграть второй матч подряд, надо было сравнивать счёт в серии. Если ты не забиваешь в нужных матчах, не помогаешь своей команде выиграть, то не можешь получить потом свободный вечер. Это плей-офф, и тут не имеет значения, кто именно забил. Я стараюсь забивать и не слишком загружать голову различными переживаниями и мыслями. Нам просто нужны победы, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Сейчас у нас есть время перезагрузиться и подойти к следующему матчу с новыми силами. Пас Эдмундсона коньком? Получилось даже лучше, чем клюшкой, но и Шварца стоит отметить, он здорово сыграл в предыдущем эпизоде. Теперь мы едем в Нэшвилл за двумя победами. Знаю, что там очень шумные болельщики, но это не смущает. В плей-офф нужно хорошо играть в любых условиях, у «Миннесоты» трибуны были очень «жаркими», — сказал Тарасенко после матча.

«Он делает то, что делают победители», — резюмировал Майк Йео.

«Эдмонтон» уходит в отрыв

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
29 апреля 2017, суббота. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1 : 2 0:1, 1:1, 0:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Секера – 01:05 (5x5), 0:2 – Марун (Эберле, Ньюджент-Хопкинс) – 26:41 (5x4), 1:2 – Сильверберг (Фаулер, Кеслер) – 35:34 (5x4)

«Нефтяники» сделали весомый шаг к тому, чтобы выйти в финал Западной конференции. В упорной борьбе команда Коннора Макдэвида смогла выиграть и второй гостевой матч в серии с «Анахаймом», её не смутило обилие бросков по воротам. Голкипер «Ойлерз» Кэм Тальбо отразил 39 выстрелов из 40, а победу «Эдмонтону» принесло неуловимое движение Патрика Маруна, который в большинстве подправил шайбу после паса Джордана Эберле. «Сегодня я хорошо видел шайбу, а парни проделали классную работу перед воротами, помогали мне», — отметил Тальбо.

Муза Тарасенко, отпуск Лайне и весельчак Ягр. Обзор соцсетей НХЛ
Варламов отдыхал в Мексике, Бурмистров сделал предложение своей девушке, Ягр испортил селфи, Комаров улетел домой, а Овечкин рвётся в бой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Владимир Тарасенко Иван Барбашёв
Новости. Хоккей
29 апреля 2017, суббота
10:51 Милбери: Суббэн похож на клоуна, когда устраивает танцы на разминке
10:43 «Амур» подписал новый контракт с форвардом Крысановым
10:38 Шумаков: мы с Шалуновым стали в Новосибирске врагами народа, обидно от грязи
10:23 «Чикаго» обменял вратаря Дарлинга в «Каролину»
09:56 Мезин: не собирался участвовать в ЧМ-2014, но сделал неправильный выбор
09:50 Спичрайтер Обамы: не было ничего ужаснее, чем сочинять речь в честь «Питтсбурга»
09:27 Аллен: ни «Сент-Луис», ни «Нэшвилл» не думали, что серия закончится в 4 матчах
09:16 Светлов: Казахстану ещё повезло, что Колесник не выручил только в одном матче
08:40 «Эдмонтон» вновь обыграл «Анахайм» и повёл в серии — 2-0
08:20 Тарасенко: нам просто нужны победы, чтобы выиграть Кубок Стэнли
05:43 Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» и сравнять счёт в серии
00:48 Хёрнквист: Кросби вселяет в «Питтсбург» уверенность и придаёт всем энергии
00:47 Томас Грайсс и Деннис Зайденберг усилят сборную Германии на ЧМ-2017
00:41 Степан: я играю отвратительно с тех пор, как начался плей-офф
00:08 Женская сборная России U16 забросила 10 шайб в ворота Австрии на Кубке Европы
28 апреля 2017, пятница
23:52 «Торонто» заключил контракт новичка с нападающим Грундстрёмом
23:31 Тротц: проиграв «Питтсбургу» в первом матче, мы не думаем: «Опять двадцать пять»
23:13 СКА продлил контракт с нападающим Коскирантой на три года
23:04 Крис Ли приглашён в тренировочный лагерь сборной Канады перед ЧМ-2017
22:57 Южная Корея впервые вышла в элитную группу ЧМ, Казахстан остался в дивизионе 1А
22:30 «Адмирал» продлил контракт с Макаренко, «Лада» — с Мокшанцевым и Сухих
22:11 Карлайл: «Анахайм» даёт Драйзайтлю много свободы, он играет в своё удовольствие
21:53 «Монреаль» подписал контракт новичка с нападающим Антуаном Вакедом
21:27 Гуннарссон: «Сент-Луису» надо хорошо стартовать и не удаляться
21:13 Василевский: сборной России надо подтянуть меньшинство
20:44 «Торпедо» продлило контракты с Шураковым, Ильиным и ещё двумя игроками
20:40 Кевин Фиала встал на ноги после перелома бедра и восстановится через 4-6 месяцев
20:07 Иван Барбашёв вернётся в состав «Сент-Луиса» во втором матче серии с «Нэшвиллом»
20:04 «Амур» продлил контракт с Крысановым и Гиздатуллиным, «Витязь» — с Катичевым
19:49 СКА продлил контракты с защитником Юдиным и нападающим Орловичем-Грудковым
19:25 Сборная Австрии выиграла ЧМ-2017 в дивизионе 1А и вернулась в элиту
19:15 «Ак Барс» на один год продлил контракт с нападающим Дмитрием Обуховым
19:01 Разин может сменить Аболса на посту главного тренера «Лады»
18:43 Мозякин, Ткачёв и Дадонов не сыграют с Финляндией в матче Евротура
18:19 Занковец: контракт с «Барысом» продлевать не буду, хочу уделять время дочери
18:13 Виньо: перед победным голом «Оттаве» должны были засчитать проброс
17:44 Источник: Занковец покинет пост главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана
17:36 Шипачёв занимается в звене с Любимовым и Плотниковым на тренировке сборной РФ
17:28 Руководство «Адмирала» опровергло информацию о недопуске клуба к сезону-2017/18
17:04 МХК «Спартак» сохранил тренерский штаб
16:59 Холтби: «Вашингтон» очень сильно провёл первый матч серии с «Питтсбургом»
16:57 Льюис: старт ЧМ в этом году сложнее, хоть сборная Беларуси и усиливается
16:48 А. Медведев: КХЛ подготовит правило для тех, кто хочет и может сузить площадку
16:29 Нападающий Никулин остаётся в «Витязе»
16:24 Защитник Семёнов продлил контракт с «Витязем»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка Стэнли?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+