«Он попросил не трогать шайбу». Когда Тарасенко голоднее «хищников»

Барбашев вернулся в состав

После поражения в стартовом матче серии с «Предаторз» главный тренер «музыкантов» Майк Йео решился на небольшие перемены в составе. Герой пятого матча противостояния с «Миннесотой» Магнус Пааярви был отправлен в запас, а вместо него на лёд вернулся Иван Барбашев, просидевший в пресс-ложе две игры подряд – россиянина отправили в тройку к двум бывшим хоккеистам из КХЛ Владимиру Соботке и Йори Лехтеря. «Речь не идёт о потере доверия к Пааярви, но в последнем матче не у всех парней получалось поддерживать нужную скорость. Я знаю, что Магнус в любое время сможет вернуться и помочь нам», — отметил Йео.

«Для меня это был хороший урок – на два матча оказаться в запасе. Когда я только попал в основу «Блюз», мне удавалось выигрывать в каждом эпизоде. А в последних матчах серии с «Миннесотой» я проиграл достаточно много единоборств и сражений за шайбу. Вероятно, именно поэтому я потерял место в составе», — откровенно сказал Барбашев, чьё появление принесло «блюзменам» необходимую удачу.

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Тарасенко – третий после Халла и Федерко

Сама игра получилась для «музыкантов» очень непростой: «Нэшвилл» в очередной раз доказал, что «вынос» «Чикаго» в первом раунде был далеко не случаен. «Хищники» достаточно скромно провели первые минуты матча, но к середине стартового отрезка заиграли активнее, что тут же дало результат. Дальний выстрел защитника Эллиса был подправлен на пятачке бывшим приятелем Малкина Джеймсом Нилом, и если бы не Владимир Тарасенко, то хоккеисты «Предаторз» ушли бы на перерыв лидерами. За 20 секунд до конца периода россиянин воспользовался удобным пасом от Пьетранджело и эффектным кистевым послал шайбу в дальнюю «девятку», реализовав большинство.

На старте третьего периода хозяевам вновь пришлось отыгрываться. Всё тот же Райан Эллис удачно перехватил на чужой синей линии небрежный пас Соботки, после чего нанёс свой фирменный щелчок со средней дистанции.

Усилиями Лехтеря «блюзмены» вновь сравняли счёт, после чего своё веское слово сказал Тарасенко, заставивший «Нэшвилл» записать в пассив первый проигрыш в нынешнем плей-офф. За четыре минуты до окончания основного времени Джейден Шварц протащил шайбу по левому флангу и сделал передачу в центр, где она досталась защитнику Джоэлу Эдмундсону. Тарасенко находился в более удобной позиции, и когда шайба отскочила от конька партнёра, крикнул, чтобы тот оставил её ему. Мощный выстрел из «присяда» на одно колено стал красивым завершением этой встречи. Гол Тарасенко вывел россиянина на третье место в клубной истории по количеству шайб в плей-офф (22): больше него забивали лишь легендарные Берни Федерко (35) и Бретт Халл (67).

«Вообще-то, я хотел остановить шайбу коньком, а затем обработать клюшкой и действовать по ситуации. Но Владимир попросил её не трогать. Я не видел, кто это, но узнал его по голосу. Я сразу понял, что он сделает что-то особенное», — сказал Эдмундсон.

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«Речь не идёт о моих голах. Мы просто не могли проиграть второй матч подряд, надо было сравнивать счёт в серии. Если ты не забиваешь в нужных матчах, не помогаешь своей команде выиграть, то не можешь получить потом свободный вечер. Это плей-офф, и тут не имеет значения, кто именно забил. Я стараюсь забивать и не слишком загружать голову различными переживаниями и мыслями. Нам просто нужны победы, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Сейчас у нас есть время перезагрузиться и подойти к следующему матчу с новыми силами. Пас Эдмундсона коньком? Получилось даже лучше, чем клюшкой, но и Шварца стоит отметить, он здорово сыграл в предыдущем эпизоде. Теперь мы едем в Нэшвилл за двумя победами. Знаю, что там очень шумные болельщики, но это не смущает. В плей-офф нужно хорошо играть в любых условиях, у «Миннесоты» трибуны были очень «жаркими», — сказал Тарасенко после матча.

«Он делает то, что делают победители», — резюмировал Майк Йео.

«Эдмонтон» уходит в отрыв

«Нефтяники» сделали весомый шаг к тому, чтобы выйти в финал Западной конференции. В упорной борьбе команда Коннора Макдэвида смогла выиграть и второй гостевой матч в серии с «Анахаймом», её не смутило обилие бросков по воротам. Голкипер «Ойлерз» Кэм Тальбо отразил 39 выстрелов из 40, а победу «Эдмонтону» принесло неуловимое движение Патрика Маруна, который в большинстве подправил шайбу после паса Джордана Эберле. «Сегодня я хорошо видел шайбу, а парни проделали классную работу перед воротами, помогали мне», — отметил Тальбо.