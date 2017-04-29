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КХЛ
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

20 мастеровитых игроков КХЛ, которые ещё не подписали новый контракт

30 апреля — день окончания контрактов в КХЛ. Рассказываем об игроках, с которыми соглашение на новый сезон до сих пор не подписано.
29 апреля 2017, суббота. 11:30. Хоккей

Клубы КХЛ к концу апреля ведут трудоёмкую работу по продлению или разрыву контрактов с хоккеистами. Однако многие мастеровитые игроки до сих пор находятся без нового соглашения с командой. В подборке мы не рассматривали таких персон, как Илья Ковальчук, Вадим Шипачёв, новосибирское трио Шалунов — Шумаков — Окулов, и других, с которыми ситуация куда более ясная. Здесь представлены лишь хоккеисты, следующий сезон для которых пока под большим вопросом.

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Бен Скривенс («Динамо» Мн)

Некогда крепкий голкипер уровня НХЛ в свои 30 лет обосновался в минском «Динамо». У минчан к вратарской линии вопросов никогда не было, и приобретение такого игрока, как Скривенс, можно расценить как большой успех не только для клуба, но и для лиги в целом. Бен неплохо провёл «регулярку», отражая почти 92% бросков в створ, однако в плей-офф под натиском «Локомотива» был лишь бледной тенью себя. Тем не менее в Минске не скрывают, что хотели бы сохранить Скривенса. Удастся?

Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн)

Канадский защитник по праву стал одним из лучших игроков обороны в этом сезоне. В регулярном чемпионате он был одним из лидеров клуба по игровому времени и набрал солидные для защитника 37 очков, однако в плей-офф заметно сдал, как и вся команда. Потерять такой ценный актив было бы глупостью со стороны «Динамо», а потому, возможно, новость о продлении контракта с Граньяни появится в последний момент.

Стефан Да Коста (ЦСКА)

Нападающий сборной Франции провёл очень сложный для себя сезон. Октябрьская травма выбила его на три месяца, и он вернулся в строй лишь к концу января. Тем не менее, что в «регулярке», что в плей-офф, Стефан играл очень мощно, за что даже Дмитрий Квартальнов назвал его вместе с Александром Радуловым звездой ЦСКА в последние три года. Один уже уехал, останется ли второй?

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Джастин Азеведу («Ак Барс»)

Сезон для канадского казанца прошёл неоднозначно. Несмотря на то что Азеведу стал лучшим бомбардиром клуба, вторую часть чемпионата он вряд ли сможет занести себе в актив. Результативность Джастина упала, а к концу сезона он и вовсе почти растворился на площадке. Неудивительно, что «Ак Барс» так долго думает.

Данис Зарипов («Металлург» Мг)

Кто бы что ни говорил про возраст, а такие люди, как Зарипов, не помешают любой команде. Цифры говорят сами за себя: 45 очков в «регулярке» и настоящий бенефис в плей-офф с 22 очками. Геннадий Величкин уверил, что с Зариповым будет всё нормально, а потому эти слова можно расценить как инсайд. Хотя в той же Казани не скрывают, что рассматривают вариант с приглашением форварда.

Геннадий Величкин уверил, что с Зариповым будет всё нормально, а потому эти слова можно расценить как инсайд.

Крис Ли («Металлург» Мг)

У лучшего защитника-бомбардира лиги соглашение также подходит к концу. Тем не менее, учитывая результативность Криса, которая на порядок выше, чем у многих нападающих, расставаться с таким игроком клуб вряд ли захочет. Единственное сомнение — возраст, однако даже в свои 36 Ли заслужил ещё как минимум годичный контракт.

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Дастин Бойд («Барыс»)

Канадский форвард «Барыса» в начале этого сезона мучился с травмами и сыграл по факту лишь половину матчей. В «регулярке» Бойд не блистал, однако к плей-офф обрёл более-менее оптимальные для себя кондиции, стал одним из главных творцов победы над «Трактором» и помог команде оказать достойное сопротивление «Магнитке». Для восстановления былой формы нужно межсезонье, а контракт необходимо продлевать уже сейчас, потому понять неспешность «Барыса» можно.

Брэндон Боченски («Барыс»)

Натурализованному канадцу уже 35, однако он и не думает сбавлять обороты. 53 очка в «регулярке», к сожалению, были перекрыты обидной травмой перед самым плей-офф. Восстановился Боченски уже к «шапочному разбору», а потому помочь своей команде практически не смог. Авторитет Боченски работает на него уже много лет, и контракт должен быть продлён, ведь «Барыс» — базовый клуб сборной Казахстана, а Боченски — одна из её главных звёзд.

Денис Денисов (ЦСКА)

Ветеран ЦСКА плавно приближается к последним годам своей карьеры, которую он, пожалуй, всё же хочет завершить в ЦСКА. 25 очков за регулярный чемпионат — неплохие цифры для защитника, а наличие огромного опыта идёт Денисову только в плюс. Игрокам ЦСКА с «висящим» контрактом сейчас наверняка тяжелее всего, ведь смена тренера сопровождается ротацией состава и кому-то может и не найтись место в планах нового наставника.

Владислав Гавриков («Локомотив»)

Если уж Кудашов в будущем и сделает ставку на молодёжь, то сохранять Гаврикова нужно. Пусть статистические показатели у Владислава не самые впечатляющие, зато есть перспективы. Вчера «Локомотив» уже продлил соглашение с Рафиковым, теперь дело за Гавриковым. Не секрет, что защитника ждут в «Коламбусе» и СКА.

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Виктор Тихонов (СКА)

В прошедшем сезоне форвард СКА набирал очки лишь, как говорится, по большим праздникам, и к плей-офф ожидаемо перестал попадать в основной состав. Всего же в играх на вылет он появился дважды, отметился двумя минутами штрафа и в среднем семью минутами на льду. Место для Тихонова в СКА на следующий сезон вряд ли найдётся, а потому для самого Виктора будет лучше сменить клуб.

Место для Тихонова в СКА на следующий сезон вряд ли найдётся, а потому для самого Виктора будет лучше сменить клуб.

Патрик Херсли (СКА)

А вот с 30-летним шведским защитником не продлить контракт было бы преступлением. Казалось, что Херсли буквально похоронил свой сезон ещё в «Локомотиве», однако своевременный переход в СКА исправил ситуацию. Как итог, 18 очков в победном плей-офф и доверие Знарка, не хватило лишь вызова в сборную на ЧМ.

Егор Аверин («Локомотив»)

Аверин, как и многие игроки «Локомотива», пока не блещет стабильностью. В позапрошлом сезоне у него была впечатляющая «регулярка» и провальный плей-офф, в этом — наоборот. Шансов пробиться выше третьего звена на данный момент у него почти нет, а потому «Локомотив» не спешит с продлением контракта.

Даниил Апальков («Локомотив»)

С Апальковым, по сути, такая же ситуация, как и с Авериным: впечатляющей игры форвард не показывает и этот сезон стал для него едва ли не худшим за всё время выступлений за «железнодорожников». Учитывая продление контрактов с легионерами и действующие контракты молодёжного звена, Апальков выше третьего сочетания не поднимется. «Локомотив» пока выжидает.

Денис Паршин («Салават Юлаев»)

После ухода из ЦСКА на одном месте Паршин долго не задерживается. Частые смены клубов не позволяют ему в полной мере проявить себя, а потому сейчас 20 очков в «регулярке» — потолок для лёгкого форварда. Паршин пришёл в Уфу по ходу сезона и в целом проявил себя средне, а потому боссы «Салавата» пока не спешат с новым контрактом.

Сергей Соин («Салават Юлаев»)

Прошлый сезон Сергей провёл на высоком уровне, этот полностью прошёл мимо из-за травм. Пожалуй, именно в этом главная причина медлительности уфимцев, ведь иметь травмированного игрока в 35 лет — большой риск.

Прошлый сезон Сергей провёл на высоком уровне, этот полностью прошёл мимо него из-за травм.

Игорь Игнатушкин («ХК Сочи»)

В целом у Игнатушкина скромные цифры по этому сезону для игрока первого звена. Тем более что Сочи стремится в плей-офф, а Игорь, к сожалению, зарекомендовал себя как совершенно не кубковый игрок. За 27 матчей в плей-офф у Игнатушкина лишь два очка, и в «Сочи» не зря думают о продлении контракта.

Сергей Андронов (ЦСКА)

Ещё в январе президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб договорился с Андроновым о новом контракте до 2019 года, однако официально соглашение ещё не подписано.

Ян Муршак (ЦСКА)

Словенский нападающий провёл не самый яркий для себя сезон, он заметно сник к играм на вылет, что, впрочем, случилось со всеми «армейцами». Ян полностью пропустил ноябрь, а потому его результативность после повреждения практически равнялась нулю. Однако о возможностях Муршака в ЦСКА знают, и потому поводов не продлевать с ним контракт практически нет, хотя сам игрок в интервью словенской прессе сообщил, что хочет получить новый вызов.

Мэттью Гилрой («Спартак»)

Американский защитник чуть ли единственный игрок красно-белых, к которому практически нет претензий по самоотдаче в этом сезоне. Гилрою поступало новое предложение от «Спартака», однако Мэтт решил рассмотреть другие варианты. Пока безуспешно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Брэндон Боченски Данис Зарипов Джастин Азеведу Крис Ли Мэттью Гилрой Стефан Да Коста
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