9 самых громких сделок в истории КХЛ и ещё одна «бомба» ближайших дней

В КХЛ приближается 30 апреля – день, после которого клубы могут официально объявлять о приобретениях. Но трансферная активность команд начинается гораздо раньше, и пока информация о ней появляется в открытом доступе только в виде слухов. И один из самых любопытных – возможный переход Кирилла Капризова в ЦСКА. Леонид Вайсфельд отказывается от комментариев по этому поводу, а мы вспоминаем самые громкие сделки в истории КХЛ.

ЦСКА заплатит за лидеров «Сибири» бюджет середняка КХЛ? ЦСКА заплатит за лидеров «Сибири» 400 млн, Вирта будет помогать Вестерлунду, а Костин – фаворит драфта НХЛ среди выступающих в Европе.

Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов — из «Сибири» в ЦСКА

Но начнём мы не с состоявшегося перехода, а всё же со слуха, который, впрочем, должен стать официальной информацией через несколько дней. Гордость новосибирской «Сибири» — трио Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Константин Окулов – вот-вот должно оказаться в ЦСКА, а новосибирский клуб получит за хоккеистов около 410 млн рублей. Если детали перехода не изменятся, то это будет рекордная для КХЛ сумма одномоментной компенсации. «Армейцы» хотят потратить на троих игроков деньги в размере бюджета середняка КХЛ и наверняка рассчитывают, что экс-игроки «Сибири» составят главную ударную силу ЦСКА в ближайшие годы и принесут наконец московскому клубу Кубок Гагарина.

Александр Радулов — из «Салавата Юлаева» в ЦСКА

ЦСКА также принадлежит рекорд по сумме компенсации за одного хоккеиста. Летом 2012 года «армейцы» выложили 255 млн рублей «Салавату Юлаеву» за Александра Радулова, который тогда принадлежал уфимскому клубу и имел с ним ещё год контракта. Интересно, что на момент сделки последним клубом Радулова был «Нэшвилл», в который Александр уехал после вылета «Салавата» из плей-офф. Но в тот раз дела в НХЛ у яркого российского нападающего не пошли, он подписал контракт с ЦСКА, где отыграл четыре сезона, снова стал чемпионом России, но выиграть с «армейцами» Кубок Гагарина ему не удалось. Прошлым летом Радулов в очередной раз отправился покорять НХЛ.

Летом 2012 года «армейцы» выложили 255 млн «Салавату Юлаеву» за Александра Радулова, который тогда принадлежал уфимскому клубу.

Станислав Галимов — из «Атланта» в ЦСКА

Продолжаем хит-парад громких приобретений ЦСКА. Весной 2014 года «армейцы» приобрели одного из сильнейших на тот момент российских вратарей, Станислава Галимова. Сумма отступных мытищинскому «Атланту», где голкипер провёл два прекрасных года, составила 100 млн рублей. В первом сезоне за ЦСКА Галимов был образцом надёжности и помог московскому клубу выиграть очередной регулярный чемпионат, но затем «армейцы» приобрели Илью Сорокина, а Галимов не выдержал конкуренции с молодым и талантливым голкипером. В прошлом сезоне Станислава обменяли в «Ак Барс», а сейчас казанцы расторгли с ним контракт.

Богдан Киселевич — из «Северстали» в ЦСКА

В тот же период ЦСКА совершил ещё одну сделку, которая стоила московскому клубу 100 млн рублей. «Армейцы» усилили свою оборону Богданом Киселевичем, одним из самых талантливых молодых защитников России. Воспитанник череповецкого хоккея пять сезонов провёл в «Северстали» и своей игрой заслужил повышение. В ЦСКА Киселевич не потерялся, играет много и стабильно, а также регулярно вызывается в сборную России на этапы Евротура.

Евгений Кетов и Вадим Шипачёв — из «Северстали» в СКА

Но, разумеется, в КХЛ есть ещё один клуб, который «взрывал» трансферный рынок громкими переходами. Весной 2013 года СКА сделал серьёзный шаг на перспективу, выудив из «Северстали» двух её лучших игроков. В Санкт-Петербург перешли Вадим Шипачёв и Евгений Кетов. Тогда клубы произвели обмен: вместо двух лидеров «Северсталь» получила права на Ивана Касутина и Григория Серкина, форвардов Глеба Клименко и Сергея Монахова, а также выбор на драфте юниоров КХЛ. Но, конечно, компенсация для череповчан была бы неполной без солидного денежного транша, точная сумма которого, правда, не разглашается. Вложения СКА оправдались в полной мере: Шипачёв вырос в одного из лучших центров КХЛ, Кетов – в отличного нападающего оборонительного плана, и оба они являются важной частью питерского суперклуба.

Весной 2013 года СКА сделал серьёзный шаг на перспективу, выудив из «Северстали» Шипачёва и Кетова.

Евгений Дадонов — из «Донбасса» в СКА

Год спустя СКА сделал ещё одно важное и громкое приобретение. В Санкт-Петербург из «Донбасса» перебрался Евгений Дадонов, а сумма трансфера вновь не была озвучена. Воспитанник челябинского хоккея, ещё являясь молодым игроком, уехал в Северную Америку, но закрепиться в НХЛ не получилось, и Дадонов вернулся в КХЛ, где стал выступать за украинского новичка лиги. Там он и зарекомендовал себя как отличного снайпера. Перейдя в СКА, Дадонов получил в партнёры центра Шипачёва и стал забивать ещё больше. Сейчас Евгений – самый забрасывающий хоккеист питерцев в сезоне, а в финальной серии отличился трижды в трёх матчах.

16 игроков «Спартака» — в СКА

Летом 2014 года СКА провернул самую масштабную сделку в истории КХЛ. Из обанкротившегося «Спартака» в систему питерского клуба перешли сразу 16 хоккеистов. Но заиграть на высоком уровне в составе СКА удалось только голкиперу Игорю Шестёркину, который изначально считался для питерцев самым ценным активом. Судьба остальных хоккеистов сложилась по-разному: Артём Воронин вернулся в «Спартак» после возрождения, Андрей Сергеев поколесил по клубам, а в последнее время обосновался в «Нефтехимике», Арсений Хацей под присмотром отца выступает за «Югру», а Артём Батрак завершил карьеру и стал экспертом на телевидении.

Права на Вячеслава Войнова — от «Трактора» в СКА

Ещё через год питерцы снова совершили крупный трансфер. У челябинского «Трактора» за солидную денежную компенсацию были выменяны права на Вячеслава Войнова, который незадолго до этого попал в известную нехорошую историю, чем, по сути, завершил свою карьеру в НХЛ. Но к тому времени Войнов уже являлся топовым защитником с двумя выигранными Кубками Стэнли, а потому был интересен СКА. В Санкт-Петербурге Вячеслав выступает второй год, ничем особым не выделяется, а в нынешнем плей-офф из-за травмы не провёл ни одной игры.

Фёдор Малыхин — из «Автомобилиста» в «Ак Барс»

Но были в КХЛ крупные сделки, которые обошли стороной «армейские» коллективы. Летом 2014 года «Ак Барс» заплатил 115 млн рублей «Автомобилисту» за Фёдора Малыхина. Тогда этот нападающий провёл убойный сезон в Екатеринбурге, и желание казанцев видеть его в составе было понятным. Но в столице Татарстана Малыхин резко сдал, перестал забивать, нередко попадал в запас и бывал на грани обмена. Впрочем, оказалось, что Фёдору нужно время. На третий год в «Ак Барсе» Малыхин наконец заиграл так, как от него ждут, а в плей-офф и стал одним из лучших в составе казанцев.

На третий год в «Ак Барсе» Малыхин наконец заиграл так, как от него ждут, а в плей-офф стал одним из лучших.

Валерий Ничушкин, Максим Карпов, Егор Дугин — из «Трактора» в «Динамо»

В финальной серии Кубка Гагарина сезона-2012/13 московское «Динамо» обыграло «Трактор». Но этого москвичам показалось мало, и они решили переманить лучшие силы челябинцев на свою сторону. В межсезонье динамовцам достались права на Валерия Ничушкина и Максима Карпова, а по ходу следующего сезона в столицу переехал Егор Дугин. Естественно, за все эти трансферы «Трактор» получил солидную денежную компенсацию. В итоге Ничушкин уехал в НХЛ, не проведя ни одного матча за «Динамо», а возвращался Валерий уже в ЦСКА. Дугин не смог стать незаменимым игроком для бело-голубых и даже съездил на полсезона во Владивосток. Лишь Карпов закрепился в «Динамо», а в этом сезоне стал лучшим снайпером команды в плей-офф.