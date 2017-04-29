Свадьба на Мальдивах и день рождения в Дубае. Отпуск игроков КХЛ

Самсонов лечился в Риме, Калетник сыграл свадьбу на Мальдивах, Кугрышев позанимался боксом, а Кошечкины отметили день рождения.

Самсонов лечится

Голкипер магнитогорского «Металлурга» сначала гулял по достопримечательностям Рима, а потом показал фотографию из клиники. «Спасибо всем, кто рядом! Всё прошло как нельзя лучше! Чувствую себя в полном порядке», — написал Илья у себя в «инстаграме».

Долгий полёт Тихоновых

Семья Тихоновых уже несколько дней наслаждается отдыхом в тёплой Калифорнии. Но для этого хоккеисту с супругой предстояло выдержать долгую дорогу с маленькими детьми. «13 часовой полёт превратит любого нормального человека в комок нервов, если лететь с двумя детьми», — написала Евгения Тихонова.

Свадьба Калетника

Нападающий «Магнитки» Владислав Калетник и его девушка Екатерина сыграли свадьбу. Церемония прошла на Мальдивах в узком семейном кругу.

Тайский бокс от Кугрышева

Дмитрий Кургрышев проводит отпуск с друзьями в Таиланде. На море хоккеист не забывает о спорте. Почему бы восточными единоборствами не позаниматься на досуге?

Яковлевы поздравили Бурмистровых

Несколько дней назад Александр Бурмистров сделал предложение руки и сердца своей девушке Полине. Со знаменательным событием пару поздравила чета Яковлевых, также приехавших отдыхать в Дубай.

Красота дня. Невеста нападающего «Аризоны» Александра Бурмистрова В рубрике «Красота дня» — Полина, девушка, которой форвард клуба НХЛ «Аризона Койотс» Александр Бурмистров сделал предложение руки и сердца.

Ермаков рыбу ловил

Защитник ЦСКА не спешит уезжать в отпуск, на рыбалку можно сходить и в родных краях! Судя по задумчивому выражению лица Андрея, процесс ловли рыбы его увлёк.

Тонкий намёк Панина

Контракт Григория Панина с ЦСКА истекает уже завтра. «До 30 апреля на этом фото четыре коня», — написал Панин под фотографией. Означает ли это, что соглашение хоккеист с «армейцами» продлевать не будет? По информации «Чемпионата», карьеру Григорий может продолжить в «Ак Барсе».

Панин может вернуться в «Ак Барс», а Капризов рвётся на чемпионат мира Григорий Панин вернётся в «Ак Барс», Коллинз станет игроком «Сочи», а сборная России проиграла шведам на Евротуре — в итогах дня.

Довольный Галимов

На днях московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Акселем Галимовым. Хоккеист ещё на два года остаётся в команде. По такому случаю можно и забавную фотографию в своём «инстаграме» выставить.

Праздник у Кошечкиных

Вратарь магнитогорского «Металлурга» с семьёй отдыхает в Дубае. В четверг у двойняшек Лизы и Никиты был день рождения. По такому случаю Кошечкины устроили праздничный ужин.

Семейный Прохоркин

Как и многие хоккеисты, Николай Прохоркин выбрал для отдыха Арабские Эмираты. Две дочурки нападающего СКА, кажется, в восторге!