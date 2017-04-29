Свадьба на Мальдивах и день рождения в Дубае. Отпуск игроков КХЛ

Самсонов лечится
Голкипер магнитогорского «Металлурга» сначала гулял по достопримечательностям Рима, а потом показал фотографию из клиники. «Спасибо всем, кто рядом! Всё прошло как нельзя лучше! Чувствую себя в полном порядке», — написал Илья у себя в «инстаграме».
Долгий полёт Тихоновых
Семья Тихоновых уже несколько дней наслаждается отдыхом в тёплой Калифорнии. Но для этого хоккеисту с супругой предстояло выдержать долгую дорогу с маленькими детьми. «13 часовой полёт превратит любого нормального человека в комок нервов, если лететь с двумя детьми», — написала Евгения Тихонова.
Свадьба Калетника
Нападающий «Магнитки» Владислав Калетник и его девушка Екатерина сыграли свадьбу. Церемония прошла на Мальдивах в узком семейном кругу.
Тайский бокс от Кугрышева
Дмитрий Кургрышев проводит отпуск с друзьями в Таиланде. На море хоккеист не забывает о спорте. Почему бы восточными единоборствами не позаниматься на досуге?
Яковлевы поздравили Бурмистровых
Несколько дней назад Александр Бурмистров сделал предложение руки и сердца своей девушке Полине. Со знаменательным событием пару поздравила чета Яковлевых, также приехавших отдыхать в Дубай.
Ермаков рыбу ловил
Защитник ЦСКА не спешит уезжать в отпуск, на рыбалку можно сходить и в родных краях! Судя по задумчивому выражению лица Андрея, процесс ловли рыбы его увлёк.
Тонкий намёк Панина
Контракт Григория Панина с ЦСКА истекает уже завтра. «До 30 апреля на этом фото четыре коня», — написал Панин под фотографией. Означает ли это, что соглашение хоккеист с «армейцами» продлевать не будет? По информации «Чемпионата», карьеру Григорий может продолжить в «Ак Барсе».
Довольный Галимов
На днях московское «Динамо» продлило контракт с нападающим Акселем Галимовым. Хоккеист ещё на два года остаётся в команде. По такому случаю можно и забавную фотографию в своём «инстаграме» выставить.
Праздник у Кошечкиных
Вратарь магнитогорского «Металлурга» с семьёй отдыхает в Дубае. В четверг у двойняшек Лизы и Никиты был день рождения. По такому случаю Кошечкины устроили праздничный ужин.
Семейный Прохоркин
Как и многие хоккеисты, Николай Прохоркин выбрал для отдыха Арабские Эмираты. Две дочурки нападающего СКА, кажется, в восторге!