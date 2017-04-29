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175 лет назад 2016
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Россия – Финляндия
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре

Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки.
29 апреля 2017, суббота. 16:53. Хоккей

У сборной России достаточно плотный график подготовки к чемпионату мира, который стартует уже 5 мая. Поэтому нет ничего удивительного в том, что главные герои матча со Швецией Сергей Мозякин и Владимир Ткачёв остались в запасе. Их партнёр Сергей Плотников оказался в одном звене с Любимовым и Шипачёвым. Не было в составе Евгения Дадонова, зато свой шанс получил Анатолий Голышев, который в этом сезоне за сборную играл намного удачнее, чем за клуб. А место в воротах вновь занял Андрей Василевский.

Бойтесь связки Мозякин — Ткачёв! Россия упустила победу в матче со Швецией
Сборная России, ведя по ходу матча 3:1, проиграла шведам в овертайме со счётом 3:4. У команды Знарка сильно сыграла связка Мозякин — Ткачёв.

Пожалуй, первый действительно опасный момент возник на пятой минуте матча, когда капитан сборной России Вадим Шипачёв после длинного паса Виктора Антипина вышел один на один с Йоонасом Корписало. Однако вратарь сыграл надёжно.

У ворот Андрея Василевского стало жарко после удаления Богдана Киселевича (россияне на тот момент уже дважды не реализовали большинство). Две минуты финны штурмовали владения нашего голкипера, но безуспешно. А с выходом Киселевича удалось сразу же отодвинуть игру в чужую зону. Под занавес двадцатиминутки тройка Плотников – Шипачёв – Любимов заперла финнов в зоне. Тем не менее сирена зафиксировала на табло нули.

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В начале второго периода Охтамаа получил второй штраф за матч. Но большинство прошло для наших соперников бесследно. После удаления Вадима Шипачёва финны решили использовать другую тактику при игре с численным преимуществом: если раньше практически всё время на площадке проводило первое звено, то теперь две минуты распределились между двумя сочетаниями. Успеха это не принесло, но вторая минута, когда на площадке было звено Пульюярви, получилась более напряжённой.

Еврохоккейтур. Чешские игры. 2-й тур
29 апреля 2017, суббота. 14:00 МСК
Россия
0 : 1 0:0, 0:0, 0:1
Финляндия
0:1 – Фильппула (Хонка, Хянникяйнен) – 49:37 (5x5)

Один из самых опасных моментов второго периода возник у Сергея Плотникова, который с ударной позиции посылал шайбу в ближний угол, но Корписало успел выбросить ловушку. К этому моменту россияне вели уже 17-7 по броскам. У финнов чуть позднее опасно атаковал сходу Микко Рантанен, но Андрей Василевский показал, что он начеку. Стоит отметить, что во втором периоде Финляндия почти не атаковала позиционно – разве что в большинстве. Ещё один шанс забросить россияне получили после второго в матче удаления Юусо Хиетанена – тот нарушил правила в борьбе с Анатолием Голышевым. Лаури Марьямяки понадобились разъяснения от арбитров, которыми он, впрочем, был удовлетворён. Во встрече со Швецией россияне удачно играли на вбрасываниях, а вот финнам в данном компоненте уступили вчистую, и потому у команды Олега Знарка было меньше возможностей создавать опасные моменты.

Мозякин готов к ЧМ, Кучерову нужно время. Оценки сборной за матч со Швецией
Россия уступила Швеции 3:4 ОТ в первом матче Чешских игр Евротура. При этом все три шайбы нашей команды забило первое звено.

В третьем периоде ни одна из команд не стала форсировать события. Никита Кучеров броском с правого фланга проверил Корписало, но прямые выстрелы финский голкипер парировал очень уверенно.

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На экваторе третьего периода финнам удалось то, в чём Россия не преуспела – подкараулить отскок от вратаря. Это сделал Фильппула, который добил шайбу после броска Хонки – 1:0. Гол только подхлестнул Финляндию, и ещё пару минут сборная Суоми атаковала в зоне Василевского. Время шло, а предпосылок для отыгрыша не было. Могла разбудить нашу команду потасовка с участием Плотникова, Наместникова, Кукконена и Ярвинена. Но вскоре удалился Никита Гусев, опасно сыгравший высоко поднятой клюшкой, и сократил на две минуты и без того дефицитное время. После его появления у команды Олега Знарка оставалось чуть больше минуты на спасение. Расстановка в зоне заняла почти полминуты, а последовавший бросок Проворова попал в Осалу. После тайм-аута у россиян был потенциально голевой момент, но шайба так и не попала в финские ворота. 0:1 – неприятное поражение, которое продемонстрировало, что у России есть проблемы в атаке, а тренерскому штабу нужно задуматься над эффективностью игры форвардов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Олег Знарок
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