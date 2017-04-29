Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Оценки игрокам сборной России за матч Евротура Россия – Финляндия – 0:1
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Максим Замятин

Спящая атака и неуверенный Василевский. Оценки сборной за матч с финнами

Сборная России не смогла подобрать ключи к финским воротам, а один из двух бросков соперника в третьем периоде оказался роковым.
29 апреля 2017, суббота. 20:00. Хоккей

Вратарь

Андрей Василевский – 5,5

Назвать игру российского голкипера ненадёжной было бы несправедливо, но привести команду к победе Василевский не смог. Вероятно, виной тому была чрезвычайно низкая бросковая активность финнов и рваный ритм игры. За весь матч Андрею пришлось столкнуться лишь с шестнадцатью выстрелами: в третьем периоде сборная Финляндии бросила всего дважды, но один из этих бросков Василевский отразить не смог. Автор единственной шайбы в матче — Валттери Фильппула — подкараулил отскок от голкипера, который отбил дальний бросок Юлиуса Хонки, но сделал это прямо на клюшку форварду соперников. Вряд ли стоит характеризовать этот момент как вратарскую ошибку, но именно он повлиял на итоговый результат.

Защитники

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков – 6,5

Сыграли достаточно ровно, без провалов в обороне и организовав несколько неплохих подключений к контратакам. В середине первого периода Киселевич получил малый штраф за задержку клюшкой, что привело к двум опасным моментам в исполнении Ахо и Рантанена, но это была единственная заметная ошибка пары. Впрочем, некоторое недоумение может вызвать статистика силовых приёмов: за весь матч Киселевич и Гавриков сделали всего один «хит» на двоих.

Иван Проворов – Андрей Миронов – 6,0

Эта пара действовала достаточно заметно, но эффективность Проворова и Миронова пока оставляет желать лучшего. В середине первого периода при игре в меньшинстве возникла неприятная ситуация, когда это сочетание не смогло заблокировать броски Ахо и Рантанена. Во второй двадцатиминутке Проворов неудачно пытался броситься под шайбу после выстрела Алтонена, который обманул защитника и угодил в штангу. В атаке Проворов был заметен, в третьем периоде вместе с Шипачёвым создал хороший момент для Любимова, но тот не смог пробить в ближний угол.

Виктор Антипин – Михаил Науменков – 5,5

Эта пара защитников не смогла предотвратить единственный гол соперников. Науменков проиграл борьбу у борта за своими воротами, дав финнам возможность отбросить шайбу на синюю линию. Антипин в том эпизоде персонально играл против Хянникяйнена и смог «увезти» его с пятачка, но, возможно, этот выбор оппонента был ошибочным. Атакующими действиями не отметились (1 бросок на двоих), сделали по одному силовому приёму каждый.

Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре
Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки.

Алексей Береглазов – Артём Зуб – 6,0

Хвалить или ругать эту пару оборонцев практически не за что – игровое время Зуба и Береглазова едва превзошло 10 минут. Явных ошибок допущено не было. Береглазов запомнился пушечным выстрелом со средней дистанции во втором периоде, но в створ ворот не попал. Зуб сыграл менее активно, отметившись одним силовым приёмом.

Нападающие

Телегин – Андронов – Ничушкин – 5,5

Звено центрфорварда ЦСКА было «забойщиками» в обоих матчах Чешских игр – именно тройка Андронова выходила у россиян первой и в матче со Швецией, и в игре с финнами. С «силовой» задачей это сочетание справилось неплохо, постоянно переводя игру в зону соперника и создавая давление на ворота Корписало. Телегин с пятью бросками в створ и запомнившейся стычкой с Кукконеном стал самым активным хоккеистом российской команды, старался постоянно идти на пятачок, но заработал «-1» по показателю полезности. Андронов также был заметен, но проиграл больше половины вбрасываний (10 выигранных из 22). Ничушкин заработал для россиян большинство, но не смог нанести ни одного броска в створ.

9 самых громких сделок в истории КХЛ и ещё одна «бомба» ближайших дней
ЦСКА платил 255 млн за Радулова, «Ак Барс» — 115 млн за Малыхина, а СКА брал оптом. Перед 30 апреля вспоминаем самые громкие сделки в КХЛ.

Гусев – Наместников – Кучеров – 4,0

Это звено должно было стать лидером сборной России в атаке, но, поскольку команда ни разу не поразила ворота соперников, свою задачу парни из «Тампы» и примкнувший к ним Гусев выполнить не смогли. Кучеров блеснул индивидуальными действиями в нескольких эпизодах и пару раз эффектно взаимодействовал с Гусевым, но в завершающей стадии атак форварды успеха не добились. Наместников запомнился сольным проходом во втором периоде и стычкой с Кукконеном. Из «регулярных» центрфорвардов российской команды Владислав стал вторым худшим по проценту выигранных вбрасываний – 6 из 15.

Любимов – Шипачёв – Плотников – 5,5

Самое активное атакующее сочетание россиян в этом матче. 8 бросков на троих – показатель вполне приличный, но и это звено не смогло довести до логического завершения созданные голевые моменты. Шипачёв мог забивать на шестой минуте, когда нереализованным оказался выход один на один, Любимов постоянно был нацелен на ворота, но на его выстрелы уверенно реагировал Корписало, Плотников старался работать на добивании, но не смог выбраться из-под опеки финской обороны. Тем не менее самые верные шансы, включая затяжные позиционные атаки, создала именно тройка Шипачёва.

Голышев – Светлаков – Бурдасов – 4,0

Из этого атакующего трио только Светлаков получил больше 10 минут игрового времени, но форварды отметились запоминающимися эпизодами. Голышев стал лучшим из этого сочетания: Анатолий заработал для своей команды большинство и трижды бросил в створ ворот. Светлаков в начале второго периода в касание замыкал отличный пас Кучерова из-за ворот, но забить не сумел, а в эпизоде с пропущенным голом именно «его» игрок добил шайбу с пятачка. Эффективность Светлакова на вбрасывании (1 выигранное из 11 попыток) не вызывает ничего, кроме недоумения.

Топ-клубы борются за Бурдасова, а Разин может возглавить «Ладу»
«Ак Барс» продлил контракт с Билялетдиновым, Занковец покинул «Барыс» и сборную Казахстана, а топ-клубы борются за Бурдасова – в итогах дня.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии - Футбол Андрей Василевский Антон Бурдасов Вадим Шипачёв Валерий Ничушкин Владислав Наместников Иван Проворов Иван Телегин Никита Гусев Никита Кучеров Роман Любимов Сергей Плотников Евротур
Новости. Хоккей
29 апреля 2017, суббота
21:47 Андерсон: Лундквист всегда надёжен, поэтому «Оттава» должна стараться
21:47 Кузнецов: кое-чему научился у Малкина на КМ, но не скажу чему — стесняюсь
21:13 Стоун: в НХЛ Андерсона всегда недооценивали, а он переиграл Прайса в плей-офф
20:47 Нападающий Герман Поддубный стал первой звездой матча плей-офф OHL
20:36 Фильппула считает, что жёсткие слова Кучерова вызваны разочарованием от сезона
20:33 Сборная Чехии обыграла шведов в матче Евротура, забросив восемь шайб
20:06 Вратарь «Металлурга» Мг Артём Загидулин продлил контракт с клубом на два года
19:58 Артис Аболс войдёт в тренерский штаб Скудры в «Торпедо»
19:48 Фильппула: не вижу недостатков у сборной России, она будет крайне сильна на ЧМ
19:43 Дергачёв: ребята увидели у меня 68-й номер, стали смеяться и про Ягра говорить
19:39 Муршак: точно остаюсь в КХЛ, и скоро вы узнаете, где именно
19:32 Браташ: четверых игроков олимпийской сборной рекомендовал бы в состав на ЧМ
19:25 Шалунов: пока нечего сказать по новому контракту, ничего ни с кем не подписывал
19:17 Олимпийская сборная России победила Словению и выиграла Кубок АЛРОСА
18:49 Аллен: здорово, что у Тарасенко вновь заработала клюшка, он элитный снайпер
18:25 Наместников: противник показал типичный финский хоккей, они много лезли
18:06 Гецлаф: Тальбо — хороший вратарь, весь год сражается за «Эдмонтон»
17:47 Науменков: в моменте с пропущенной шайбой есть и моя ошибка, забили с пятака
17:21 Знарок: нет ничего страшного в поражении, мы готовимся к чемпионату мира
16:58 Тальбо: «Эдмонтон» гнулся, но не сломался во время второй игры
16:32 Сборная России уступила финнам, потерпев второе подряд поражение на Евротуре
16:31 Шумаков не сыграет в составе олимпийской сборной со Словенией на Кубке АЛРОСА
16:00 Парэйко: Фиддлер не хотел столкновения, но в хоккее огромные скорости
15:33 Маклеллан: Тальбо творил чудеса и был сегодня героем «Эдмонтона»
15:08 Мирнов: Билялетдинов — солидный тренер, сильнее которого в России просто нет
14:42 «Амур» заключил новые контракты с Ушениными, Олегом Ли и Юрием Назаровым
14:38 Магомед Магомедов сменил Александра Якушева на посту президента Ночной лиги
14:11 Эдмундсон: гол Тарасенко? Если есть возможность, нужно отдавать на снайпера
13:43 Лавиолетт: кое-что у «Нэшвилла» получалось, но в хоккее нужно выигрывать
13:14 Йео: Тарасенко — игрок для больших игр, умеет здорово сыграть в ключевые моменты
13:11 Стал известен состав сборной России на второй матч этапа Евротура
12:48 Генеральным менеджером «Лады» станет Владимир Асеев
12:23 Форвард Илья Ковальчук пропустит ЧМ-2017 из-за операции
12:15 Станислав Чистов покинул «Автомобилист» и перейдёт в «Спартак»
11:54 Шаттенкирк: когда твой друг выигрывает Кубок Стэнли, ты ещё больше хочешь победы
11:38 Эллис: инициатива была у «Нэшвилла», но «Сент-Луис» выручил вратарь
11:19 Василевский: жертвовать своей работой ради участия в ОИ-2018 — неправильно
10:51 Милбери: Суббэн похож на клоуна, когда устраивает танцы на разминке
10:38 Шумаков: мы с Шалуновым стали в Новосибирске врагами народа, обидно от грязи
10:23 «Чикаго» обменял вратаря Дарлинга в «Каролину»
09:56 Мезин: не собирался участвовать в ЧМ-2014, но сделал неправильный выбор
09:50 Спичрайтер Обамы: не было ничего ужаснее, чем сочинять речь в честь «Питтсбурга»
09:27 Аллен: ни «Сент-Луис», ни «Нэшвилл» не думали, что серия закончится в 4 матчах
09:16 Светлов: Казахстану ещё повезло, что Колесник не выручил только в одном матче
08:40 «Эдмонтон» вновь обыграл «Анахайм» и повёл в серии — 2-0
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка Стэнли?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+