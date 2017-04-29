Спящая атака и неуверенный Василевский. Оценки сборной за матч с финнами

Сборная России не смогла подобрать ключи к финским воротам, а один из двух бросков соперника в третьем периоде оказался роковым.

Вратарь

Назвать игру российского голкипера ненадёжной было бы несправедливо, но привести команду к победе Василевский не смог. Вероятно, виной тому была чрезвычайно низкая бросковая активность финнов и рваный ритм игры. За весь матч Андрею пришлось столкнуться лишь с шестнадцатью выстрелами: в третьем периоде сборная Финляндии бросила всего дважды, но один из этих бросков Василевский отразить не смог. Автор единственной шайбы в матче — Валттери Фильппула — подкараулил отскок от голкипера, который отбил дальний бросок Юлиуса Хонки, но сделал это прямо на клюшку форварду соперников. Вряд ли стоит характеризовать этот момент как вратарскую ошибку, но именно он повлиял на итоговый результат.

Защитники

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков – 6,5

Сыграли достаточно ровно, без провалов в обороне и организовав несколько неплохих подключений к контратакам. В середине первого периода Киселевич получил малый штраф за задержку клюшкой, что привело к двум опасным моментам в исполнении Ахо и Рантанена, но это была единственная заметная ошибка пары. Впрочем, некоторое недоумение может вызвать статистика силовых приёмов: за весь матч Киселевич и Гавриков сделали всего один «хит» на двоих.

Иван Проворов – Андрей Миронов – 6,0

Эта пара действовала достаточно заметно, но эффективность Проворова и Миронова пока оставляет желать лучшего. В середине первого периода при игре в меньшинстве возникла неприятная ситуация, когда это сочетание не смогло заблокировать броски Ахо и Рантанена. Во второй двадцатиминутке Проворов неудачно пытался броситься под шайбу после выстрела Алтонена, который обманул защитника и угодил в штангу. В атаке Проворов был заметен, в третьем периоде вместе с Шипачёвым создал хороший момент для Любимова, но тот не смог пробить в ближний угол.

Виктор Антипин – Михаил Науменков – 5,5

Эта пара защитников не смогла предотвратить единственный гол соперников. Науменков проиграл борьбу у борта за своими воротами, дав финнам возможность отбросить шайбу на синюю линию. Антипин в том эпизоде персонально играл против Хянникяйнена и смог «увезти» его с пятачка, но, возможно, этот выбор оппонента был ошибочным. Атакующими действиями не отметились (1 бросок на двоих), сделали по одному силовому приёму каждый.

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Алексей Береглазов – Артём Зуб – 6,0

Хвалить или ругать эту пару оборонцев практически не за что – игровое время Зуба и Береглазова едва превзошло 10 минут. Явных ошибок допущено не было. Береглазов запомнился пушечным выстрелом со средней дистанции во втором периоде, но в створ ворот не попал. Зуб сыграл менее активно, отметившись одним силовым приёмом.

Нападающие

Телегин – Андронов – Ничушкин – 5,5

Звено центрфорварда ЦСКА было «забойщиками» в обоих матчах Чешских игр – именно тройка Андронова выходила у россиян первой и в матче со Швецией, и в игре с финнами. С «силовой» задачей это сочетание справилось неплохо, постоянно переводя игру в зону соперника и создавая давление на ворота Корписало. Телегин с пятью бросками в створ и запомнившейся стычкой с Кукконеном стал самым активным хоккеистом российской команды, старался постоянно идти на пятачок, но заработал «-1» по показателю полезности. Андронов также был заметен, но проиграл больше половины вбрасываний (10 выигранных из 22). Ничушкин заработал для россиян большинство, но не смог нанести ни одного броска в створ.

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Гусев – Наместников – Кучеров – 4,0

Это звено должно было стать лидером сборной России в атаке, но, поскольку команда ни разу не поразила ворота соперников, свою задачу парни из «Тампы» и примкнувший к ним Гусев выполнить не смогли. Кучеров блеснул индивидуальными действиями в нескольких эпизодах и пару раз эффектно взаимодействовал с Гусевым, но в завершающей стадии атак форварды успеха не добились. Наместников запомнился сольным проходом во втором периоде и стычкой с Кукконеном. Из «регулярных» центрфорвардов российской команды Владислав стал вторым худшим по проценту выигранных вбрасываний – 6 из 15.

Любимов – Шипачёв – Плотников – 5,5

Самое активное атакующее сочетание россиян в этом матче. 8 бросков на троих – показатель вполне приличный, но и это звено не смогло довести до логического завершения созданные голевые моменты. Шипачёв мог забивать на шестой минуте, когда нереализованным оказался выход один на один, Любимов постоянно был нацелен на ворота, но на его выстрелы уверенно реагировал Корписало, Плотников старался работать на добивании, но не смог выбраться из-под опеки финской обороны. Тем не менее самые верные шансы, включая затяжные позиционные атаки, создала именно тройка Шипачёва.

Голышев – Светлаков – Бурдасов – 4,0

Из этого атакующего трио только Светлаков получил больше 10 минут игрового времени, но форварды отметились запоминающимися эпизодами. Голышев стал лучшим из этого сочетания: Анатолий заработал для своей команды большинство и трижды бросил в створ ворот. Светлаков в начале второго периода в касание замыкал отличный пас Кучерова из-за ворот, но забить не сумел, а в эпизоде с пропущенным голом именно «его» игрок добил шайбу с пятачка. Эффективность Светлакова на вбрасывании (1 выигранное из 11 попыток) не вызывает ничего, кроме недоумения.