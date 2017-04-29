Чистов перейдёт в «Спартак», а Ковальчук пропустит ЧМ-2017

Чистов станет игроком «Спартака», Магомедов стал президентом Ночной хоккейной лиги, а сборная России проиграла на Евротуре – в итогах дня.

Чистов перейдёт в «Спартак»

«Автомобилист» расстался со Станиславом Чистовым, контракт клуба и 34-летнего нападающего истёк и не будет продлён. Как стало известно «Чемпионату», хоккеист подпишет контракт с московским «Спартаком». Станислав Чистов пополнил ряды команды из Екатеринбурга по ходу прошедшего сезона. В 13 матчах за «Автомобилист» в рамках чемпионата КХЛ Чистов набрал семь очков (2+5). Также Станислав принял участие в двух играх Кубка Шпенглера, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу.

20 мастеровитых игроков КХЛ, которые ещё не подписали новый контракт 30 апреля — день окончания контрактов в КХЛ. Рассказываем об игроках, с которыми соглашение на новый сезон до сих пор не подписано.

Ковальчук пропустит чемпионат мира

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира — 2017 из-за операции на травмированном колене, сообщил вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

«Операция подтвердилась. Ковальчук пропустит не меньше месяца, поэтому не примет участия в чемпионате мира», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

«Амур» продлил контракт с Ушениными

Хабаровский «Амур» заключил новые контракты с нападающими Вячеславом и Владиславом Ушениными, Олегом Ли и Юрием Назаровым, информирует официальный сайт клуба. Все соглашения рассчитаны сроком на два года.

Братья Ушенины в минувшем сезоне стали самыми результативными россиянами в составе хабаровского клуба. Владислав записал на свой счёт 22 очка (12+10) в 58 встречах, а Вячеслав — 16 очков (4+12) в 47 встречах. Их партнёр по звену — Олег Ли — в прошедшем чемпионате отметился 12 очками (4+8) в 39 играх за «Амур». А силовой форвард Юрий Назаров записал на свой счёт 5 очков (1+4) в 28 встречах.

9 самых громких сделок в истории КХЛ и ещё одна «бомба» ближайших дней ЦСКА платил 255 млн за Радулова, «Ак Барс» — 115 млн за Малыхина, а СКА брал оптом. Перед 30 апреля вспоминаем самые громкие сделки в КХЛ.

Магомедов сменил Якушева на посту главы Ночной хоккейной лиги

Новым президентом Ночной хоккейной лиги стал Магомед Магомедов, сменивший на этом посту Александра Якушева, информирует официальный сайт организации. Якушев сохранил пост председателя совета легенд Ночной лиги.

Ночная хоккейная лига — официальное объединение любительских хоккейных клубов России, организующее ежегодные соревнования по аналогии с чемпионатами для профессиональных команд. Лига была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея для развития массового спорта.

Новым президентом Ночной хоккейной лиги стал Магомед Магомедов, сменивший на этом посту Александра Якушева

Олимпийская сборная выиграла Кубок АЛРОСА

Олимпийская сборная России одержала победу над командой Словении в заключительном матче Кубка АЛРОСА и выиграла турнир. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:3.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов, оформивший дубль, а также Степан Санников, Артём Ильенко и Александр Барабанов. Голы сборной Словении на свой счёт записали Боштьян Голичич, Ян Муршак и Кен Ограеншек. Ранее россияне также обыграли сборную Норвегии, что позволило им занять первое место на турнире.

Сборная России опять проиграла на Евротуре

Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии во втором матче на чешском этапе Евротура, встреча завершилась со счётом 0:1. Команда Олега Знарка потерпела поражение во втором матче подряд на турнире, первая на Евротуре встреча — с командой Швеции — закончилась со счётом 3:4 ОТ. Впереди сборную России ждёт игра с хозяевами этапа — чешской сборной. Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт Валттери Фильппула, сухой матч оформил голкипер сборной Финляндии Йоонас Корписало.

Знарок: моменты создаём, но с реализацией пока не очень, судя по сегодняшнему матчу. Подготовка к чемпионату мира идёт, страшного в поражениях ничего нет

«Моменты создаём, но с реализацией пока не очень, судя по сегодняшнему матчу. Подготовка к чемпионату мира идёт, страшного в поражениях ничего нет. Думаю, ребята из НХЛ ещё не до конца адаптировались к большим площадкам, поэтому и дали им сыграть второй матч, хотя сначала хотели дать им отдохнуть. Но ещё не прошло достаточно времени», — приводит слова Знарка «Р-Спорт».

Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки.

Аболс войдёт в тренерский штаб «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», латвийский специалист Артис Аболс станет помощником главного тренера Петериса Скудры в нижегородском «Торпедо».

Последние два сезона Аболс работал в «Ладе», а до этого на протяжении трёх лет возглавлял рижское «Динамо». Тольяттинский клуб до сих пор не предложил ему новый контракт.

Скудра руководит «Торпедо» четыре последних сезона и каждый год выводил нижегородскую команду в плей-офф. В минувшем чемпионате нижегородцы заняли шестое место на Западе и в первом раунде плей-офф проиграли московскому «Динамо».

Тэги: Спартак, Станислав Чистов, Евротур, Сборная России, Амур, Ночная хоккейная лига, олимпийская сборная России, Илья Ковальчук