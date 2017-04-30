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Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Ерыкалов

«-5» для Овечкина и Кузнецова. Русские топят «Вашингтон»?

Овечкин, Кузнецов и Орлов позволили «Питтсбургу» разгромить «Вашингтон», а Пажо добыл для «Оттавы» вторую победу в серии с «Рейнджерс».
30 апреля 2017, воскресенье. 10:01. Хоккей

«Вашингтон» тонет. Виноваты ли Кузнецов и Овечкин?

Два поражения на домашнем льду в самом начале серии – это если не приговор для «Вашингтона», то попытка припереть его к стенке. Имея преимущество своей площадки, «столичные» на удивление легко его разбазарили. 0-2 – это то, с чем подопечные Барри Тротца отправятся в Питтсбург. И ведь не скажешь, что у «столичных» не было никаких шансов. Они бились до последнего в первой игре, а во второй провели ударный стартовый период. К тому моменту, когда Мэтт Каллен убежал от Кевина Шаттенкирка в меньшинстве и открыл счёт, перевес «Вашингтона» по броскам достигал 19:5! Впрочем, в этот же отрезок, когда Иан Коул отбывал двухминутный штраф, «столичным» удалось отыграться. Это Александр Овечкин нашёл диагональной передачей Мэтта Нисканена, который терпеливо дежурил на пятаке в гордом одиночестве.

Равновесие в матче длилось недолго. Во всё том же втором периоде «Питтсбург» дважды огорчил Брэйдена Холтби, после чего тот уступил своё место Филиппу Грубауэру. Впрочем, обвинять в чём-то Холтби было бы неправильно. Прежде всего ответственность за это поражение должны взять на себя лидеры «Вашингтона», в том числе россияне во главе с капитаном. Овечкин, хоть и отдал две голевые передачи, не стал спасителем столичной команды. Проведя семь минут в большинстве, он так и не расчехлил свою пушку, нанеся всего три броска в створ ворот. Для Александра Великого это ничтожно мало. При этом матч суперзвезда «Кэпиталз» завершила с «-2» по показателю полезности. Одну из шайб Фил Кессел забивал в присутствии Овечкина, который при отборе оказался слишком пассивен. Со своего капитана и соотечественника взяли пример и другие россияне, отыгравшие не лучшим образом.

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Голевой дубль Сидни Кросби и шайба Бонино помогли «Питтсбургу» затмить старания Овечкина и выиграть в первом матче серии с «Кэпиталз».

Евгений Кузнецов переплюнул Овечкина и заработал «-3». Провалил ли игру челябинец? С одной стороны, показатель полезности говорит сам за себя. Да и в атаке Кузнецов выглядел не так ярко, как мы привыкли. Но с другой стороны, 92-й номер «Кэпиталз» выиграл более половины вбрасываний, а по «-3» схватили все нападающие его звена. Вспомнить гол, вину за который в полной мере должен взять на себя россиянин, не удаётся при всём желании. А вот Дмитрий Орлов, хоть и ограничился «-1», отчасти утопил команду, когда во втором периоде позволил «Питтсбургу» дважды отличиться в свою смену. Не самые уверенные действия на пятаке и на возврате жёстко аукнулись воспитаннику новокузнецкого хоккея. Шестую шайбу «Пингвинз» забивали уже в пустые ворота, но менее болезненной оплеуха от этого не стала.

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«Питтсбург» с Малкиным и Кросби снова остановит Овечкина и «Вашингтон»?

Овечкин, Кузнецов и Орлов стал на шаг ближе к чемпионату мира, а вот Евгений Малкин только укрепился в статусе лучшего бомбардира розыгрыша Кубка Стэнли. У него, забившего в нетипичном для себя стиле (поставил корпус и выиграл борьбу на пятаке), отныне 13 очков в 7 играх плей-офф. Кое-чем в этом матче отметился и капитан «Питтсбурга». Отдав две голевые передачи, Кросби обогнал Яромира Ягра, став самым результативным игроком в истории клуба, а также обошёл Марио Лемье по количеству игр с двумя очками. Что-то нам подсказывает, что Малкин с Кросби перепишут ещё не один рекорд, а вот для «Вашингтона» всё происходящее напоминает день сурка.

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Пажо терзал Лундквиста, пока все смотрели на Карлссона

Серия «Оттава» — «Рейнджерс» изначально преподносилась как дуэль двух шведских суперзвёзд. Первый матч ожидания оправдал сполна: Хенрик Лундквист в целом был весьма надёжен, а победную шайбу провёл Эрик Карлссон. А вот вторая встреча этих команд прошла в несколько ином ключе. Вместо подвигов Лундквиста и россыпи очков от Карлссона мы увидели совершенно извинившуюся картину с другими героями. Что касается дуэлянтов, то Король Хенрик отнюдь не по-королевски отразил всего 28 бросков из 34, а капитан «Оттавы» ограничился всего одним результативным баллом, да и то за вторую передачу.

А вот что оказалось неизменным – так это результат. «Оттава» вновь обыграла «Рейнджерс», добившись успеха с разницей всего в одну шайбу. Правда, на этот раз зрители увидели хоккей, который редко встретишь в играх на вылет. Команды носились в атаку с ураганной скоростью и, кажется, без особой оглядки на собственные ворота. Несколько шайб «сенаторы» с «рейнджерами» провели в классических контратаках, когда соперник банально заигрывался. Так что одиннадцать шайб на двоих – это вовсе не статистическая обманка из серии «залетело всё», а вполне точное отражение того, что происходило на льду «Канадиен Тайр-центр».

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В нужный момент Тарасенко попросил партнёра не трогать шайбу. Теперь «Сент-Луис» выровнял положение в серии с «Нэшвиллом».

Дублем в этом сумасшедшем матче отметился Брэди Шей. Забить в меньшинстве удалось не только форварду «Рейнджерс» Михаэлю Грабнеру, но и его одноклубник Дереку Степану. В этом смысле удаления гостей шли им только на пользу. Дважды забив вчетвером, подопечные Алена Виньо при этом ни разу не пропустили. Но всё-таки главным героем встречи стал Жан-Габриель Пажо – самый миниатюрный игрок в составе «Оттавы». Этот парень сначала попал в ближний угол ворот Лундквиста, а в концовке, при счёте 3:5, дважды мастерски сыграл на подправлениях!

«Это особенный момент. Я запомню его на всю жизнь. И тут надо поставить точку. Я хочу как можно быстрее перевернуть страницу и думать только о следующей игре. У команды всегда отличный настрой, всегда есть силы благодаря нашим лидерам – капитану и вратарю, который нас выручает. Это говорит, что у команды есть характер. В перерыве мы не сомневались, что сможем отыграться. У нас это получилось», – сказал Пажо после матча.

За минуту до сирены Пажо оформил хет-трик, переведя игру в овертайм, но даже на этом франкоговорящий малыш не остановился. Дополнительное время прошло так же безумно, как и основное. Сначала каким-то чудом не попал в пустой угол Марк Стоун, а затем Рик Нэш завозил шайбу в оставленные Андерсоном ворота, но парадоксальным образом счёт остался прежним. Развязка же наступила на 83-й минуте, когда всё тот же Пажо лазерным броском пробил Лундквиста, став всего вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить покер в розыгрыше Кубка Стэнли с победным голом в овертайме. В 2006 году первопроходцем стал игрок «Анахайма» Джоффри Лупул.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Евгений Малкин
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