Самые ожидаемые сделки на старте открытия трансферного окна в КХЛ

30 апреля – последний день контрактных обязательств между клубами и хоккеистами, а 1 мая в КХЛ официально открывается трансферное окно. Начинается интересная пора переходов и обменов, а переговоры больше не нужно скрывать. Мы решили рассказать о наиболее ожидаемых сделках, которые вот-вот должны быть подтверждены.

Н. Максим Шалунов, н. Сергей Шумаков, н. Константин Окулов, н. Кирилл Капризов, з. Михаил Пашнин – в ЦСКА

Побывавший в гостях у «Чемпионата» бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов заявил, что «армейцы» планируют прибегнуть к агрессивной трансферной политике. Действительно, отставать от СКА красно-синие не хотят, поэтому планируют всерьёз усилить свой состав серьёзными мастерами. Тем более готовить команду к сезону будет новый тренерский штаб, а потому и хоккей, показываемый москвичами, наверняка будет иным — более креативным и интересным. В этой связи приглашение суперсвязки из «Сибири» Шалунов — Шумаков и раскрывшегося в Новосибирске Окулова выглядит логичным. У Капризова ещё год контракта с «Салаватом», но за него уфимцы получат солидную компенсацию. Возвращается из Ярославля в состав ЦСКА и защитник Михаил Пашнин, уже выступавший за «армейский» коллектив.

Квартальнов: в ЦСКА наша команда подняла всех – от клерка до президента Работа и невыполненные задачи в ЦСКА, подход к Радулову, игра Телегина и Ничушкина, смс от Быкова – в интервью с Дмитрием Квартальновым.

Н. Игорь Григоренко: из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист»

Увеличился бюджет «Автомобилиста», а вместе с этим начались серьёзные покупки. Таковой можно назвать грядущий переход капитана «Салавата Юлаева» Игоря Григоренко. Главное, чтобы в Екатеринбурге Игоря не подвело здоровье, так как в последнее время с ним серьёзные проблемы. В остальном же нет сомнений, что подобный мастер не станет лишним для команды Владимира Крикунова. Екатеринбуржцы будут ставить перед собой высокие задачи.

Н. Антон Бурдасов: из «Авангарда» в СКА

Скорее всего, сменит команду форвард «Авангарда» Антон Бурдасов, борьбу за которого ведут СКА, ЦСКА и «Ак Барс». Хотят оставить Бурдасова и в Омске, но далеко не факт, что получится, уж слишком высок спрос на нападающего. Антон нынче играет в составе первой сборной на Евротуре, постоянно находится под присмотром Олега Знарка, в связи с чем есть основание полагать, что хоккеист снова окажется в СКА. Именно из Петербурга он в своё время и переезжал в Омск в результате обмена.

В. Станислав Галимов – в «Торпедо»

Стороны заранее приняли решение о расторжении соглашения. Галимов, переходивший в «Ак Барс» из ЦСКА, проиграл конкуренцию Эмилю Гарипову и стал запасным вратарём казанского клуба. Конечно, такое положение дел никак не устраивало 29-летнего стража ворот, поэтому он логично принял решение сменить обстановку. Да и в Казани в нём более не были заинтересованы. Ожидается, что в скором времени он заключит соглашение с «Торпедо». Это означает, что нижегородцев покинет Михаил Бирюков или Илья Проскуряков. А может, уйдут оба, если главный тренер Петерис Скудра решил целиком перекраивать вратарскую линию волжан.

з. Григорий Панин: из ЦСКА в «Ак Барс»

Жёсткий защитник Григорий Панин выигрывал с казанцами два Кубка Гагарина, а в 2014 году стал хоккеистом ЦСКА. 30 апреля контракт Панина с «армейцами» заканчивается, а его продление не планируется. По нашей информации, Панин и его агент находились в активной фазе переговоров с казанским клубом. Именно в столице Татарстана защитник планирует продолжить карьеру. Возможно, что 1 мая нам официально подтвердят эту сделку. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «барсами» — специалист любит и приветствует стиль игры, показываемый Григорием.

По нашей информации, Панин и его агент находились в активной фазе переговоров с казанским клубом. Именно в столице Татарстана защитник планирует продолжить карьеру.

В. Якуб Коварж: из «Северстали» в «Автомобилист»

Чешский вратарь покинул «Автомобилист» после разногласий с тогдашним главным тренером команды Андреем Разиным. Коваржа очень любили в Екатеринбурге, в том числе среди высшего руководства команды. Однако Якуб постепенно начал снижать к себе требования, стал проигрывать конкуренцию Игорю Устинскому, и Разин посчитал, что держать в команде столь высокооплачиваемых игроков просто нельзя. Как только Разин покинул «Автомобилист», сразу поползли слухи о возвращении чеха в команду. Недавно директор «Северстали» Алексей Кознев объявил, что Коварж не собирается подписывать с череповчанами новый контракт. Не трудно догадаться, где мы увидим Коваржа.

9 самых громких сделок в истории КХЛ и ещё одна «бомба» ближайших дней ЦСКА платил 255 млн за Радулова, «Ак Барс» — 115 млн за Малыхина, а СКА брал оптом. Перед 30 апреля вспоминаем самые громкие сделки в КХЛ.

Н. Геннадий Столяров: из «Нефтехимика» в «Торпедо»

Ещё одно возвращение ожидается по маршруту Нижнекамск – Нижний Новгород. Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров очень хотел оставить капитана команды у себя, рассчитывал на Столярова, который может и сам жёстко сыграть, и за партнёра заступиться. Но новые финансовые требования форварда не соответствуют нынешним возможностям татарстанского клуба, в котором серьёзно оптимизировали бюджет. В «Торпедо» Столярову обещают другие деньги, поэтому нападающий принял решение вернуться в состав «автозаводцев», за которых выступал с 2014 по 2015 год.

Н. Илья Зубов, н. Йоонас Кемппайнен – в «Салават Юлаев»

Серьёзные изменения ожидаются в «Салавате Юлаеве». Уже точно известно, что состав уфимцев пополнит нападающий Йоонас Кемппайнен из «Сибири». В нём заинтересован новый главный тренер башкортостанского коллектива Эркка Вестерлунд. Должен продолжить карьеру в Уфе и другой центральный нападающий – Илья Зубов из «Авангарда». После ухода Макарова, Мертла, Соина, Воробьёва в «Салавате» возникла необходимость в новых центрах. Думается, что выбор генменеджера Леонида Вайсфельда можно назвать успешным. Будем следить за их результатами и игрой.

Н. Дмитрий Кугрышев: из ЦСКА в «Авангард»

Вряд ли останется в ЦСКА нападающий Дмитрий Кугрышев. Слухи активно сватают форварда в омский «Авангард» к Андрею Скабелке. С ним Кугрышев работал в «Сибири» и прекрасно знает требования белорусского специалиста. А в ЦСКА, учитывая масштабное усиление «армейцев», Кугрышеву не будет места. Он и так в последнее время почти не играл. Кстати, есть реальный вариант с обменом Кугрышева на Бурдасова, если Антон всё же решит продолжить карьеру в Москве, а не в Питере. Узнаем в начале мая, намечается интересная сделка!