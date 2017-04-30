Тест. Заклятые соперники. Хорошо ли ты знаешь Овечкина и Кросби?

Капитан «Вашингтона» Овечкин вновь сражается в плей-офф против капитана «Питтсбурга» Кросби. Хорошо ли ты знаешь их противостояние?

В очередной раз в розыгрыше Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» встретился с «Питтсбург Пингвинз». В текущей серии счёт 2-0 в пользу «пингвинов», которые выиграли свои встречи со счётом 3:2 и 6:2.

«-5» для Овечкина и Кузнецова. Русские топят «Вашингтон»? Овечкин, Кузнецов и Орлов позволили «Питтсбургу» разгромить «Вашингтон», а Пажо добыл для «Оттавы» вторую победу в серии с «Рейнджерс».

В прошлом сезоне «Питтсбург» выиграл серию у «Вашингтона» в шести играх. Их противостояние вызывает всегда огромный интерес из-за дуэли их капитанов Александра Овечкина и Сидни Кросби. Они дебютировали в один год в лиге и моментально стали главными звёздами в НХЛ. Время узнать, насколько хорошо ты знаешь их соперничество.

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