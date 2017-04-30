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ЧМ
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

По советам Браташа, по примеру Любимова. Вместо кого на ЧМ поедет Капризов?

Кто из игроков олимпийской сборной России поедет на ЧМ-2017 помимо Игоря Шестёркина и кого может заменить Кирилл Капризов?
30 апреля 2017, воскресенье. 16:15. Хоккей

После победы на Кубке АЛРОСЫ главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявил, что посоветует четырёх игроков своей команды Олегу Знарку. При этом фамилий Браташ не назвал. Мы составили свой, чуть расширенный, список хоккеистов, которые в последний момент могут попасть на чемпионат мира. Год назад, после товарищеского матча между первой сборной и олимпийской, подобный скачок совершил Роман Любимов. Кто пойдёт по его стопам?

Игорь Шестёркин > Андрей Кареев

Мы не знаем, держал ли Браташ в голове Игоря Шестёркина, когда говорил о квартете кандидатов в первую сборную. На наш взгляд, вратаря СКА стоит вынести за скобки. Изначально, когда Игоря командировали в олимпийскую сборную, было очевидно, что это не понижение, а желание предоставить ему игровую практику. Андрей Кареев не переиграл его в борьбе за роль третьего вратаря на чемпионат мира, а просто-напросто исполнял ту же роль, которую ранее примеряли на себя Демченко, Бобков и Самсонов. Нет сомнений, что Шестрёкин в Кёльне составит компанию Андрею Василевскому и Илье Сорокину, а вот сыграет ли он на немецком льду или же второй год подряд съездит на мировое первенство в качестве туриста, остаётся под вопросом.

Нет сомнений, что Шестрёкин в Кёльне составит компанию Андрею Василевскому и Илье Сорокину.
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Максим Чудинов > Артём Зуб

Для молодого парня из Хабаровска этот год – одна большая сказка. Начинал сезон он в ведущих парах родного «Амура», потом дебютировал за национальную команду, был продан в СКА, стал обладателем Кубка Гагарина, а теперь готовится к чемпионату мира. Зуб, безусловно, защитник талантливый, и можно только поощрить намерение Знарка, который не боится доверять дальневосточнику. Однако из тех, кто оправлялся на Евротур в Чехию, у него изначально было меньше всего шансов. В итоге Артём выходил в четвёртой паре и получал меньше всего игрового времени. Из тех, кто его может заменить, на ум приходит Максим Чудинов – ещё один защитник СКА. Он почти весь плей-офф просидел в запасе, но обладает серьёзным опытом игры за сборную. Интересно было бы посмотреть на Игоря Ожиганова, который мог бы воссоединиться с Богданом Киселевичем, но в конкуренции между двумя атакующими праворукими защитниками больше шансов у того, кто играет под руководством Знарка в клубе.

Кирилл Капризов > Антон Бурдасов

Если кого и считать наиболее вероятным последователем Любимова, то, разумеется, героя последнего чемпионата мира среди молодёжи. С тех пор как Кирилл Капризов зажёг в Торонто и Монреале, его акции идут только вверх, а логичным завершением впечатляющего сезона должна стать поездка на взрослый чемпионат мира. Дорогу в Кёльн ему могла преградить травма, но к заключительному этапу подготовки новокузнечанин успел восстановиться. Оказавшись под крылом Браташа, он набрал пять очков в двух матчах Кубка АЛРОСЫ, а особенно от Капризова досталось норвежцам. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что Кирилл – самый яркий и многообещающий игрок олимпийской сборной. В своё время после перформанса на МЧМ на взрослое мировое первенство ездили Владимир Тарасенко и Евгений Кузнецов. Почему бы по их стопам не пойти герою нового поколения? Заменить он может Антона Бурдасова – форварда, который вернулся в первую сборную спустя полтора года, но как такового шанса проявить себя от Знарка не получил.

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Александр Барабанов > Анатолий Голышев

На Кубке АЛРОСЫ Капризов зажигал не один, а в звене со своим уже экс-одноклубником Михаилом Воробьёвым и Александром Барабановым из СКА. Питерский «армеец» был хорош не только в подыгрыше, но и сам забивал — как норвежцам, так и словенцам. Скоростной задорный хоккей – это про него. Почему бы Знарку не перетащить связку Капризов – Барабанов в первую сборную, усилив её более опытным центральным нападающим, чем Воробьёв? Можно вспомнить ещё и о том, что на Кубке Карьяла Александр вполне органично смотрелся в звене с одноклубником Никитой Гусевым. Заменить же Барабанов может Анатолия Голышева. Форвард «Автомобилиста» пусть и является одним из лучших бомбардиров сборной России в этом международном сезоне, не считается железным игроком основы. На чешском этапе ему не нашлось места в ведущих звеньях.

Степан Санников > Сергей Плотников

В первом матче Чешских хоккейных игр Сергею Плотникову удалось неплохо дополнять самую «горячую» связку сборной России. Но значит ли это, что никто другой не сможет играть с Мозякиным и Ткачёвым, не мешая им творить? Год назад на домашнем чемпионате мира такую роль исполнял Степан Санников — с той лишь разницей, что вместо казанца Ткачёва в партнёрах у сибиряка был сам Павел Дацюк. Разница в мастерстве между ними была разительной, но свою работу, будь то пахота в обороне или отбор при прессинге, Степан выполнял на совесть. Почему он должен заменить Плотникова? Игроки они по своим функциям схожие, выступают на одном фланге, но при этом Санников на протяжении половины сезона был капитаном сборной России. Как минимум эта строчка в биографии повышает его шансы на поездку в Кёльн. Лидерские качества – это то, что выделяло Степана и в игре за «Сибирь». А вот то, что из-за травмы Сергея Шумакова распалось сибирское звено, играет в пользу Плотникова.

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Из тех, кто не поехал в Чехию, но при этом здоров, Шалунов – самый результативный игрок сборной России на Евротуре.

Максим Шалунов > Сергей Андронов/Андрей Светлаков

Сергей Андронов – наиболее ограниченный по части техники центрфорвард сборной России. У него сложилась неплохая силовая связка с Иваном Телегиным, но на чемпионате мира угроза должна исходить от всех четырёх звеньев. Не имеет прочного места в составе и другой центральный нападающий из ЦСКА. Андрей Светлаков — не менее спорная фигура в составе сборной России. Мало того, что он уступает большинству хоккеистов национальной команды в опыте, так ещё и клубный сезон для него сложился противоречиво (речь не только о травмах, но и о достаточно скромной статистике), чего не скажешь про Максима Шалунова. Челябинец, который вот-вот должен примерить свитер ЦСКА, и «Сибирь» весь сезон вёл за собой, и в сборной подтверждал свой уровень. Из тех, кто не поехал в Чехию, но при этом здоров, Шалунов – самый результативный игрок сборной России на Евротуре. Вот и в заключительном матче на Кубке АЛРОСЫ ему удалось набрать три очка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Олимпийская сборная России - хоккей Сборная России — Хоккей Александр Барабанов Анатолий Голышев Антон Бурдасов Кирилл Капризов Максим Чудинов Максим Шалунов Сергей Плотников Степан Санников
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