Без ложки дёгтя. Россия дожала Чехию на Евротуре перед стартом ЧМ

Сборной России оставалось провести последний официальный матч в преддверии чемпионата мира в Кёльне, после чего у команды Олега Знарка запланировано возвращение в Москву. В Новогорске россиянам предстоят усердные тренировки, а также встреча со СМИ в рамках дня открытых дверей.

Две первые встречи на Чешских хоккейных играх нашей команде не удались. И если со Швецией Россия вела 3:1, но затем расслабилась и провалила третий период, следом проиграв и овертайм, то с финнами и вовсе не удалось забить ни одной шайбы. Что, конечно, не может не настораживать. Есть проблемы в обороне, а самый главный недостаток, отмеченный тренерским штабом, игра на вбрасываниях. Давняя головная боль российской ледовой дружины.

В матче с чехами место в воротах доверили голкиперу ЦСКА Илье Сорокину. В запасе остался Андрей Кареев, а Андрею Василевскому, игравшему в первых двух встречах, дали отдохнуть.

Не оказалось в составе Влада Наместникова, Никиты Кучерова и Виктора Антипина, а вот сделавший передышку Сергей Мозякин вернулся в первое звено к Ткачёву и Плотникову. Их связка с центром «Ак Барса» впечатлила в схватке с «Трекрунур».

«Эти игры ничего не решают, мы чемпионы Евротура. Здесь самое главное – подготовка к чемпионату мира. Игроки, которые хотят туда попасть, что-то показывают. Пока такой игры нет. Моменты есть, но самоотдачи, если сравнивать с большими турнирами, её нет. Да и не должно её быть», — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Всё действительно так, но проваливаться на отдельных этапах, даже учитывая то, что Евротур нами давно выигран, всё равно неприятно.

Первый период омрачила травма Анатолия Голышева. Форвард был вынужден уйти в раздевалку вместе с врачами. Не удалось и сохранить в неприкосновенности собственные ворота.

Зуб и Проворов поочерёдно получили удаления, а у партнёров в таких случаях быстро заканчиваются силы, так как выпадает серьёзная нагрузка. Показалось, что гостям удалось выстоять, однако чехи всё же добились своего. Шулак щёлкнул от синей линии — шайба от борта отскочила на клюшку Гику, который спокойно поразил пустой угол ворот. Сорокин выручить не сумел.

В раздевалки команды отправились при минимальном преимуществе коллектива Йозефа Яндача. Соперник вёл заслуженно, так как в первые 20 минут больше активничал и создавал моменты.

Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки.

На старте второго отрезка встречи команды обменялись голами. Сперва сработала ведущая связка питерского СКА. Два в два убежали россияне на ворота чехов, Шипачёв сделал аккуратную подкидку на Дадонова, который с нескольких метров поразил ворота Мразека. Комбинация была разыграна словно по нотам. Это и есть полнейшей взаимопонимание между хоккеистами.

Однако долго ничейный счёт не продержался. Хозяева провели атаку правым флангом. Коварж прострелил на пятак, и шайба после рикошета от Враны юркнула между щитков Сорокина. Можно сказать, что случился несчастный случай, от них в хоккее, да и в спорте в целом никто не застрахован.

В середине периода сфолил Белов, с пятака шайбу в ворота едва не затолкал Ержабек. У россиян было не так много моментов, как хотелось. Шайба у подопечных Олега Знарка почти не держалась. Незадолго до сирены Ничушкин долго кружил в чужой зоне и сделал скидку в центр на Гаврикова. Защитник со средней дистанции не попал в дальнюю девятку. 2:1 в пользу Чехии – с таким счётом закончился второй период. И снова это нельзя было назвать несправедливостью. Винить можно было только себя.

Порадовало возвращение на лёд Голышева. Значит, повреждение оказалось несерьёзным. Блеснул мастерством Сорокин. Началось с того, что Проворов потерял шайбу на синей линии, пришлось фолить, чтобы сорвать острую атаку чехов. Шведские судьи назначили буллит. Спартаковец Радил пытался завести шайбу в нижний угол, однако Илья в шпагате выручил команду.

Спящая атака и неуверенный Василевский. Оценки сборной за матч с финнами Сборная России не смогла подобрать ключи к финским воротам, а один из двух бросков соперника в третьем периоде оказался роковым.

Проворов, к слову, исправился за ошибку. Телегин сделал передачу на подключившегося в атаку защитника. Иван немного продвинулся вперёд и с кистей зарядил под перекладину. Получилось эффектно и эффективно.

Однако едва ли не сразу последовала очередная ошибка россиян сзади. Радил совершил прорыв по правому флангу и сделал перевод в центр на свободного Коваржа, который в касание вогнал шайбу в дальний угол.

Россияне спаслись в большинстве после тайм-аута, взятого Олегом Знарком. И снова сработало звено СКА. Дадонов полез на пятак, но Евгению не удалось протолкнуть шайбу мимо Мразека. Шипачёв оказался первым на подборе и прострелил на Гусева, который с двух метров буквально расстрелял ворота чехов. Комбинация получилась показательной.

Овертайм сильнейшего не выявил, а в серии буллитов мастеровитее оказалась сборная России, обыгравшая хозяев турнира в заключительном матче всего Евротура. Особенно постарался дважды отличившийся Гусев.

Обошлось без ложки дёгтя, после официальный матч перед стартом чемпионата мира нами выигран.