Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей. Евротур. Чешские игры. Чехия – Россия – 3:4 (Б)
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Без ложки дёгтя. Россия дожала Чехию на Евротуре перед стартом ЧМ

Сборная России в заключительном матче Евротура в серии буллитов переиграла команду Чехии.
30 апреля 2017, воскресенье. 22:20. Хоккей
Еврохоккейтур. Чешские игры. 3-й тур
30 апреля 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Чехия
3 : 4 1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1
Россия
1:0 – Гика (Шулак) – 18:07 (5x5), 1:1 – Дадонов (Шипачёв) – 21:29 (5x5), 2:1 – Врана (Коварж, Радил) – 24:00 (5x5), 2:2 – Проворов (Телегин) – 50:58 (5x5), 3:2 – Коварж (Радил) – 53:12 (5x5), 3:3 – Гусев (Дадонов, Шипачёв) – 57:40 (5x4), 3:4 – Гусев – 65:00 (ПБ)

Сборной России оставалось провести последний официальный матч в преддверии чемпионата мира в Кёльне, после чего у команды Олега Знарка запланировано возвращение в Москву. В Новогорске россиянам предстоят усердные тренировки, а также встреча со СМИ в рамках дня открытых дверей.

Две первые встречи на Чешских хоккейных играх нашей команде не удались. И если со Швецией Россия вела 3:1, но затем расслабилась и провалила третий период, следом проиграв и овертайм, то с финнами и вовсе не удалось забить ни одной шайбы. Что, конечно, не может не настораживать. Есть проблемы в обороне, а самый главный недостаток, отмеченный тренерским штабом, игра на вбрасываниях. Давняя головная боль российской ледовой дружины.

В матче с чехами место в воротах доверили голкиперу ЦСКА Илье Сорокину. В запасе остался Андрей Кареев, а Андрею Василевскому, игравшему в первых двух встречах, дали отдохнуть.

Не оказалось в составе Влада Наместникова, Никиты Кучерова и Виктора Антипина, а вот сделавший передышку Сергей Мозякин вернулся в первое звено к Ткачёву и Плотникову. Их связка с центром «Ак Барса» впечатлила в схватке с «Трекрунур».

«Эти игры ничего не решают, мы чемпионы Евротура. Здесь самое главное – подготовка к чемпионату мира. Игроки, которые хотят туда попасть, что-то показывают. Пока такой игры нет. Моменты есть, но самоотдачи, если сравнивать с большими турнирами, её нет. Да и не должно её быть», — заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Всё действительно так, но проваливаться на отдельных этапах, даже учитывая то, что Евротур нами давно выигран, всё равно неприятно.

Первый период омрачила травма Анатолия Голышева. Форвард был вынужден уйти в раздевалку вместе с врачами. Не удалось и сохранить в неприкосновенности собственные ворота.

Зуб и Проворов поочерёдно получили удаления, а у партнёров в таких случаях быстро заканчиваются силы, так как выпадает серьёзная нагрузка. Показалось, что гостям удалось выстоять, однако чехи всё же добились своего. Шулак щёлкнул от синей линии — шайба от борта отскочила на клюшку Гику, который спокойно поразил пустой угол ворот. Сорокин выручить не сумел.

В раздевалки команды отправились при минимальном преимуществе коллектива Йозефа Яндача. Соперник вёл заслуженно, так как в первые 20 минут больше активничал и создавал моменты.

Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре
Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки.

На старте второго отрезка встречи команды обменялись голами. Сперва сработала ведущая связка питерского СКА. Два в два убежали россияне на ворота чехов, Шипачёв сделал аккуратную подкидку на Дадонова, который с нескольких метров поразил ворота Мразека. Комбинация была разыграна словно по нотам. Это и есть полнейшей взаимопонимание между хоккеистами.

Однако долго ничейный счёт не продержался. Хозяева провели атаку правым флангом. Коварж прострелил на пятак, и шайба после рикошета от Враны юркнула между щитков Сорокина. Можно сказать, что случился несчастный случай, от них в хоккее, да и в спорте в целом никто не застрахован.

В середине периода сфолил Белов, с пятака шайбу в ворота едва не затолкал Ержабек. У россиян было не так много моментов, как хотелось. Шайба у подопечных Олега Знарка почти не держалась. Незадолго до сирены Ничушкин долго кружил в чужой зоне и сделал скидку в центр на Гаврикова. Защитник со средней дистанции не попал в дальнюю девятку. 2:1 в пользу Чехии – с таким счётом закончился второй период. И снова это нельзя было назвать несправедливостью. Винить можно было только себя.

Порадовало возвращение на лёд Голышева. Значит, повреждение оказалось несерьёзным. Блеснул мастерством Сорокин. Началось с того, что Проворов потерял шайбу на синей линии, пришлось фолить, чтобы сорвать острую атаку чехов. Шведские судьи назначили буллит. Спартаковец Радил пытался завести шайбу в нижний угол, однако Илья в шпагате выручил команду.

Спящая атака и неуверенный Василевский. Оценки сборной за матч с финнами
Сборная России не смогла подобрать ключи к финским воротам, а один из двух бросков соперника в третьем периоде оказался роковым.

Проворов, к слову, исправился за ошибку. Телегин сделал передачу на подключившегося в атаку защитника. Иван немного продвинулся вперёд и с кистей зарядил под перекладину. Получилось эффектно и эффективно.

Однако едва ли не сразу последовала очередная ошибка россиян сзади. Радил совершил прорыв по правому флангу и сделал перевод в центр на свободного Коваржа, который в касание вогнал шайбу в дальний угол.

Россияне спаслись в большинстве после тайм-аута, взятого Олегом Знарком. И снова сработало звено СКА. Дадонов полез на пятак, но Евгению не удалось протолкнуть шайбу мимо Мразека. Шипачёв оказался первым на подборе и прострелил на Гусева, который с двух метров буквально расстрелял ворота чехов. Комбинация получилась показательной.

Овертайм сильнейшего не выявил, а в серии буллитов мастеровитее оказалась сборная России, обыгравшая хозяев турнира в заключительном матче всего Евротура. Особенно постарался дважды отличившийся Гусев.

Обошлось без ложки дёгтя, после официальный матч перед стартом чемпионата мира нами выигран.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей Евротур
Новости. Хоккей
30 апреля 2017, воскресенье
22:12 Сборная России в серии буллитов одолела Чехию в третьем матче на Евротуре
21:50 Салливан: Кессел всегда улучшает свою игру в самый важный период года
21:20 Капитаном сборной Чехии на ЧМ-2017 будет Якуб Ворачек
20:53 Хекстолл: получение второго номера на драфте — большой успех для «Флайерз»
20:19 Женская юниорская сборная России стала первым обладателем кубка Европы
19:53 Тротц: без сомнений, Холтби начнёт в воротах третий матч, он наш вратарь
19:30 «Динамо» СПб завершило сотрудничество с ХК «Сочи» и станет партнёром «Витязя»
19:02 Защитник Никита Щитов возвращается из «Автомобилиста» в ХК «Сочи»
18:51 Сборная России назвала состав на заключительную игру Евротура с Чехией
18:24 А. Медведев: травма Ковальчука не повлияет на переговоры по новому контракту
17:53 Сборная Финляндии одолела команду Швеции в матче Евротура, у Осалы — дубль
17:17 Перри: у «Анахайма» обязательно будут шансы, нужно закрыть голкипера «Ойлерз»
16:48 Карлайл: «Анахайму» нужно увеличить трафик перед вратарём «Эдмонтона»
16:18 Зиновьев: «Металлург» Нк планирует играть только в КХЛ, мы всё выполнили
15:53 Джохансен: «Нэшвиллу» некогда расстраиваться, у нас отличная команда
15:23 Ринне: трудно побеждать каждый вечер, когда против тебя играют лучшие клубы
14:54 Лавиолетт: когда «Нэшвилл» не играл в меньшинстве, выглядел очень неплохо
14:27 Кессел: Кросби разобрался с двумя соперниками, он это умеет и играет уверенно
14:00 Кожевников: игры Евротура ничего не решают, главное – подготовка к ЧМ
13:43 Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют с чехами, Киселевич — под вопросом
13:34 «Йокерит» продлил контракт с форвардом О'Ниллом
13:24 «Югра» в срок направила в КХЛ необходимые документы для участия в сезоне-2017/18
13:02 Защитник Максим Осипов перейдёт из «Торпедо» в «Салават Юлаев»
12:51 Место в воротах в игре с чехами займёт Сорокин, Наместников пропустил раскатку
12:48 Переговоры по новому контракту Ягра пройдут во время ЧМ-2017
12:44 Нападающий Уэллман станет игроком ХК «Сочи»
12:07 Зарипов: извиняюсь перед страной за фразу про балет, но удаления не было
12:01 Орпик: «Вашингтон» начал отступать от плана
11:54 Форвард «Оттавы» Макартур получил травму в матче с «Рейнджерс»
11:51 Президент «Ванкувера»: у нас есть хорошие варианты для пятого выбора на драфте
11:28 Дмитрий Сёмин и Михаил Бирюков продолжат карьеру в «Витязе»
11:24 Оши: готовы отправиться в гости к «Питтсбургу» и перевернуть ситуацию
11:12 Проскуряков, Бирюков, Жердев, Сёмин, Фролов и ещё 15 человек покинули «Торпедо»
11:10 Уильямс: «Вашингтону» нужно выиграть третий матч серии, вот и всё
11:10 Вратарь Подъяпольский и защитник Емец остаются в «Кузне»
11:07 Тротц: могу поклясться в том, что с этого момента «Вашингтон» будет играть лучше
11:06 «Кузня» сделала квалификационные предложения Семёнову и ещё пятерым игрокам
10:53 Овечкин: скажу одно – серия длится до четырёх побед
10:47 ФХР поздравила Витолиньша с днём рождения
10:43 Нисканен: «Вашингтону» виден путь к успеху
10:42 Флёри: полевые игроки «Пингвинз» хорошо помогали мне
10:39 Марр: травмы не скажутся на статусе Патрика на драфте НХЛ
10:25 Холтби: я не выручил в моменте с третьим голом «Питтсбурга»
10:09 Степан: «Рейнджерс» надо хорошо поработать дома, это ключевой момент
10:03 Буше: четыре гола Пажо! С ума сойти!
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка Стэнли?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+