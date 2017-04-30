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Давид Пастрняк
Фото: Reuters
Текст: Владислав Уткин

Оправданный риск? 8 игроков без контрактов на чемпионате мира

Здесь нет Александра Радулова. Игроки, которые рискуют своим будущим на чемпионате мира.
30 апреля 2017, воскресенье. 22:45. Хоккей

Все мы помним историю Александра Радулова, который, не имея на руках действующего контракта с клубом НХЛ на следующий сезон, отказался от поездки на чемпионат мира. Понять его несложно. Но мы нашли восемь игроков, которые, несмотря на это, приняли решение поехать на планетарный форум в Германию и Францию.

Роман Любимов («Филадельфия Флайерз»)

Перед началом сезона бывший «армеец» подписал двусторонний контракт на один год с «Филадельфией Флайерз». Нельзя сказать, что этот сезон получился для российского нападающего блестящим. В начале чемпионата у Романа была краткосрочная ссылка в АХЛ, которая, к счастью, не затянулась. В целом он проявил себя примерно на том уровне, которого от него и ждали, став нападающим сдерживающего плана, играющим в третьем-четвёртом звене. Впрочем, Любимов хорошо себя показал на прошлом первенстве планеты. Вдобавок главный тренер сборной России Олег Знарок высоко ценит игроков подобного склада, поэтому его присутствие в сборной вполне закономерно.

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Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»)

Чех отыграл в НХЛ второй сезон, и этот год получился у него гораздо сильнее. Пастрняк стал одним из лидеров «Бостона». По ходу «регулярки» у него случилась 17-матчевая безголевая серия, которую он с честью преодолел. А по итогам сезона, который закончился для «мишек» вылетом из первого раунда плей-офф от «Оттавы», он стал вторым бомбардиром в команде после Брэда Маршана. Можно не сомневаться, что, как и Радулов, Пастрняк своей игрой заработал себе новый контракт, причём наверняка он будет долгосрочным и выгодным в финансовом соглашении. На чемпионате мира он станет одной из главных звёзд чешской команды.

Михал Кемпны («Чикаго Блэкхоукс»)

Как и для Любимова, этот сезон для Кемпны стал дебютным в НХЛ. И он прошёл на неплохом уровне. Бывший защитник «Авангарда» не стал стопроцентным игроком основного состава «Блэкхоукс», но когда попадал в него, общей картины не портил. Михал является одним из трёх игроков в оборонительной линии чешской сборной, и на первенстве планеты он станет одним из её лидеров.

Кэлвин де Хаан («Нью-Йорк Айлендерс»)

Канадский защитник отыграл все 82 игры регулярного чемпионата. В «Нью-Йорк Айлендерс» он один из лидеров обороны, человек, стабильно играющий в лидирующих звеньях. Хоть «островитяне» в этом году и не попали в плей-офф, для Де Хаана этот сезон – один из лучших, если даже не лучший в карьере, и руководство клуба наверняка постарается сохранить его у себя. За взрослую сборную Канады 25-летний защитник до этого не играл, а вот на молодёжном уровне он завоевал две серебряные медали чемпионатов мира. На первенстве планеты 2011 года в Баффало он был ассистентом капитана команды страны кленового листа и, естественно, принял участие в легендарном финале, который увенчался победой российской сборной со счётом 5:3.

Земгус Гиргенсонс («Баффало Сэйбрз»)

Последний год контракта прошёл и у одного из лидеров латвийской сборной. Как и в предыдущие несколько сезонов, Гиргенсонс был на заметных ролях в команде, а в составе сборной Латвии с большой вероятностью он станет звездой номер один. Латвийцев на чемпионате мира возглавит известный по своей многолетней работе в Национальной хоккейной лиге Боб Хартли, и Гиргенсонс уже говорил, что у него получился неплохой контакт с наставником. Как это отразится на его игре, покажет чемпионат мира.

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Йоонас Корписало («Коламбус Блю Джекетс»)

Пробиться в основной состав команды, в воротах которой играет Сергей Бобровский, практически нереально. Вот и у молодого финского голкипера это пока не получается. Вратарская линия сборной Финляндии пока что полностью состоит из вратарей, играющих в Европе, и сказать, кого именно из них вытеснит Корписало, довольно проблематично. Равно как и определить его номер в бригаде голкиперов.

Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»)

Ещё в прошлом сезоне молодой американец только пробивался в основной состав «Джетс», больше играя за фарм-клуб, а в прошедшем чемпионате он закрепил за собой пост номер один в «Виннипеге». Это первенство планеты уже далеко не первое в его карьере – Коннор ездил в составе дружины «звёздно-полосатых» в Минск и Прагу, а на планетарном форуме 2015 года он был первым голкипером в команде. Думается, что вместе с Ховардом из «Детройта»Хеллебайксоставит пару основных вратарей сборной США на чемпионате мира.

Якуб Киндл («Флорида Пантерз»)

Ещё по ходу прошлого сезона чешский форвард, несколько лет отыгравший за «Детройт», был обменян во «Флориду». Перед нынешим чемпионатом он подписал с клубом однолетний контракт, но нельзя сказать, что убедил руководство команды в продолжении сотрудничества с ним. «-11» в показателе полезности при 39 сыгранных матчах – не лучший показатель. Тем не менее он наверняка войдёт в одну из лидирующих пар в чешской сборной.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Давид Пастрняк Михал Кемпны Роман Любимов ЧМ-2017
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