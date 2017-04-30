«Салават» подпишет Осипова, а «Торпедо» покинули ещё 19 хоккеистов

Сборная России выиграла у чехов в последнем матче Евротура, «Торпедо» покинули 20 игроков, а Зарипов извинился за фразу про «балет».

Сборная России завершила Евротур победой

Сборной России удалось завершить Чешские игры на мажорной ноте. В заключительном матче турнира подопечные Олега Знарка переиграли хозяев этапа – сборную Чехии. И эту победу можно назвать победой на характере. Трижды по ходу встречи россияне отыгрывались. На гол Гики, забитый в конце первого периода, ответил Дадонов. В начале второй двадцатиминутки Врана вывел свой коллектив вперёд, и счёт 2:1 очень долго держался на табло. До тех пор пока Проворов на 51-й минуте не сравнял счёт. Казалось бы, что Коварж, забросив вскоре после этого, даровал победу своей сборной, но Никита Гусев за две с половиной минуты до конца перевёл выяснение отношений в овертайм. Голов он не принёс, а решающая попытка в серии буллитов на счету всё того же Гусева. Сборная России победила и вселила оптимизм в сердца болельщиков.

Без ложки дёгтя. Россия дожала Чехию на Евротуре перед стартом ЧМ Сборная России в заключительном матче Евротура в серии буллитов переиграла команду Чехии.

20 игроков покинули «Торпедо»

30 апреля у ряда игроков «Торпедо» заканчивается срок действия контрактов с нижегородским клубом. Обнародован список этих хоккеистов.

Команду покидают вратари Михаил Бирюков, Максим Аляпкин и Илья Проскуряков, защитники Артём Ступников, Роман Дерлюк, Илья Колганов, Станислав Егоршев, Максим Осипов, Николай Лукьянчиков, Георгий Морев и Сэм Лёфквист, нападающие Максим Кицын, Даниил Жарков, Николай Жердев, Дмитрий Сёмин, Александр Фролов, Никита Рогов, Бобби Батлер, Брэндон Макмиллан и Владислав Богословский.

Информация по поводу места дальнейшей работы некоторых из этих игроков уже появилась. Так, например, Максим Осипов, по сведениям «Чемпионата», продолжит карьеру в «Салавате», а Дмитрий Сёмин и Михаил Бирюков отправятся в «Витязь».

«Извиняюсь за фразу про балет, но удаления там не было»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» ДанисЗарипов прокомментировал момент с его удалением за фол на Вадиме Шипачёве в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина, а также извинился за свою бурную реакцию на решение рефери.

«Финальная серия – 2017? Впервые в моей карьере был подобный финал: с такими эмоциями, поворотами событий. Было много разговоров, недопониманий, интересных моментов для обеих команд. Было много моментов, которые не нравились нам и сопернику, но это хоккей. Я всегда придерживался мнения, что в плей-офф все приёмы хороши. Фраза про балет? Хотел бы извиниться перед всей страной, перед теми, кто её услышал. Это эмоции. Я, конечно, не должен был этого делать, но на тот момент мои эмоции в штрафном боксе, в котором, я считаю, нельзя включать звук, зашкаливали. Считаю, что удаления не было», — сказал Зарипов в интервью «Бизнес-Online».

Никита Щитов продолжит карьеру в «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Щитов перейдёт в хоккейный клуб «Сочи», за который выступал в 2014-2015 гг. 1 мая экс-капитан «леопардов» подпишет контракт с черноморской командой сроком на один год.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 33-летний хоккеист выступал за “Нефтехимик" и «Автомобилист», проведя в общей сложности 43 матча, в которых он отметился 9 (3+6) результативными баллами при показателе полезности "-7" и 29 минутах штрафного времени.

Зарипов: Фраза про балет? Хотел бы извиниться перед всей страной, перед теми, кто её услышал. Это эмоции.

«Югра» направила документы для участия в сезоне-2017/18

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Югра» в срок направил в лигу необходимые документы для участия в следующем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба КХЛ.

Срок подачи клубами документов, подтверждающих финансовые гарантии участия в КХЛ в сезоне-2017/18, истекает 30 апреля. Ранее СМИ сообщали, что «Югра» и новокузнецкий «Металлург» могут покинуть КХЛ. Позднее представители обоих клубов опровергли данные слухи.

В сезоне-2016/17 «Югра» не попала в плей-офф КХЛ. В последний раз команда выступала в розыгрыше кубка Гагарина в сезоне-2011/12.