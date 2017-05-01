Тарасенко в защитных тисках. Сенсационный «Нэшвилл» остановил снайпера

«Хищники» снова показали зубы

«Это очень непросто, когда ты стараешься изо всех сил, а шайба не идёт в ворота. И вроде бы всё уже сделал правильно, но забить не получается. Всё, что остаётся делать в такой ситуации, – оставаться на той же волне, работать и помогать команде», — сказал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко перед третьим матчем серии. Во второй игре российский снайпер оформил голевой дубль, не смутившись тем, что именно он является объектом самого пристального внимания со стороны защитников «Предаторз». «Конечно, за Тарасенко особо следят. У него отличный бросок, он забивает много голов. Это очень опасный игрок, и я должен быть в курсе, когда он находится на льду», — отметил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне.

«Он попросил не трогать шайбу». Когда Тарасенко голоднее «хищников» В нужный момент Тарасенко попросил партнёра не трогать шайбу. Теперь «Сент-Луис» выровнял положение в серии с «Нэшвиллом».

Однако все рулады в адрес атаки «музыкантов» на этот раз оказались необоснованными: цепкий и быстрый хоккей «Предаторз» не позволил Тарасенко и компании продемонстрировать свой потенциал, а одной из ключевых причин поражения стали глупые удаления. В середине первого периода на скамейку штрафников отправился силовой форвард «музыкантов» Райан Ривз, что привело к первому голу «Нэшвилла»: формально защитник Райан Эллис забил уже в равных составах, но едва вышедший на лёд Ривз не успел как следует включиться в борьбу.

Во второй двадцатиминутке «Сент-Луис» смог сбавить активность в деле посещения штраф-бокса, но вместе с ней почти до нуля упала и активность в атаке: за второй период «Нэшвилл» перебросал гостей в 4,5 раза. Не удивительно, что при такой нагрузке на свои ворота защита «Блюз» не выдержала и упустила форварда «Предаторз» Коди Маклеода, который по-теннисному подправил взмывшую в воздух шайбу.

Долгих 14 минут во втором периоде «блюзмены» не могли побеспокоить Пекку Ринне броском, но первый же выстрел оказался удачным и придал надежды болельщикам «Сент-Луиса». Дальний выстрел Алекса Пьетранджело не таил особой опасности, но Стин, стоявший перед воротами, исхитрился отправить шайбу в сетку, сумев и развернуться, и пробить за долю секунды.

Однако этот эпизод не смог взбодрить хоккеистов «Сент-Луиса», которые провели концовку матча в том же ключе, действуя достаточно медленно и пассивно. Гол защитника хозяев Романа Йози закрепил преимущество «хищников», которые довели встречу до победы и вновь вышли вперёд в серии. «Большую часть матча мы были просто неконкурентоспособны. Я имею в виду, что мы так и не смогли подняться до того уровня игры, который предложил соперник. У нас были парни, которые соответствовали, но в целом «Нэшвилл» был намного лучше нас, и в четвёртом матче нам нужно серьёзно прибавить. Придётся сделать несколько изменений в составе», — грозно пообещал главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео.

У «Нэшвилла» вновь великолепно проявили себя защитники: в 12 из 13 последних голов «Предаторз» обязательно участвовал кто-то из игроков обороны. «У нас много защитников с хорошим катанием, они могут находить открытые участки площадки и умеют обращаться с шайбой», — отметил защитник Пи Кей Суббэн. Всего на счету оборонцев «Нэшвилла» уже 7 голов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, и это новый клубный рекорд. Что же касается статистики, то в ситуации, когда счёт в серии 1-1, победитель третьего матча выигрывает всю серию в 67,3% случаев.

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Слепышев и Макдэвид не спасли «нефтяников»

Третье поражение подряд поставило бы победителя Тихоокеанского дивизиона «Анахайм» на грань вылета, и после двух домашних неудач «уткам» пришлось показать все лучшие качества в первой выездной встрече. Ставка была сделана на удачный старт, что оказалось абсолютно верным решением: уже к середине первого периода в воротах голкипера «Эдмонтона» Кэма Тальбо побывали три шайбы.

Стоит отдать должное «нефтяникам», которые не бросили играть, а принялись сооружать камбэк, что оказалось делом вполне выполнимым. После гола Патрика Маруна, который не дал «уткам» уйти на перерыв с лидерством в три шайбы, к делу подключились новичок «Эдмонтона» Антон Слепышев и капитан команды Коннор Макдэвид. Россиянин с «мясом» затолкал шайбу в ворота Гибсона, после того как она взмыла на пятачке калифорнийцев, а Макдэвид продемонстрировал аттракцион под названием «комплексное обслуживание от лучшего бомбардира»: сам отобрал, сам прошёл к воротам и сам точно бросил.

К грусти для всех болельщиков хозяев, равный счёт продержался менее минуты. Спустя 48 секунд человек с музыкальной фамилией Вагнер обескуражил вратаря «Ойлерз» нехитрым щелчком от правого борта, и этот курьёзный гол оказался для «Анахайма» победным. Главным героем матча у «Дакс» помимо Вагнера стал нападающий Якоб Сильверберг, набравший 3 (2+1) очка и вышедший на второе место в списке лучших снайперов нынешнего плей-офф (6 голов).

«Перед матчем мы были в таком положении, которым вряд ли можно гордится. Но у нас есть уверенность в своих силах, друг в друге, и мы знали, что сможем выиграть в гостях. Преимущество в три шайбы не сбило нас с толку. Все понимали, что соперник прибавит и будет очень непросто – у «Эдмонтона» хорошая команда, они собирались получить свои шансы», — отметил голкипер «Дакс» Джон Гибсон, отразивший 24 броска.