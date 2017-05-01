Шумаков, Шалунов и Окулов — в ЦСКА. LIVE рынка свободных агентов

Указанное время — московское
11:13. Через несколько минут ждём громкую новость из стана «Торпедо»!
11:10. Генеральный директор московского «Динамо»Андрей Сафронов сообщил «Чемпионату», что защитник их команды и сборной РоссииАндрей Миронов расторгнет контракт с клубом и отправится в «Колорадо», который задрафтовал его в 2015-м году под 101-м номером.
«Мы долго с ним разговаривали. Динамовский воспитанник. Но в связи с тем что «Колорадо» строит новую команду, его туда очень сильно зовут. Он очень хочет попробовать свои силы в НХЛ. Права на игрока в КХЛ остаются у нас», — сказал Сафронов.
11:00. Любопытная ситуация развернулась вокруг лидеров «Сибири». Накануне официальные аккаунты КХЛ в соцсетях торжественно заявили, что Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов ещё на три года остаются в Новосибирске. Кого-то из болельщиков эта информация порадовала, а кого-то смутила…
… И не случайно. Ранним утром «Сибирь» объявила, что Шумаков, Шалунов и Окулов обменяны в ЦСКА на денежную компенсацию и Александра Шарова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что на сибирскую тройку «армейцы» потратили свыше 400 млн рублей.
С прощальным словом выступил воспитанник «Сибири» Константин Окулов. Обращает на себя внимание фраза «приходится перейти в другой клуб», которая наилучшим образом описывает ситуацию.
Кроме того, «Сибирь» подписала контракт с 34-летним нападающий Сергеем Коньковым.
11:00. Накануне нижегородское «Торпедо» объявило о расставании с 20 (!) хоккеистами, среди которых Николай Жердев, три вратаря, молодёжь и целая группа легионеров. По нашей информации, Дмитрий Сёмин и Михаил Бирюков сменят Нижний Новгород на Подольск, а Максим Осипов станет игроком «Салавата Юлаева». Илью Проскурякова сватают в «Югру», а Александра Фролова — в Новокузнецк. Подождём официальную информацию.
11:00. Ну вот мы и дождались! Сегодня, 1 мая, открывается рынок свободных агентов, а это значит, что нас ждёт вал переходов внутри КХЛ. «Чемпионат» будет внимательно следить за развитием событий. В нашем онлайне — все состоявшиеся переходы, обмены, инсайдерская информация и слухи.