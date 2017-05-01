Шумаков, Шалунов и Окулов — в ЦСКА. LIVE рынка свободных агентов

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11:13. Через несколько минут ждём громкую новость из стана «Торпедо»!

11:10. Генеральный директор московского «Динамо»Андрей Сафронов сообщил «Чемпионату», что защитник их команды и сборной РоссииАндрей Миронов расторгнет контракт с клубом и отправится в «Колорадо», который задрафтовал его в 2015-м году под 101-м номером.

«Мы долго с ним разговаривали. Динамовский воспитанник. Но в связи с тем что «Колорадо» строит новую команду, его туда очень сильно зовут. Он очень хочет попробовать свои силы в НХЛ. Права на игрока в КХЛ остаются у нас», — сказал Сафронов.

Какой будет КХЛ летом 2018-го? 23 игрока, которые могут скоро уехать в НХЛ Береглазов, Пайгин, Дыбленко отправились в Америку. К лету 2018 года КХЛ может потерять ещё два-три десятка ведущих игроков.

11:00. Любопытная ситуация развернулась вокруг лидеров «Сибири». Накануне официальные аккаунты КХЛ в соцсетях торжественно заявили, что Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов ещё на три года остаются в Новосибирске. Кого-то из болельщиков эта информация порадовала, а кого-то смутила…

… И не случайно. Ранним утром «Сибирь» объявила, что Шумаков, Шалунов и Окулов обменяны в ЦСКА на денежную компенсацию и Александра Шарова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что на сибирскую тройку «армейцы» потратили свыше 400 млн рублей.

ЦСКА заплатит за лидеров «Сибири» бюджет середняка КХЛ? ЦСКА заплатит за лидеров «Сибири» 400 млн, Вирта будет помогать Вестерлунду, а Костин – фаворит драфта НХЛ среди выступающих в Европе.

С прощальным словом выступил воспитанник «Сибири» Константин Окулов. Обращает на себя внимание фраза «приходится перейти в другой клуб», которая наилучшим образом описывает ситуацию.

Кроме того, «Сибирь» подписала контракт с 34-летним нападающий Сергеем Коньковым.

11:00. Накануне нижегородское «Торпедо» объявило о расставании с 20 (!) хоккеистами, среди которых Николай Жердев, три вратаря, молодёжь и целая группа легионеров. По нашей информации, Дмитрий Сёмин и Михаил Бирюков сменят Нижний Новгород на Подольск, а Максим Осипов станет игроком «Салавата Юлаева». Илью Проскурякова сватают в «Югру», а Александра Фролова — в Новокузнецк. Подождём официальную информацию.

11:00. Ну вот мы и дождались! Сегодня, 1 мая, открывается рынок свободных агентов, а это значит, что нас ждёт вал переходов внутри КХЛ. «Чемпионат» будет внимательно следить за развитием событий. В нашем онлайне — все состоявшиеся переходы, обмены, инсайдерская информация и слухи.