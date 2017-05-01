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175 лет назад 2016
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Представление команд ЧМ-2017. Сборная Швеции
Фото: Reuters
Текст: Илья Ермаков

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач

Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.
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Чемпионат мира год назад стал для шведов предсказуемым провалом, который знаменовал конец эпохи Пера Мортса у руля сборной. Перед мировым первенством в Москве тренерскому штабу шведов пришлось столкнуться с отказами игроков НХЛ и КХЛ сыграть за сборную. В результате состав был далеко не оптимальным.

Групповой турнир прошёл без сенсаций. Швеция обыграла Данию, Норвегию, Швейцарию, Латвию и Казахстан и уступила России и Чехии. А матч 1/4 финала стал для шведов последним на турнире. Разгром 0:6 от Канады без единого шанса на успех – и на смену Мортсу пришёл Рикард Грёнборг.

Состав

Вратари: Эдди Лак («Каролина»), Виктор Фаст (ЦСКА), Никлас Сведберг («Салават Юлаев»).

Защитники: Джон Клингберг («Даллас»), Антон Строльман («Тампа Бэй»), Хенрик Тёммернес («Фрёлунда»), Калле Розен («Векшё»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Филип Холм («Векшё»), Эрик Мартинссон («Векшё»), Виктор Хедман («Тампа Бэй»), Александер Эдлер («Ванкувер»), Йонас Бродин (»Миннесота»).

Нападающие: Маркус Крюгер («Чикаго»), Рикард Йюнге («Нефтехимик»), Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Векшё»), Джоэль Лундквист («Фрёлунда»), Элиас Линдхольм («Каролина»), Карл Сёдерберг («Колорадо»), Юаким Нордстрём («Каролина»), Карл Клингберг («Цуг»), Виктор Раск («Каролина»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Марио Кемпе («Витязь»), Вильям Карлссон («Коламбус»), Габриэль Ландеског («Колорадо»), Джоэль Эк («Миннесота»), Уильям Нюландер («Торонто»).

На данный момент известно о 16 игроках из НХЛ в сборной Швеции – заокеанский десант окажется в два с половиной раза больше, чем год назад. Эдди Лак в воротах, Бродин, Строльман, Экман-Ларсон, Хедман, Клингберг и Эдлер в защите, Карлссон, Линдхольм, Крюгер, Сёдерберг, Нордстрём, Нюландер, Раск, Эк и Ландеског в нападении – очень серьёзное подспорье для Грёнборга. Пожалуй, за последние годы это будет сильнейший состав шведов на мировых первенствах – хотя официальной заявки пока нет.

«Можно сказать, что шведы сейчас собрали самую сильную команду с 2013 года, у них много игроков из НХЛ», — тренер сборной России Харийс Витолиньш отдавал должное сопернику перед матчем Чешских игр. При этом состав шведов на Евротуре ещё не был оптимальным.

Что касается игроков из КХЛ, то на чемпионате мира стоит ждать Линуса Умарка, а также Рикарда Йюнге и Марио Кемпе. Сменщиками Лака должны стать Виктор Фаст и Никлас Сведберг.

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Кто не приехал

Несмотря на положительную тенденцию с приездом энхаэловцев на чемпионат мира, «отказников» у Швеции набралось немало. Это и защитник «Чикаго» Никлас Яльмарссон, и шведская диаспора «Детройта» Кронвалль – Нюквист – Зеттерберг, и братья Седин из «Ванкувера».

От некоторых игроков шведы не получили ответа, а ещё группа потенциальных сборников оказалась травмирована. Это в том числе Дальбек из «Каролины», Ларссон из «Детройта», Маркстрём из «Ванкувера».

На данный момент известно о 13 игроках из НХЛ в сборной Швеции – заокеанский десант оказался вдвое больше, чем год назад.

Звезда. Виктор Хедман

Одной из главных звёзд турнира способен стать Виктор Хедман – игрок «Тампа-Бэй Лайтнинг». Последние годы этот атакующий защитник только прогрессирует. Прошлым летом Хедман получил 8-летний контракт с клубом на $ 63 млн. Это подхлестнуло шведа выдать лучший бомбардирский сезон в карьере: в регулярном чемпионате-2016/17 Хедман набрал 72 (16+56) очка, улучшив своё прежнее достижение на 17 очков. Сыграл он и на Кубке мира, где также не уехал с турнира без гола.

Прошлым летом Хедман получил 8-летний контракт с клубом на 63 млн долларов. Это подхлестнуло шведа выдать лучший бомбардирский сезон в карьере.
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Ветеран. Джоэль Лундквист (35 лет)

Опытнейший Джоэль Лундквист неспроста будет капитаном шведов на предстоящем турнире. В НХЛ он провёл лишь три сезона, большую часть карьеры посвятив «Фрёлунде». Он мастер игры на больших площадках, а также настоящий лидер – вот уже девять сезонов ему принадлежит капитанская повязка в «Фрёлунде». К тому же у Лундквиста богатейший опыт выступления на чемпионатах мира, где он сыграет уже в 7-й раз.

Молодой игрок. Джоэль Эрикссон Эк (20 лет)

Ещё один Джоэль – но на 15 лет младше своего тёзки Лундквиста. Несмотря на возраст, Эк – не тот игрок, которого берут в сборную, чтобы он набрался опыта. Он уже сейчас способен быть одним из лидеров «Тре кунур». В сезоне-2016/17 он дебютировал в НХЛ и сыграл в сильнейшей лиге мира 15 матчей в регулярном чемпионате и три в плей-офф. Умный центральный нападающий, способный создавать моменты в атаке и отрабатывать в обороне – именно так характеризуют Эка за океаном. Что касается международного опыта, он выступал за сборную Швеции на молодёжном чемпионате мира, а за взрослую сборную играл в Евротуре.

Тренер. Рикард Грёнборг

Свой тренерский путь Рикард Грёнборг начинал в низших лигах Северной Америки. А затем специалист долгое время работал в системе национальных сборных Швеции, успел побывать главным тренером юниорской, молодёжной команды и помощником Пера Мортса. Именно ему в 2014 году был адресован знаменитый жест Олега Знарка в полуфинале мирового первенства. Однако сейчас конфликт позади, и специалисты готовы доказывать друг другу свою правоту лишь на языке хоккея. На Кубке мира – первом серьёзном турнире для Грёнборга – шведы дошли до полуфинала, где уступили в овертайме сборной Европы.

В отличие от прошлого года, когда о чемпионстве для шведов речь не шла, в этом году стоит рассматривать «Тре кунур» как одного из главных претендентов на титул.

Прогноз

В отличие от прошлого года, когда о чемпионстве для шведов речь не шла, в этом году стоит рассматривать «Тре кунур» как одного из главных претендентов на титул. Вопрос в том, хватит ли у Грёнборга опыта и умения, чтобы справиться со звёздным североамериканским десантом. На бумаге Швеция способна проходить в финал и бороться за золото.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Швеции — Хоккей Виктор Хедман Рикард Грёнборг
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