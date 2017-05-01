ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров

ЧМ-2016

На домашнем чемпионате мира сборная России была фаворитом, но оступилась в первом же матче. 0:3 от чехов обернулись шоковой терапией. Дальше была непроста победа над Казахстаном со счётом 6:4, а вот на латышах, норвежцах и швейцарцах хозяева мирового первенства оторвались на славу. Набрав неплохой ход и почувствовав вкус голов, подопечные Олега Знарка в заключительном матче группового этапа одолели «Тре крунур». Шведам россияне забросили четыре шайбы, заняв в итоге второе место в группе. В матче с аутсайдерами у нашей команды солировало звено Шипачёва. Оно же в полном составе сформировало тройку лучших бомбардиров всего турнира. Питерские «армейцы» вместе со своим бывшим одноклубником Артемием Панариным обошли Патрика Лайне, Мэтта Дюшейна и других звёзд.

Настоящим откровением стала игра Ивана Телегина и Романа Любимова, которые до чешского этапа Евротура не рассматривались как игроки национальной команды. Традиционно надёжно смотрелся на последнем рубеже Сергей Бобровский, а в обороне на новый уровень вышел Никита Зайцев, который спустя несколько месяцев подтвердит свой класс на Кубке мира. Однако всё это не помогло сборной России взять золото московского чемпионата мира. Обыграв немцев в четвертьфинале, россияне в очередной раз споткнулись на финнах и их крайне неудобной тактике. А вот семь шайб в ворота США в матче за бронзу – это та пропасть в мотивации, что была между нашими хоккеистами и американцами. За океаном в принципе не признают утешительные финалы, а для России было делом чести взять медали на глазах своих болельщиков.

Состав

Олимпийский сезон – это то, что даже не за горами, а вот-вот, буквально на пороге. В ситуации, когда приезд энхаэловец в Южную Корею по степени вероятности сродни высадке инопланетян, было бы глупо не отталкиваться от этого при формировании состава. Сборная России вполне осознанно сделал ставку на кахаэловцев, использовав легионеров из НХЛ исключительно для точечного усиления. Андрей Василевский был приглашён на роль основного вратаря. Даже сам голкипер заявил, что вряд ли бы поехал в сборную, будь у него в конкурентах Сергей Бобровский. То, что Василевский готов к этой роли, показала вторая половина чемпионата, когда после обмена Бена Бишопа на него взвалилась вся нагрузка. Иван Проворов – защитник под большинство, почувствовавший, несмотря на молодость, что такое играть помногу на самом высоком уровне. И, наконец-то, связка Кучеров – Наместников, которая вместе с Артемием Панариным, должна стать локомотивом атаки.

Пятёрка молодых энхаэловцев – это один из кластеров состава сборной России. Два других – это игроки СКА и ЦСКА. То, что именно эти два клуба являются базовыми для национальной команды, можно проследить не только по общему количеству сборников, но и по представительству во вратарской линии, как наиболее важной. Игорь Шестёркин и Илья Сорокин – бессменные стражи ворот сборной в этом сезоне. Компанию им составляют защитники-одноклубники Богдан Киселевич и Антон Белов, а также целая группа нападающих.

Без «Сибири», но с Кучеровым. Состав сборной принимает очертания перед ЧМ Шумаков, Шалунов и Санников не сыграют на последнем этапе Евротура, а главной звездой сборной станет форвард «Тампы» Никита Кучеров.

Любопытно, что за креатив в сборной отвечает питерское звено Шипачёва, а чекинг-лайн – это зона ответственности москвичей во главе с Телегиным. Дмитрий Квартальнов таким распределением ролей должен быть доволен. На данный момент у сборной России вырисовывается три играющих звена. Помимо тройки Шипачёва с ещё не прибывшим в расположение команды Панариным, это звено Кучеров – Наместников – Гусев, а также связка Мозякин – Ткачёв, которой, кажется, неважно, кто с ними выходит третьим. Есть шанс, что сборная России, с как никогда молодым (всего три игрока из категории «за 30») и творческим составом покажет хоккей отличный от того, что мы привыкли видеть на Евротуре.

Пятёрка молодых энхаэловцев – это один из кластеров состава сборной России. Два других – это игроки СКА и ЦСКА.

Кто не приехал

Если в сборную Швеции на иной чемпионат мира могли не приехать до 20 игроков из НХЛ просто потому, что не желают работать с Пером Мортсом, то для российского хоккея «отказники» — забытое понятие. Эхом 90-х пронеслось решение Александра Радулова, который не рискнул ехать на чемпионат мира без действующего контракта. По сути, это единственный отказ со стороны игрока. Все остальные потери касаются либо травм, либо тренерских решений. Да и Радулов под руководством Знарка так и не сыграл ни на одном чемпионате мира, ссылаясь на травмы. Парадокс, но один из лучших правых крайних мирового хоккея не входит в обойму сборной России.

СКА – базовый клуб сборной, но три главные звезды «армейцев» (по крайней мере – по величине контракта) до Кёльна на доедут. Причём все по причине травм. О Дацюке мы уже упомянули, ни одного матча не сыграл в плей-офф Вячеслав Войнов, а в последний момент стало известно о повреждении Ильи Ковальчука, которое не позволит ему сыграть на мировом первенстве. Таким образом, возвращение опального форварда в сборную ограничилось Кубком Первого канала. А вот отсутствие Сергея Бобровского во вратарской бригаде – это для сборной России явление новое, ранее неведомое. Претенденту на «Везину» дали отдохнуть после тяжёлого сезона, добровольно отказавшись от него в пользу Андрея Василевского.

Сборная России избалована тем, что ей на помощь каждую весну мчатся если не лучшие игроки мира, то уж точно сильнейшие хоккеисты с российским паспортом. В 2012 году Евгений Малкин сначала провёл лучший клубный сезон в карьере, а приехав в Братиславу, продолжил рвать и метать. То золото – во многом его заслуга. А сколько раз на чемпионат мира приезжал Александр Овечкин в статусе лучшего снайпера планеты? Его заокеанские успехи не всегда проецировались на игру за сборную, но вряд ли бы золото Минска было возможным без помощи Александра Великого. Есть такой игрок и в нынешнем созыве сборной России. Пока Овечкин с Малкиным выясняют, кто пойдёт дальше за кубком, а кто сойдёт с дистанции, тащить сборную на себе готовится Никита Кучеров. Разница в том, что ещё никогда у нашей команды не было такого молодого лидера. Кучерову всего 23 года, всего один крупный международный турнир, а он, безоговорочно, главная звезда сборной России.

Кучерову всего 23 года, всего один крупный международный турнир, а он, безоговорочно, главная звезда сборной России.

Нападающему «Тампы-Бэй» не привыкать рассчитывать только на себя. В минувшем сезоне НХЛ «молний» захлестнула эпидемия травм, надолго выбыл Стивен Стэмкос, а у Кучерова постоянно менялись партнёры. Но даже те, кто были здоровы, не всегда понимали замысли Никиты, о чём он рассказал в откровенном интервью. Отсюда и обилие бросков, и отсутствие страха ответственности. Кучеров привык решать исходы матчей, даже будучи под плотной опекой соперников и телекамер. Одним из лучших он был и на Кубке мира. А вот на Евротуре знаменитое голевое чутьё Никиты толком не проявилось. И это притом, что тренерский штаб сборной подобрал для него партнёров, о которых только можно мечтать. С Никитой Гусевым он играл ещё с детской школы и в составе «Красной Армии» разрывал на части МХЛ, а с Владиславом Наместниковым связан его заокеанский этап карьеры.

На прошлом чемпионате мира в первом звене сборной России играли форварды, которым на двоих было 72 года. С тех пор Павел Дацюк и Сергей Мозякин стали на год старше, но до Кёльна доберётся только один. Легендарный центральный нападающий получил травму во врем розыгрыша Кубка Гагарина, перенёс операцию и досрочно завершил сезон. Приедь Дацюк в Германию, где семь лет он назад его гол в ворота немцев вывел сборную России в финал чемпионата мира, именно он стал бы главным ветераном в составе нашей команды. В его отсутствии эта роль уготована Мозякину. Он же примерил капитанскую нашивку, которую обычно в сборной России носит как раз Дацюк. 36-летнему нападающему эта должность отнюдь не в диковинку. В качестве капитана «Магнитки» он выиграл два Кубка Гагарина и ещё однажды доводил уральскую команду до финала.

Нет Мозякина – нет голов. Россия уступила Финляндии на Евротуре Сборная России во второй раз уступила на Чешских играх, не сумев забросить Финляндии, а Мозякин и Ткачёв остались вне заявки.

Сергей Мозякин – суперзвезда европейского хоккея, покоритель вечных рекордов Бориса Михайлова и Вениамина Александрова, а по некоторым версиям и вовсе лучший из действующих игроков, которые никогда не играли в НХЛ. Формула «до ворот не доедет», выведенная Зинэтулой Билялетдиновым, на уровне чемпионата мира вряд ли уместна, а вот хватит ли сил Мозякину после тяжёлого сезона и подберут ли ему правильных партнёров, до конца было непонятно. Но как показал первый же матч Сергея на Чешских играх, как с функциональной готовностью, так и с взаимопониманием с Владимиром Ткачёвым, у него нет никаких проблем. Летающий по льду Мозякин в союзе с тонко чувствующим игру центрфорвардом – это то, что может стать серьёзным оружием Знарка на чемпионате мира.

Молодой игрок. Иван Проворов

Поедет ли на чемпионат мира Кирилл Капризов – пока неизвестно. Он мог бы стать наследником Владимира Тарасенко и Евгения Кузнецова, которые отправлялись на взрослый чемпионат мира после того, как стали героями молодёжного. Однако даже такому яркому таланту как Капризов место в составе не гарантировано, больно уж высока конкуренция в атаке сборной России. Оборона – совсем другое дело. До недавнего времени защитники были ахиллесовой пятой российского хоккея, а смены Зубову, Гончару и Маркову не было видно даже на горизонте.

Иван Проворов – защитник новой волны. Он съездил на два молодёжных чемпионата мира, зажёг в CHL, был выбран в первом раунде драфта НХЛ, а в минувшем сезоне с оглушительным успехом дебютировал за «Филадельфию». Ярославский воспитанник не дал ни единого повода быть отправленным обратно в юниорскую лигу. Проворов выходил в большинстве, проводил на льду по 20 с лишним минут и стабильно набирал очки в совсем ещё юном возрасте. На Евротуре двадцатилетний защитник дебютировал за первую сборную, а на чемпионат мира едет в статусе игрока первой пары.

По советам Браташа, по примеру Любимова. Вместо кого на ЧМ поедет Капризов? Кто из игроков олимпийской сборной России поедет на ЧМ-2017 помимо Игоря Шестёркина и кого может заменить Кирилл Капризов?

Для Олега Знарка предстоящий чемпионат мира станет третьим на посту главного тренера сборной России. Ранее он приезжал на мировые первенства в качестве наставника латвийской сборной, но каких-либо успехов с ней не добивался. Тогда как за годы работы с нашей национальной командой у Знарка сложился полный комплект медалей. Стартовав с золота Минска и продолжив серебром Праги, в Москве он вместе со сборной России добавил в коллекцию бронзовые медали домашнего чемпионата мира. Продолжит ли Знарок свою медальную эпопею или же, идя по нисходящей, турнир в Кёльне обернётся для нашей команды и её тренера четвёртым местом? В 2010 году, когда чемпионат мира проводился в том же немецком городе, Вячеслав Быков довёл сборную до финала, где та проиграла чехам.

Предстоящий чемпионат мира для Знарка уникален сразу по нескольким причинам. Во-первых – он предолимпийский, и лучшей возможности подготовить команду к Играм в Корее, заодно наиграв связи, у него не будет. Во-вторых, это первый турнир, на который Знарок отправится в качестве тренера-совместителя. Выиграв для СКА второй, а лично для себя третий Кубок Гагарина, он доказал, что клубу подобная практика не идёт во вред. Остаётся выяснить, как скажется на сборной России занятость её тренера. Впрочем, сегодня Знарок обладает группой квалифицированных помощников во главе с Ильёй Воробьёвым и Игорем Никитиным, которые формируют чуть ли не сильнейший тренерский штаб сборной России в её истории.

Прогноз. 1-3 место

Место на пьедестале – это то, к чему нас приучил нет только Олег Знарок, но и его предшественники. С тех пор, как Вячеслав Быков пришёл к управлению сборной России, она считанные разы оставалась без медалей. В отличие от начала 00-х, бронза или серебро уже не вызывают особых эмоций. А вот вылет в четвертьфинале, что однажды познал Зинэтула Билялетдинов, станет для сборной России настоящим провалом. Победа на Евротуре даёт нашей команде формальный статус сильнейшей в Старом Свете. Усилившись энхаэловцами, команда Знарка обязана претендовать на золото. Помешать ей могут разве что шведы, финны и, традиционно, канадцы. Место в тройке – этот обязательный минимум, с которым сборная России должна вернуться из Кёльна.