Рейтинг вратарей ЧМ-2017. Чехия верит в Мразека, Россия — в молодёжь

Чемпионат мира по хоккею стартует уже на этой неделе. Представляем наш рейтинг вратарских линий сборных — участниц ЧМ-2017.

16. Италия

Вратари: Андреа Бернард, Фредерик Клотье, Джанлука Валлини

Бернард – один из старожилов сборной Италии, выступающий за сборную уже шесть лет, и основной голкипер финского клуба «Эссят». В национальной команде Андреа был первым номером на двух последних чемпионатах мира в первом дивизионе и на олимпийской квалификации, которую итальянцы провалили.

Фредерик Клотье в молодые годы пробивался в НХЛ, но так и не сыграл там ни одного матча. Несмотря на солидный возраст – Клотье 35 лет, – он только в прошлом сезоне дебютировал в итальянской команде. Третьим голкипером Италии, скорее всего, станет молодой Джанлука Валлини, без особого успеха выступающий в Альпийской хоккейной лиге за команду «Гардена».

15. Словения

Вратари: Гаспер Крошель, Роберт Кристан, Лука Гранчар

Основным вратарём словенцев наверняка станет Гаспер Крошель, известный по своим выступлениям в КХЛ за «Медвешчак». Крошель провёл все матчи олимпийской квалификации, где выглядел блестяще и помог сборной пробиться на Игры в Корею. Отличная статистика у него и на последнем чемпионате мира в первом дивизионе, по итогам которого Словения и заработала право сыграть на ЧМ-2017.

Трудно уверенно говорить о возможных сменщиках Гаспера в воротах сборной Словении, но скорее всего это будут Роберт Кристан и Лука Гранчар, игравшие подобные роли на матчах квалификации к Олимпиаде. Опытнейший Кристан в минувшем сезоне остался без игровой практики, не заключив контракт ни с одним клубом, а Гранчар – второй голкипер австрийского «Зальцбурга».

14. Дания

Вратари: Себастьян Дам, Симон Нильсен, Джордж Соренсен

В отсутствие Фредерика Андерсена главным голкипером для датской сборной должен стать Себастьян Дам. Это опытный вратарь, давно выступающий за национальную команду. Дам безуспешно пытался пробиться в НХЛ, затем играл на родине, а последние два сезона провёл в Австрии в составе «Граца», где заработал весьма средние статистические показатели.

Конкуренцию за место в воротах сборной Дании на чемпионатах мира Даму составляет Симон Нильсен, играющий в местном чемпионате за «Хернинг». Симон – ровесник Дама, всю карьеру провёл в Европе, а на прошлом чемпионате мира запомнился тем, что пропустил десяток шайб в одном матче от сборной России. Третьим вратарём датчан, скорее всего, будет молодой Джордж Соренсен, много выступавший за юниорские и молодёжную сборную страны.

13. Норвегия

Вратари: Ларс Хауген, Хенрик Хокеланд, Стеффен Соберг

Можно уверенно сказать, что Ларс Хауген станет основным голкипером норвежской сборной на чемпионате мира. Хауген долгое время играл в КХЛ за минское «Динамо», а последние два сезона провёл в элитном дивизионе Швеции в составе «Ферьестада». Не лучшая статистика в играх за клуб не помешала Ларсу показать отличный хоккей за национальную команду в играх олимпийской квалификации, где Норвегия заработала право поехать в Пхёнчхан. Кроме того, опытный Хауген был первым номером своей сборной на последних шести чемпионатах мира и Олимпиаде в Сочи.

В сменщиках у Ларса два молодых голкипера. Хенрик Хокеланд только начал привлекаться в состав сборной, а последний сезон провёл с ужасной статистикой в шведском «Лександе». Куда больше шансов выйти на лёд у Стеффена Соберга, который уже давно является основным голкипером норвежской «Волеренги».

12. Франция

Вратари: Кристобаль Юэ, Ронан Кеменер, Себастьян Юлёнен

ЧМ-2017 станет последним международным турниром для легендарного вратаря сборной Франции Кристобаля Юэ. Обладатель кубка Стэнли уже давно осел в Швейцарии, где много играет в составе «Лозанны» и регулярно приезжает на чемпионаты мира. Также Юэ был основным вратарём Франции на олимпийской квалификации, но «трёхцветным» не хватило совсем немного для выхода на Олимпиаду.

Сменщиком Кристобаля выступит Ронан Кеменер, последние годы играющий за «Пиратов» из Аальборга в Дании. За сборную Франции Кеменер также играет довольно часто, выступая первым номером на турнирах типа Еврочелленджа. Третьим голкипером французов наверняка станет Себестьян Юлёнен, сыгравший пока всего три игры за сборную, но показавший в них весьма неплохую статистику.

Кристобаль Юэ Фото: Reuters

11. Латвия

Вратари: Янис Калниньш, Элвис Мерзликин, Иварс Пунненовс

Если Юэ закончит карьеру на чемпионате мира, то ещё один легендарный вратарь из не самой хоккейной страны – Эдгарс Масальскис – свой последний матч за сборную провёл, не дожидаясь главного турнира года. Теперь у Латвии будет одна из самых молодых вратарских линий на чемпионате.

Янис Калниньш в минувшем сезоне появился в КХЛ в составе рижского «Динамо» и провёл неплохой сезон, разделив пополам игровое время с чехом Седлачеком. Элвис Мерзликин с юношеских лет выступает в Швейцарии, но регулярно приезжает в расположение сборной, а на последнем чемпионате мира был основным голкипером. Иварс Пунненовс также играет в швейцарской лиге, но сыграть на взрослом чемпионате мира ему ещё не удавалось.

Трудно сказать, кто будет первым номером латвийцев: в олимпийской квалификации наряду с Кристерсом Гудлевскисом, занятом сейчас в АХЛ, выступал Мерзликин, а на Еврочеллендже больше всех сыграл Пунненновс. Тренеру сборной Латвии предстоит выбрать из трёх вратарей примерно одинакового уровня и возраста.

10. Беларусь

Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов, Виталий Трус

Основной парой вратарей сборной Белоруссии станет связка Лаланд-Карнаухов, весь минувший сезон просидевшая в минском «Динамо» за спиной незаменимого Бена Скривенса. И если Карнаухов ещё отправлялся за игровой практикой в «Динамо-Молодечно», то Лаланд за весь сезон провёл больше игр за сборную, чем за клуб.

Но, несмотря на это, первым номером белорусов будет именно натурализованный канадец. Лаланд был основным вратарём и на олимпийской квалификации, где его сборная лишь в серии буллитов уступила путёвку на Игры словенцам, и на Еврочеллендже. Третьим голкипером станет Виталий Трус, который к 28 годам ещё не покидал пределы Беларуси, а за взрослую сборную дебютировал только в этом сезоне.

9. Словакия

Вратари: Юлиус Гудачек, Ян Лацо, Ярослав Янус

Юлиус Гудачек должен был заиграть в КХЛ ещё в сезоне-2013/14, но тогда в «Сибири» у него не получилось, с Юлиусом после первой же игры расторгли контракт, и он уехал обратно в Европу. Последние три сезона Гудачек на хорошем уровне провёл в Швеции за «Эребру», а следующий чемпионат начнёт в череповецкой «Северстали».

Очевидно, Гудачек станет основным голкипером словаков на ЧМ-2017. Так было и на прошлом чемпионате мира, и на Еврочеллендже. Ярослав Янус, поигравший в КХЛ за «Слован», в последнее время заметно сдал, выступая за чешский «Литвинов». А Яну Лацо уже 35 лет, и он тоже не блещет статистикой в Экстралиге.

8. Канада

Вратари: Эрик Комри, Кэлвин Пикар, Чед Джонсон

Кэри Прайс в очередной раз не приедет на чемпионат мира, а значит, у сборной Канады на этом турнире вновь будет далеко не самая сильная вратарская линия. Основным голкипером должен стать Чед Джонсон, сменивший в НХЛ несколько команд, а в минувшем сезоне поигравший за «Калгари». Глядя на статистику Чеда в НХЛ, трудной назвать его образцом надёжности, а за сборную Джонсон последний раз играл на ЧМ-2010. И всё же Чед самый опытный вратарь в этой сборной Канады.

Его конкурентом станет Кэлвин Пикар, отыгравший сезон в «Колорадо», худшей команде прошедшего сезона НХЛ. Отсюда и слабая статистика Пикара, зато Кэлвин наверняка готов принимать на себя множество бросков. Третьим голкипером в состав действующих чемпионов мира вызван Эрик Комри, сыгравший в минувшем сезоне свой дебютный матч в НХЛ за «Виннипег». На ЧМ-2017 он также сможет дебютировать и за взрослую сборную.

Чед Джонсон Фото: Reuters

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7. Швейцария

Вратари: Йонас Хиллер, Лукас Флюелер, Никлас Шлегель

Нетрудно представить, что основным голкипером швейцарской команды станет Йонас Хиллер, ещё не так давно очень высоко котировавшийся среди всех голкиперов НХЛ. Хиллер много поиграл за «Анахайм», «Калгари», выступал за сборную Швейцарии на последних двух Олимпиадах. В минувшем сезоне Йонас вернулся из-за океана в швейцарскую лигу, а сейчас он вспомнит, что такое чемпионат мира по хоккею. Последний раз на этом турнире Хиллер играл в 2008 году.

На этапах Еврочелленджа сменщиками Хиллера были Лукас Флюелер и Никлас Шлегель. Оба голкипера выступают в швейцарском чемпионате и практически не имеют опыта игры за национальную сборную. Понятно, что на льду наЧМ-2017 они появятся только в случае какого-нибудь форс-мажора.

6. Швеция

Вратари: Эдди Лек, Виктор Фаст, Никлас Сведберг

Всё идёт к тому, что первым номером шведской сборной на чемпионате мира станет Эдди Лек. Он провёл слабый сезон за «Каролину», да и вообще не может похвастать приличной статистикой в НХЛ. Сейчас Лек готовится к турниру, выступая на Евротуре.

Вратарская линия «Тре крунур» рискует стать самой проблемной для шведов на предстоящем чемпионате мира.

Скорее всего, на ЧМ поедут два шведских голкипера из КХЛ, и их выступления тоже вряд ли можно удостоить восторженными эпитетами. Сведберг провалил сезон в «Салавате», немного собравшись лишь на игры плей-офф. Фаст же хоть и имеет потрясающую статистику последних двух сезонов, но получает мало игрового времени в ЦСКА. За те же два сезона он провёл за москвичей только 41 игру. Таким образом, вратарская линия «Тре крунур» рискует стать самой проблемной для шведов на предстоящем чемпионате мира.

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5. Германия

Вратари: Томас Грайсс, Тимо Пильмайер, Деннис Эндрас

Столь высокое место в нашем рейтинге сборная Германии получает во многом из-за фигуры Томаса Грайсса. Вратарь в самом расцвете сил, первый номер сильной команды в НХЛ с неплохой статистикой – вот кто такой Грайсс. Международная карьера Томаса не так богата, как заокеанская. Грайсс поиграл на Олимпиаде в Ванкувере, а следующий его выход за сборную Германии состоялся на прошлом чемпионате мира. Также Грайсс входил в состав Сборной Европы на Кубке мира, но не сыграл ни одной игры.

Сменщиком Грайсса станет Тимо Пильмайер, завсегдатай немецкой сборной последних лет, осевший на клубном уровне в «Ингольштадте». Третьим голкипером станет Деннис Эндрас, ещё один игрок из немецкого чемпионата, регулярно призывающийся в сборную своей страны. Можно сказать, что у Германии будет одна из самых опытных вратарских линий турнира.

4. Финляндия

Вратари: Йоонас Корписало, Йони Ортио, Харри Сятери

Традиционно сильная финская школа голкиперов на этот чемпионат мира делегирует такую бригаду, которая, по нашему мнению, заслуживает только четвёртого места рейтинга. Очевидно, основным голкипером сборной Финляндии рассматривается Йоонас Корписало, которого финны сейчас наигрывают на Евротуре. Корписало провёл два сезона в «Коламбусе», где место первого номера забронировано Сергеем Бобровским. Финн получал не так много игрового времени, но справлялся, когда ему давали шанс.

Сменщиком Корписало, скорее всего, станет Йони Ортио. Этот голкипер три сезона безуспешно пытался закрепиться в составе «Калгари», а минувший год провёл в элитном шведском дивизионе за «Шеллефтео». Интересно, что и у Корписало, и у Ортио совсем небольшой опыт выступления за национальную команду. Наверняка на чемпионат мира отправится и Харри Сятери, который уже третий год прекрасно выступает за «Витязь» и регулярно участвует в составе сборной Финляндии в этапах Евротура.

3. США

Вратари: Джимми Ховард, Коннор Хеллебайк, Кэлвин Петерсен

Хорошим подспорьем для традиционно молодой американской команды станет участие в чемпионате мира опытного Джимми Ховарда. Он давно играет за «Детройт», но в последнее время стал проигрывать конкуренцию Петру Мразеку.

За сборную Джимми последний раз выступал в 2012 году, когда провёл семь игр на чемпионате мира.

Вторым номером США станет Коннор Хеллебайк из «Виннипега». Этот голкипер показывает неплохую статистику в НХЛ, учитывая уровень команды, ворота которой он защищает. Хеллебайк отлично зарекомендовал себя на позапрошлом чемпионате мира, когда в восьми матчах отразил почти 95 % бросков, пропуская в среднем 1,37 шайбы за игру. Третьим голкипером американцев станет Кэлвин Петерсен, выступающий в минорных заокеанских лигах. Для него это будет первый вызов в национальную сборную.

2. Россия

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин

Наша сборная пойдёт в бой на ЧМ-2017 с одной из самых молодых вратарских линий турнира. Первым номером здесь должен стать Андрей Василевский, единственный из этих голкиперов, кто имеет хоть какой-нибудь опыт участия в крупных международных турнирах, а именно две игры на чемпионате мира-2014. У Василевского в гору идёт карьера в НХЛ, в минувшем сезона Андрей выиграл конкуренцию у Бена Бишопа за место в составе «Тампы», и на ближайшие годы именно он станет основным голкипером «молний».

Андрей Василевский, единственный из российских голкиперов, кто имеет хоть какой-нибудь опыт участия в крупных международных турнирах.

Сорокин и Шестёркин несмотря на свою молодость провели весьма сильный сезон в своих клубах. Смущает лишь то, что в решающих моментах чемпионата Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок усадили своих молодых лидеров на скамейку: Виктор Фаст играл ключевые матчи с «Локомотивом», а Коскинен и вовсе провёл весь плей-офф. Сборная России рискует, делая ставку на необстрелянных в международных сражениях молодых голкиперов, но, с другой стороны, возможно, именно такого опыта и не хватает этим парням, чтобы окончательно стать вратарями топ-класса.

Ковальчук, Радулов и другие звёзды, которые не помогут России на ЧМ С ними сборная России была бы главным фаворитом чемпионата мира 2017 года.

1. Чехия

Вратари: Петр Мразек, Доминик Фурх, Павел Францоуз

Лучшая, на наш взгляд, вратарская линия ЧМ-2017 представлена сборной Чехией. Главным бриллиантом здесь станет Петр Мразек, молодой ещё голкипер, потеснивший Джимми Ховарда на посту первого номера «Детройта». Мразек, много поигравший за молодёжные и юниорские команды страны, практически не выступал за взрослую сборную Чехии. Но теперь, когда «Детройт» впервые за много лет не попал в плей-офф, у Петра появилась такая возможность.

Главным бриллиантом в составе чехов станет Петр Мразек, молодой ещё голкипер, потеснивший Джимми Ховарда на посту первого номера «Детройта».

Доминик Фурх уже второй сезон проводит в «Авангарде», где стал любимцем публики. И не только благодаря обаятельной улыбке, но и из-за отличной игры на последнем рубеже. Ещё одним голкипером чехов станет Павел Францоуз из «Трактора». Он сыграл лишь половину матчей сезона, зато его показатели в этих матчах просто великолепны.