Фото. Cборная России-1993. Как изменились победители чемпионата мира

На чемпионате мира — 1993 в Германии российские хоккеисты впервые стали чемпионами мира. Как изменились триумфаторы того турнира?

Перед стартом 81-го чемпионата мира по хоккею, который примут Париж и Кёльн, мы предлагаем сравнить, как выглядели тогда и сейчас триумфаторы прошлых турниров. Первый чемпионский титул в статусе сборной России отечественные хоккеисты выиграли в 1993 году, тогда чемпионат мира проходил в Мюнхене и Дортмунде.

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1993. Первое чемпионство России На ЧМ-1993 чемпионами впервые стали хоккеисты из России. Вячеслав Быков был капитаном команды и очень часто вспоминал эту медаль.

Состав сборной России на ЧМ-1993

Вратари: Андрей Трефилов, Максим Михайловский, Андрей Зуев.

Защитники: Александр Карповцев, Сергей Сорокин, Александр Смирнов, Илья Бякин, Дмитрий Фролов, Сергей Шенделев, Александр Сапожников, Дмитрий Юшкевич.

Нападающие: Игорь Варицкий, Сергей Петренко, Герман Титов, Андрей Хомутов, Ян Каминский, Алексей Яшин, Сергей Пушков, Андрей Николишин, Валерий Карпов, Константин Астраханцев, Вячеслав Быков, Вячеслав Буцаев.

Тренеры: Борис Михайлов, Пётр Воробьев.

Вячеслав Быков Фото : РИА Новости

Вячеслав Буцаев Фото: РИА Новости

Дмитрий Юшкевич Фото: РИА Новости/Фотобанк КХЛ

Сергей Петренко Фото: Reuters/Фотобанк КХЛ

Герман Титов Фото: Reuters/РИА Новости

Андрей Хомутов Фото: РИА Новости

Алексей Яшин Фото: Reuters/РИА Новости

Андрей Николишин Фото: РИА Новости

Илья Бякин Фото: РИА Новости/Фотобанк КХЛ