Фото. Cборная России-1993. Как изменились победители чемпионата мира

Перед стартом 81-го чемпионата мира по хоккею, который примут Париж и Кёльн, мы предлагаем сравнить, как выглядели тогда и сейчас триумфаторы прошлых турниров. Первый чемпионский титул в статусе сборной России отечественные хоккеисты выиграли в 1993 году, тогда чемпионат мира проходил в Мюнхене и Дортмунде.
Состав сборной России на ЧМ-1993
Вратари: Андрей Трефилов, Максим Михайловский, Андрей Зуев.
Защитники: Александр Карповцев, Сергей Сорокин, Александр Смирнов, Илья Бякин, Дмитрий Фролов, Сергей Шенделев, Александр Сапожников, Дмитрий Юшкевич.
Нападающие: Игорь Варицкий, Сергей Петренко, Герман Титов, Андрей Хомутов, Ян Каминский, Алексей Яшин, Сергей Пушков, Андрей Николишин, Валерий Карпов, Константин Астраханцев, Вячеслав Быков, Вячеслав Буцаев.
Тренеры: Борис Михайлов, Пётр Воробьев.
Вячеслав Быков
Вячеслав Буцаев
Дмитрий Юшкевич
Сергей Петренко
Герман Титов
Алексей Яшин
Илья Бякин
Максим Михайловский